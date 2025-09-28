Les enfants s’interrogent sur notre monde et nous devons y répondre

Nées en 2013 autour d’un projet artistique et littéraire porté par la passion de leur fondateur, les éditions Lansdalls se sont imposées en quelques années comme une maison curieuse et exigeante, attachée à conjuguer plaisir de lecture et ouverture au monde. De la jeunesse à la littérature adulte, leur catalogue reflète un goût affirmé pour les histoires qui font vibrer, réfléchir et rêver. Entretien.
Le 28/09/2025 à 09:00 par Inès Lefoulon
0 Réactions | 0 Partages
Publié le :
28/09/2025 à 09:00
0
Commentaires
0
Partages
Comment la maison a-t-elle vu le jour ?
Les éditions Lansdalls ont vu le jour en 2013 poursuivant le travail artistique et littéraire de son fondateur.
Notre devise : Séduire sans trahir, plaire sans farder.
Notre objectif : Partager l’expérience, ressentir, vibrer, s’interroger… La littérature est une efflorescence personnelle, ouverte sur un monde de possible. Chaque ouvrage publié émane d’un coup de cœur et d’une création en équipe. Une occasion où le plaisir se livre...
Par son aspect graphique et ludique, une collection jeunesse s’est naturellement imposée en 2014. D’abord orientée sur les plus jeunes, elle s’est étoffée, au fil des saisons, pour s’épanouir désormais en plusieurs gammes.
Quels types d’ouvrages proposez-vous ?
Des livres pour le rituel du coucher, pour des moments détente en journée, avec des histoires tendres, surprenantes, pleines de magie. Le catalogue s’ouvre aussi sur des faits de société : le harcèlement à l’école, l’esclavage, les discriminations. Les enfants grandissent, s’interrogent sur notre monde et nous nous devons d’y répondre en les accompagnant au mieux.
Nous avons aussi une section pour les ados et les adultes sur des thèmes contemporains : le rapport de l’homme à la science, la place de la romance et du féminisme dans notre société, de la SFF pour rêver et s’évader du quotidien, des BD pour se divertir, des thrillers ou de bouleversants récits de vie en passant par des comédies sentimentales pour vibrer avec les héros !
Si vous aviez 2 titres phares qui symbolisent particulièrement votre catalogue ?
Le monde des dinosaures (2015) a conforté notre ligne éditoriale déjà dessinée. Son succès s’appuie sur le thème, les graphismes colorés, truffés de clins d’œil à la culture générale et sur la récurrence des petits personnages de Louan et Doum. La lecture devient interactive, multi-générationnelle : un moment d’échange avec un accès numérique gratuit, sécurisé aux activités de découverte.
La statue de Versailles : une intrigue rondement menée où le lecteur côtoie les artistes du XVII° siècle en suivant les deux enquêteurs au caractère bien trempé, autour d’un trésor caché dans les jardins de Versailles. Cette plongée est réalisée avec subtilité, fidèle à la vivacité intellectuelle et à cette curiosité scientifique qui ont fait la renommée du siècle.
Pourquoi avoir choisi DG pour vous diffuser et vous distribuer ? Quel enjeu dans votre développement ?
Le choix DG Diffusion s’est tout naturellement installé après nos échanges, lors de la foire du livre de Bruxelles avec M. Azzopardi, DC, qui est venu nous présenter la société puis avec Mme Maillot, PDG. Ils étaient à l’image de notre société : affables, professionnels, créatifs et pleins d’enthousiasme.
Nous avons pris le temps, pendant quelques mois, de régulièrement échanger autour de nos attentes mutuelles, de notre vision de la chaîne du livre, de nos envies de développement respectives. C’est un peu comme un date, on prend le temps de se connaître et, quand on est sûr, on se lance !
Si vous aviez un vœu (pour votre maison)…
Que cette nouvelle collaboration soit le point de départ d’une nouvelle ère pour nos entreprises respectives !
