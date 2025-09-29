Littérature contre slogans : comment les romans racontent l’Amérique de Trump

Cet article s’appuie sur une sélection des ouvrages publiés ces cinq dernières années qui ont été les plus salués par la critique. S’ils ne décrivent pas toujours l’Amérique d’aujourd’hui, ils démentent cependant point par point les images réductrices véhiculées par Donald Trump.

“La vraie famille américaine est belle, forte et patriote”

Les romans donnent à voir une famille américaine profondément traversée par ses contradictions. En replongeant dans le passé, ces récits montrent que les tensions intimes et générationnelles sont anciennes.

Jonathan Franzen, dans Crossroads (L’Olivier, trad. Olivier Deparis), nous plonge dans les années 1970, au sein d’une famille de pasteur fracturée par des oppositions religieuses et des conflits de générations. Ce qui frappe chez Franzen, c’est sa manière d’explorer en profondeur les failles intimes de ses personnages, donnant au roman une puissance romanesque rare.

Joyce Carol Oates, avec Babysitter (Philippe Rey, trad. Claude Seban), choisit la Detroit de la fin des années 1970 comme décor. Elle y met en scène une famille de l’élite blanche, prisonnière de ses faux-semblants. Sous le vernis de richesse et de respectabilité affleurent hypocrisie, corruption et un climat de violence diffuse.

Quant à Absolution d’Alice McDermott (La Table ronde, trad. Cécile Arnaud), le roman déplace le regard vers Saïgon dans les années 1960. On y croise des familles américaines expatriées, figures de mémoire et de transmission, mais aussi témoins des ambiguïtés d’un mode de vie exporté hors des frontières. Alice McDermott peint avec justesse les nuances des relations humaines et de leurs quêtes personnelles.

La famille américaine apparaît comme un révélateur des fractures sociales et morales, un reflet des contradictions idéologiques, religieuses, politiques et historiques qui parcourent le pays.

“L’Amérique n’est pas raciste. La loi et l’ordre protègent tous les citoyens”

Les romans donnent à voir une Amérique hantée par le racisme. De l’esclavage aux luttes pour la déségrégation, l’œuvre romanesque rappelle la permanence d’une injustice qui continue de structurer les inégalités et la violence policière.

Percival Everett, avec James (L’Olivier, trad. Anne-Laure Tissut), revisite Huckleberry Finn et met en avant le personnage de Jim, figure des humiliations et des injustices de l’histoire américaine. La figure de Jim, amoureux des mots et plein d’humour, porte le livre. Dans Châtiment, il revient sur le lynchage d’Emmett Till. Everett transforme une enquête policière en une critique sociale perçante et originale.

De son côté, Le Silence de Dennis Lehane (trad. François Happe) entraîne le lecteur dans le Boston des années 1970, marqué par la déségrégation scolaire et ses tensions raciales. Lehane réussit à immerger le lecteur dans une atmosphère poignante et oppressante, révélant la brutalité et la beauté tragique des destins humains enchevêtrés.

Enfin, La Sentence de Louise Erdrich (Albin Michel, trad. Sarah Gurcel Vermande) situe son récit juste après la mort de George Floyd dans le Minnesota en 2020. La communauté amérindienne est confrontée aux fantômes de l’intolérance. L’autrice réussit à marier les contrastes avec subtilité, passant avec aisance de l’humour à l’émotion, tout en célébrant le pouvoir transformateur des livres.

Crédits photo : Gage Skidmore, CC BY SA 2.0

Ces récits convergent : loin d’une Amérique pacifiée par la loi et l’ordre, ils rappellent combien les blessures raciales restent au cœur de l’imaginaire romanesque.

“La police est héroïque. Ceux qui parlent de corruption détestent l’Amérique”

C’est une tout autre image de l’institution policière qui se dessine dans les romans. La police apparaît comme un acteur ambivalent, pris entre rigueur et dérives, abus et exactions. Loin de l’héroïsme proclamé, elle est plutôt à l’origine de fractures raciales.

Michael Connelly, dans L’étoile du désert (Livre de Poche, trad. Robert Pépin), met en scène son personnage fétiche Harry Bosch, le LAPD y combinant rigueur procédurale et opacité d’un système où les zones d’ombre persistent. L’auteur mêle habilement une enquête méthodique à la richesse des interactions humaines, captivant ainsi le lecteur de manière subtile, mais efficace.

Dans Le sang des innocents (Pocket, trad. Pierre Szczeciner), S. A. Cosby déplace le regard vers le Sud. Son héros, premier shérif noir d’une petite ville de Virginie, affronte la défiance d’une population marquée par le racisme et les bavures policières. La description immersive, avec ses tensions raciales et son passé ségrégationniste, confère au récit une authenticité poignante et une atmosphère saisissante.

En somme, l’image qui se dégage est celle d’une institution traversée par les tensions sociales, les dérives et la corruption.

