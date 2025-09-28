Les enfants s’interrogent sur notre monde et nous devons y répondre

Comment la maison a-t-elle vu le jour ?

Les éditions Lansdalls ont vu le jour en 2013 poursuivant le travail artistique et littéraire de son fondateur.

Notre devise : Séduire sans trahir, plaire sans farder.

Notre objectif : Partager l’expérience, ressentir, vibrer, s’interroger… La littérature est une efflorescence personnelle, ouverte sur un monde de possible. Chaque ouvrage publié émane d’un coup de cœur et d’une création en équipe. Une occasion où le plaisir se livre...

Par son aspect graphique et ludique, une collection jeunesse s’est naturellement imposée en 2014. D’abord orientée sur les plus jeunes, elle s’est étoffée, au fil des saisons, pour s’épanouir désormais en plusieurs gammes.

Quels types d’ouvrages proposez-vous ?

Des livres pour le rituel du coucher, pour des moments détente en journée, avec des histoires tendres, surprenantes, pleines de magie. Le catalogue s’ouvre aussi sur des faits de société : le harcèlement à l’école, l’esclavage, les discriminations. Les enfants grandissent, s’interrogent sur notre monde et nous nous devons d’y répondre en les accompagnant au mieux.

Nous avons aussi une section pour les ados et les adultes sur des thèmes contemporains : le rapport de l’homme à la science, la place de la romance et du féminisme dans notre société, de la SFF pour rêver et s’évader du quotidien, des BD pour se divertir, des thrillers ou de bouleversants récits de vie en passant par des comédies sentimentales pour vibrer avec les héros !

Si vous aviez 2 titres phares qui symbolisent particulièrement votre catalogue ?

Le monde des dinosaures (2015) a conforté notre ligne éditoriale déjà dessinée. Son succès s’appuie sur le thème, les graphismes colorés, truffés de clins d’œil à la culture générale et sur la récurrence des petits personnages de Louan et Doum. La lecture devient interactive, multi-générationnelle : un moment d’échange avec un accès numérique gratuit, sécurisé aux activités de découverte.

La statue de Versailles : une intrigue rondement menée où le lecteur côtoie les artistes du XVII° siècle en suivant les deux enquêteurs au caractère bien trempé, autour d’un trésor caché dans les jardins de Versailles. Cette plongée est réalisée avec subtilité, fidèle à la vivacité intellectuelle et à cette curiosité scientifique qui ont fait la renommée du siècle.

Pourquoi avoir choisi DG pour vous diffuser et vous distribuer ? Quel enjeu dans votre développement ?

Le choix DG Diffusion s’est tout naturellement installé après nos échanges, lors de la foire du livre de Bruxelles avec M. Azzopardi, DC, qui est venu nous présenter la société puis avec Mme Maillot, PDG. Ils étaient à l’image de notre société : affables, professionnels, créatifs et pleins d’enthousiasme.

Nous avons pris le temps, pendant quelques mois, de régulièrement échanger autour de nos attentes mutuelles, de notre vision de la chaîne du livre, de nos envies de développement respectives. C’est un peu comme un date, on prend le temps de se connaître et, quand on est sûr, on se lance !

Si vous aviez un vœu (pour votre maison)…

Que cette nouvelle collaboration soit le point de départ d’une nouvelle ère pour nos entreprises respectives !

Crédits photo © Lansdalls

Par Inès Lefoulon

Contact : il@actualitte.com