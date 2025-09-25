Axiales accueille une nouvelle consultante associée Eglantine Gabarre

Axiales, les experts du livre, a le plaisir d’annoncer l’arrivée d’Églantine Gabarre en tant que consultante associée. Spécialiste en stratégie éditoriale, stratégie marketing et transformation digitale, elle accompagne les acteurs du livre dans l’adaptation de leurs modèles et le développement de leurs projets.
Le 25/09/2025 à 17:12 par Dépêche
0 Réactions | 0 Partages
Publié le :
25/09/2025 à 17:12
0
Commentaires
0
Partages
Églantine intervient également sur la formation à l’IA générative, avec une approche fondée sur l’éthique et la dimension critique, pour une appropriation responsable de ces nouveaux outils. Elle a occupé pendant 25 ans des fonctions de direction marketing dans différents secteurs éditoriaux : Editions J’ai Lu (Poche), Groupe Delcourt (BD /Manga), Editions Leduc (Pratique /Littérature).
Elle a également été directrice du pôle Grand Public des éditions Dunod (non fiction, essais, BD). Elle est diplômée de l’UQAM - Canada, de Paris-Sorbonne (Licence d’Histoire), de Sorbonne Paris-Nord (Master commercialisation du livre) et de Sciences Po Paris (Executive Master Digital Humanities - 2017).
Son arrivée ainsi que celles de Charlotte Parouty et Claire Hartmann renouvellent notre capacité à accompagner les éditeurs, diffuseurs, libraires et institutions dans leurs décisions stratégiques avec un regard prospectif.
Par Dépêche
Contact : depeche@actualitte.com
Plus d'articles sur le même thème
Créée en 2022, la maison d'édition indépendante Le temps d'un roman souhaite aujourd'hui franchir une nouvelle étape. Son fondateur, Arnaud Stahl lance un appel aux investisseurs pour passer d'un statut artisanal à un statut professionnel, sans renoncer à son credo : la culture pour tous.
18/09/2025, 09:48
Dix ans après leur première enquête, les États Généraux de la Bande Dessinée lancent une nouvelle étude consacrée aux auteurs et autrices. Face aux profondes inquiétudes exprimées quant à l’évolution des pratiques et des métiers, il est devenu nécessaire de dresser un état des lieux actualisé. L’objectif est double : mesurer avec précision la situation actuelle et identifier les changements survenus au cours de la décennie, qu’ils soient positifs ou négatifs.
16/09/2025, 16:42
L’édition 2025 de Bookfest Chișinău a battu ses records, attirant plus de 50.000 visiteurs en cinq jours. Un triomphe pour la principale foire du livre moldave. Pourtant, derrière les chiffres, un sujet préoccupant a dominé les conversations entre éditeurs : la récente réforme fiscale en Roumanie. Depuis le 1er août, Bucarest a porté son taux standard de TVA de 19 % à 21 %, et son taux réduit sur le livre de 5 % à 11 %.
11/09/2025, 16:52
L'Union Nationale des Industries de l'Impression et de la Communication (UNIIC) s'offre une large majorité au sein des organisations professionnelles d'employeurs reconnues représentatives dans la convention collective nationale de l'imprimerie de labeur et des industries graphiques. Le ministère du Travail, de la Santé, des Solidarités et des Familles a partagé sa liste pour le secteur.
09/09/2025, 11:02
L’annonce a fait grand bruit au sud de Toulouse : une Fnac ouvrirait ses portes à Muret, au sein du futur centre commercial Portes des Pyrénées. Rapidement, l’Association régionale des librairies indépendantes (ALIDO) dégainait un communiqué faisant part de ses préoccupations. Mais l’enseigne le confirme à ActuaLitté : aucun projet de ce genre n’est dans les cartons.
04/09/2025, 12:35
Alors que la rentrée 2025 occupe toutes les colonnes de l'actualité littéraire ces dernières semaines, les plus snobs d'entre nous se réjouissent de ne plus entendre parler de Freida McFadden et rêvent de voir sa Femme de ménage enfin virée du classement des meilleures ventes. Mais, germanopratins, ne criez pas victoire trop vite. Le règne de la reine des thrillers n'est pas prêt de se terminer.
