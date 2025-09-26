IA et droits d’auteur : feu vert pour un accord historique de 1,5 milliard $

L’approbation n’est pas encore définitive : une procédure de contrôle de l’équité et de l’application du compromis doit se poursuivre dans les prochains mois. Mais, déjà, l’aval du tribunal confère à cet accord une portée considérable. En vertu du compromis, Anthropic s’engage à indemniser les auteurs et éditeurs à hauteur de 3000 $ par ouvrage piraté identifié. Le calcul repose sur une estimation de 482.460 titres, ce qui fixe le montant plancher à 1,5 milliard $. Si la liste finale devait dépasser ce chiffre, la facture grimperait mécaniquement.

Par ailleurs, l’entreprise est contrainte de détruire l’intégralité des copies pirates stockées dans ses serveurs, un engagement destiné à purger ses archives de toute exploitation illégale. Le plan de répartition proposé prévoit par défaut un partage 50/50 entre auteurs et éditeurs pour la plupart des œuvres concernées.

1 milliard $ plutôt que 1000

Si la somme totale semble énorme, elle a peut-être sauvé l'entreprise d'une faillite pure et simple si le procès prévu en décembre avait abouti. Plusieurs experts avaient estimé que l’addition pouvait dépasser les 1000 milliards $ si elle venait à être reconnue responsable.

La société est en effet accusée d’avoir téléchargé jusqu’à 7 millions de livres piratés, et les dommages-intérêts potentiellement associés à cette vaste opération de contrefaçon pourraient, à eux seuls, se chiffrer à plus de 150.000 $ par œuvre concernée. L'affaire a été certifiée en tant qu'action collective, permettant aux 7 millions de plaignants potentiels de se joindre à la procédure.

Parmi eux figuraient environ 200.000 titres issus du corpus pirate Books3, mais aussi cinq millions de copies extraites de Library Genesis, l’un des plus grands dépôts illégaux de littérature en ligne, et deux millions supplémentaires collectés via Pirate Library Mirror.

Les plaignants, menés par les écrivains Andrea Bartz, Charles Graeber et Kirk Wallace Johnson, ont rapidement dénoncé une forme de pillage industriel. Andrea Bartz, par exemple, a découvert que son propre roman figurait parmi les fichiers aspirés par Anthropic. De leur côté, les éditeurs ont accusé la société d’avoir bâti le savoir de son modèle Claude sur des bases corrompues, sans consentement, ni rémunération, ni respect du droit d’auteur.

Le procès a donné lieu à un débat juridique autour du fair use, cette doctrine du droit d’auteur américain qui autorise certains usages transformateurs de contenus protégés. En juin dernier, le juge Alsup avait en partie donné raison à Anthropic en affirmant que le fait d’entraîner une intelligence artificielle sur des œuvres protégées pouvait relever de l’utilisation équitable, s'ils avaient été achetés préalablement. À ses yeux, l’absorption de textes par un algorithme ne constitue pas, en soi, une infraction au copyright.

Mais cette conclusion avait immédiatement été tempérée par une autre : le stockage massif de copies illégales constituait bel et bien une violation des droits. Le magistrat avait insisté sur la différence entre l’usage d’œuvres légalement acquises et la constitution d’une base colossale à partir de bibliothèques pirates. Autrement dit, si le principe d’un apprentissage par ingestion pouvait être toléré, l’acquisition et la conservation de fichiers volés relevaient, elles, d’une atteinte directe au droit d’auteur.

Un accord d'abord rejeté

Anthropic avait tenté dès début septembre de sceller un accord avec les plaignants. Mais, le 8 septembre, le juge Alsup avait exprimé ses réserves, dénonçant un processus opaque qui semblait imposé « de force » aux auteurs et éditeurs. Dans une ordonnance, il s’était dit déçu par le manque de clarté sur la liste des œuvres concernées et sur les procédures de notification des membres de l’action collective. Le magistrat avait s'était même senti « induit en erreur », selon ses termes, par les avocats des deux parties.

Face à ces critiques, les équipes juridiques ont revu leur copie. La nouvelle mouture, validée le 25 septembre, corrige ces lacunes en fixant un cadre plus transparent pour la notification et la participation des ayants droit. Cette fois-ci, le juge a donné son feu vert, tout en maintenant un délai de plusieurs mois avant l’approbation finale.

Pour les plaignants, ce règlement représente à la fois une victoire symbolique et financière. L’avocat Justin A. Nelson, du cabinet Susman Godfrey LLP, qui représente l'action collective, a décrit l’accord comme « le plus grand dédommagement jamais obtenu pour violation de droits d’auteur ». « Cet accord met un terme définitif à l’incertitude et offre une véritable sécurité juridique. Nous sommes convaincus qu’il s’agit d’un règlement exemplaire, une victoire pour l’ensemble des membres de la procédure collective », a-t-il affirmé à l’audience.

