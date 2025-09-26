Je n’ai jamais rien lu de tel : ce roman nous apprend la tendresse

Le roman entraîne ses lecteurs dans des temps immémoriaux, probablement antérieurs au XIIIᵉ siècle — l’évocation des aurochs, disparus à cette époque, sert d’indice. On y suit une prêtresse, figure tutélaire, qui guide un jeune homme appelé à lui succéder.

Cyrille résume : « Celle qui sait les herbes, c’est une femme de savoir. Elle transmet à son apprenti les gestes nécessaires à la survie et au soin du vivant : guérir, chasser, protéger. » Leur marche à travers les paysages, jusqu’à l’océan, compose une fresque initiatique.

Un texte rare, empreint de douceur

La première impression laissée par l’ouvrage a marqué le libraire : « J’ai refermé le livre en me disant que c’était un texte rare. Peu d’auteurs parlent ainsi de notre rapport au vivant, avec autant de douceur et de tendresse. » Cette tonalité bienveillante, presque consolatrice, distingue l’œuvre dans un paysage éditorial où les thématiques lourdes dominent.

Marc Graciano rappelle à ses lecteurs que la vitalité des êtres se réveille dans la délicatesse des gestes. Ainsi, lorsqu’une enfant mutique croise la route des protagonistes, la prêtresse enseigne à son élève que la tendresse peut réapprendre la vie. « Ce livre m’a semblé une méditation sur la douceur au monde », insiste Cyrille.

L’accessibilité d’une œuvre poétique

Longtemps, le libraire a cru l’œuvre de Graciano trop exigeante. Les précédents romans lui avaient semblé complexes dans leur langue et leur structure. Cette fois pourtant, il a été happé : « Ici, l’écriture se déploie en courts chapitres aérés. Le vocabulaire est riche, mais jamais au point d’obliger le lecteur à s’interrompre pour consulter un dictionnaire. »

Résultat : une lecture à la fois accessible et subtile, qui étonne par la poésie de sa langue et la précision de ses images.

Ce n’est pas qu’une quête spirituelle. Le récit prend aussi la forme d’une grande traversée ponctuée de rencontres — animaux, tribus, paysages changeants. « On suit cette procession comme des nomades et chaque scène donne l’impression d’entrer dans une boucle où tout le vivant a sa place. »

Les images convoquées font écho à notre présent, jusque dans la comparaison avec certains films d’animation contemporains où les animaux tiennent seuls la scène.

Transmission et émerveillement

Chaque séquence du roman est un apprentissage. L’une des plus fortes, selon Cyrille, montre la prêtresse et l’apprenti enduits d’odeurs de loups pour observer sans être repérés un immense troupeau de rennes. « Cela fait penser à ces photographes animaliers qui, de nos jours encore, attendent des heures dans une hutte pour surprendre la vie sauvage », commente-t-il. Parallèle étonnant : la transmission ancestrale décrite par Graciano rejoint les pratiques modernes d’attention au vivant.

À d’autres moments, l’initiation passe par le contact humain. L’enfant recueilli, surnommé Nuage, est entouré de gestes patients et de tendresse. « Le toucher devient une clé, dit le libraire. Il rappelle que beaucoup de choses se comprennent et se guérissent par cette attention-là. »

Un texte pour tous

À qui recommander une telle œuvre ? La réponse est simple pour Cyrille : à tout le monde. « Ce n’est pas une lecture exigeante, et je crois que chacun peut y trouver de la beauté. » L’accueil en librairie le confirme : la pile de livres diminue sans même qu’il ait besoin d’argumenter. Quand il en parle, il insiste sur la tonalité lumineuse du texte : « Dans une rentrée littéraire souvent marquée par des sujets graves, voilà un roman poétique, positif, qui console et élargit le regard. »

À LIRE - “Une grande force romanesque qui mêle la petite histoire à la grande”

L’originalité de Graciano réside aussi dans sa singularité stylistique. Peu d’auteurs s’aventurent sur ce terrain. Cyrille rapproche son écriture de celle de Bérengère Cournut, également publiée au Tripode, pour leur capacité commune à raconter des terres arides et des itinéraires initiatiques. Mais, précise-t-il, « Graciano reste un auteur précieux parce qu’il est unique ».

Crédits photo : Cyrille Falisse

Par Inès Lefoulon

Contact : il@actualitte.com