Crédits photo © Lansdalls
Par Inès Lefoulon
Contact : il@actualitte.com
Paru le 07/03/2025
288 pages
Max Lansdalls
17,00 €
Paru le 12/11/2025
78 pages
Max Lansdalls
14,00 €
Paru le 17/11/2022
79 pages
Max Lansdalls
14,00 €
Plus d'articles sur le même thème
À compter du 1er octobre 2025, Harmonia Mundi Livre assurera la diffusion et la distribution de deux maisons aux identités fortes, où l’image occupe une place centrale : Les Baladeurs Éditions et Les éditions de la Cerise. Deux trajectoires différentes, mais un même goût pour l’exploration et la singularité graphique.
27/09/2025, 09:34
Les éditions Ellipses annoncent un partenariat avec les éditions Black Cat – Cideb (qui appartiennent au groupe Mondadori), actives sur le marché scolaire international. Cette collaboration marque une nouvelle étape dans le développement de l’activité de diffusion et distribution d’Ellipses, qui intègre dans son réseau un acteur spécialisé dans l’édition multilingue.
29/07/2025, 17:45
Le groupe de diffusion DOD&Cie poursuit sa stratégie de renforcement dans l’univers de la bande dessinée. Depuis le 1er juillet, il accueille au sein de son portefeuille l’éditeur Komics Initiative, figure indépendante du secteur. Et d'autres signatures approchent.
25/07/2025, 10:37
Interforum Canada renforce son organisation avec la création d’un quatrième pôle dédié à la bande dessinée et aux mangas. Cette nouvelle équipe aura pour objectif de valoriser davantage ce segment éditorial en pleine croissance, à travers une approche spécialisée et experte.
21/07/2025, 11:09
Avec un nouvel entrepôt de 6000 m² et un futur CRM (outil de gestion de la relation client) enrichi par l’intelligence artificielle, MDS - distributeur de livres, filiale du groupe Media Participations - amorce une nouvelle phase de sa transformation pour répondre toujours mieux aux besoins des acteurs de la chaîne du livre, des éditeurs aux points de vente, explique la structure.
15/07/2025, 12:40
Le manga et l’anime, piliers de la culture japonaise, occupent aujourd’hui une place majeure dans le paysage culturel et audiovisuel français. C’est ce que confirme un rapport publié par l’Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique (Arcom), qui dresse un état des lieux complet d'un secteur en pleine mutation.
07/07/2025, 17:24
Face aux défis environnementaux croissants, le droit d’auteur peut-il devenir un levier pour accompagner la transition écologique des industries culturelles ? C’est à cette question que s’est attelée la Commission spécialisée du Conseil supérieur de la propriété littéraire et artistique (CSPLA), qui vient de remettre son rapport officiel, fruit de deux années de travaux, à l’issue d’une réflexion nourrie associant experts et professionnels du secteur.
07/07/2025, 14:06
Après une journée de grève le 26 juin dernier, la direction a accepté — quasiment — telles quelles les revendications portées par la délégation syndicale. L'accord, signé ce mardi matin à 10h après consultation des équipes, est salué comme « une vraie victoire, pas seulement symbolique ».
01/07/2025, 17:19
Essor inattendu pour la rentrée 2025. Publication record depuis trois ans. Entre août et octobre, 484 romans s’envoleront vers les librairies. Cette vague littéraire se compose de 344 titres en langue française, parmi lesquels émergent 73 premiers romans, marque d’un foisonnement de nouvelles voix. À l’international, 140 traductions complètent l’ensemble, en légère baisse par rapport à l’an dernier.
28/06/2025, 22:58
La journée du 26 juin n’a pas démarré comme les autres dans les locaux d’Harmonia Mundi Livre. À 8 heures précises, les chaînes logistiques se sont figées. Une large majorité des salariés a répondu à l’appel à la grève lancé au petit matin. Ainsi, près de 80 % des 130 employés auraient cessé le travail. Une mobilisation rare dans cette entreprise familiale reconnue du secteur du livre.
