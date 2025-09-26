Inscription
#Economie

Le Secret des secrets de Dan Brown garde la tête des ventes de livres

C’est le temps de l’amour, des copains et de l’aventure, chantait Françoise Hardy. En librairies, c’est surtout Le temps des secrets, puisque le dernier roman de Dan Brown occupe la tête des meilleures ventes, pour la seconde semaine consécutive. Ensuite ? Oh, pas de grand ménage à prévoir, pour cette semaine 38 (15/21 septembre).

Le 26/09/2025 à 12:02 par Clément Solym

ActuaLitté

Allez Dan ! Sur une traduction de Dominique Defert et Carole Delporte, le nouvel épisode des péripéties de Robert Langdon affiche 30.124 exemplaires écoulés, soit une première place assurée pour Le Secret des secretsMais qu’on se rassure, Freida McFadden et sa traductrice Karine Forestier poursuivent leur installation.

Indétrônables, les deux femmes placent La Femme de ménage (28.887 ex.), Les Secrets de la femme de ménage (20.618 ex.), La Psy (18.796 ex.) et La Femme de ménage se marie (17.922 ex.) respectivement de la 2e à la 5e position des 200 meilleures ventes de la semaine.

Certes Emmanuel Carrère s’immisce en 6e position avec 13.623 ventes de Kolkhoze, que talonne Melissa Da Costa avec les 12.812 ventes de Tenir debout. Mais cette rentrée littéraire fait une drôle de figure.

Rimbaud refait surface, comme il nous y avait habitués avec Les Cahiers de Douai, avec une édition de Hatier et une autre de Belin — et respectivement 12.347 et 10.224 ventes, pour les 8e et 10e place.

Et entre deux ? Eh bien Amélie Nothomb parvient à faire rentrer son chapeau et c’est Tant mieux qui a conquis 10.746 lecteurs de mieux.

Avec 44 nouvelles entrées dans le top 200 des ventes, tous segments confondus, rien de bien surprenant : Le Secret des secrets conserve sa 1ere position, de même que La Femme de ménage la 2e. Notons que l’édition Belin de L’Odyssée reste aussi en 87e place. De même, Plan comptable général et Le Petit prince s’accrochent : 93e et 196e… Il faut que tout change pour que rien ne change.

L’entrée la plus fulgurante est celle de Kaiju n° 8 Tome 15 (Édition limitée) de Naoya Matsumoto et traduit par Sylvain Chollet, qui débarque à la 14e place. En revanche, Maths 5e iParcours - Cahier d’exercices perd pied et chute de 107 places à la 167e position.

Côté macro, la semaine 38 aligne 5,141 millions d’exemplaires écoulés, soit un recul de 7 % en regard de l’année passée, sur la même période. Les 200 meilleures ventes représentent 13 % de ce volume. Et en valeur, ce n’est guère plus réjouissant : 61,7 millions € sur la semaine passée, en recul également de 7 % et toujours avec 13 % réalisés par le Top.

C'est tout bon pour nous

ActuaLitté et Edistat, service de statistiques de l’édition sur le marché français, présentent chaque vendredi un aperçu des meilleures ventes de livres — 200 ouvrages, tous segments confondus.

Avec cette liste, qui peut d'ailleurs être imprimée au besoin avec l'option Imprimante dans la barre de partage ci-dessus, ou téléchargée au format PDF, il devient possible de comparer ses stocks et les tendances du marché.

Le code-barre facilite pour sa part le passage de commandes, si besoin – et fonctionne directement sur écran. Le monde est bien fait.

Les liens vers les sites de Furet du nord et Decitre proposent une solution de vente pour le public — ActuaLitté ne perçoit pas de commission sur ces ventes. D'autre part, un lien permet de consulter un extrait des œuvres en question, quand ce dernier est disponible. Si vous êtes éditeur et souhaitez modifier un extrait, vous pouvez joindre la rédaction à contact@actualitte.com.

 
 
 
 
 
 
 
 

Crédits photo : ActuaLitté, CC BY SA 2.0

Le secret des secrets

Dan Brown trad. Dominique Defert

Paru le 09/09/2025

704 pages

Jean-Claude Lattès

25,90 €

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 9782709668385
9782709668385
En partenariat avec
Edistat

La femme de ménage

Mcfadden Freida, Freida McFadden, Mcfadden Freida trad. Forestier Karine, Karine Forestier, Forestier Karine

Paru le 04/10/2023

411 pages

J'ai lu

8,60 €

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 9782290391174
9782290391174
En partenariat avec
Edistat

Les secrets de la femme de ménage

Freida McFadden trad. Karine Forestier

Paru le 02/10/2024

416 pages

J'ai lu

8,60 €

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 9782290391198
9782290391198
En partenariat avec
Edistat

La psy

Freida McFadden trad. Karine Forestier

Paru le 16/04/2025

416 pages

J'ai lu

8,60 €

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 9782290415627
9782290415627
En partenariat avec
Edistat

La femme de ménage se marie

Freida McFadden trad. Karine Forestier

Paru le 21/05/2025

106 pages

City Editions

4,90 €

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 9782824629421
9782824629421
En partenariat avec
Edistat

Kolkhoze

Emmanuel Carrère

Paru le 28/08/2025

560 pages

P.O.L

24,00 €

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 9782818061985
9782818061985
En partenariat avec
Edistat

Tenir debout

Mélissa Da Costa

Paru le 20/08/2025

768 pages

LGF/Le Livre de Poche

10,90 €

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 9782253251712
9782253251712
En partenariat avec
Edistat

Cahiers de Douai

Arthur Rimbaud

Paru le 05/04/2023

181 pages

Hatier

2,70 €

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 9782401094420
9782401094420
En partenariat avec
Edistat

