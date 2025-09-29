Inscription
Littérature contre slogans : comment les romans racontent l’Amérique de Trump

La Novlangue trumpienne s’impose au-delà des réseaux sociaux.  Elle procède par une simplification extrême. Elle utilise des slogans binaires et des expressions émotionnelles percutantes qui réduisent notre capacité à penser la complexité du réel. Heureusement, la littérature offre un contrepoint salutaire. Les romans américains dessinent un tableau beaucoup plus divers. 

Cet article s’appuie sur une sélection des ouvrages publiés ces cinq dernières années qui ont été les plus salués par la critique. S’ils ne décrivent pas toujours l’Amérique d’aujourd’hui, ils démentent cependant point par point les images réductrices véhiculées par Donald Trump.

La vraie famille américaine est belle, forte et patriote”

Les romans donnent à voir une famille américaine profondément traversée par ses contradictions. En replongeant dans le passé, ces récits montrent que les tensions intimes et générationnelles sont anciennes.

Jonathan Franzen, dans Crossroads (L’Olivier, trad. Olivier Deparis), nous plonge dans les années 1970, au sein d’une famille de pasteur fracturée par des oppositions religieuses et des conflits de générations. Ce qui frappe chez Franzen, c’est sa manière d’explorer en profondeur les failles intimes de ses personnages, donnant au roman une puissance romanesque rare.

Joyce Carol Oates, avec Babysitter (Philippe Rey, trad. Claude Seban), choisit la Detroit de la fin des années 1970 comme décor. Elle y met en scène une famille de l’élite blanche, prisonnière de ses faux-semblants. Sous le vernis de richesse et de respectabilité affleurent hypocrisie, corruption et un climat de violence diffuse.

Quant à Absolution d’Alice McDermott (La Table ronde, trad. Cécile Arnaud), le roman déplace le regard vers Saïgon dans les années 1960. On y croise des familles américaines expatriées, figures de mémoire et de transmission, mais aussi témoins des ambiguïtés d’un mode de vie exporté hors des frontières. Alice McDermott peint avec justesse les nuances des relations humaines et de leurs quêtes personnelles.

La famille américaine apparaît comme un révélateur des fractures sociales et morales, un reflet des contradictions idéologiques, religieuses, politiques et historiques qui parcourent le pays.

L’Amérique n’est pas raciste. La loi et l’ordre protègent tous les citoyens

Les romans donnent à voir une Amérique hantée par le racisme. De l’esclavage aux luttes pour la déségrégation, l’œuvre romanesque rappelle la permanence d’une injustice qui continue de structurer les inégalités et la violence policière.

Percival Everett, avec James (L’Olivier, trad. Anne-Laure Tissut), revisite Huckleberry Finn et met en avant le personnage de Jim, figure des humiliations et des injustices de l’histoire américaine. La figure de Jim, amoureux des mots et plein d’humour, porte le livre. Dans Châtiment, il revient sur le lynchage d’Emmett Till. Everett transforme une enquête policière en une critique sociale perçante et originale.

De son côté, Le Silence de Dennis Lehane (trad. François Happe) entraîne le lecteur dans le Boston des années 1970, marqué par la déségrégation scolaire et ses tensions raciales. Lehane réussit à immerger le lecteur dans une atmosphère poignante et oppressante, révélant la brutalité et la beauté tragique des destins humains enchevêtrés.

Enfin, La Sentence de Louise Erdrich (Albin Michel, trad. Sarah Gurcel Vermande) situe son récit juste après la mort de George Floyd dans le Minnesota en 2020. La communauté amérindienne est confrontée aux fantômes de l’intolérance. L’autrice réussit à marier les contrastes avec subtilité, passant avec aisance de l’humour à l’émotion, tout en célébrant le pouvoir transformateur des livres.

Crédits photo : Gage Skidmore, CC BY SA 2.0
Crédits photo : Gage Skidmore, CC BY SA 2.0

Ces récits convergent : loin d’une Amérique pacifiée par la loi et l’ordre, ils rappellent combien les blessures raciales restent au cœur de l’imaginaire romanesque.

