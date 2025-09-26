Le Secret des secrets de Dan Brown garde la tête des ventes de livres

C’est le temps de l’amour, des copains et de l’aventure, chantait Françoise Hardy. En librairies, c’est surtout Le temps des secrets, puisque le dernier roman de Dan Brown occupe la tête des meilleures ventes, pour la seconde semaine consécutive. Ensuite ? Oh, pas de grand ménage à prévoir, pour cette semaine 38 (15/21 septembre).
Le 26/09/2025 à 12:02 par Clément Solym
0 Réactions | 3 Partages
Publié le :
26/09/2025 à 12:02
0
Commentaires
3
Partages
Allez Dan ! Sur une traduction de Dominique Defert et Carole Delporte, le nouvel épisode des péripéties de Robert Langdon affiche 30.124 exemplaires écoulés, soit une première place assurée pour Le Secret des secrets… Mais qu’on se rassure, Freida McFadden et sa traductrice Karine Forestier poursuivent leur installation.
Indétrônables, les deux femmes placent La Femme de ménage (28.887 ex.), Les Secrets de la femme de ménage (20.618 ex.), La Psy (18.796 ex.) et La Femme de ménage se marie (17.922 ex.) respectivement de la 2e à la 5e position des 200 meilleures ventes de la semaine.
Certes Emmanuel Carrère s’immisce en 6e position avec 13.623 ventes de Kolkhoze, que talonne Melissa Da Costa avec les 12.812 ventes de Tenir debout. Mais cette rentrée littéraire fait une drôle de figure.
Rimbaud refait surface, comme il nous y avait habitués avec Les Cahiers de Douai, avec une édition de Hatier et une autre de Belin — et respectivement 12.347 et 10.224 ventes, pour les 8e et 10e place.
Et entre deux ? Eh bien Amélie Nothomb parvient à faire rentrer son chapeau et c’est Tant mieux qui a conquis 10.746 lecteurs de mieux.
Avec 44 nouvelles entrées dans le top 200 des ventes, tous segments confondus, rien de bien surprenant : Le Secret des secrets conserve sa 1ere position, de même que La Femme de ménage la 2e. Notons que l’édition Belin de L’Odyssée reste aussi en 87e place. De même, Plan comptable général et Le Petit prince s’accrochent : 93e et 196e… Il faut que tout change pour que rien ne change.
L’entrée la plus fulgurante est celle de Kaiju n° 8 Tome 15 (Édition limitée) de Naoya Matsumoto et traduit par Sylvain Chollet, qui débarque à la 14e place. En revanche, Maths 5e iParcours - Cahier d’exercices perd pied et chute de 107 places à la 167e position.
Côté macro, la semaine 38 aligne 5,141 millions d’exemplaires écoulés, soit un recul de 7 % en regard de l’année passée, sur la même période. Les 200 meilleures ventes représentent 13 % de ce volume. Et en valeur, ce n’est guère plus réjouissant : 61,7 millions € sur la semaine passée, en recul également de 7 % et toujours avec 13 % réalisés par le Top.
ActuaLitté et Edistat, service de statistiques de l’édition sur le marché français, présentent chaque vendredi un aperçu des meilleures ventes de livres — 200 ouvrages, tous segments confondus.
Avec cette liste, qui peut d'ailleurs être imprimée au besoin avec l'option Imprimante dans la barre de partage ci-dessus, ou téléchargée au format PDF, il devient possible de comparer ses stocks et les tendances du marché.
Le code-barre facilite pour sa part le passage de commandes, si besoin – et fonctionne directement sur écran. Le monde est bien fait.
Les liens vers les sites de Furet du nord et Decitre proposent une solution de vente pour le public — ActuaLitté ne perçoit pas de commission sur ces ventes. D'autre part, un lien permet de consulter un extrait des œuvres en question, quand ce dernier est disponible. Si vous êtes éditeur et souhaitez modifier un extrait, vous pouvez joindre la rédaction à contact@actualitte.com.