Tant mieux

Amélie Nothomb

Paru le 20/08/2025

216 pages

Albin Michel

19,90 €

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 9782226504395
9782226504395
En partenariat avec
Edistat

Cahiers de Douai

Arthur Rimbaud

Paru le 03/05/2023

159 pages

Belin

2,50 €

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 9791035826468
9791035826468
En partenariat avec
Edistat

Les guerriers de l'hiver

Olivier Norek

Paru le 14/08/2025

464 pages

Pocket

9,60 €

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 9782266335225
9782266335225
En partenariat avec
Edistat

La maison vide

Laurent Mauvignier

Paru le 28/08/2025

752 pages

Les Editions de Minuit

25,00 €

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 9782707356741
9782707356741
En partenariat avec
Edistat

Les assassins de l'aube

Michel Bussi

Paru le 14/08/2025

452 pages

Pocket

9,30 €

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 9782266353267
9782266353267
En partenariat avec
Edistat

Kaiju n°8 Tome 15 . Edition limitée

Naoya Matsumoto trad. Sylvain Chollet

Paru le 17/09/2025

196 pages

Kazé Editions

7,15 €

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 9782820353481
9782820353481
En partenariat avec
Edistat

Le vent souffle sur Little Balmoral

Sophie Jomain

Paru le 18/09/2025

310 pages

Charleston éditions

19,00 €

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 9782385294595
9782385294595
En partenariat avec
Edistat

Code civil annoté

Nicolas Damas, Estelle Naudin, Pascal Ancel, Guy Venandet

Paru le 26/06/2025

3497 pages

Editions Dalloz

22,00 €

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 9782247240265
9782247240265
En partenariat avec
Edistat

Manon Lescaut

Abbé Prévost trad. Manon Malais

Paru le 04/05/2022

278 pages

Belin

2,95 €

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 9791035822521
9791035822521
En partenariat avec
Edistat

Bénédiction

Yusuke Murata trad. Frédéric Malet

Paru le 11/09/2025

224 pages

Kurokawa

7,30 €

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 9791042018634
9791042018634
En partenariat avec
Edistat

La femme de ménage voit tout

Freida McFadden trad. Karine Forestier

Paru le 02/10/2024

392 pages

City Editions

22,00 €

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 9782824627571
9782824627571
En partenariat avec
Edistat

Les Caprices de la brume

Marie-Bernadette Dupuy

Paru le 10/09/2025

432 pages

Calmann-Lévy

23,90 €

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 9782702182376
9782702182376
En partenariat avec
Edistat

La prof

Freida McFadden trad. Karine Forestier

Paru le 16/04/2025

388 pages

City Editions

22,00 €

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 9782824629094
9782824629094
En partenariat avec
Edistat

Pour un oui ou pour un non

Nathalie Sarraute

Paru le 04/04/2024

128 pages

Editions Gallimard

5,90 €

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 9782073052148
9782073052148
En partenariat avec
Edistat

Anglais 6e New I Bet You Can!

Guillaume Ogier, Emmanuel Vesse, Simone Chabas, Frédéric André, Michelle Jaillet, Frédérique Denoix-Smart

Paru le 06/06/2025

144 pages

Magnard

9,20 €

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 9782210120372
9782210120372
En partenariat avec
Edistat

Pokémon

Hachette, Jérémy Mariez, Alexandre Karam

Paru le 10/09/2025

112 pages

Hachette

14,95 €

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 9782017276692
9782017276692
En partenariat avec
Edistat

On ne badine pas avec l'amour

Alfred de Musset

Paru le 10/04/2024

208 pages

Hatier

2,70 €

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 9782401105423
9782401105423
En partenariat avec
Edistat

Plan comptable général

Sébastien Paugam

Paru le 12/02/2025

34 pages

Foucher

2,99 €

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 9782216175710
9782216175710
En partenariat avec
Edistat

Les morts ont la parole

Philippe Boxho

Paru le 27/08/2025

250 pages

LGF/Le Livre de Poche

8,90 €

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 9782253252559
9782253252559
En partenariat avec
Edistat

La mort c'est ma vie

Philippe Boxho

Paru le 27/08/2025

213 pages

Kennes

19,90 €

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 9782931300169
9782931300169
En partenariat avec
Edistat

Mes forêts

Hélène Dorion

Paru le 03/03/2023

160 pages

Editions Bruno Doucey

5,90 €

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 9782362294396
9782362294396
En partenariat avec
Edistat

Triste tigre

Neige Sinno

Paru le 14/08/2025

275 pages

Editions Gallimard

9,00 €

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 9782073115799
9782073115799
En partenariat avec
Edistat

Les animaux et nous

Astrid Chavineau, Bérénice de Rorthais

Paru le 20/08/2025

192 pages

Flammarion

4,00 €

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 9782080474148
9782080474148
En partenariat avec
Edistat

Plus grand que le ciel

Virginie Grimaldi

Paru le 07/05/2025

303 pages

LGF/Le Livre de Poche

8,90 €

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 9782253251675
9782253251675
En partenariat avec
Edistat

Finistère

Anne Berest

Paru le 20/08/2025

432 pages

Albin Michel

23,90 €

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 9782226487186
9782226487186
En partenariat avec
Edistat

Français 3e Grevisse

Myriam Dufour, Valentin Rietz, Maud Varbédian

Paru le 26/04/2021

144 pages

Magnard

6,50 €

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 9782210115309
9782210115309
En partenariat avec
Edistat

L'ultime avertissement

Nicolas Beuglet

Paru le 18/09/2025

327 pages

Pocket

8,90 €

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 9782266352833
9782266352833
En partenariat avec
Edistat

Le Monde selon Oz

Ralph Meyer, Xavier Dorison, Caroline Delabie

Paru le 19/09/2025

64 pages

Dargaud

17,95 €

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 9782505127451
9782505127451
En partenariat avec
Edistat