La police est héroïque. Ceux qui parlent de corruption détestent l’Amérique

C’est une tout autre image de l’institution policière qui se dessine dans les romans. La police apparaît comme un acteur ambivalent, pris entre rigueur et dérives, abus et exactions. Loin de l’héroïsme proclamé, elle est plutôt à l’origine de fractures raciales.

Michael Connelly, dans L’étoile du désert (Livre de Poche, trad. Robert Pépin), met en scène son personnage fétiche Harry Bosch, le LAPD y combinant rigueur procédurale et opacité d’un système où les zones d’ombre persistent. L’auteur mêle habilement une enquête méthodique à la richesse des interactions humaines, captivant ainsi le lecteur de manière subtile, mais efficace.

Dans Le sang des innocents (Pocket, trad. Pierre Szczeciner), S. A. Cosby déplace le regard vers le Sud. Son héros, premier shérif noir d’une petite ville de Virginie, affronte la défiance d’une population marquée par le racisme et les bavures policières. La description immersive, avec ses tensions raciales et son passé ségrégationniste, confère au récit une authenticité poignante et une atmosphère saisissante.

En somme, l’image qui se dégage est celle d’une institution traversée par les tensions sociales, les dérives et la corruption.

"Tout le monde peut réussir”

Les romans mettent en lumière une réalité plus sombre : celle des travailleurs précarisés, invisibles ou en lutte. La littérature contredit l’idée de l’Amérique des « self-made men » en exposant les inégalités structurelles. Elle montre que les conditions de travail révèlent l’injustice sociale et les vies niées par le système économique.

Louise Erdrich, dans Celui qui veille (Albin Michel, trad. Sarah Gurcel Vermande), raconte la vie d’ouvriers amérindiens employés dans une usine. Elle y expose leur combat pour conserver leurs droits sociaux. Ici, l’organisation du travail est révélatrice des inégalités structurelles qui frappent les communautés autochtones. Célébrée pour son écriture poétique et fluide, Erdrich révèle la richesse des traditions amérindiennes et l’humanité de ses personnages.

De son côté, Ordure d’Eugene Marten (Quidam, trad. Stéphane Vanderhaeghe) braque la lumière sur un univers encore plus invisible : celui des agents d’entretien. À travers cette figure, le roman interroge la place du travailleur anonyme dans un système néolibéral qui l’écrase et le nie. Il oppose ainsi l’Amérique des « self-made men » à celle d’emplois dévalorisés, nécessaires, mais occultés. Marten réussit à capturer l’essence du malaise moderne, en confrontant le lecteur à l’invisible et à l’impensable avec une intensité rare.

Ces deux récits rappellent que derrière l’image d’une Amérique où « tout le monde peut réussir », la littérature témoigne d’un pays où les conditions de travail révèlent l’injustice sociale, entre luttes collectives et vies effacées par le système économique.

“Les vrais Américains contre les élites”

C’est une tout autre image de l’Amérique qui s’impose ici, celle de territoires minés par la pauvreté et l’effondrement des repères. Le peuple n’y est pas idéalisé : il apparaît enfermé dans un cycle de marginalisation et de douleur ordinaire.

Dans Nos vies en flammes (10/18, trad. Fabrice Pointeau), David Joy décrit une société gangrenée par la drogue, la brutalité et l’absence de perspectives. À travers ce récit, la fracture entre élites et classes populaires ne s’exprime pas par un combat politique, mais par la représentation crue d’une population laissée à elle-même.

Le roman fait ainsi de la misère sociale et de la désespérance un symptôme des inégalités qui traversent le pays. Le lecteur est immergé dans une atmosphère à la fois captivante et déchirante, grâce à une écriture directe et émotive qui révèle la profondeur des personnages et la brutalité de leur environnement.

Crédits photo : Alisdare Hickson, CC BY SA 2.0
Crédits photo : Alisdare Hickson, CC BY SA 2.0

Loin du discours valorisant les « vrais Américains », Nos vies en flammes montre que, pour certains territoires, l’Amérique des promesses s’est transformée en une Amérique de la déchéance et du désespoir.

“L’Amérique est une nation chrétienne”

Les romans montrent une autre facette de la religion : celle d’un poids idéologique qui peut dériver vers l’intégrisme.

