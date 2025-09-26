Chronoscript : quand un éditeur se retrouve piégé dans un manuscrit

Mêlant graphismes 2D pour les pages du manuscrit et modélisation 3D pour le manoir de l'écrivaine, Chronoscript se distingue par sa patte artistique très marquée, qui s'appuie sur des illustrations réalisées à la main.

Ce jeu d'action sera centré sur des combats très exigeants, face à des boss particulièrement retors. Des compétences spéciales pourront être débloquées au fil de la partie, afin de se déplacer dans le manuscrit lui-même...

Développé par la société japonaise DeskWorks Inc., le jeu est édité par Shueisha Games, filiale dédiée aux jeux vidéo du célèbre groupe éditorial japonais. Il sera disponible en 2026 sur PS5 et PC.