Le grand détournement

Matthieu Aron, Caroline Michel-Aguirre

Paru le 11/09/2025

212 pages

Allary Editions

19,90 €

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 9782370735676
9782370735676
En partenariat avec
Edistat

La collision

Paul Gasnier

Paru le 21/08/2025

160 pages

Editions Gallimard

19,00 €

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 9782073101228
9782073101228
En partenariat avec
Edistat

L'étranger

Albert Camus

Paru le 07/01/1972

186 pages

Editions Gallimard

7,60 €

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 9782070360024
9782070360024
En partenariat avec
Edistat

On ne badine pas avec l'amour

Alfred de Musset

Paru le 20/08/2025

209 pages

Belin

2,70 €

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 9791035843144
9791035843144
En partenariat avec
Edistat

Au premier regard

Lisa Gardner trad. Cécile Deniard

Paru le 20/08/2025

576 pages

LGF/Le Livre de Poche

9,90 €

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 9782253253402
9782253253402
En partenariat avec
Edistat

La vie heureuse

David Foenkinos

Paru le 08/05/2025

256 pages

Editions Gallimard

9,00 €

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 9782073096203
9782073096203
En partenariat avec
Edistat

Un automne pour te pardonner

Morgane Moncomble

Paru le 05/02/2025

536 pages

Hugo et Compagnie

8,90 €

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 9782755671193
9782755671193
En partenariat avec
Edistat

Les ombres du monde

Michel Bussi

Paru le 14/08/2025

572 pages

Presses de la Cité

23,90 €

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 9782258212299
9782258212299
En partenariat avec
Edistat

Transylvania

Nicolas Beuglet

Paru le 18/09/2025

349 pages

XO Editions

21,90 €

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 9782374489216
9782374489216
En partenariat avec
Edistat

Une invitée particulière

Nelle Lamarr trad. Karine Forestier

Paru le 05/03/2025

448 pages

J'ai lu

8,60 €

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 9782290401378
9782290401378
En partenariat avec
Edistat

Sido

Colette

Paru le 21/05/2025

377 pages

LGF/Le Livre de Poche

3,90 €

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 9782253196822
9782253196822
En partenariat avec
Edistat

Antigone

Jean Anouilh

Paru le 08/06/2016

128 pages

Editions de La Table Ronde

6,50 €

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 9782710381419
9782710381419
En partenariat avec
Edistat

Le rêve du jaguar

Miguel Bonnefoy

Paru le 20/08/2025

312 pages

Rivages

9,50 €

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 9782743667900
9782743667900
En partenariat avec
Edistat

La sage-femme d'Auschwitz

Stuart Anna, Anna Stuart trad. Maryline Beury

Paru le 06/03/2024

480 pages

J'ai lu

8,60 €

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 9782290396391
9782290396391
En partenariat avec
Edistat

Petit Pays

Gaël Faye

Paru le 23/08/2017

218 pages

LGF/Le Livre de Poche

8,40 €

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 9782253070443
9782253070443
En partenariat avec
Edistat

Le livre de Kells

Sorj Chalandon

Paru le 13/08/2025

379 pages

Grasset & Fasquelle

23,00 €

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 9782246843214
9782246843214
En partenariat avec
Edistat

Manon Lescaut

(l'abbe) Prevost, Abbé Prévost trad. Manon Malais

Paru le 27/04/2022

320 pages

Hatier

2,95 €

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 9782401086289
9782401086289
En partenariat avec
Edistat

Veiller sur elle

Jean-Baptiste Andrea

Paru le 07/05/2025

542 pages

Collection Proche

9,70 €

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 9782493909930
9782493909930
En partenariat avec
Edistat

Jamais 203

Kentin Jarno

Paru le 30/04/2025

426 pages

Albin Michel

18,90 €

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 9782226493842
9782226493842
En partenariat avec
Edistat

La régate

Jacques Martin, Roger Seiter, Régric

Paru le 17/09/2025

48 pages

Casterman

13,50 €

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 9782203281752
9782203281752
En partenariat avec
Edistat

Les Carnets de l'Apothicaire Tome 15

Itsuki Nanao, Natsu Hyûga, Nekokurage trad. Géraldine Oudin

Paru le 04/09/2025

172 pages

Editions Ki-oon

7,95 €

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 9791032720752
9791032720752
En partenariat avec
Edistat

Une jeunesse au temps de la Shoah

Simone Veil

Paru le 01/09/2010

187 pages

LGF/Le Livre de Poche

5,90 €

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 9782253127628
9782253127628
En partenariat avec
Edistat

Dandadan Tome 19

A préciser, Yukinobu Tatsu trad. Sylvain Chollet

Paru le 10/09/2025

Kazé Editions

7,29 €

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 9782820351715
9782820351715
En partenariat avec
Edistat

La chirurgienne

Leslie Wolfe trad. Manon Malais

Paru le 09/04/2025

352 pages

J'ai lu

8,80 €

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 9782290422885
9782290422885
En partenariat avec
Edistat

La grammaire par les exercices 4e

Joëlle Paul

Paru le 09/04/2025

128 pages

Bordas Editions

6,60 €

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 9782047407097
9782047407097
En partenariat avec
Edistat

La grammaire par les exercices 5e

Joëlle Paul, Isabelle-Marie Franchet

Paru le 08/04/2024

128 pages

Bordas Editions

6,60 €

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 9782047404898
9782047404898
En partenariat avec
Edistat

Les preuves de mon innocence

Jonathan Coe trad. Marguerite Capelle

Paru le 18/09/2025

480 pages

Editions Gallimard

24,00 €

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 9782073101976
9782073101976
En partenariat avec
Edistat