Dans Les hommes ont peur de la lumière (Pocket, trad. Chloé Royer), Douglas Kennedy aborde de front les dérives de l’intégrisme religieux, notamment à travers la lutte contre l’avortement. La religion devient un instrument de contrôle et d’oppression, plutôt qu’une valeur de tolérance. Au-delà de l’enjeu politique, Kennedy dresse aussi le portrait intime d’un homme et d’une femme qui tentent de résister à cette emprise idéologique.

Ce récit souligne une réalité contrastée : la foi chrétienne n’apparaît pas comme un ciment national, mais comme un espace de conflit idéologique où se jouent des batailles intimes et sociales au cœur de l’Amérique contemporaine.

L’écologie est un frein à la prospérité”

Les romans décrivent une Amérique marquée par les destructions environnementales. La nature y est montrée abîmée par les exploitations destructrices.

Le roman Lady Chevy de John Woods (Albin Michel, trad. Diniz Galhos) place l’Ohio comme décor d’une région ravagée par la fracturation hydraulique. Il en décrit les conséquences sociales et écologiques. Le paysage est le symbole d’un désastre collectif. Le lecteur est embarqué dans une intrigue impitoyable avec une héroïne inoubliable, tout en offrant une réflexion nuancée sur la moralité humaine.

Un autre Eden de James Lee Burke (Rivages/Noir, trad. Christophe Mercier) prolonge cette réflexion en explorant la relation entre les hommes et leur environnement. La nature y subit la violence et la cupidité humaines, qui menacent son équilibre. Par la poésie de son écriture, par sa façon singulière de raconter l’humanité, James Lee Burke signe un roman qui s’impose comme un classique, une fresque supplémentaire de l’Amérique et de ses habitants.

La nature américaine est représentée comme un territoire abîmé, marqué par les exploitations destructrices et des dérèglements symboliques, qui font écho aux divisions profondes du pays.

Ces romans rappellent que l’Amérique ne se réduit pas à des slogans électoraux. Face à la simplification trumpienne, la littérature fait entendre une pluralité de voix et d’expériences, révélant la persistance des lignes de fracture que le discours politique tente d’occulter.

Un extrait des différents livres cités dans cette enquête est proposé en fin d'article.

Crédits photo : Gage Skidmore, CC BY SA 2.0

 
 
 
 
 

 

 

 

ActuaLitté

Éditions Basset : une maison d’édition face au crime organisé

La rentrée littéraire 2025 est un bon cru avec la première parution chez Basset Éditions, maison dirigée par Brünhilde Delhommeau, de Dans les coulisses de la ‘Ndrangheta de Gabriella Marà. Cette nouvelle maison d’édition souhaite publier des essais, des enquêtes sur les organisations criminelles, avec une vocation internationale. 

29/09/2025, 10:17

ActuaLitté

Pourquoi relire Une journée d’Ivan Denissovitch en 2025 ?

La vérité d’un jour, l’éternité d’un chef-d’œuvre. Relire aujourd’hui Une journée d’Ivan Denissovitch, c’est plonger dans l’un des textes les plus saisissants du XXᵉ siècle. Non pas un simple roman, mais une expérience de lecture qui bouscule et laisse une empreinte durable. 

28/09/2025, 10:45

ActuaLitté

Pédagogie du défi : quand la philosophie devient jouable

Vincent Cespedes, philosophe, essayiste, est l' auteur d' une vingtaine d' ouvrages. Depuis plus de vingt ans, il intervient dans les médias et sur les réseaux sociaux pour démocratiser la pensée philosophique. Avec Philo : la méthode voyoute, il approche la discipline différemment encore. Pour ActuaLitté, il signe une tribune revendiquant cette solution innovante, rigoureuse et ultra-efficace pour aimer la discipline.

25/09/2025, 16:54

ActuaLitté

L'ABF dénonce “la négation” des droits culturels du peuple palestinien

Depuis bientôt deux ans, le peuple palestinien est visé par des actions militaires de l'État d'Israël, en représailles des attentats commis en octobre 2023 par le Hamas. La situation humanitaire est critique, et les droits humains sont bafoués, y compris les droits culturels, rappelle l'Association des Bibliothécaires de France dans un communiqué reproduit ci-dessous.

