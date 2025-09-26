États-Unis : face à Trump, la justice défend les aides publiques à la création

Lancé dans une croisade contre le « wokisme », Donald Trump s'était, dans les premiers jours de son deuxième mandat — le 20 janvier 2025 —, empressé de signer un décret présidentiel, titré « Défendre les femmes contre l'extrémisme de l'idéologie du genre et rétablir la vérité biologique au sein du gouvernement fédéral ».

Parmi les mesures de cet executive order destiné à nier les droits des personnes transgenres, une restriction sans précédent des bénéficiaires des aides publiques à la création attribuées par une agence fédérale, la National Endowment for the Arts (NEA).

D'un trait de plume, Donald Trump mettait fin aux politiques en faveur de la « diversité, de l'équité et de l'inclusion » (DEI), qu'il désignait alors comme des « programmes discriminatoires contraints, illégaux et immoraux », et introduisait par la même occasion de nouveaux critères de disqualification des projets artistiques candidats à une aide fédérale.

Ainsi, toutes les actions ou artistes subventionnés devaient s'engager à ne pas se prêter à « des activités relatives à la diversité, à l'équité et à l'inclusion », mais aussi à ne pas « promouvoir l'idéologie du genre ». Autrement dit, la National Endowment for the Humanities appliquait d'importantes restrictions à la liberté de création et à la liberté d'expression au sein même de ses règles en vigueur pour l'attribution des subventions.

La liberté d'expression des artistes

En mars 2025, plusieurs organisations théâtrales portaient plainte contre la National Endowment for the Arts, assurant que ces nouvelles règles d'attribution des subventions allaient à l'encontre de la liberté d'expression, garantie par le Premier Amendement de la Constitution américaine.

Parmi les plaignants, le Rhode Island Latino Arts et le New York-based National Queer Theater, mais aussi l'American Civil Liberties Union (ACLU), qui défend les droits et libertés individuelles des citoyens américains. Ils visaient, par leur procédure, plus particulièrement la mention de « l'idéologie du genre » dans les nouvelles conditions d'attribution des bourses de la NEA, préjudiciable à l'évocation des droits des personnes transgenres ou aux créations de celles-ci.

Le juge fédéral William Smith, le 19 septembre dernier, a rappelé, dans une décision accessible en fin d'article, que le texte législatif à l'origine de l'agence, en 1965, indiquait que celle-ci devait attribuer des aides à la création « en se basant sur le mérite, sans prendre en considération l'opinion des artistes ou les messages portés par leurs œuvres ».

Une exigence qui n'était, de toute évidence, plus respectée par les nouvelles pratiques en vigueur au sein de la NEA, après le décret présidentiel de Trump. Ainsi, a constaté le juge, « les projets considérés comme promouvant l'idéologie du genre sont moins susceptibles d'être bénéficiaires d'un financement par la NEA », exerçant une « restriction de la liberté d'expression des artistes ».

Les conditions d'attribution de la NEA, en attribuant de manière arbitraire « une valeur négative à l'expression de certaines idées sur la question de l'identité de genre », sont à l'origine de cette censure, les rendant de fait « inconstitutionnelles », selon le juge William Smith.

L'agence a la possibilité de faire appel de la décision, mais cette dernière a été largement saluée par les organisations artistiques américaines. L'ACLU, pour sa part, se réjouit d'une « victoire éclatante » : « Compte tenu de tous les efforts déployés par l'administration actuelle afin [...] d'imposer une idéologie unique, je pense que des jugements comme celui-ci sont extrêmement importants pour rappeler aux citoyens et au gouvernement qu'il n'est pas permis d'utiliser les fonds publics pour contraindre les gens à ne dire que ce que ce gouvernement veut entendre », a déclaré l'avocate Vera Eidelman à Hyperallergic.

Photographie : illustration, Gage Skidmore, CC BY-SA 2.0

Par Antoine Oury

Contact : ao@actualitte.com