27/06/2025, 09:54
Quarante ans d’indépendance, ça forge un tempérament. Installé dans la région toulousaine, le groupe DG Diffusion affine depuis des décennies son modèle : un diffuseur-distributeur au service des éditeurs, avec un pied solide dans la logistique et un autre dans le relationnel. Mais depuis l’arrivée d’Amélie Maillot à sa tête en 2022, le ton s’affirme, les frontières s’élargissent et les engagements se posent noir sur blanc.
26/06/2025, 15:06
La Fondation des Presses polytechniques et universitaires romandes (PPUR) annonce deux évolutions majeures concernant la diffusion et la distribution de ses maisons d’édition, avec deux échéances distinctes en 2025.
02/06/2025, 18:18
Le Livre de Poche Jeunesse lancera, dès le 2 juillet 2025, une nouvelle collection intitulée Le livre de mes 10 ans, imaginée et dirigée par l’autrice et journaliste Titiou Lecoq. Cinq titres, choisis par des écrivains tels que Mona Chollet, Nicolas Mathieu ou Alice Zeniter, seront réédités avec des préfaces inédites et des enrichissements éditoriaux. L’objectif : faire redécouvrir aux jeunes lecteurs les romans qui les ont eux-mêmes marqués en soufflant leur dixième bougie.
02/06/2025, 12:59
Michel Lafon, Président fondateur des Éditions Michel Lafon, et Elsa Lafon, Directrice Générale, annoncent la reconduction de l’accord de diffusion-distribution qui les lie au groupe Editis.
11/04/2025, 12:20
ActuaLitté apprend que les éditions Wildproject rejoignent les maisons diffusées et distribuées par Harmonia Mundi livre. À compter de ce 1er mars, la structure rejoindra maisons partenaires, aux lignes éditoriales qui ne manquent pas de se faire écho.
28/02/2025, 17:32
En 2025, DG Diffusion intègre trois nouvelles maisons d’édition à son catalogue. Dès février, les éditions Chafouine ont rejoint la structure, suivies en mars par les Éditions Sofrocay, et en avril par Pomango. « Ces nouveaux partenariats viennent enrichir l’offre éditoriale et confirment la volonté qu’à le groupe d’accompagner des éditeurs engagés dans des domaines variés comme le développement personnel, l’éducation et la jeunesse », assure le diffuseur-distributeur.
05/02/2025, 16:56
La liste des maisons d'édition qui intégreront la diffusion d'Harmonia Mundi Livre à compter du 1er janvier 2025, nous a été partagée par Violette Tastet, directrice du Pôle Relations éditeurs et Marketing. On dénombre ainsi quatre structures indépendantes : deux axées jeunesse, deux BD et manga.
10/01/2025, 12:34
Le mouvement se poursuit au sein du groupe de Daniel Kretinsky : la dernière salle des ventes d’Interforum, basée à Ivry sera fermée en juin prochain, selon les informations communiquées à ActuaLitté. Alain Danjou, directeur de la distribution chez Editis, a informé les six salariés concernés ce 8 janvier.
09/01/2025, 10:38
Presque un an jour pour jour après un mouvement social déjà suscité par des revendications portant sur les rémunérations, des salariés du groupe Editis pointent des négociations annuelles obligatoires « encore pires que l'année dernière ». Des représentants ont boycotté une réunion avec la direction du groupe, ce 16 décembre, afin que cette dernière abandonne sa « novlangue » au sujet des salaires, de la reconnaissance et des statuts.
17/12/2024, 13:08
Monique Levi-Strauss, épouse de l’anthropologue, avait confié à l’éditeur Le Seuil des dessins collectés dans les années 30, lors d’un séjour chez les Caduveos. Des motifs, réalisés par les femmes sur le corps, furent reproduits sur papier et offerts en remerciement de « perles de verre multicolores » que Claude Levi-Strauss leur avait offertes. Un florilège dont la maison a fait un livre, Peintures caduveo.
19/11/2024, 12:27
Le groupe DG Diffusion, acteur historique dans la diffusion et la distribution de livres et de produits liés au bien-être et à l’épanouissement, poursuit sa croissance et renforce sa position sur le marché éditorial en accueillant 13 nouvelles maisons d’édition dans son portefeuille.