24/09/2025, 15:36

ActuaLitté

Fiole : Rémunérer les auteurs à chaque lecture

Dans l’écosystème du livre numérique, les modèles de rémunération font souvent débat. Avec Fiole, nous affichons un projet clair : instaurer un système simple, transparent et évolutif. Chaque auteur qui publie via Fiole peut être rémunéré à sa juste valeur, au même titre que les éditeurs partenaires.

24/09/2025, 11:52

ActuaLitté

Lettre à Jean Lassalle : “La sincérité, la franchise et la simplicité, il n’y a que cela qui compte”

Jean Lasalle est dans la place en simplicité et en pure sincérité. Christophe Esnault n'a qu'une hâte, assister à la grande représentation. Et pour mieux se rapprocher de son idole, ce jeune a choisi de lui écrire...

24/09/2025, 10:55

ActuaLitté

Les Mondes de Colette : une vie hors du commun

Étudier Colette à l’école, ce n’est souvent qu’effleurer son style et ses récits ; et c’est ignorer à quel point elle fut une femme d’exception, libre et singulière. L’été 2024, France Inter nous avait ouvert d’autres portes, révélant cette vie hors norme, loin des clichés scolaires. Cette fois, c’est la BnF qui s’empare de l'icône littéraire, avec l’ambition de « donner à voir et à entendre qui elle fut, à travers les mondes qu’elle a traversés, en jouant sur son parcours de transfuge, sa force ».

23/09/2025, 19:13

ActuaLitté

“Une traductrice est d'abord une lectrice”

Lauréat du Prix du Roman Fnac 2025, John Boyne  est l’un des rares auteurs étrangers à recevoir cette récompense. Derrière son roman, Les Éléments, une traductrice, Sophie Aslanides, qui a lu un bref discours lors de la cérémonie organisée ce 22 septembre. À notre demande, elle nous confie ce texte, « écrit avec le coeur », précise-t-elle.

23/09/2025, 10:43

ActuaLitté

“Écrire un roman, c’est comme résoudre un grand puzzle. Et j'adore les puzzles”

Le Prix du roman Fnac 2025 vient d’être attribué à Les Éléments de John Boyne (éd. JC Lattès, trad. Sophie Aslanides). Un roman en quatre volets qui scrute sans complaisance la mécanique des violences et l’héritage psychologique qu’elles laissent derrière elles. Et la possibilité de rompre — ou non — le cycle des abus.

22/09/2025, 17:17

ActuaLitté

“Wikipédia restera encyclopédique, moi je structure le web littéraire”

Depuis 2015, Bibliosurf s’est imposé comme un espace singulier de veille et de médiation littéraire. À rebours des grandes plateformes et des encyclopédies collaboratives comme Wikipedia, le site s’attache à documenter la réception vivante des romans contemporains : chroniques de blogs, critiques de presse, podcasts, vidéos, émotions suscitées. 

22/09/2025, 10:14

ActuaLitté

Trois femmes, une vision : AYỌ éditions s’ouvre au lectorat français

À l’occasion de la rentrée, AYỌ éditions, désormais diffusée et distribuée par DG Diffusion, se présente : une jeune maison belge fondée par trois femmes afrodescendantes, engagée pour une littérature jeunesse plus inclusive. Du premier album aux romans, elle met au cœur de ses histoires des héros afrodescendants, sans oublier la diversité des familles, et des cultures. 

22/09/2025, 09:00

ActuaLitté

Orson Welles et Cioran par Anca Visdei, Goncourt de la biographie

J’ai d’abord entraperçu la tête massive d’un certain Orson Welles sur la couverture d’un livre. Intrigué, je me suis approché. Puis mon regard est tombé sur un autre visage, plus pointu : celui d’Émile Cioran. Deux géants, deux faces antagonistes, et une même biographe, Anca Visdei. Lauréate du Prix Goncourt de la biographie 2025 pour sa peinture d'un « gai désespoir », elle est présente cette année au festival Livres dans la Boucle de Besançon, où elle déploie son énergie, sa verve et son esprit peu commun.

20/09/2025, 13:33

ActuaLitté

Le monde du livre jeunesse se fait l'écho d'une tribune parue en Angleterre pour la Palestine

Début septembre, une lettre ouverte des grands noms de la littérature pour enfants paraissait en Angleterre pour dénoncer la criminalisation des soutiens à la Palestine et affirmer leur solidarité avec les familles palestiniennes. Des professionnel·les d'ouvrages pour la jeunesse en France ont repris cette tribune pour s'adresser à leur tour au gouvernement français.