Crédits photo : ActuaLitté, CC BY SA 2.0
Par Clément Solym
Contact : cs@actualitte.com
Paru le 09/09/2025
704 pages
Jean-Claude Lattès
25,90 €
Paru le 04/10/2023
411 pages
J'ai lu
8,60 €
Paru le 02/10/2024
416 pages
J'ai lu
8,60 €
Paru le 16/04/2025
416 pages
J'ai lu
8,60 €
Paru le 21/05/2025
106 pages
City Editions
4,90 €
Paru le 28/08/2025
560 pages
P.O.L
24,00 €
Paru le 20/08/2025
768 pages
LGF/Le Livre de Poche
10,90 €
Paru le 05/04/2023
181 pages
Hatier
2,70 €
Paru le 20/08/2025
216 pages
Albin Michel
19,90 €
Paru le 03/05/2023
159 pages
Belin
2,50 €
Paru le 14/08/2025
464 pages
9,60 €
Paru le 28/08/2025
752 pages
Les Editions de Minuit
25,00 €
Paru le 14/08/2025
452 pages
9,30 €
Paru le 17/09/2025
196 pages
Kazé Editions
7,15 €
Paru le 18/09/2025
310 pages
Charleston éditions
19,00 €
Paru le 26/06/2025
3497 pages
Editions Dalloz
22,00 €
Paru le 04/05/2022
278 pages
Belin
2,95 €
Paru le 11/09/2025
224 pages
Kurokawa
7,30 €
Paru le 02/10/2024
392 pages
City Editions
22,00 €
Paru le 10/09/2025
432 pages
Calmann-Lévy
23,90 €
Paru le 16/04/2025
388 pages
City Editions
22,00 €
Paru le 04/04/2024
128 pages
Editions Gallimard
5,90 €
Paru le 06/06/2025
144 pages
Magnard
9,20 €
Paru le 10/09/2025
112 pages
Hachette
14,95 €
Paru le 10/04/2024
208 pages
Hatier
2,70 €
Paru le 12/02/2025
34 pages
Foucher
2,99 €
Paru le 27/08/2025
250 pages
LGF/Le Livre de Poche
8,90 €
Paru le 27/08/2025
213 pages
Kennes
19,90 €
Paru le 03/03/2023
160 pages
Editions Bruno Doucey
5,90 €
Paru le 14/08/2025
275 pages
Editions Gallimard
9,00 €
Paru le 20/08/2025
192 pages
Flammarion
4,00 €
Paru le 07/05/2025
303 pages
LGF/Le Livre de Poche
8,90 €
Paru le 20/08/2025
432 pages
Albin Michel
23,90 €
Paru le 26/04/2021
144 pages
Magnard
6,50 €
Paru le 18/09/2025
327 pages
8,90 €
Paru le 19/09/2025
64 pages
Dargaud
17,95 €
Paru le 11/09/2025
212 pages
Allary Editions
19,90 €
Paru le 21/08/2025
160 pages
Editions Gallimard
19,00 €
Paru le 07/01/1972
186 pages
Editions Gallimard
7,60 €
Paru le 20/08/2025
209 pages
Belin
2,70 €
Paru le 20/08/2025
576 pages
LGF/Le Livre de Poche
9,90 €
Paru le 08/05/2025
256 pages
Editions Gallimard
9,00 €
Paru le 05/02/2025
536 pages
Hugo et Compagnie
8,90 €
Paru le 14/08/2025
572 pages
Presses de la Cité
23,90 €
Paru le 18/09/2025
349 pages
XO Editions
21,90 €
Paru le 05/03/2025
448 pages
J'ai lu
8,60 €
Paru le 21/05/2025
377 pages
LGF/Le Livre de Poche
3,90 €
Paru le 08/06/2016
128 pages
Editions de La Table Ronde
6,50 €
Paru le 20/08/2025
312 pages
Rivages
9,50 €
Paru le 06/03/2024
480 pages
J'ai lu
8,60 €
Paru le 23/08/2017
218 pages
LGF/Le Livre de Poche
8,40 €
Paru le 13/08/2025
379 pages
Grasset & Fasquelle
23,00 €
Paru le 27/04/2022
320 pages
Hatier
2,95 €
Paru le 07/05/2025
542 pages
Collection Proche
9,70 €
Paru le 30/04/2025
426 pages
Albin Michel
18,90 €
Paru le 17/09/2025
48 pages
Casterman
13,50 €
Paru le 04/09/2025
172 pages
Editions Ki-oon
7,95 €
Paru le 01/09/2010
187 pages
LGF/Le Livre de Poche
5,90 €
Paru le 10/09/2025
Kazé Editions
7,29 €
Paru le 09/04/2025
352 pages
J'ai lu
8,80 €
Paru le 09/04/2025
128 pages
Bordas Editions
6,60 €
Paru le 08/04/2024
128 pages
Bordas Editions
6,60 €
Paru le 18/09/2025
480 pages
Editions Gallimard
24,00 €
Paru le 17/09/2025
288 pages
Albin Michel