Mary Rasenberger, directrice de l’Authors Guild, a de son côté salué « une étape vitale pour reconnaître que les entreprises d’IA ne peuvent pas simplement piller le travail des auteurs », tandis que Maria A. Pallante, présidente de l’Association of American Publishers, y voit « un message clair à toute l’industrie : copier des livres piratés pour en faire les fondations d’un modèle commercial entraîne désormais de lourdes sanctions ».

Anthropic, de son côté, se refuse à admettre une quelconque faute. Aparna Sridhar, directrice juridique adjointe, a rappelé que la décision rendue en juin confirme que la légitimité du fair use demeurait valable. La société présente ce compromis comme un moyen de tourner la page et de se concentrer sur sa mission : développer une IA « sécurisé et bénéfique ».

Comme d’autres acteurs du secteur technologique confrontés à des plaintes venues du monde de la musique, de la presse ou de l’édition, Anthropic s’est défendue en mettant en avant le caractère transformateur de l’usage et son apport au progrès.

Un précédent historique

L’affaire dépasse largement le cas d’Anthropic. Les entreprises d’intelligence artificielle ne peuvent plus ignorer les droits d’auteur. OpenAI, poursuivi depuis 2023 par l’Authors Guild, Meta, Microsoft, et plus récemment Apple sont également visés par des actions similaires. Dans le domaine artistique, des créateurs d’images et des labels de musique ont engagé des poursuites contre des modèles génératifs accusés d’avoir absorbé des œuvres protégées sans autorisation.

Sur le plan juridique, le précédent créé par cet accord suggère que les entreprises devront désormais négocier des licences ou prévoir des indemnisations systématiques. La question de fond, à savoir si l’entraînement d’une IA sur des contenus protégés relève ou non du fair use, reste toutefois ouverte. Plusieurs observateurs estiment qu’il faudra un jour que la Cour suprême ou le législateur tranche définitivement ce débat.

Le Copyright Office américain doit publier prochainement la troisième partie de son rapport consacré à l’intelligence artificielle et au droit d’auteur, qui devrait traiter spécifiquement de l’entraînement des modèles sur des œuvres protégées. Le fair use, prévu aux États-Unis par la section 107 du Copyright Act américain de 1976, constitue une exception permettant, sous certaines conditions, l’utilisation d’œuvres protégées sans autorisation préalable, notamment à des fins pédagogiques, de recherche ou d’innovation.

Les gros chiffres de l'IA

Le 2 septembre dernier, la start-up californienne Anthropic a annoncé avoir levé 13 milliards $ lors de son sixième tour de table. Cette opération, menée par des fonds comme Iconiq, Fidelity, Lightspeed Ventures ou BlackRock, a fait bondir sa valorisation à 183 milliards $, contre 61,5 milliards $lors de son précédent financement en mars. Parmi ses actionnaires figurent déjà Amazon (8 milliards $ investis) et Google (3 milliards $), dont les filiales cloud sont à la fois partenaires technologiques et distributeurs de ses logiciels.

Cette envolée intervient dans un contexte où le secteur de l’intelligence artificielle est sous le feu des critiques pour le risque de bulle financière, mais où les montants levés restent colossaux. À titre de comparaison, OpenAI a levé en avril 40 milliards $ pour une valorisation de 300 milliards $, tandis que xAI, la société d’Elon Musk, affichait en mars une valorisation de 80 milliards $ lors de sa fusion avec le réseau social X, avec des projections pouvant grimper à 200 milliards $ selon le Financial Times.

Fondée en 2021 par des anciens d’OpenAI, dont Dario et Daniela Amodei, Anthropic s’est positionnée sur un discours de sécurité et de prudence face aux risques liés à l’IA. Elle développe une gamme de produits comparable à celle de ses concurrents mais vise un autre marché : non pas le grand public, dominé par ChatGPT (OpenAI), Gemini (Google), Meta AI ou Grok (xAI), mais les entreprises, développeurs et utilisateurs avancés, avec son assistant Claude.

La société revendique désormais 300.000 clients entreprises, avec un nombre de grands comptes (payant plus de 100.000 $ par an) multiplié par sept en un an. Son nouvel outil lancé en mai, Claude Code, spécialisé dans l’aide à l’écriture de code informatique, génèrerait déjà 500 millions $ de revenus annuels. Anthropic affirme avoir atteint en août un chiffre d’affaires annuel de 5 milliards $, contre 1 milliard $ début 2025.

L’entreprise reste toutefois déficitaire, tout comme OpenAI, qui dégage 12 milliards $ de revenus annuels selon The Information. Les deux acteurs sont confrontés à une course effrénée aux investissements, notamment dans les data centers et les recrutements d’ingénieurs.