20/09/2025, 12:19

ActuaLitté

Simon Chevrier, Goncourt du premier roman : "Chaque mot est pesé"

Je ne l’ai pas reconnu tout de suite. Sur les photos officielles, Simon Chevrier arborait un buzzcut impeccable. Le voilà maintenant avec pas mal de cheveux, et toujours ses yeux verts perçants. Invité au festival Livres dans la Boucle, l’auteur de 32 ans, couronné par le Prix Goncourt du premier roman 2025, revient sur l’aventure de son texte, Photo sur demande, récit cru et vibrant sur la solitude, le deuil et les relations tarifées, à Toulouse, à l’ère du Covid et des applications de rencontre.

19/09/2025, 21:00

ActuaLitté

Louis-Henri de La Rochefoucauld : "Les sentiments purs ont de l’avenir"

Invité du festival Livres dans la Boucle de Besançon, Louis-Henri de La Rochefoucauld présente son dernier roman, publié en cette rentrée littéraire chez Robert Laffont, et déjà lauréat du Prix Cabourg du roman, L’Amour moderne. L’écrivain et critique littéraire réhabilite le vaudeville, et croque un univers de faux-semblants, de passions contrariées et de pouvoir masculin vacillant, en héritier à la fois de Balzac, de Sagan et des moralistes du XVIIe siècle, en digne descendant de son illustre aïeul. 

19/09/2025, 17:03

ActuaLitté

Pour des avenirs désirables, valoriser les utopies en bibliothèque

Alors que le réel et l'actualité rivalisent pour exposer des faits toujours plus désastreux, entre le développement des discours de haine, les politiques antisociales, les conflits meurtriers ou encore les comportements écocides, comment entretenir l'espoir ? Les bibliothécaires ont un rôle à jouer dans la stimulation d'imaginaires utopistes, afin d'alimenter l'espoir, défend Estelle Busquet.

19/09/2025, 14:56

ActuaLitté

Éditions du Ricochet : “Pas question de participer à la surproduction” du livre jeunesse

30 ans de rebondissements, voilà comment la directrice et éditrice des Éditions du Ricochet, Natalie Vock-Verley, célèbre cet anniversaire. Aux côtés de six autres maisons francophones, dédiées à la littérature jeunesse, la maison fête sa 30e année... avec bien d'autres encore à traverser. Pour l'occasion, la directrice signe dans nos colonnes un texte en hommage au temps passé et celui à venir...

17/09/2025, 17:25

ActuaLitté

Les Sandales d’Empédocle, une librairie au cœur de Livres dans la Boucle

À Besançon, la librairie Les Sandales d’Empédocle avance en terrain connu. Partenaire de longue date du festival, elle s’installe à nouveau dans la mécanique bien huilée de Livres dans la Boucle : répartition des auteurs, équilibre entre plateaux, circulation dans les lieux culturels de la ville. Laëtitia, libraire, raconte ce qu’elle voit remonter de la rentrée…

17/09/2025, 12:45

ActuaLitté

Lettre à François Bayrou : “Ta chute est aussi la nôtre.”

Après une fulgurante carrière à Matignon, qu’adviendra-t-il de François Bayrou ? « Comme nous tous, il est pressenti pour l'EHPAD », répond Christophe Esnault. L’auteur nous gratifie d’une nouvelle lettre, pour rendre hommage à la figure politique, façon grandeur et décadence…

17/09/2025, 10:26

ActuaLitté

"Ce n’est pas qu’on n’aime pas Carrère ou Mauvignier, c’est qu’ils n’ont pas besoin de nous"

Créé le 7 décembre 1933, le même jour que la remise du prix Goncourt à André Malraux, le prix des Deux Magots compte aujourd’hui parmi les plus anciennes distinctions littéraires françaises. En près d’un siècle d’existence, il n’a toutefois connu que trois présidents : l’extravagant Henri Philippon, le passionné (de Paris) au nom d'empereur Jean-Paul Caracalla, et depuis 2018, le distingué Étienne de Montety. Après le décès de l'auteur et l’éditeur en 2019, ce dernier a proposé à sa fille, Laurence Caracalla, de rejoindre le jury. 

