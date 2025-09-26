Prix Jules Rimet 2025 : six ouvrages en lice pour la 14e édition

Le lauréat ou la lauréate se verra remettre un chèque de 2500 €, décerné par la Fondation Jean-Luc Lagardère, ainsi qu’un maillot du Red Star, lors de la cérémonie de décembre.

Le jury a retenu une liste variée, mêlant biographies, récits personnels et fictions autour du sport :

Zola à bicyclette, de Jean-Paul Vespini (Arthaud)

Avant que la mémoire s’efface, d’Olivier de Kersauson (Le Cherche Midi)

Le grand horizon, de Lola Nicolle (Phébus)

Mon héros s’appelle Roubaud, de Gérard Ejnès (En Exergue)

Le petit coureur, de Loïc Manceau (Éditions du Volcan)

Joue-la comme Godard, de Laurent Sagalovitsch (Les livres de la Promenade)

L’héritage de Jules Rimet

Au-delà de sa dimension sportive, le prix rend hommage à la vision humaniste de Jules Rimet. Ce passionné de poésie, fondateur de la FIFA et du Red Star, avait imaginé au sein de son club une section littéraire, convaincu que le sport constituait une formidable porte d’entrée vers la culture.

Un symbole fort de cet héritage a d’ailleurs été célébré récemment : le 21 mai 2024, la création, il y a 120 ans à Paris, de la FIFA, a été commémorée. À cette occasion, le président de la fédération, Gianni Infantino, a remis à Corinne Rimet-Ploujoux, arrière-petite-fille de Jules Rimet, une réplique du premier trophée de la Coupe du monde.

Depuis sa création en 2012 par l’Association Jules Rimet Sport & Culture, avec le soutien de la Fondation Jean-Luc Lagardère, le prix a distingué de nombreux écrivains et écrivaines :

2012 : Paul Fournel – Anquetil tout seul (Seuil)

2013 : Jean-Emmanuel Ducoin – Go Lance ! (Fayard)

2014 : Lola Lafon – La petite communiste qui ne souriait jamais (Actes Sud)

2015 : Alain Gillot – La surface de réparation (Flammarion)

2016 : Daniel Rondeau – Boxing Club (Grasset)

2017 : François-Guillaume Lorrain – Le garçon qui courait (Sarbacane)

2018 : Jean Hatzfeld – Deux mètres dix (Gallimard)

2019 : Fanny Wallendorf – L’appel (Finitude)

2020 : Jérôme Hallier – Briller pour les vivants (Flammarion)

2021 : Virginie Troussier – Au milieu de l’été, un invincible hiver (Guérin/Paulsen)

2022 : Mick Kitson – Poids plume (Métailié)

2023 : Serge Airoldi – L’Épreuve (Éditions Inculte)

2024 : Andrea Marcolongo – Courir (Gallimard)

Le bureau de l’Association Jules-Rimet est composé de Renaud Leblond (président), Charles Amson, Bruno Barbier, Olivier Leblond et Yves Stavridès.

Le jury du Prix est présidé par Denis Jeambar et réunit un panel d’écrivains, journalistes, sportifs et personnalités culturelles : Hafid Aggoune, Nicolas Baverez, Abdel Belmokadem, Raymond Domenech, Laurence Fischer, Paul Fournel, Patrice Haddad, Julia Kerninon, Léonore Perrus, Corinne Rimet-Ploujoux et Virginie Troussier.

Crédits photo : Prix Jules Rimet

Par Hocine Bouhadjera

Contact : hb@actualitte.com