"Tout le monde peut réussir”

Les romans mettent en lumière une réalité plus sombre : celle des travailleurs précarisés, invisibles ou en lutte. La littérature contredit l’idée de l’Amérique des « self-made men » en exposant les inégalités structurelles. Elle montre que les conditions de travail révèlent l’injustice sociale et les vies niées par le système économique.

Louise Erdrich, dans Celui qui veille (Albin Michel, trad. Sarah Gurcel Vermande), raconte la vie d’ouvriers amérindiens employés dans une usine. Elle y expose leur combat pour conserver leurs droits sociaux. Ici, l’organisation du travail est révélatrice des inégalités structurelles qui frappent les communautés autochtones. Célébrée pour son écriture poétique et fluide, Erdrich révèle la richesse des traditions amérindiennes et l’humanité de ses personnages.

De son côté, Ordure d’Eugene Marten (Quidam, trad. Stéphane Vanderhaeghe) braque la lumière sur un univers encore plus invisible : celui des agents d’entretien. À travers cette figure, le roman interroge la place du travailleur anonyme dans un système néolibéral qui l’écrase et le nie. Il oppose ainsi l’Amérique des « self-made men » à celle d’emplois dévalorisés, nécessaires, mais occultés. Marten réussit à capturer l’essence du malaise moderne, en confrontant le lecteur à l’invisible et à l’impensable avec une intensité rare.

Ces deux récits rappellent que derrière l’image d’une Amérique où « tout le monde peut réussir », la littérature témoigne d’un pays où les conditions de travail révèlent l’injustice sociale, entre luttes collectives et vies effacées par le système économique.

“Les vrais Américains contre les élites”

C’est une tout autre image de l’Amérique qui s’impose ici, celle de territoires minés par la pauvreté et l’effondrement des repères. Le peuple n’y est pas idéalisé : il apparaît enfermé dans un cycle de marginalisation et de douleur ordinaire.

Dans Nos vies en flammes (10/18, trad. Fabrice Pointeau), David Joy décrit une société gangrenée par la drogue, la brutalité et l’absence de perspectives. À travers ce récit, la fracture entre élites et classes populaires ne s’exprime pas par un combat politique, mais par la représentation crue d’une population laissée à elle-même.

Le roman fait ainsi de la misère sociale et de la désespérance un symptôme des inégalités qui traversent le pays. Le lecteur est immergé dans une atmosphère à la fois captivante et déchirante, grâce à une écriture directe et émotive qui révèle la profondeur des personnages et la brutalité de leur environnement.

Loin du discours valorisant les « vrais Américains », Nos vies en flammes montre que, pour certains territoires, l’Amérique des promesses s’est transformée en une Amérique de la déchéance et du désespoir.

“L’Amérique est une nation chrétienne”

Les romans montrent une autre facette de la religion : celle d’un poids idéologique qui peut dériver vers l’intégrisme.

Dans Les hommes ont peur de la lumière (Pocket, trad. Chloé Royer), Douglas Kennedy aborde de front les dérives de l’intégrisme religieux, notamment à travers la lutte contre l’avortement. La religion devient un instrument de contrôle et d’oppression, plutôt qu’une valeur de tolérance. Au-delà de l’enjeu politique, Kennedy dresse aussi le portrait intime d’un homme et d’une femme qui tentent de résister à cette emprise idéologique.

Ce récit souligne une réalité contrastée : la foi chrétienne n’apparaît pas comme un ciment national, mais comme un espace de conflit idéologique où se jouent des batailles intimes et sociales au cœur de l’Amérique contemporaine.

“L’écologie est un frein à la prospérité”

Les romans décrivent une Amérique marquée par les destructions environnementales. La nature y est montrée abîmée par les exploitations destructrices.

Le roman Lady Chevy de John Woods (Albin Michel, trad. Diniz Galhos) place l’Ohio comme décor d’une région ravagée par la fracturation hydraulique. Il en décrit les conséquences sociales et écologiques. Le paysage est le symbole d’un désastre collectif. Le lecteur est embarqué dans une intrigue impitoyable avec une héroïne inoubliable, tout en offrant une réflexion nuancée sur la moralité humaine.

Un autre Eden de James Lee Burke (Rivages/Noir, trad. Christophe Mercier) prolonge cette réflexion en explorant la relation entre les hommes et leur environnement. La nature y subit la violence et la cupidité humaines, qui menacent son équilibre. Par la poésie de son écriture, par sa façon singulière de raconter l’humanité, James Lee Burke signe un roman qui s’impose comme un classique, une fresque supplémentaire de l’Amérique et de ses habitants.

La nature américaine est représentée comme un territoire abîmé, marqué par les exploitations destructrices et des dérèglements symboliques, qui font écho aux divisions profondes du pays.

Ces romans rappellent que l’Amérique ne se réduit pas à des slogans électoraux. Face à la simplification trumpienne, la littérature fait entendre une pluralité de voix et d’expériences, révélant la persistance des lignes de fracture que le discours politique tente d’occulter.

Par Bernard Strainchamps

Contact : bs@bibliosurf.com