29/08/2025, 16:28
La femme de ménage : 1,92 million de ventes. Les Secrets de la femme de ménage : 1,246 million. En format poche chez J’ai Lu, certes, mais tout de même. Car en grand format, le succès se perpétue chez City Editions : La Femme de ménage voit tout, plus de 377.000 exemplaires. La Femme de ménage se marie dépasse les 473.000 tomes. Alors, pourquoi ?
12/08/2025, 15:45
Le décret n° 2025-776 du 7 août 2025, pris par le Premier ministre François Bayrou, introduit une « aide financière exceptionnelle » à destination des entreprises de la Martinique. Cette subvention prendra en charge jusqu'à 15.000 € de perte de chiffre d'affaires suite aux manifestations contre la vie chère, en octobre et novembre 2024, et aux couvre-feux instaurés par la préfecture.
08/08/2025, 14:35
Le tribunal judiciaire de Strasbourg a prononcé, le 21 juillet 2025, la liquidation judiciaire de la société Chic Médias. Fondée en 2008 par Bruno Chibane, l’entreprise était installée rue du Fossé des Treize à Strasbourg et spécialisée dans la création de contenus éditoriaux : magazines, livres, projets multimédias et autres événements culturels.
07/08/2025, 18:33
La Direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes (DGCCRF) a infligé en début de semaine une amende de 3,9 millions € à Fnac Darty, pour retards dans le paiement des factures de ses fournisseurs. Le groupe a aussitôt annoncé qu’il « contestera » ces décisions « devant les juridictions compétentes ».
06/08/2025, 17:58
La multinationale Amazon a partagé, le 31 juillet dernier, ses résultats pour le deuxième semestre 2025. Les ventes nettes du géant de la vente en ligne, inexorablement, sont en hausse : de 13 %, pour atteindre 167,7 milliards $. Mais les actionnaires ont affiché leur déception, remarquant une petite faiblesse du côté du stockage en ligne (le cloud), fer-de-lance du développement économique de la firme...
04/08/2025, 09:48
L'accord sur les droits de douane et le commerce conclu entre l'Union européenne et les États-Unis fait couler beaucoup d'encre. Instituant un taux unique à 15 % pour la grande majorité des exportations de l'UE vers le pays de Donald Trump, il est vivement critiqué, notamment en France, où il est perçu comme une abdication. Pour l'instant, ses conséquences sur le secteur culturel, en particulier celui du livre, sont inconnues.
29/07/2025, 09:31
Avec un chiffre d’affaires en légère hausse au premier semestre 2025 et une nouvelle feuille de route stratégique baptisée Beyond everyday, Fnac Darty mise sur le long terme, entre croissance européenne, services par abonnement et renforcement de la performance environnementale. Le secteur du livre, dopé par les ventes de polar, tire son épingle du jeu.
28/07/2025, 18:15
Chaque été, ils refont surface. Comme les moustiques, les tubes de l'été et la trop ambitieuse association tong-chaussettes. Colorés, pédagogiques, rassurant les parents… ils nuisent lourdement à la bonne humeur de ceux à qui ils sont destinés. Les cahiers de vacances, ces champions de l’exercice de conjugaison sur fond de parasol, occupent chaque année un bel espace.
25/07/2025, 15:16
Présente depuis peu sur le marché numérique, l’application Fiole poursuit son développement dans un secteur particulièrement concurrentiel. Portée par une croissance régulière de ses utilisateurs et par un renouvellement fréquent de ses contenus, cette jeune structure indépendante affirme avoir consolidé une base solide sans avoir eu recours jusqu’ici à un financement extérieur.
25/07/2025, 09:30
Le groupe Lagardère enregistre un premier semestre 2025 solide, porté par la complémentarité de ses deux branches principales, Lagardère Publishing et Lagardère Travel Retail, et par la réduction continue de sa dette. Le chiffre d’affaires consolidé affiche 4,351 milliards d’euros (+3,8 %) et le Résultat opérationnel courant bat des records à 225 millions €, soit + 5,8 % par rapport au S1 2024.
24/07/2025, 21:09
La Fevad, Fédération du e-commerce et de la vente à distance, a présenté ses chiffres-clés du secteur pour l'année 2025, marquée par une croissance continue du nombre d'acheteurs, avec 41,6 millions de Français âgés de 15 ans et plus. Pour les produits culturels physiques, l'achat « omnicanal », sur différents canaux de distribution, reste de mise.