18/11/2024, 12:07
À l'occasion d'une prise de parole devant les équipes d'Editis, ce 14 octobre, Catherine Lucet, directrice générale du groupe, a confirmé la nomination de Stéphane Vincent en tant que directeur des diffusions France d'Interforum.
15/10/2024, 11:26
Quatre jours d’activité très fortement ralentie, dont une journée de piquet de grève : la situation ne s’arrange définitivement pas pour Interforum. Dans les entrepôts, les cartons d'ouvrages sont expédiés aussi vite que possible. « On est très fatigués, donc on travaille à la mesure de nos salaires », lâche un employé mi-figue, mi-raisin.
04/10/2024, 15:33
Un an après un débrayage identique, les salariés remettent le couvert : la direction d’Editis sera de nouveau confrontée à un mouvement social, ce 30 septembre. Aucun livre ne sera acheminé vers les librairies : un blocage complet des nouveautés, dont le dessinateur Riad Sattouf et le romancier Michel Bussi.
27/09/2024, 16:03
Le 15e numéro de la revue La Déferlante résulte d’une année de travail : on comprendra aisément que ce trimestriel en ait alors fait un numéro spécial. Alors que l’Élysée est en quête d’un ou d’une locataire pour Matignon, le numéro ne manque certainement pas d’à-propos.
02/09/2024, 16:35
Depuis le 16 août dernier, la solution ERP Octave est hors service. La cause ? L'éditeur de logiciel a été victime d'un de ses tristement fameux rançongiciels. Parmi ses clients, huit distributeurs, dont Pollen et Makassar. Les deux acteurs de l'édition indépendante exposent les conséquences de ce blocage et les solutions envisagées, espérant un retour à la normale rapide. Et de nous révéler que leur propre solution ERP, initiée dès 2020, Medios, devrait être opérationnelle à partir de 2025.
27/08/2024, 17:41
Les premières maisons qu’hébergera la start-up / incubateur pour éditeurs que dirige Arnaud Nourry seraient dévoilées courant septembre. Mais en attendant le dévoilement des participantes et participants, c’est la question de la diffusion-distribution qui restait à trancher. Et l’on aurait un vainqueur, apprend ActuaLitté.
06/08/2024, 15:14
Voilà des mois que l’on s’y pensait préparés : de fait, l’épreuve du réel ne déçoit personne. Cette ritournelle qui s’entend des bistrots aux commerces virevoltant dans les rues de Paris tourne au gag, “Et en plus, à cause des Jeux…” phrase à compléter à l'envi pour excuser tout dysfonctionnement. Or, pour les services de livraison et les clients du e-commerce, la patience sera plus encore de mise.
24/07/2024, 16:39
Pour la rentrée littéraire 2024, Harmonia Mundi Livre organise avec ses éditeurs partenaires une opération de communication à large échelle. En mutualisant les ressources des différentes maisons, la structure de diffusion-distribution fédère plus largement l’édition indépendante.
12/07/2024, 12:24
De retour dans le game ! Trois ans après son départ pour le moins prévisible du groupe Lagardère, Arnaud Nourry dévoile son projet, Les Nouveaux Editeurs. Mais il ne s'agit là que d'une marque, exploitée par la société Rayas, qui, avant de présenter les premiers projets éditoriaux, doit trouver qui commercialisera les ouvrages en librairie.
28/06/2024, 15:11
Editis, Interforum et Auzou officialisent la signature d’un partenariat de distribution à partir du 1er janvier 2025. La diffusion d’Auzou en supermarchés était déjà assurée en grande partie depuis 10 ans par DNL (Diffusion Nationale du Livre), filiale d’Interforum.
25/06/2024, 16:45
Expodif, le grossiste de livres neufs à prix réduit, annonce un partenariat d'un an avec Bibliothèques Sans Frontières (BSF). Ainsi, l'entreprise entend faire d'une pierre deux coups, en poursuivant son engagement en faveur d'une économie circulaire du livre, et rendant la lecture accessible à tous et toutes.
