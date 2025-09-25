Le Prix des Saisons dévoile sa sélection 2025 à l’Hôtel du Couvent

Créé pour célébrer le passage du temps et la beauté des métamorphoses de la nature, le Prix des Saisons sera remis le vendredi 17 octobre 2025 à l’Hôtel du Couvent, haut lieu d’hospitalité surplombant la Baie des Anges, à Nice.
Le 25/09/2025 à 18:09 par Hocine Bouhadjera
25/09/2025 à 18:09
Ce prix littéraire récompense un roman ou un récit qui invite à une exploration poétique et sensible des cycles naturels, de leurs couleurs et de leurs émotions, en inscrivant le lecteur dans une certaine idée de la grâce.
Pour cette édition 2025, six ouvrages ont été retenus en compétition :
Kolkhoze d’Emmanuel Carrère (P.O.L)
Un amour infini de Ghislaine Dunant (Albin Michel)
La maison vide de Laurent Mauvignier (Éditions de Minuit)
Toutes les vies de Rebeka Warrior (Stock)
Quitter la vallée de Renaud de Chaumaray (Gallimard)
Peau d’ourse de Grégory Le Floch (Seuil)
Le jury de cette cinquième édition réunit des écrivains et des personnalités du monde littéraire. Présidé par Christophe Ono-dit-Biot, il comptera également dans ses rangs Josyane Savigneau, marraine du prix, ainsi que Jean-Baptiste Andrea (prix Goncourt), Jean-Christophe Rufin (Académie française), David Foenkinos, Amanda Sthers, Bernard Lehut, Alina Gurdiel, Julie Esclapez (libraire) et Myriam Kournaf Lambert (Hôtel du Couvent).
Le lauréat du Prix des Saisons 2025 sera annoncé le 17 octobre prochain.
Crédits photo : Grégory Le Floch (© Bénédicte Roscot, Seuil)
Par Hocine Bouhadjera
Contact : hb@actualitte.com
Paru le 28/08/2025
560 pages
P.O.L
24,00 €
Paru le 20/08/2025
170 pages
Albin Michel
19,90 €
Paru le 28/08/2025
752 pages
Les Editions de Minuit
25,00 €
Paru le 20/08/2025
286 pages
Stock
20,90 €
Paru le 21/08/2025
208 pages
Editions Gallimard
20,00 €
Paru le 22/08/2025
228 pages
Seuil
20,00 €
