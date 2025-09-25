Axiales accueille une nouvelle consultante associée Eglantine Gabarre

Églantine intervient également sur la formation à l’IA générative, avec une approche fondée sur l’éthique et la dimension critique, pour une appropriation responsable de ces nouveaux outils. Elle a occupé pendant 25 ans des fonctions de direction marketing dans différents secteurs éditoriaux : Editions J’ai Lu (Poche), Groupe Delcourt (BD /Manga), Editions Leduc (Pratique /Littérature).

Elle a également été directrice du pôle Grand Public des éditions Dunod (non fiction, essais, BD). Elle est diplômée de l’UQAM - Canada, de Paris-Sorbonne (Licence d’Histoire), de Sorbonne Paris-Nord (Master commercialisation du livre) et de Sciences Po Paris (Executive Master Digital Humanities - 2017).

Son arrivée ainsi que celles de Charlotte Parouty et Claire Hartmann renouvellent notre capacité à accompagner les éditeurs, diffuseurs, libraires et institutions dans leurs décisions stratégiques avec un regard prospectif.