D'une beauté sauvage

Christian Signol

Paru le 17/09/2025

288 pages

Albin Michel

21,90 €

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 9782226459022
9782226459022
En partenariat avec
Edistat

Français 6e

Stanislaw Eon du Val, Maïder Labes

Paru le 14/07/2025

128 pages

Lelivrescolaire.fr

6,50 €

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 9791040007678
9791040007678
En partenariat avec
Edistat

Kaiju n°8 Tome 15

A préciser, Naoya Matsumoto trad. Sylvain Chollet

Paru le 17/09/2025

196 pages

Kazé Editions

7,15 €

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 9782820351821
9782820351821
En partenariat avec
Edistat

Nouvelles réalistes et fantastiques

Guy de Maupassant

Paru le 24/05/2023

192 pages

Flammarion

3,20 €

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 9782080418159
9782080418159
En partenariat avec
Edistat

Way to go! 6e pré-A1>A1+

Emilie Antoine

Paru le 14/07/2025

176 pages

Lelivrescolaire.fr

8,50 €

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 9791040007692
9791040007692
En partenariat avec
Edistat

Discours de la servitude volontaire Bac général + Techno

Etienne de La Boétie trad. Romain Enriquez

Paru le 30/04/2025

159 pages

Flammarion

2,50 €

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 9782080474186
9782080474186
En partenariat avec
Edistat

Mon vrai nom est Elisabeth

Adèle Yon

Paru le 06/02/2025

416 pages

Editions du Sous sol

22,00 €

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 9782364689572
9782364689572
En partenariat avec
Edistat

Discours de la servitude volontaire

Etienne de La Boétie

Paru le 16/04/2025

150 pages

Hatier

2,50 €

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 9782401113459
9782401113459
En partenariat avec
Edistat

Courir

Jean Echenoz

Paru le 12/09/2024

170 pages

Editions Gallimard

5,90 €

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 9782073084187
9782073084187
En partenariat avec
Edistat

Céleste, ma planète

Timothée de Fombelle

Paru le 19/02/2009

91 pages

Editions Gallimard

5,00 €

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 9782070623242
9782070623242
En partenariat avec
Edistat

Le royaume de Kensuké

Michael Morpurgo trad. Diane Ménard

Paru le 17/05/2018

160 pages

Editions Gallimard

8,95 €

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 9782075103763
9782075103763
En partenariat avec
Edistat

Sans l'ombre d'un doute

Michael Connelly trad. Robert Pépin

Paru le 27/08/2025

466 pages

LGF/Le Livre de Poche

9,90 €

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 9782253254577
9782253254577
En partenariat avec
Edistat

Coeur d'amande

Yasmina Khadra

Paru le 21/08/2025

266 pages

Pocket

8,70 €

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 9782266351324
9782266351324
En partenariat avec
Edistat

Cahier de Douai

Arthur Rimbaud

Paru le 06/04/2023

176 pages

Editions Gallimard

3,00 €

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 9782073009272
9782073009272
En partenariat avec
Edistat

Discours de la servitude volontaire

Etienne de La Boétie trad. Ambre Perez-Parfait

Paru le 23/04/2025

192 pages

Belin

2,50 €

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 9791035840181
9791035840181
En partenariat avec
Edistat

Lettres d'une Péruvienne Bac général + Techno

Françoise de Graffigny

Paru le 30/04/2025

287 pages

Flammarion

3,00 €

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 9782080452191
9782080452191
En partenariat avec
Edistat

Cahier de français 6e De plumes & de pages

Martine Dewald, Patricia Fize, Florence Randanne

Paru le 05/05/2025

128 pages

Magnard

6,50 €

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 9782210119840
9782210119840
En partenariat avec
Edistat

La Cité Mouvante

Aouamri, Ozanam

Paru le 12/09/2025

88 pages

Le Lombard

21,95 €

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 9782808211475
9782808211475
En partenariat avec
Edistat

Les yeux de Mona

Thomas Schlesser

Paru le 21/05/2025

584 pages

LGF/Le Livre de Poche

10,90 €

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 9782253907947
9782253907947
En partenariat avec
Edistat

Tomek

Jean-Claude Mourlevat

Paru le 13/01/2012

190 pages

Pocket

6,20 €

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 9782266200462
9782266200462
En partenariat avec
Edistat

Cahier de Français 3e

Guillaume Diana, Fabienne Haudiquet

Paru le 29/05/2024

144 pages

Hatier

6,60 €

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 9782401108578
9782401108578
En partenariat avec
Edistat

Cahiers de Douai

Arthur Rimbaud

Paru le 04/05/2023

140 pages

Nathan

3,70 €

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 9782095020866
9782095020866
En partenariat avec
Edistat

Vendredi ou la vie sauvage

Michel Tournier

Paru le 02/11/2012

176 pages

Editions Gallimard

6,20 €

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 9782070650644
9782070650644
En partenariat avec
Edistat

L'Odyssée

Homère trad. Charles-Marie Leconte de Lisle

Paru le 19/05/2021

159 pages

Belin

3,70 €

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 9791035817404
9791035817404
En partenariat avec
Edistat

Français 4e Grevisse

Ariane Carrère

Paru le 26/04/2021

128 pages

Magnard

6,50 €

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 9782210115293
9782210115293
En partenariat avec
Edistat

Résister

Salomé Saqué

Paru le 16/10/2024

142 pages

Payot

5,00 €

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 9782228937597
9782228937597
En partenariat avec
Edistat

Norferville

Franck Thilliez

Paru le 02/05/2025

480 pages

Pocket

9,60 €

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 9782266349024
9782266349024
En partenariat avec
Edistat

Discours de la servitude volontaire

Etienne de La Boétie trad. Charles Teste

Paru le 17/04/2025

180 pages

Editions Gallimard

3,00 €

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 9782073102553
9782073102553
En partenariat avec
Edistat