25/06/2024, 12:06
RNL24 —Les Rencontres nationales de la librairie, organisées par le Syndicat de la librairie française (SLF), ont posé la question de la survie d'un certain nombre de commerces indépendants. Face à la hausse des charges, à la baisse des ventes et à une surproduction qui complique le quotidien, les professionnels sont à la recherche de solutions, urgemment. Et se tournent notamment vers la diffusion-distribution...
24/06/2024, 15:36
Scaleway, fournisseur cloud leader en Europe, annonce ce mercredi 29 mai s’associer au Kiosque Numérique de l’Éducation (KNE), premier distributeur français de manuels et de ressources numériques éducatives. L’objectif est de créer un « partenariat stratégique en matière de gestion et d’hébergement de données ».
29/05/2024, 17:38
Autres articles de la rubrique Métiers
Le 11 septembre 2025, les agents spéciaux de la division d’investigation criminelle de l’Arkansas State Police (ASP CID) ont arrêté Zackery Cothren, 47 ans, directeur de la bibliothèque publique du comté de Cleburne, sur des chefs d’accusation de vol en tant que délit et d'abus de pouvoir.
27/09/2025, 12:05
L’Italie active au 1er octobre une « Carta della Cultura » : un bon numérique de 100 € réservé aux foyers dont l’ISEE ne dépasse pas 15 000 €. Objectif explicite : soutenir l’achat de livres et lutter contre la pauvreté éducative.
27/09/2025, 11:35
Le 9 octobre 2025 sera une date à retenir pour les aficionados du manga : Crunchyroll lancera Crunchyroll Manga, une application autonome dédiée à la lecture de mangas pour ses abonnés aux États-Unis et au Canada. La version Web suivra le 15 octobre.
27/09/2025, 11:01
À Moscou, à Saint-Pétersbourg ou dans d’autres cités, les librairies vides de certains rayons constituent un signe manifeste de ce que l’on pourrait appeler une « guerre contre le mot ». Depuis l’entrée en vigueur de la loi renforçant le statut des « agents étrangers » le 1ᵉʳ septembre, les livres d’auteurs désignés sous cette étiquette sont systématiquement retirés des catalogues, et les éditeurs contraints à une purge interne.
27/09/2025, 10:17
Ce qui devait être une opération de reconquête narrative se transforme en révélateur des fractures profondes qui traversent le camp démocrate : incapacité à trancher sur Gaza, tentation du déni électoral et aveux d’impuissance stratégique. Un spectacle où, plus que l'ex-candidate Kamala Harris, c’est tout un parti qui expose ses contradictions.
27/09/2025, 08:00
Le journaliste Alex Jordanov, auteur en 2019 des Guerres de l’ombre de la DGSI, paru chez Nouveau Monde Éditions, est renvoyé en correctionnelle pour des atteintes au secret de la défense nationale. Deux anciens policiers des services de renseignement, âgés de 47 et 61 ans et présentés comme ses sources, comparaîtront à ses côtés devant le tribunal correctionnel de Paris. L’information figure dans une ordonnance de renvoi du 10 septembre, dont l’AFP a eu connaissance ce vendredi.
26/09/2025, 18:23
Fermée depuis le mois de juin dernier après une liquidation judiciaire, la Maison des Écrivains et de la Littérature n'affichait pas que des problèmes financiers. La gestion de cette institution était pointée du doigt depuis plusieurs années, et le conseil des prud'hommes doit se prononcer sur le cas de Nelly George-Picot, chargée de l'administration et de projets, qui dénonce des faits de « discrimination » et de « harcèlement ».
26/09/2025, 16:06
Paru le 11 septembre 2025 chez Héliopoles, dans la collection Serge Safran — née du rachat de Serge Safran Éditeur en 2024 —, Meursault, le sursis de Bernard Fauconnier est présenté par la maison comme « la suite de L’Étranger d’Albert Camus ». Une qualification qui fait réagir les ayants droit de l’écrivain, lesquels demandent de « cesser toute communication sur l’ouvrage », au nom de leur droit moral.