16/09/2025, 18:51

ActuaLitté

Défendre Raphaël Enthoven à Besançon, indignation “à géométrie variable”

La participation de l'auteur Raphaël Enthoven au festival Le Livre dans la Boucle, à Besançon, a été remise en question en raison de ses propos sur le territoire de Gaza, la situation humanitaire des Gazaouis et le génocide organisé par l'État israélien. Enthoven a cependant été largement défendu par une partie du monde littéraire, ce qui suscite l'indignation d'auteurs, autrices, éditeurs, éditrices et libraires, dans une tribune reproduite ci-dessous.

16/09/2025, 09:32

ActuaLitté

À Londres, la “liberté d’expression” et l’extrême droite : quand Orwell rencontre Gibson

Hier, près de 100.000 personnes ont défilé dans les rues de Londres pour défendre la liberté d’expression. Un mot d’ordre a priori universel, mais dont les initiateurs révèlent un tout autre visage : derrière cette manifestation, un courant anti-immigré, raciste et masculiniste. L’inversion des valeurs est totale : ce qui se proclame défense de la liberté devient au contraire une entreprise d’exclusion. On entre ici de plain-pied dans la novlangue orwellienne.

15/09/2025, 10:23

ActuaLitté

Piktos jeunesse accueille ses premiers auteurs francophones

Piktos jeunesse, nouvelle maison du groupe Piktos, diffusée et distribuée par DG Diffusion, profite de la rentrée pour se présenter. Avec une ligne tournée vers l’éveil culturel et le bien-être des enfants, la marque annonce neuf parutions entre septembre et octobre 2025 et accueille ses premiers auteurs francophones. 

15/09/2025, 09:00

ActuaLitté

Fayard : la maison d’édition au cœur des polémiques

Devant le risque d’assister à un boycott des livres publiés chez Hachette, quelques rappels s’imposent. Jean-Yves Mollier, historien spécialiste du livre et de l'édition, nous adresse un texte posant quelques questions fondamentales à propos du livre en général et de la maison d’édition Fayard en particulier.

10/09/2025, 07:00

ActuaLitté

Écrire et publier sur Fiole : un contrat d’auteur, la visibilité en ligne en plus

Fiole est comme une plateforme de lecture francophone (ce qui importe)… mais aussi d’écriture, avec un projet : « Écrire librement et publier son œuvre. » Autrement dit, l’écosystème que nous avons construit ne se limite pas à la consommation de contenus. Il ouvre un canal de mise en ligne pour les créateurs, au sein même de Fiole.

09/09/2025, 09:30

ActuaLitté

Faut-il encore imposer l’achat de livres scolaires aux parents ?

Souvent peu utilisés, coûteux, lourds à transporter et écologiquement problématiques : à quoi servent donc les manuels scolaires ? Hassen Jaied, entrepreneur franco‑tunisien du monde de l’édition et de la librairie en Tunisie, se passionne pour les mutations de l’industrie. Il se penche sur la question de ces fameux manuels, en période de rentrée scolaire...

08/09/2025, 12:12

ActuaLitté

Métiers de l’information : il est temps de conjuguer nos expertises

En 2014, j’écrivais dans un journal professionnel : « Avec Internet, le libraire devient tour à tour bibliothécaire, documentaliste, journaliste, médiateur et commerçant. » Dix ans plus tard, cette intuition n’a fait que se confirmer.

08/09/2025, 11:01

ActuaLitté

Kiss the Sky : Jimi Hendrix en BD célébré chez Momie Grenoble

À l’occasion de l’anniversaire de la Librairie Momie, à Grenoble, Claire, libraire depuis cinq ans dans l’équipe, revient sur un ouvrage marquant de la rentrée BD : Kiss the Sky – La vie de Jimi Hendrix en BD, publié chez Glénat et proposé dans une édition spéciale par le réseau Momie.