La sage-femme de Berlin

Anna Stuart trad. Stéphanie Alglave

Paru le 05/02/2025

512 pages

J'ai lu

8,90 €

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 9782290411421
9782290411421
En partenariat avec
Edistat

Plan comptable général

Charlotte Disle, Dunod

Paru le 15/01/2025

28 pages

Dunod

2,90 €

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 9782100875634
9782100875634
En partenariat avec
Edistat

Quatre jours sans ma mère

Ramsès Kefi

Paru le 21/08/2025

204 pages

Philippe Rey

20,00 €

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 9782384822492
9782384822492
En partenariat avec
Edistat

Je voulais vivre

Adelaïde de Clermont-Tonnerre

Paru le 20/08/2025

480 pages

Grasset & Fasquelle

24,00 €

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 9782246831662
9782246831662
En partenariat avec
Edistat

Toutes ses fautes

Andrea Mara trad. Anna Durand

Paru le 04/04/2025

480 pages

Points

9,90 €

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 9791041423095
9791041423095
En partenariat avec
Edistat

Chambre 505

Viveca Sten trad. Amanda Postel, Anna Postel

Paru le 17/09/2025

594 pages

LGF/Le Livre de Poche

10,40 €

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 9782253254812
9782253254812
En partenariat avec
Edistat

La bonne mère

Matteo mathilda Di, Mathilda Di Matteo

Paru le 21/08/2025

368 pages

Iconoclaste (l')

20,90 €

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 9782378805074
9782378805074
En partenariat avec
Edistat

La chambre aux papillons

Lucinda Riley trad. Elisabeth Luc

Paru le 27/08/2025

672 pages

LGF/Le Livre de Poche

10,90 €

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 9782253256694
9782253256694
En partenariat avec
Edistat

Français 6e Grevisse

Myriam Dufour, Maud Varbédian, Ariane Carrère, Jean-Christophe Pellat

Paru le 26/04/2025

128 pages

Magnard

6,50 €

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 9782210118966
9782210118966
En partenariat avec
Edistat

La nuit au coeur

Nathacha Appanah

Paru le 21/08/2025

288 pages

Editions Gallimard

21,00 €

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 9782073080028
9782073080028
En partenariat avec
Edistat

Captive Tome 1

Sarah Rivens

Paru le 03/09/2025

669 pages

Hachette

8,90 €

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 9782017348399
9782017348399
En partenariat avec
Edistat

Abysses Tome 2

C.S. Quill

Paru le 17/09/2025

612 pages

Hugo et Compagnie

19,95 €

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 9782755679779
9782755679779
En partenariat avec
Edistat

Discours de la servitude volontaire

Etienne de La Boétie trad. Charles Teste

Paru le 09/04/2025

143 pages

Hachette

3,00 €

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 9782017261605
9782017261605
En partenariat avec
Edistat

Discours de la servitude volontaire

Etienne de La Boétie trad. Charles Teste

Paru le 07/05/2025

128 pages

Nathan

3,20 €

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 9782095047436
9782095047436
En partenariat avec
Edistat

Plus jamais sans moi

Maud Ankaoua

Paru le 02/04/2025

384 pages

J'ai lu

8,40 €

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 9782290412312
9782290412312
En partenariat avec
Edistat

Code pénal annoté + supplément au code pénal

Yves Mayaud, Olivier Martineau

Paru le 10/07/2025

3468 pages

Editions Dalloz

37,00 €

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 9782247240326
9782247240326
En partenariat avec
Edistat

Les heures fragiles

Virginie Grimaldi

Paru le 07/05/2025

331 pages

Flammarion

20,90 €

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 9782080468888
9782080468888
En partenariat avec
Edistat

Princesses Disney

Jérémy Mariez

Paru le 27/08/2025

128 pages

Hachette

15,95 €

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 9782017312512
9782017312512
En partenariat avec
Edistat

L'âme d'une reine

Nanou Ad

Paru le 10/09/2025

450 pages

City Editions

20,90 €

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 9782824628899
9782824628899
En partenariat avec
Edistat

Français 5e Grevisse

Myriam Dufour, Maud Varbédian

Paru le 26/04/2021

128 pages

Magnard

6,50 €

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 9782210115286
9782210115286
En partenariat avec
Edistat

Où vont les larmes quand elles sèchent

Baptiste Beaulieu

Paru le 03/10/2024

227 pages

Collection Proche

8,50 €

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 9782493909763
9782493909763
En partenariat avec
Edistat

Le journal d'Anne Frank

Anne Frank trad. Isabelle Rosselin, Philippe Noble, Claire Desserrey

Paru le 18/05/2022

349 pages

LGF/Le Livre de Poche

7,90 €

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 9782253937432
9782253937432
En partenariat avec
Edistat

La vague

Todd Strasser trad. Aude Carlier

Paru le 19/02/2009

221 pages

Pocket

7,40 €

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 9782266185691
9782266185691
En partenariat avec
Edistat

Kilomètre zéro

Maud Ankaoua

Paru le 02/10/2019

370 pages

J'ai lu

7,90 €

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 9782290210512
9782290210512
En partenariat avec
Edistat

Mon cahier de Français 5e cycle 4

Fabienne Haudiquet, Laëtitia Marcellesi

Paru le 10/05/2023

128 pages

Hatier

6,60 €

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 9782401096943
9782401096943
En partenariat avec
Edistat

Cahiers de Douai

Arthur Rimbaud

Paru le 12/04/2023

124 pages

Hachette

2,50 €

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 9782017220060
9782017220060
En partenariat avec
Edistat

Où les étoiles tombent

Cédric Sapin-Defour

Paru le 13/08/2025

395 pages

Stock

22,50 €

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 9782234097001
9782234097001
En partenariat avec
Edistat

