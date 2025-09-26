Catherine Perreault, Prix Senghor 2025 pour L'élu

Le Prix Senghor veut distinguer et promouvoir de « jeunes » écrivains, d’expression française, qui réussissent à créer, en utilisant la langue qu’ils ont en partage, « des œuvres de beauté » et de qualité.

La récompense souhaite inciter des « primo écrivains » à utiliser davantage, au niveau international, la langue française comme outil d'expression écrite. Ce prix souhaite parallèlement, rendre un hommage au « poète-président » sénégalais, Léopold Sédar Senghor, messager amoureux de cette belle langue, agrégé de grammaire française (1935) et membre de l'Académie française (1983-2001).

En 2025, le Prix Senghor du premier roman francophone et francophile revient à Catherine Perreault pour son livre L’élu, publié par les éditions Philippe Rey (France)/Éditions du Quartz (Québec).

Le jury du Prix Senghor, qui s’est réuni le 23 septembre 2025, à 19h, à la Brasserie Le Standard Rive gauche, dans le 6e arrondissement de Paris, se félicite dans son ensemble, du choix de la lauréate, élue à la majorité des voix des jurés présents, après 7 tours de votes.

La mention spéciale du jury Senghor revient à Benoit Blues de Jean-Christophe Folly, publié par les Éditions Mémoire d’encrier (France-Togo).

Le jury du Prix Senghor, présidé par Isabelle Colin, responsable de la bibliothèque Germaine-Tillion, conservatrice au Réseau des bibliothèques Ville de Paris, réunissait cette année Emma Callegarin, responsable de la programmation Lettres (Centre Wallonie-Bruxelles) ; Bénédicte Lotoko, écrivaine et professeure à Bruxelles (Belgique) ; Balla Fofana, écrivain et journaliste à Libération ; Nicolas Forest, bibliothécaire, Médiathèque Landowski (Boulogne-Billancourt) ; Lise Gauvin, universitaire, autrice et critique littéraire (Québec) ; Caroline Moulin-Schwartz, modératrice de débats littéraires ; Élisabeth Lesne, éditrice et agent littéraire ; Tchisseka Lobelt, Ex. directrice du livre et de la lecture (collectivité territoriale de Guyane) ; Dominique Loubao, ingénieure interculturelle, responsable du Prix Senghor, et Carine Saint Medar, journaliste free-lance Culture et Littérature, Le Point et le Point Afrique.

La mention spéciale du public, quant à elle, salue Makila, d’Elvis Ntambua Mampuele, paru aux Éditions La croisée des chemins (Maroc-République démocratique du Congo).

Dans le cadre des 30 ans de la Plume Noire et des 20 ans du Prix Senghor du premier roman francophone et francophile, la remise officielle du Prix Senghor 2025 aura lieu, le vendredi 10 octobre 2025, de 19h à 22h, à la Délégation Générale Wallonie-Bruxelles, au 274, Boulevard Saint-Germain, Paris 7e.

Des animations littéraires (lectures, débats avec les membres du jury, récital de poésie), émailleront cette soirée, suivies de dédicaces qui se tiendront sur le stand de la « Librairie Wallonie-Bruxelles ».

L'an dernier, le Prix Senghor avait été remis à Rachel M. Cholz pour Pipeline (Seuil). Bénédicte Lotoko obtenait la mention spéciale du jury Senghor pour Ça brille encore (Les Impressions nouvelles), et Philippe Yong la mention spéciale du public pour Hors-sol (Mémoire d'Encrier).