21,90 €
Paru le 14/07/2025
128 pages
Lelivrescolaire.fr
6,50 €
Paru le 17/09/2025
196 pages
Kazé Editions
7,15 €
Paru le 24/05/2023
192 pages
Flammarion
3,20 €
Paru le 14/07/2025
176 pages
Lelivrescolaire.fr
8,50 €
Paru le 30/04/2025
159 pages
Flammarion
2,50 €
Paru le 06/02/2025
416 pages
Editions du Sous sol
22,00 €
Paru le 16/04/2025
150 pages
Hatier
2,50 €
Paru le 12/09/2024
170 pages
Editions Gallimard
5,90 €
Paru le 19/02/2009
91 pages
Editions Gallimard
5,00 €
Paru le 17/05/2018
160 pages
Editions Gallimard
8,95 €
Paru le 27/08/2025
466 pages
LGF/Le Livre de Poche
9,90 €
Paru le 21/08/2025
266 pages
8,70 €
Paru le 06/04/2023
176 pages
Editions Gallimard
3,00 €
Paru le 23/04/2025
192 pages
Belin
2,50 €
Paru le 30/04/2025
287 pages
Flammarion
3,00 €
Paru le 05/05/2025
128 pages
Magnard
6,50 €
Paru le 12/09/2025
88 pages
Le Lombard
21,95 €
Paru le 21/05/2025
584 pages
LGF/Le Livre de Poche
10,90 €
Paru le 13/01/2012
190 pages
6,20 €
Paru le 29/05/2024
144 pages
Hatier
6,60 €
Paru le 04/05/2023
140 pages
Nathan
3,70 €
Paru le 02/11/2012
176 pages
Editions Gallimard
6,20 €
Paru le 19/05/2021
159 pages
Belin
3,70 €
Paru le 26/04/2021
128 pages
Magnard
6,50 €
Paru le 16/10/2024
142 pages
Payot
5,00 €
Paru le 02/05/2025
480 pages
9,60 €
Paru le 17/04/2025
180 pages
Editions Gallimard
3,00 €
Paru le 05/02/2025
512 pages
J'ai lu
8,90 €
Paru le 15/01/2025
28 pages
Dunod
2,90 €
Paru le 21/08/2025
204 pages
Philippe Rey
20,00 €
Paru le 20/08/2025
480 pages
Grasset & Fasquelle
24,00 €
Paru le 04/04/2025
480 pages
Points
9,90 €
Paru le 17/09/2025
594 pages
LGF/Le Livre de Poche
10,40 €
Paru le 21/08/2025
368 pages
Iconoclaste (l')
20,90 €
Paru le 27/08/2025
672 pages
LGF/Le Livre de Poche
10,90 €
Paru le 26/04/2025
128 pages
Magnard
6,50 €
Paru le 21/08/2025
288 pages
Editions Gallimard
21,00 €
Paru le 03/09/2025
669 pages
Hachette
8,90 €
Paru le 17/09/2025
612 pages
Hugo et Compagnie
19,95 €
Paru le 09/04/2025
143 pages
Hachette
3,00 €
Paru le 07/05/2025
128 pages
Nathan
3,20 €
Paru le 02/04/2025
384 pages
J'ai lu
8,40 €
Paru le 10/07/2025
3468 pages
Editions Dalloz
37,00 €
Paru le 07/05/2025
331 pages
Flammarion
20,90 €
Paru le 27/08/2025
128 pages
Hachette
15,95 €
Paru le 10/09/2025
450 pages
City Editions
20,90 €
Paru le 26/04/2021
128 pages
Magnard
6,50 €
Paru le 03/10/2024
227 pages
Collection Proche
8,50 €
Paru le 18/05/2022
349 pages
LGF/Le Livre de Poche
7,90 €
Paru le 19/02/2009
221 pages
7,40 €
Paru le 02/10/2019
370 pages
J'ai lu
7,90 €
Paru le 10/05/2023
128 pages
Hatier
6,60 €
Paru le 12/04/2023
124 pages
Hachette
2,50 €
Paru le 13/08/2025
395 pages
Stock
22,50 €
Paru le 03/05/2023
160 pages
Flammarion
2,90 €
Paru le 21/08/2024
144 pages
Editions Jouvence
8,95 €
Paru le 03/05/2023
384 pages
Hauteville Editions
8,95 €
Paru le 07/06/2022
160 pages
Generation 5
7,60 €
Paru le 05/04/2023
128 pages
Bordas Editions
6,60 €
Paru le 03/05/2023
223 pages
Belin
4,95 €
Paru le 14/05/2025
158 pages
Actes Sud Editions
2,70 €
Paru le 20/08/2025
286 pages
Stock
20,90 €
Paru le 28/04/2021
143 pages
Nathan
6,50 €
Paru le 05/03/2025
568 pages
Hugo et Compagnie
8,90 €
Paru le 11/01/2023
128 pages
Hatier
3,50 €
Paru le 14/08/2025
384 pages
9,00 €
Paru le 31/01/2024
140 pages
Hachette
3,60 €
Paru le 04/04/2024
173 pages