Cahiers de Douai

Arthur Rimbaud

Paru le 03/05/2023

160 pages

Flammarion

2,90 €

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 9782080418166
9782080418166
En partenariat avec
Edistat

Les Quatre Accords toltèques

Miguel Ruiz, Janet Mills trad. Olivier Clerc

Paru le 21/08/2024

144 pages

Editions Jouvence

8,95 €

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 9782889539215
9782889539215
En partenariat avec
Edistat

Personne ne doit savoir

Claire McGowan trad. Odile Carton

Paru le 03/05/2023

384 pages

Hauteville Editions

8,95 €

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 9782381222387
9782381222387
En partenariat avec
Edistat

Maths 4e iParcours

Katia Hache, Sébastien Hache

Paru le 07/06/2022

160 pages

Generation 5

7,60 €

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 9782362463952
9782362463952
En partenariat avec
Edistat

La Grammaire par les exercices 3e

Joëlle Paul

Paru le 05/04/2023

128 pages

Bordas Editions

6,60 €

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 9782047402269
9782047402269
En partenariat avec
Edistat

Les Misérables

Victor Hugo

Paru le 03/05/2023

223 pages

Belin

4,95 €

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 9791035826857
9791035826857
En partenariat avec
Edistat

Discours de la servitude volontaire

Etienne de La Boétie trad. Charles Teste

Paru le 14/05/2025

158 pages

Actes Sud Editions

2,70 €

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 9782330205966
9782330205966
En partenariat avec
Edistat

Toutes les vies

Rebeka Warrior

Paru le 20/08/2025

286 pages

Stock

20,90 €

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 9782234097711
9782234097711
En partenariat avec
Edistat

Français 3e Mon cahier d'activités

Cécile de Cazanove, Pierre-Alain Chiffre, Anne Revert

Paru le 28/04/2021

143 pages

Nathan

6,50 €

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 9782091712970
9782091712970
En partenariat avec
Edistat

Un hiver pour te résister

Morgane Moncomble

Paru le 05/03/2025

568 pages

Hugo et Compagnie

8,90 €

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 9782755679540
9782755679540
En partenariat avec
Edistat

Les Mille et Une Nuits

Hélène Potelet, Antoine Galland

Paru le 11/01/2023

128 pages

Hatier

3,50 €

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 9782401094390
9782401094390
En partenariat avec
Edistat

Traverser les montagnes et venir naître ici

Marie Pavlenko

Paru le 14/08/2025

384 pages

Pocket

9,00 €

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 9782266351140
9782266351140
En partenariat avec
Edistat

Nouvelles réalistes

Guy Maupassant, Guy de Maupassant

Paru le 31/01/2024

140 pages

Hachette

3,60 €

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 9782017220237
9782017220237
En partenariat avec
Edistat

On ne badine pas avec l'amour

Alfred de Musset

Paru le 04/04/2024

173 pages

Editions Gallimard

3,00 €

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 9782073052094
9782073052094
En partenariat avec
Edistat

Clamser à Tataouine

Pierrot Tchitch, Raphaël Quenard

Paru le 14/05/2025

180 pages

Flammarion

22,00 €

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 9782080471024
9782080471024
En partenariat avec
Edistat

Le Petit Prince

Antoine de Saint-Exupéry

Paru le 01/02/2007

113 pages

Editions Gallimard

7,50 €

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 9782070612758
9782070612758
En partenariat avec
Edistat

Pistes noires

Viveca Sten trad. Amanda Postel, Anna Postel

Paru le 17/09/2025

488 pages

Albin Michel

22,90 €

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 9782226498991
9782226498991
En partenariat avec
Edistat

Bloggers 6e A1-A1+

Maison des langues, Frédéric Chotard, Nathalie Brient, Lynda Breton, Virginie Jousset, Adeline Wion-Goguillon

Paru le 11/07/2025

112 pages

Editions Maison des langues

8,50 €

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 9782356857996
9782356857996
En partenariat avec
Edistat

Le Trophée des Schtroumpfs

Marc Dubuisson, Borecki, Thierry Culliford, Ludowick Borecki

Paru le 29/08/2025

48 pages

Le Lombard

12,95 €

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 9782808214957
9782808214957
En partenariat avec
Edistat

Zem

Laurent Gaudé

Paru le 20/08/2025

267 pages

Actes Sud Editions

22,00 €

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 9782330140946
9782330140946
En partenariat avec
Edistat

Maia

Lucinda Riley trad. Fabienne Duvigneau

Paru le 03/06/2020

660 pages

LGF/Le Livre de Poche

10,40 €

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 9782253262329
9782253262329
En partenariat avec
Edistat

Lettre d'une inconnue

Stefan Zweig trad. Mathilde Lefebvre

Paru le 01/02/2018

128 pages

Editions Gallimard

2,00 €

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 9782070469826
9782070469826
En partenariat avec
Edistat

Frapper l'épopée

Alice Zeniter

Paru le 20/08/2025

416 pages

J'ai lu

9,20 €

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 9782290415009
9782290415009
En partenariat avec
Edistat

L'homme qui lisait des livres

Rachid Benzine

Paru le 21/08/2025

128 pages

Julliard

18,00 €

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 9782260056867
9782260056867
En partenariat avec
Edistat

La meute

Olivier Pérou, Charlotte Belaïch

Paru le 07/05/2025

350 pages

Flammarion

22,00 €

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 9782080428714
9782080428714
En partenariat avec
Edistat

La Reine Coax

George Sand

Paru le 23/04/2025

111 pages

Belin

3,50 €

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 9791035842536
9791035842536
En partenariat avec
Edistat

La promesse de l'aube

Romain Gary

Paru le 17/09/2006

391 pages

Editions Gallimard

9,50 €

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 9782070363735
9782070363735
En partenariat avec
Edistat

