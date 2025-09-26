Le parfum du bonheur, d'après Virginie Grimaldi, le 8 octobre sur France 2

Tournée en région Aquitaine, et plus précisément sur le territoire entre Bordeaux et le bassin d’Arcachon, en fin d'année 2024, la mini-série Le parfum du bonheur s'annonce sur France 2, avec une diffusion à partir du 8 octobre prochain, à 21h10, sur France 2.

« Virginie Grimaldi est une faiseuse d’émotions », rappellent Anne Holmes, Emmanuel Garcia et Véronique Provost (France Télévisions), Sandra Karim (Ripley Films) et Paul Schmitt (Merlin Productions/Mediawan). « Accompagner l'adaptation de son premier best-seller à l’écran était pour nous une ambition éditoriale et créative de premier plan, avec un défi clair : ne trahir ni ses mots ni son public. »

« La série n’est pas seulement un drame romantique. C’est aussi une fresque familiale où les non-dits mettent en péril les liens qui unissent les personnages. L’amour maternel, paternel, fraternel… Tous ces amours façonnent Pauline et nous emmènent avec elle sur le chemin du bonheur », ajoute encore l'équipe de production.

Pauline, 38 ans, refuse de faire le deuil de son couple et de tirer un trait sur ses dix ans de mariage avec Ben. Persuadée qu’il est l’homme de sa vie, elle va tout faire pour le reconquérir, entre tentatives folles et absurdes et évocation émouvante de leurs souvenirs. Sourde aux inquiétudes de sa famille et de ses amis, elle se fixe la fin de l’été pour y parvenir. Que s’est-il passé entre leur rencontre drôle et poétique et la fin a priori inexplicable de leur mariage ? En revenant sur les moments fondateurs de sa relation avec Ben, Pauline est amenée à interroger sa propre histoire et à déterrer les non-dits familiaux. - Le synopsis de la série Le parfum du bonheur

Créée et écrite par Samantha Mazeras, la mini-série en quatre épisodes a été réalisée par Baya Kasmi (Youssef Salem a du succès, Mikado).

Elle réunit à l'écran Caroline Anglade (Pauline), Michèle Bernier (Isabelle), Michel Boujenah (Philippe), Xavier Robic (Ben), Félix Moati (Romain), Julia Faure (Emma), Michelle Moretti (Colombe), Foëd Amara (Jérôme), Alex Vizorek (Dr Pasquier), Emilie Granier (Nathalie), Jennifer Pouhe Njall (Julie), Etienne Cocuelle (Teddy), Franck Pech (Marc), Matthieu Boujenah (Maxime), Ya Sin Kaddouri (serveur terrasse), Joël Dupuch (boss agence), Salomé Dienis Meulien (maitresse Jules), Romain Valette (Thibault agence), Cécile-Marie Michaely (Lola), Nathalie N'Songan (sage-femme de Pauline), Eric Pfaff (obstétricien de Pauline), Patrick Hauthier (patron bar-tabac), Louis Obry (Jules), Naïa Pichler (Sidney), Capucine Michaely (Nouméa).

Depuis le 20 septembre, la série est disponible en intégralité sur france.tv.

Photographies : © Baptiste Langinier - France Télévisions - Ripley Films et Merlin Productions

Par Antoine Oury

Contact : ao@actualitte.com