Vocabulaire : le français se pique de biologie cellulaire

Placée auprès du Premier ministre, la Commission d'enrichissement de la langue française (CELF) a pour mission « de favoriser l’enrichissement de la langue française, de développer son utilisation, notamment dans la vie économique, les travaux scientifiques et les activités techniques et juridiques, d’améliorer sa diffusion en proposant des termes et expressions nouveaux pouvant servir de référence, de contribuer au rayonnement de la francophonie et de promouvoir le plurilinguisme », d'après son décret de création.

Elle publie régulièrement des listes de vocabulaire relatives à différents domaines, des énergies renouvelables au sport, en passant par la mode et les tendances esthétiques...

Parmi les équivalents avancés par la commission dans le domaine de la biochimie et de la biologie moléculaire, l'amplificateur (pour remplacer « enhancer »), qui désigne une « séquence d'ADN dont la liaison spécifique avec un amplificosome augmente la transcription d'un ou de plusieurs gènes situés sur la même molécule ».

L'amplificosome (plutôt que « enhanceosome ») est également traité par la commission, qui le définit comme un « complexe multiprotéique dont la liaison avec un amplificateur augmente la transcription d'un ou de plusieurs gènes situés sur la même molécule d'ADN ».

À LIRE - 278 000 jeunes de 18 à 29 ans sont en situation d'illettrisme

Mis en avant pendant la pandémie de Covid-19, l'ARN messager est doublé par l'ARN prémessager (« premessenger RNA » ou « pre-mRNA » en anglais), qui désigne un « ARN précurseur des ARN messagers ».

Parmi les autres termes, signalons la recombinaison ectopique, la réécriture ribonucléique ou encore l'éditosome. La liste de vocabulaire est accessible ci-dessous, ou à cette adresse, avec les définitions correspondantes.

Photographie : illustration, Florey Institute, CC BY-NC-ND 2.0

Par Antoine Oury

Contact : ao@actualitte.com