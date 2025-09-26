L’Attachée de presse : un roman glaçant sur l’amour comme aliénation

Avec L’Attachée de presse (Le Dilettante, 2025), Philippe B. Grimbert poursuit cette exploration des fragilités intimes. Après avoir sondé les blessures de la mémoire familiale (Un secret), il déplace son scalpel vers un autre territoire douloureux : celui de la dépendance affective. Ici, pas de fresque historique, mais une radiographie contemporaine de la passion obsédante, mise en scène à travers la relation du narrateur, critique littéraire, et de Charlène Weber, attachée de presse.

Dès les premières pages, Charlène se définit par son absence. Le narrateur peine à fixer ses traits, la décrit comme « une photographie argentique mal fixée ». Cette indistinction devient le moteur du désir : plus elle échappe, plus elle attire.

Ce paradoxe fonde la dynamique du récit, où la neutralité de Charlène agit comme une énigme irrésistible. Grimbert interroge ainsi le pouvoir du vide, le charme de l’indétermination — thème déjà perceptible dans certaines figures de son œuvre antérieure.

L’écriture comme autopsie du sentiment

Grimbert excelle à transformer les élans amoureux en matière clinique. La passion est disséquée avec la précision d’un médecin-légiste : chaque geste, chaque silence est soumis à l’analyse. Lorsque Charlène disparaît des contacts téléphoniques du narrateur, celui-ci vit une « soustraction » numérique qui équivaut à une amputation affective. Le romancier met en lumière la violence symbolique de ces effacements contemporains, où l’outil technologique devient champ de bataille sentimental.

On pense ici à Annie Ernaux, qui dans Passion simple déployait une écriture du détail obsessionnel. Mais Grimbert pousse plus loin le dispositif : il met en scène la quasi-folie d’un homme qui quantifie son amour, réduisant sa part de vie commune à « 5 % de la totalité de Charlène ». Le calcul, absurde et pathétique, révèle la logique comptable qui s’installe dans toute passion inégale.

Un roman des relations de pouvoir

Au-delà de l’histoire intime, L’Attachée de presse questionne les rapports de force. Charlène n’est pas seulement une amante : elle est professionnelle de la médiation littéraire, détentrice d’un pouvoir discret. Le narrateur, critique, sait que son jugement influence la carrière d’auteurs.

Cette symétrie faussée — chacun dépendant de l’autre pour exister socialement — déploie une réflexion acérée sur les coulisses de l’édition. Le roman devient alors une mise en abyme : il expose comment se fabriquent les réputations, mais aussi comment se manipulent les affects.

Une langue entre ironie et lyrisme

La force de Grimbert réside dans cette prose sinueuse, capable d’alterner lucidité mordante et effusion quasi mystique. Les métaphores se succèdent, parfois jusqu’à l’excès, mais elles traduisent l’emballement mental du narrateur, happé par sa propre analyse.

Certaines pages frôlent l’autodérision — l’exégèse des émoticônes échangées par SMS — tandis que d’autres touchent à une gravité poignante, lorsqu’il s’agit d’évoquer l’absence, le vide, la dissolution de soi.

On peut lire L’Attachée de presse comme l’écho contemporain de récits plus anciens sur l’amour destructeur : l’ivresse maladive de La Prisonnière proustienne, la dépendance rageuse de Duras dans L’Amant, ou encore les autopsies relationnelles de Christine Angot. Mais Grimbert y ajoute une dimension propre au XXIᵉ siècle : la trace numérique, le blocage, la disparition en ligne qui prolonge la disparition réelle.

Un miroir dérangeant

En refermant le livre, le lecteur n’a pas seulement assisté à l’histoire d’un couple impossible. Il a été placé face aux zones troubles de son propre rapport à l’autre : combien de fois cherchons-nous, nous aussi, à combler un vide par des traces numériques, des signes infimes ? L’Attachée de presse agit comme un miroir impitoyable, révélant la part d’aliénation que recèle toute passion.

Par sa précision chirurgicale et son souffle mélancolique, Grimbert signe un roman à la fois glaçant et fascinant. Une plongée dans l’obsession amoureuse qui, loin de se cantonner au privé, éclaire nos fragilités contemporaines.

Par Nicolas Gary