26/09/2025, 16:00
À compter du 1er octobre prochain, Michel Labadie prendra la direction du Centre Informatique National de l'Enseignement Supérieur (CINES). Il succèdera ainsi à Michel Robert, dont le mandat arrive à échéance.
26/09/2025, 14:56
Une nouvelle fois, la justice et l'État de droit se sont opposés aux désirs de censure de Donald Trump et de son administration. Le juge fédéral William Smith, depuis une cour de l'État de Rhode Island, a jugé que restreindre l'attribution des aides publiques à la création aux projets artistiques qui ne faisaient pas la promotion de « l'idéologie du genre » était contraire à la liberté d'expression.
26/09/2025, 12:26
La Commission d'enrichissement de la langue française ne recule devant rien pour faciliter l'usage de la langue de Molière, même les domaines les plus techniques. Une nouvelle liste de vocabulaire s'intéresse ainsi à la biologie moléculaire et cellulaire.
26/09/2025, 09:27
Du 17 octobre au 20 novembre Donnez à lire célèbre ses 10 ans sous les parrainages d'Isabelle Carré et Augustin Trapenard. Initiée il y a 10 ans par le Syndicat de la librairie française et le réseau des librairies indépendantes, en partenariat avec France Télévisions, cette opération nationale invite à offrir des livres aux enfants de familles accompagnées par le Secours populaire français.
25/09/2025, 17:27
Axiales, les experts du livre, a le plaisir d’annoncer l’arrivée d’Églantine Gabarre en tant que consultante associée. Spécialiste en stratégie éditoriale, stratégie marketing et transformation digitale, elle accompagne les acteurs du livre dans l’adaptation de leurs modèles et le développement de leurs projets.
25/09/2025, 17:12
À l’heure où la rentrée littéraire met en avant des centaines de romans, un collectif d’écrivains a choisi d’unir sa notoriété pour défendre une cause trop souvent reléguée au second plan : l’accès à la lecture pour les personnes déficientes visuelles.
25/09/2025, 16:51
Inaugurée en novembre 2024 à Toulouse, dans le quartier de la Concorde, La Librairie. a été placée en redressement judiciaire au début du mois de septembre. Amélie Georgin et Lysiane Ozanic, les gérantes, en appellent au soutien des lecteurs et lectrices, pointant un « déficit initial de trésorerie » qui ne s'est pas résorbé.
25/09/2025, 16:05
Le caricaturiste, illustrateur et dessinateur de presse belge Serdu, de son vrai nom Serge Duhayon, est mort le 21 septembre 2025 à l’âge de 85 ans à Hollain (Hainaut). Auteur prolifique, il a par ailleurs marqué la presse et la bande dessinée par son humour tendre, son engagement citoyen et sa fidélité à la Wallonie picarde.
25/09/2025, 14:08
Un texte oublié, écrit en 1968 et jamais publié en français, refait surface : La Machine, signé par Georges Perec et son traducteur allemand Eugen Helmlé, paraîtra le 17 octobre aux éditions du Nouvel Attila. Cette pièce, qui met en scène un ordinateur chargé de décrypter de la poésie, résonne aujourd’hui avec l’essor de l’intelligence artificielle...
25/09/2025, 13:30
Le 3 juillet dernier, le groupe Madrigall est devenu actionnaire majoritaire des éditions Les Solitaires Intempestifs. Cette maison, fondée en 1992 par Jean-Luc Lagarce et François Berreur, est devenue au fil des décennies une référence pour le théâtre contemporain. Son directeur, François Berreur, conserve une part du capital et reste à la tête de la structure.
25/09/2025, 12:48
Comment transmettre le goût de lire à une génération happée par les écrans ? La Région Île-de-France a choisi de multiplier les initiatives pour replacer le livre au cœur de la vie des lycéens et apprentis. Lors de la Commission permanente du 25 septembre 2025, l’institution a réaffirmé son engagement à travers plusieurs dispositifs déjà bien installés, auxquels s’ajoutent de nouveaux soutiens financiers.