08/09/2025, 10:59

ActuaLitté

Biblis en folie : donner à voir “l'éclectisme et la modernité” des bibliothèques

Les 3, 4 et 5 octobre 2025, le ministère de la Culture organise la 2e édition des Journées nationales dédiées aux bibliothèques et aux médiathèques, Biblis en folie. L'occasion de célébrer l'offre multiple et innovante des établissements, dont la fréquentation ne cesse d'augmenter. Mais aussi d'aborder les défis persistants en matière d'accès à la culture, dans un entretien avec les services du ministère de la Culture.

08/09/2025, 10:11

ActuaLitté

Pomango arrive en France : la maison jeunesse québécoise se dévoile

Pomango, maison québécoise familiale récemment signée chez DG Diffusion, profite de la rentrée pour se présenter. Née en 1983 et aujourd’hui entièrement dédiée à la jeunesse, elle conçoit livres, jeux éducatifs et outils d’organisation pour accompagner les familles au quotidien. 

08/09/2025, 09:00

ActuaLitté

Lettre à Patrick Sébastien : “Je t’adore. On les emmerde ces rabat-joie”

Oubliez les influenceurs qui n’ont jamais fait tomber la pluie : découvrez l’ambianceur, Christophe Esnault, qui garantit la chute de mots. Une tonalité post situationniste et un humour de psychopathe, voici l’ambiance justement de ses Lettres insolentes. ActuaLitté en proposera quelques-uns, bouquet garni d’une composition pot-pourri poético-florale.

06/09/2025, 15:58

ActuaLitté

Miss Littérature : “Enfin, il y a un concours qui comprend ce que je suis”

Miss Littérature par ci, Miss Littérature par là. Dans plein de pays d’Afrique, ces jeunes filles qui lisent, écrivent et s’engagent occupent les réseaux sociaux. Mais quel est ce lien entre un concours de Miss et la littérature ?  Que véhicule ce concours, bien au-delà des frontières de son pays d’origine, le Bénin ? Juste une envie de tout savoir sur ce concours international africain qui fêtera ses 10 ans l’an prochain et crée un vrai buzz dans plusieurs pays d’Afrique francophone. Propos recueillis par Agnès Debiage, ADCF Africa.

04/09/2025, 15:29

ActuaLitté

“La longévité de Léonard, c'est la magie du gros nez”

La galerie Huberty & Breyne, avenue Matignon, respire le luxe et le calme feutré. C’est là, sous la lumière blanche qui éclaire les planches originales de Léonard, que je retrouve Turk. Cinquante-six albums, une carrière au long cours, et pourtant l’homme qui m’accueille n’a rien du bateleur. Calme, pondéré, en retrait. Le sourire discret, il s’excuserait presque d’avoir traversé 50 de BD.

04/09/2025, 11:56

ActuaLitté

Violences sexistes et sexuelles : "On a écrit le livre qu'on aurait aimé lire il y a dix ans"

400 pages de témoignages et de dessins. Les Combattantes n’est pas une « bible du féminisme », mais un ouvrage de référence sur les luttes féministes. Inceste, violences sexistes et sexuelles dans
les milieux de pouvoir, dans le monde de la BD, silences institutionnels… Géraldine Grenet et Marie-Ange Rousseau ne contournent rien. Leur bande dessinée documente, dénonce et vulgarise, avec un mot d’ordre : rendre visible ce que trop longtemps, on a voulu taire.

03/09/2025, 17:26

ActuaLitté

Des livres nécessaires, indispensables et vitaux, en cette rentrée littéraire

La libraire la plus résiliente dans son engagement ou engagée dans sa résilience est de retour : Elsa signe une nouvelle infolettre de rentrée, « indispensable et nécessaire ». Tout un programme, sans vaines promesses, si, si....

03/09/2025, 08:49

ActuaLitté

Ziad Medoukh : survivre à Gaza entre famine et bombardements

Depuis de nombreuses années, Ziad Medoukh se consacre aux enfants de Gaza, qu’il accompagne par l’éducation, l’écriture et la poésie. Poète, écrivain francophone, universitaire, et ambassadeur de la paix, il témoigne aujourd’hui de la souffrance, de la famine et de la résilience face à l’horreur. Son texte, d’une rare puissance, mêle douleur et espoir, colère et humanisme, et rappelle la force de la non-violence. Il nous a été transmis par l’auteur et ami du poète, Gérard Gautier.

02/09/2025, 17:42