Un printemps pour te succomber

Morgane Moncomble

Paru le 30/04/2025

601 pages

Hugo et Compagnie

8,90 €

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 9782755681185
9782755681185
En partenariat avec
Edistat

On ne badine pas avec l'amour

Alfred de Musset, Alfred de Musset

Paru le 17/04/2024

192 pages

Flammarion

2,90 €

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 9782080444820
9782080444820
En partenariat avec
Edistat

Une drôle de peine

Justine Lévy

Paru le 20/08/2025

190 pages

Stock

19,00 €

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 9782234094048
9782234094048
En partenariat avec
Edistat

Harry Potter à l'école des sorciers

J.K. Rowling trad. Jean-François Ménard

Paru le 25/05/2023

312 pages

Editions Gallimard

8,95 €

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 9782075187541
9782075187541
En partenariat avec
Edistat

Un secret

Philippe Grimbert

Paru le 03/05/2006

184 pages

LGF/Le Livre de Poche

6,90 €

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 9782253117186
9782253117186
En partenariat avec
Edistat

Le Menteur

Pierre Corneille, Aurélia Claudios, Yasmine Loraud

Paru le 15/05/2024

244 pages

Belin

2,95 €

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 9791035834340
9791035834340
En partenariat avec
Edistat

Falling Like Leaves

Wilson Misty, Misty Wilson trad. Alison Jacquet-Robert

Paru le 11/09/2025

320 pages

Editions Gallimard

15,90 €

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 9782075228060
9782075228060
En partenariat avec
Edistat

Mémoires de la chair et du sang

Jennifer L. Armentrout, Rayvn Salvador trad. Paola Appelius

Paru le 18/09/2025

846 pages

De Saxus

29,90 €

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 9782378767624
9782378767624
En partenariat avec
Edistat

Fish & Ships

Patelin, Adam, Midam

Paru le 05/09/2025

48 pages

Editions Dupuis

12,95 €

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 9782808510233
9782808510233
En partenariat avec
Edistat

Le mariage parfait

Jeneva Rose trad. Michèle Yap

Paru le 08/06/2023

432 pages

Pocket

9,60 €

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 9782266338073
9782266338073
En partenariat avec
Edistat

La grammaire par les exercices 6e

Joëlle Paul

Paru le 09/04/2025

128 pages

Bordas Editions

6,60 €

ActuaLitté
Scannez le code barre 9782047407523
9782047407523
En partenariat avec
Edistat

Kagurabachi Tome 4

Hokazono Takeru trad. Aline Kukor-Pitas

Paru le 29/08/2025

216 pages

Dargaud

7,30 €

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 9782505133803
9782505133803
En partenariat avec
Edistat

Plus jamais seul, l'expérience

Natacha Calestrémé

Paru le 03/09/2025

219 pages

HarperCollins France

18,90 €

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 9791033924135
9791033924135
En partenariat avec
Edistat

Cahier de Français 6e Cycle 3

Clémence Fafa, Laëtitia Marcellesi, Fabienne Haudiquet

Paru le 21/05/2025

128 pages

Hatier

6,50 €

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 9782401119697
9782401119697
En partenariat avec
Edistat

Welcome to Fae Café

Jennifer Kropf trad. Justine-Charlotte Cathelin

Paru le 10/09/2025

510 pages

Flammarion

25,90 €

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 9782080462688
9782080462688
En partenariat avec
Edistat

Amour et poésie du Moyen Âge au XVIIIe siècle

Flammarion

Paru le 01/05/2024

160 pages

Flammarion

3,90 €

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 9782080446503
9782080446503
En partenariat avec
Edistat

Le Menteur

Pierre Corneille

Paru le 10/04/2024

256 pages

Hatier

3,20 €

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 9782401105416
9782401105416
En partenariat avec
Edistat

Ca va beaucoup mieux

Jimmy Mohamed

Paru le 10/09/2025

251 pages

M6 Editions

18,90 €

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 9782359852349
9782359852349
En partenariat avec
Edistat

Anglais 6e A1-A1+ On Your Way

Maison des langues, Frédéric Chotard

Paru le 18/07/2025

128 pages

Editions Maison des langues

8,50 €

ActuaLitté
Scannez le code barre 9782356857545
9782356857545
En partenariat avec
Edistat

Cahier de Français 4e

Lisa Bellet, Mathilde Ferrier, Fabienne Haudiquet, Anne Subervie

Paru le 29/05/2024

128 pages

Hatier

6,60 €

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 9782401109384
9782401109384
En partenariat avec
Edistat

Mon carnet de labo Physique Chimie 5e-4e-3e

Christophe Daujean, Fabrice Massa

Paru le 07/05/2025

62 pages

Hatier

3,90 €

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 9782401115903
9782401115903
En partenariat avec
Edistat

Maths 5e iParcours

Katia Hache, Sébastien Hache

Paru le 07/06/2022

160 pages

Generation 5

7,60 €

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 9782362463976
9782362463976
En partenariat avec
Edistat

Blue Lock Tome 28

Muneyuki Kaneshiro, Yusuke Nomura trad. Lilian Lebrun

Paru le 20/08/2025

192 pages

Pika Edition

7,20 €

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 9782811696757
9782811696757
En partenariat avec
Edistat

La tresse

Laetitia Colombani

Paru le 30/05/2018

237 pages

LGF/Le Livre de Poche

8,70 €

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 9782253906568
9782253906568
En partenariat avec
Edistat

Bescherelle : La conjugaison pour tous

Collectif, Bescherelle, Nicolas Laurent

Paru le 12/06/2024

256 pages

Hatier

9,50 €

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 9782401104754
9782401104754
En partenariat avec
Edistat