25/09/2025, 12:40
À Bedford-Stuyvesant, quartier longtemps emblématique de la culture afro-américaine, une nouvelle librairie attire l’attention. Son nom ? Gladys Books & Wine. Ce lieu singulier, ouvert en septembre par Tiffany Dockery, associe vente de livres, dégustation de vins et, surtout, un espace pensé pour les femmes noires lesbiennes.
25/09/2025, 12:29
Plus ancienne librairie d'Angoulême en activité, Lilosimages inaugure sa résidence d'écriture, LilosÉcrits, profitant de l'achat d'un nouveau local situé au-dessus de l'enseigne. Un appel à candidatures est ouvert pour les auteurs et autrices d'essai, roman ou poésie, ayant déjà publié au moins un livre à compte d’éditeur, pour un projet d’écriture avec un engagement politique et social sur les questions féministes, queer, décoloniales, écologiques ou intersectionnelles.
25/09/2025, 12:28
Une nouvelle fermeture de librairie se profile pour le réseau Gibert Joseph. Le point de vente situé au 21, rue Marie-Andrée Lagroua Weill-Hallé, dans le 13e arrondissement de Paris, cessera ainsi son activité fin juin 2026, nous confirme la direction du groupe. Les élus du personnel et les salariés ont été informés de la nouvelle lors d'une réunion de CSE, le 16 septembre dernier. Parallèlement, une nouvelle adresse s'ouvre dans quelques semaines, au 28, boulevard Saint-Michel.
25/09/2025, 09:57
La conseillère de Nicolas Sarkozy, entre 2007 et 2011, et ancienne journaliste au Point, Catherine Pégard, est la nouvelle conseillère culture d’Emmanuel Macron. En 2011, elle était nommée à la tête de l’établissement public du château de Versailles, poste qu’elle a occupé durant près de quatorze ans. Son retour à l’Élysée, auprès d'Emmanuel Macron, est effectif depuis le 17 septembre dernier. À 71 ans, elle succède à Philippe Bélaval, parti en mai pour raisons personnelles.
24/09/2025, 17:12
Depuis 1984, l’ABPQ regroupe les bibliothèques publiques québécoises afin de promouvoir leur développement et leur rayonnement, pour un accès universel au savoir et à la culture.
L’Association annonce des changements importants à la direction de son conseil.
24/09/2025, 17:01
Associer la sphère médiatique et l'extrême droite revient à ce qu' apparaissent souvent les mêmes noms de milliardaires, Vincent Bolloré et Pierre-Édouard Stérin en tête. D’autres acteurs, moins attendus aux côtés de représentants de la droite radicale, œuvrent pourtant depuis plusieurs années à la diffusion des éditions Magnus et de la revue La Furia, visées par des plaintes pour « incitation publique à la haine » et « injure raciale ». Alors, que diable font les groupes Eyrolles et Madrigall (Gallimard) dans cette galère ?
24/09/2025, 13:00
En France, le prix du livre est unique, raison pour laquelle il se trouve souvent imprimé sur la quatrième de couverture des ouvrages. Souvent, mais pas toujours : bandes dessinées, livres jeunesse, mangas et livres de poche bénéficient d'une exception, avec des « codes prix » parfois exotiques. Saisi par le Syndicat de la librairie française, le médiateur du livre a réuni l'interprofession autour de cette pratique, avec, en vue, la rédaction d'une charte.
24/09/2025, 11:11
L'écrivain et blogueur anglo-égyptien Alaa Abd el-Fattah a été libéré, plusieurs mois après avoir purgé une peine de prison de 5 ans pour « diffusion de fausses nouvelles ». Figure de la révolution égyptienne de 2011, Alaa Abd el-Fattah a bénéficié d'une grâce présidentielle accordée par le président Abdel Fattah al Sisi. Un geste bien tardif, dénoncent plusieurs organisations non gouvernementales, soulagées malgré tout par la libération du militant.
