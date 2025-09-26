Le Secret des secrets de Dan Brown garde la tête des ventes de livres

Allez Dan ! Sur une traduction de Dominique Defert et Carole Delporte, le nouvel épisode des péripéties de Robert Langdon affiche 30.124 exemplaires écoulés, soit une première place assurée pour Le Secret des secrets… Mais qu’on se rassure, Freida McFadden et sa traductrice Karine Forestier poursuivent leur installation.

Indétrônables, les deux femmes placent La Femme de ménage (28.887 ex.), Les Secrets de la femme de ménage (20.618 ex.), La Psy (18.796 ex.) et La Femme de ménage se marie (17.922 ex.) respectivement de la 2e à la 5e position des 200 meilleures ventes de la semaine.

Certes Emmanuel Carrère s’immisce en 6e position avec 13.623 ventes de Kolkhoze, que talonne Melissa Da Costa avec les 12.812 ventes de Tenir debout. Mais cette rentrée littéraire fait une drôle de figure.

Rimbaud refait surface, comme il nous y avait habitués avec Les Cahiers de Douai, avec une édition de Hatier et une autre de Belin — et respectivement 12.347 et 10.224 ventes, pour les 8e et 10e place.

Et entre deux ? Eh bien Amélie Nothomb parvient à faire rentrer son chapeau et c’est Tant mieux qui a conquis 10.746 lecteurs de mieux.

Avec 44 nouvelles entrées dans le top 200 des ventes, tous segments confondus, rien de bien surprenant : Le Secret des secrets conserve sa 1ere position, de même que La Femme de ménage la 2e. Notons que l’édition Belin de L’Odyssée reste aussi en 87e place. De même, Plan comptable général et Le Petit prince s’accrochent : 93e et 196e… Il faut que tout change pour que rien ne change.

L’entrée la plus fulgurante est celle de Kaiju n° 8 Tome 15 (Édition limitée) de Naoya Matsumoto et traduit par Sylvain Chollet, qui débarque à la 14e place. En revanche, Maths 5e iParcours - Cahier d’exercices perd pied et chute de 107 places à la 167e position.

Côté macro, la semaine 38 aligne 5,141 millions d’exemplaires écoulés, soit un recul de 7 % en regard de l’année passée, sur la même période. Les 200 meilleures ventes représentent 13 % de ce volume. Et en valeur, ce n’est guère plus réjouissant : 61,7 millions € sur la semaine passée, en recul également de 7 % et toujours avec 13 % réalisés par le Top.

C'est tout bon pour nous

ActuaLitté et Edistat, service de statistiques de l’édition sur le marché français, présentent chaque vendredi un aperçu des meilleures ventes de livres — 200 ouvrages, tous segments confondus.

Avec cette liste, qui peut d'ailleurs être imprimée au besoin avec l'option Imprimante dans la barre de partage ci-dessus, ou téléchargée au format PDF, il devient possible de comparer ses stocks et les tendances du marché.

Le code-barre facilite pour sa part le passage de commandes, si besoin – et fonctionne directement sur écran. Le monde est bien fait.

Les liens vers les sites de Furet du nord et Decitre proposent une solution de vente pour le public — ActuaLitté ne perçoit pas de commission sur ces ventes. D'autre part, un lien permet de consulter un extrait des œuvres en question, quand ce dernier est disponible. Si vous êtes éditeur et souhaitez modifier un extrait, vous pouvez joindre la rédaction à contact@actualitte.com.

Crédits photo : ActuaLitté, CC BY SA 2.0

Par Clément Solym

