Offrons un livre à un enfant qui n'en a pas

Pour la dixième année, du 17 octobre (Journée mondiale du refus de la misère) au 20 novembre 2025 (Journée internationale des droits de l'enfant) le Syndicat de la librairie française et les librairies indépendantes se mobilisent et organisent une opération solidaire visant à offrir des livres jeunesse aux enfants et adolescents dont les familles sont accompagnées toute l'année par le Secours populaire français.

Convaincus du rôle essentiel de la lecture pour le bien-être et l'épanouissement des enfants, l'autrice et comédienne Isabelle Carré et le journaliste Augustin Trapenard parrainent cette édition anniversaire. Le principe est simple : pendant un mois, les clients des librairies participantes sont invités à choisir et ajouter un livre jeunesse à leurs achats puis le remettre à leur libraire.

Ce livre est ensuite offert par les bénévoles du Secours populaire français à un enfant ou un adolescent qui n'en a pas ou trop peu. Donnez à lire encourage ainsi la pratique de la lecture auprès d'un jeune public qui en est éloigné. ou trop peu. Donnez à lire encourage ainsi la pratique En 10 ans, le nombre de librairies partenaires est passé d'une centaine à 780, réparties sur toute la France.

Une mobilisation qui a permis de collecter 28.000 livres en 2024. « Nous entendons régulièrement dire que les jeunes ne lisent pas ou plus. Mais avant de déplorer quoi que ce soit, ne serait-il pas plus juste de s'inquiéter du fait que trop d'enfants et d'adolescents aient un accès limité aux livres et n'en possèdent pas eux-mêmes ? », interroge Maya Flandin / Fondatrice de Donnez à lire et directrice de la librairie Vivement Dimanche à Lyon.

