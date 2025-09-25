L'ancienne ministre Rima Abdul Malak prend la direction de L’Orient-Le Jour

Rima Abdul Malak a grandi à Beyrouth avant de s’installer à Lyon avec sa famille, contrainte de fuir la guerre civile. Elle met en avant, auprès de l'AFP, le rôle particulier de ce média dans son parcours personnel : « Il y a une cohérence avec ma double culture, car ce journal incarne le lien entre le Liban et sa diaspora, le Liban et la France. » Elle souligne que 50 % des lecteurs du titre sont en France.

La nouvelle directrice exécutive a défini ses priorités : « Adapter son modèle économique, poursuivre son développement, élargir son impact, développer son rayonnement à l’international. » Elle souhaite aussi faire de L’Orient-Le Jour « un laboratoire de ce que le meilleur du Liban pourrait être demain », avec une ligne éditoriale « pro-État de droit ». Selon elle, « ce journal défend la souveraineté du Liban contre toutes les tutelles étrangères, contre la mainmise de l’Iran ou de la Syrie », et se distingue par le traitement « de sujets que d’autres médias au Liban ne traitent pas, par exemple l’homosexualité, l’avortement, les violences familiales ».

Revenue au Liban pour prendre ses nouvelles fonctions, elle précise qu’elle vivra désormais à Beyrouth, « mais revenir très souvent en France ».

Dans un communiqué adressé aux lecteurs, Nayla de Freige, présidente du conseil d’administration du journal, a salué la nomination de Rima Abdul Malak, affirmant qu’elle insufflera « une nouvelle dynamique pour élargir la portée du journal ». Elle a rappelé que cette « personnalité déterminée et sensible, fidèle à ses convictions, a toujours défendu la liberté de la presse et œuvré pour soutenir la société civile au Liban ».

Fondé en 1971, L’Orient-Le Jour est le principal quotidien francophone du Proche et du Moyen-Orient. Héritier d’une longue tradition de presse écrite au Liban, il résulte de la fusion de deux titres historiques, L’Orient (1924) et Le Jour (1934). Seul quotidien francophone de la région, il s’adresse autant aux lecteurs libanais qu’à une vaste diaspora, en particulier en France, qui représente environ la moitié de son lectorat.

Le journal est reconnu pour son indépendance éditoriale et son rôle de repère démocratique dans un pays marqué par les divisions politiques et confessionnelles. Il se distingue par le traitement de thèmes souvent sensibles ou tabous dans d’autres médias libanais, tels que l’homosexualité, l’avortement ou les violences familiales. Son ancrage francophone lui a valu d’être récompensé en 2022 par la Grande médaille de la francophonie de l’Académie française, une première pour un média.

Récemment, Rima Abdul Malak s’était illustrée dans un tout autre registre en poursuivant son engagement poétique à travers le Rima Poésie Club, une initiative lancée en 2023 et inspirée du Jamel Comedy Club. Le 1er juillet 2025, elle participait à une session d’été organisée au Consulat Voltaire, à Paris, sous l’intitulé « Toujours autant besoin de poésie dans ce monde chaotique ! ». La soirée, conçue comme un moment de rencontres et d’écoute, mêlait lectures, musique et échanges, avec l’accompagnement au piano de la compositrice Macha Gharibian.

Crédits photo : Thibaut Chapotot/ministère de la Culture

Par Hocine Bouhadjera

Contact : hb@actualitte.com