24/09/2025, 10:10
Nicolas Morin, conservateur général des bibliothèques et directeur de l'Agence bibliographique de l'enseignement supérieur (Abes) depuis 2022, est renouvelé à son poste pour un second mandat. L'agence est au cœur d'un projet de « rapprochement » avec d'autres entités de l'enseignement supérieur, voulu par le ministère.
24/09/2025, 09:17
Laurent Beccaria, président du groupe Les Arènes–L’Iconoclaste, a annoncé plusieurs nominations et arrivées au sein des deux maisons. Ces changements stratégiques entendent renforcer à la fois le développement audiovisuel, l’édition d’essais et de documents, ainsi que les pôles non-fiction, histoire et bande dessinée.
23/09/2025, 18:45
La Société civile des éditeurs de langue française (SCELF) annonce la nomination de Valérie Barthez au poste de directrice générale. Juriste spécialisée en propriété littéraire et artistique, elle prend ses fonctions dans un contexte marqué par l’essor de l’adaptation d’ouvrages vers le cinéma, la télévision, le spectacle vivant et la radio. Sa mission : renforcer la gestion collective des droits et affirmer la place des éditeurs et des auteurs dans cet écosystème en pleine mutation.
23/09/2025, 17:12
Entre le 21 et le 23 septembre 2025, une bascule diplomatique s’est jouée. Le Royaume-Uni, le Canada, l’Australie, le Portugal, puis la France ont annoncé tour à tour la reconnaissance officielle de l’État de Palestine. Ce mouvement, relayé dans les couloirs de l’ONU et par une série de déclarations conjointes, a été décrit par Reuters comme un « tournant majeur de la politique occidentale » après des décennies d’hésitations.
23/09/2025, 15:08
Les Éditions Albin Michel lanceront en 2026 une nouvelle collection intitulée « L’Atelier du présent », dirigée par Bénédicte Delorme-Montini et Marcel Gauchet. Son objectif est de proposer des outils d’analyse pour comprendre les transformations contemporaines dans les domaines politique, technologique et culturel.
23/09/2025, 13:16
Si la concentration des médias entre les mains de quelques milliardaires, en France, inquiète à juste titre, l'édition n'est pas épargnée. Le premier groupe éditorial, Hachette, est détenu par Vincent Bolloré depuis quelques années, et certaines de ses filiales, Fayard en tête, ont entamé un virage serré à droite. Le collectif Désarmer Bolloré, qui lutte contre l'influence de l'homme d'affaires, en appelle désormais aux auteurs « de gauche » dont les livres sont publiés par le groupe.
23/09/2025, 13:06
L’auteur nazairien Patrick Deville, directeur de la Maison des écrivains étrangers et traducteurs (Meet) de Saint-Nazaire, a été intronisé ce mardi matin écrivain de Marine par le chef d’état-major de la Marine nationale, révèle Sud-Ouest. Une distinction rare qui lui permet désormais d’accoler à sa signature une petite ancre, symbole d’appartenance à l’Association des écrivains de Marine, fondée en 2003 par l’académicien Jean-François Deniau (1928-2007).
23/09/2025, 13:06
Sous l’impulsion de Jean-Luc Barré, la collection Bouquins inaugure une nouvelle aventure éditoriale avec « Les Singuliers ». Alliant exigence intellectuelle et liberté d’approche, ce projet, porté par un design qui se veut audacieux, signé Philippe Apeloig, entend redonner vie à des trésors de littérature dans des volumes souples et accessibles.
23/09/2025, 11:44
Top Articles"Ce n’est pas qu’on n’aime pas Carrère ou Mauvignier, c’est qu’ils n’ont pas besoin de nous" Je voulais vivre, élu plus beau titre de l'année 2025 Demon Slayer : au moins une bonne raison de ne pas se précipiter "Ce n'est pas de la science-fiction, c'est de la littérature" : le choc du roman de Mathieu Belezi
Commenter cet article