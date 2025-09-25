LirÔlac 2025 : la littérature au bord du lac de Talloires-Montmin

Cette édition accueillera une vingtaine d’auteurs et autrices de renom, parmi lesquels : Valérie Perrin, Alain Mabanckou, Camille Laurens, Sorj Chalandon, Anne Berest, Mathias Malzieu, Céline Minard, Cédric Sapin-Defour, Emily Blaine, Jonathan Coe, Paul Gasnier, Adélaïde de Clermont-Tonnerre, Cédric Sire, Sarah Turoche-Dromery, Jean-Alphonse Richard, Justine Vignaux, Jean-Marc Rochette, Laurent Nunez, Lionel Duroy, Matthieu Niango, Sylvie Le Bihan, Abnousse Shalmani, Raphaël Enthoven, Thomas Cheneau et Yann Queffélec.

Parmi les temps forts du festival, les ateliers jeunesse occuperont une place particulière. Destinés aux enfants de 5 à 10 ans, ils se dérouleront à la Savoyarde, au deuxième étage. Trois rendez-vous sont programmés : le samedi 27 septembre à 11 heures, l’illustratrice Sarah Turoche-Dromery animera une séance spécialement conçue pour les plus jeunes ; le même jour à 14 heures, Pauline et ses crayons proposera un atelier intitulé Portrait d’auteur ; enfin, le dimanche 28 septembre à 14h30, Pauline et ses crayons reviendra avec un nouveau Portrait d’auteur. Chaque atelier est limité à soixante participants et les inscriptions se font en ligne sur le site officiel du festival, www.lirolac.fr.

Les lectures à voix haute viendront également ponctuer le programme et offriront au public des instants de découverte littéraire portés par la performance. Le samedi 27 septembre à 14h30, sous le Grand Chapiteau, les textes de Camille Laurens tirés de Ta promesse (Gallimard) seront mis en voix et en musique par Ayla Théoule et Pierre Delfau, accompagnés d’élèves du Conservatoire à Rayonnement Régional d’Annecy. La prestation, d’une durée de trente minutes, proposera une expérience immersive et sensible.

Le dimanche 28 septembre à 10h45, à la Savoyarde, les festivaliers pourront assister à la lecture des textes de Mathias Malzieu, extraits de L’homme qui écoutait battre le cœur des chats (Albin Michel). Cette lecture sera assurée par les lycéens du lycée Gabriel Fauré et durera également une trentaine de minutes.

Enfin, un espace librairie sera installé dans la Baie de Talloires tout au long du week-end, en partenariat avec Decitre Annecy. Cet espace permettra au public de se procurer les ouvrages des auteurs présents et de découvrir une large sélection de livres jeunesse soigneusement choisis pour l’occasion.

Ci-dessous, le programme complet :

Crédits photo : LirÔlac 2025

Par Hocine Bouhadjera

Contact : hb@actualitte.com