Lettres d'une Péruvienne

Françoise de Graffigny

Paru le 16/04/2025

272 pages

Hatier

3,20 €

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 9782401113435
9782401113435
En partenariat avec
Edistat

La Très Catastrophique Visite du Zoo

Joël Dicker

Paru le 04/03/2025

254 pages

Rosie & Wolfe

19,00 €

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 9782889730742
9782889730742
En partenariat avec
Edistat

Un été pour te retrouver

Morgane Moncomble

Paru le 04/06/2025

544 pages

Hugo et Compagnie

8,90 €

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 9782755681192
9782755681192
En partenariat avec
Edistat

Le couple qui défia les nazis

Ellie Midwood trad. Typhaine Ducellier

Paru le 17/09/2025

512 pages

J'ai lu

9,10 €

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 9782290430255
9782290430255
En partenariat avec
Edistat

Cahier de français 5e ColléGram'

Amélie Archenault, Doré bénédicte Le, Céline Carriou, Isabelle-Marie Franchet, Emmanuelle Toudic, Anne-Caroline Lissoir, Bénédicte Le Doré

Paru le 10/04/2024

128 pages

Bordas Editions

6,60 €

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 9782047404508
9782047404508
En partenariat avec
Edistat

Carpe diem

Elsa Marpeau

Paru le 12/06/2024

93 pages

J'ai lu

2,00 €

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 9782290407301
9782290407301
En partenariat avec
Edistat

Une claque n'a jamais tué personne

Daniela Martins

Paru le 18/09/2025

224 pages

Solar

18,90 €

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 9782263191466
9782263191466
En partenariat avec
Edistat

Palmer dans le rouge

René Pétillon, Manu Larcenet, Pétillon

Paru le 05/09/2025

68 pages

Dargaud

17,50 €

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 9782205214871
9782205214871
En partenariat avec
Edistat

On ne badine pas avec l'amour

Alfred de Musset

Paru le 02/05/2024

140 pages

Nathan

3,70 €

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 9782095032029
9782095032029
En partenariat avec
Edistat

Discours de la servitude volontaire

Etienne de La Boétie

Paru le 07/05/2025

150 pages

Lelivrescolaire.fr

3,50 €

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 9791040007579
9791040007579
En partenariat avec
Edistat

Lakestone Tome 2

Sarah Rivens

Paru le 23/04/2025

770 pages

Hachette

20,00 €

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 9782017286219
9782017286219
En partenariat avec
Edistat

On ne badine pas avec l'amour

Alfred de Musset

Paru le 02/05/2024

186 pages

Lelivrescolaire.fr

3,60 €

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 9791040006664
9791040006664
En partenariat avec
Edistat

L'enragé

Sorj Chalandon

Paru le 29/01/2025

432 pages

LGF/Le Livre de Poche

9,90 €

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 9782253249146
9782253249146
En partenariat avec
Edistat

La petite échoppe des jours heureux

Jiyun Kim trad. Marion Gilbert

Paru le 03/09/2025

352 pages

J'ai lu

8,60 €

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 9782290411414
9782290411414
En partenariat avec
Edistat

Les 5 blessures qui empêchent d'être soi-même

Lise Bourbeau

Paru le 17/01/2013

249 pages

Pocket

9,00 €

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 9782266229487
9782266229487
En partenariat avec
Edistat

Le couple d'à côté

Shari Lapena trad. Valérie Le Plouhinec

Paru le 13/09/2018

360 pages

Pocket

8,10 €

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 9782266286275
9782266286275
En partenariat avec
Edistat

Français 5e Mon cahier d'activités

Cécile de Cazanove, Stéphanie Callet, Pierre-Alain Chiffre

Paru le 26/04/2023

128 pages

Nathan

6,50 €

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 9782095019822
9782095019822
En partenariat avec
Edistat

Atlas

Lucinda Riley, Harry Whittaker trad. Marie-Axelle de La Rochefoucauld

Paru le 29/05/2024

960 pages

LGF/Le Livre de Poche

11,90 €

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 9782253262398
9782253262398
En partenariat avec
Edistat

Les éléments

John Boyne trad. Sophie Aslanides

Paru le 20/08/2025

506 pages

Jean-Claude Lattès

23,90 €

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 9782709674300
9782709674300
En partenariat avec
Edistat

Plan comptable général

Jean-Luc Siegwart

Paru le 20/02/2025

32 pages

Nathan

2,99 €

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 9782095046330
9782095046330
En partenariat avec
Edistat

L'ascension

Mathis Dumas, Baptiste Chassagne

Paru le 11/09/2025

207 pages

Michel Lafon

22,95 €

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 9782749962344
9782749962344
En partenariat avec
Edistat

Son odeur après la pluie

Cédric Sapin-Defour

Paru le 21/08/2024

264 pages

LGF/Le Livre de Poche

8,90 €

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 9782253248576
9782253248576
En partenariat avec
Edistat

Patients

Grand corps malade

Paru le 16/01/2017

165 pages

Points

6,95 €

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 9782757866054
9782757866054
En partenariat avec
Edistat

Le parfum des fleurs la nuit

Leïla Slimani

Paru le 14/04/2022

148 pages

Editions Gallimard

8,00 €

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 9782072945717
9782072945717
En partenariat avec
Edistat

1984

George Orwell trad. Josée Kamoun

Paru le 28/05/2020

400 pages

Editions Gallimard

9,50 €

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 9782072878497
9782072878497
En partenariat avec
Edistat

Panorama

Lilia Hassaine

Paru le 06/02/2025

256 pages

Editions Gallimard

8,50 €

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 9782073095282
9782073095282
En partenariat avec
Edistat

Le Petit Prince

Antoine de Saint-Exupéry

Paru le 23/02/1999

97 pages

Editions Gallimard

7,50 €

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 9782070408504