Editions Gallimard
3,00 €
Paru le 14/05/2025
180 pages
Flammarion
22,00 €
Paru le 01/02/2007
113 pages
Editions Gallimard
7,50 €
Paru le 17/09/2025
488 pages
Albin Michel
22,90 €
Paru le 11/07/2025
112 pages
Editions Maison des langues
8,50 €
Paru le 29/08/2025
48 pages
Le Lombard
12,95 €
Paru le 20/08/2025
267 pages
Actes Sud Editions
22,00 €
Paru le 03/06/2020
660 pages
LGF/Le Livre de Poche
10,40 €
Paru le 01/02/2018
128 pages
Editions Gallimard
2,00 €
Paru le 20/08/2025
416 pages
J'ai lu
9,20 €
Paru le 21/08/2025
128 pages
Julliard
18,00 €
Paru le 07/05/2025
350 pages
Flammarion
22,00 €
Paru le 23/04/2025
111 pages
Belin
3,50 €
Paru le 17/09/2006
391 pages
Editions Gallimard
9,50 €
Paru le 30/04/2025
601 pages
Hugo et Compagnie
8,90 €
Paru le 17/04/2024
192 pages
Flammarion
2,90 €
Paru le 20/08/2025
190 pages
Stock
19,00 €
Paru le 25/05/2023
312 pages
Editions Gallimard
8,95 €
Paru le 03/05/2006
184 pages
LGF/Le Livre de Poche
6,90 €
Paru le 15/05/2024
244 pages
Belin
2,95 €
Paru le 11/09/2025
320 pages
Editions Gallimard
15,90 €
Paru le 18/09/2025
846 pages
De Saxus
29,90 €
Paru le 05/09/2025
48 pages
Editions Dupuis
12,95 €
Paru le 08/06/2023
432 pages
9,60 €
Paru le 09/04/2025
128 pages
Bordas Editions
6,60 €
Paru le 29/08/2025
216 pages
Dargaud
7,30 €
Paru le 03/09/2025
219 pages
HarperCollins France
18,90 €
Paru le 21/05/2025
128 pages
Hatier
6,50 €
Paru le 10/09/2025
510 pages
Flammarion
25,90 €
Paru le 01/05/2024
160 pages
Flammarion
3,90 €
Paru le 10/04/2024
256 pages
Hatier
3,20 €
Paru le 10/09/2025
251 pages
M6 Editions
18,90 €
Paru le 18/07/2025
128 pages
Editions Maison des langues
8,50 €
Paru le 29/05/2024
128 pages
Hatier
6,60 €
Paru le 07/05/2025
62 pages
Hatier
3,90 €
Paru le 07/06/2022
160 pages
Generation 5
7,60 €
Paru le 20/08/2025
192 pages
Pika Edition
7,20 €
Paru le 30/05/2018
237 pages
LGF/Le Livre de Poche
8,70 €
Paru le 12/06/2024
256 pages
Hatier
9,50 €
Paru le 16/04/2025
272 pages
Hatier
3,20 €
Paru le 04/03/2025
254 pages
Rosie & Wolfe
19,00 €
Paru le 04/06/2025
544 pages
Hugo et Compagnie
8,90 €
Paru le 17/09/2025
512 pages
J'ai lu
9,10 €
Paru le 10/04/2024
128 pages
Bordas Editions
6,60 €
Paru le 12/06/2024
93 pages
J'ai lu
2,00 €
Paru le 18/09/2025
224 pages
Solar
18,90 €
Paru le 05/09/2025
68 pages
Dargaud
17,50 €
Paru le 02/05/2024
140 pages
Nathan
3,70 €
Paru le 07/05/2025
150 pages
Lelivrescolaire.fr
3,50 €
Paru le 23/04/2025
770 pages
Hachette
20,00 €
Paru le 02/05/2024
186 pages
Lelivrescolaire.fr
3,60 €
Paru le 29/01/2025
432 pages
LGF/Le Livre de Poche
9,90 €
Paru le 03/09/2025
352 pages
J'ai lu
8,60 €
Paru le 17/01/2013
249 pages
9,00 €
Paru le 13/09/2018
360 pages
8,10 €
Paru le 26/04/2023
128 pages
Nathan
6,50 €
Paru le 29/05/2024
960 pages
LGF/Le Livre de Poche
11,90 €
Paru le 20/08/2025
506 pages
Jean-Claude Lattès
23,90 €
Paru le 20/02/2025
32 pages
Nathan
2,99 €
Paru le 11/09/2025
207 pages
Michel Lafon
22,95 €
Paru le 21/08/2024
264 pages
LGF/Le Livre de Poche
8,90 €
Paru le 16/01/2017
165 pages
Points
6,95 €
Paru le 14/04/2022
148 pages
Editions Gallimard
8,00 €
Paru le 28/05/2020
400 pages
Editions Gallimard
9,50 €
Paru le 06/02/2025
256 pages
Editions Gallimard
8,50 €
Paru le 23/02/1999
97 pages
Editions Gallimard
7,50 €
Commenter cet article