21/07/2025, 13:09
Au premier trimestre 2025, le chiffre d'affaires de la culture a baissé de 5 % en volume par rapport à la même période de 2024, et de 2 % en valeur. Le recul s'observe pour le troisième trimestre consécutif, est principalement dû aux performances dégradées de l’audiovisuel (- 12 % en volume ; - 6 % en valeur) et de la presse (- 7 % en volume ;- 5 % en valeur), soit plus de 90 % de la baisse globale.
18/07/2025, 10:22
HarperCollins Publishers a acquis les activités d’édition de mangas de la marque mondiale d’anime Crunchyroll en France et en Allemagne. Cette opération permettra d’intégrer au portefeuille des filiales françaises et allemandes d’HarperCollins une nouvelle catégorie éditoriale : celle des bandes dessinées japonaises.
16/07/2025, 15:47
Onze associations, engagées sur le terrain pour démocratiser l’accès à la lecture, bénéficieront du soutien de la Fondation Hachette en 2025. Dotées de montants compris entre 10 000 et 50 000 euros, elles œuvrent auprès de jeunes éloignés du livre, de publics en situation de précarité ou de personnes âgées, en France et à l’étranger.
12/07/2025, 09:00
Un univers oriental mêlant traditions byzantines et islamiques ; une intrigue dépassant les clichés du roman historique ; une immersion entre bas-fonds, tensions diplomatiques, crises religieuses… Panagiotis Agapitos, historien grec spécialiste du monde byzantin, séduit les lecteurs en France avec la sortie en poche ce premier roman d'une série d'enquêtes qui en comptera trois, pour le plus grand bonheur de son éditeur, Anacharsis. Le luth d'ébène, c'est byzance...
10/07/2025, 16:38
Le marché du manga en France traverse une zone de turbulences. Les ventes de neuf reculent, les lecteurs boudent les rayons classiques. Pourtant, l’univers du manga conserve son appétit d’ogre. Dans l’ombre, la seconde main tire son épingle du jeu. Easy Cash, premier réseau français de produits d’occasion, affiche des chiffres qui en disent long. Plus de 441.000 mangas vendus en 2024. Une progression de 10,5 % en volume au premier trimestre 2025, alors que le marché global s’effrite.
03/07/2025, 13:56
Contes et Féeries de Jean Lorrain est la deuxième publication de la nouvelle maison d’édition Ada Parme : des textes-bijoux fascinants par un dandy flamboyant et visionnaire de la Belle Epoque. Oublié, puis retrouvé, cet écrivain prolifique, qui fut un critique littéraire star, un dramaturge et un poète célèbre, fut aussi un dandy, un éthéromane, un fou amoureux des beaux garçons.
28/06/2025, 09:22
Le marché français du livre se réorganise sans rupture. Les données dévoilées par le Syndicat national de l’édition pour 2024 confirment une distribution en apparence stable, mais traversée de dynamiques contrastées selon les circuits et les secteurs.
26/06/2025, 10:37
Le marché du papier pour l’édition française confirme sa transformation. Les chiffres publiés par le Syndicat national de l’édition traduisent une évolution profonde des pratiques d’achat et un engagement renforcé en faveur de matériaux certifiés.
26/06/2025, 10:24
Les ventes de livres poursuivent leur recul en France. Lors de l'Assemblée générale du Syndicat national de l'édition (SNE), son président Vincent Montagne a dressé un bilan préoccupant. Et d'appeler à des réponses collectives face aux transformations profondes du secteur.
26/06/2025, 10:00
Comme chaque année à La Rochelle, la Scam - société française de gestion des droits d'auteur - dresse un état des lieux du secteur audiovisuel. Ce rendez-vous permet d’exposer la situation des auteurs et autrices, ainsi que les évolutions en cours au niveau français et européen.
25/06/2025, 18:04
Hygge & Lecture propose des week-ends cocooning inédits dans les Hauts-de-France et en Belgique, dédiés aux passionné·es de lecture. Inspiré du hygge danois, ce concept novateur fait de la lecture un moment de partage et de convivialité, capable de rassembler les passionné·es comme le sport ou la musique. En 2025, la lecture ne doit plus être un loisir solitaire, mais une expérience collective. La campagne Ulule, financée à plus de 93 %, vise à lancer ces escapades dès septembre.
24/06/2025, 09:19
Pour rendre le prêt de livres en bibliothèques gratuit auprès des usagers, a été monté voilà 20 ans le mécanisme de droit de prêt. Ce dernier rémunère auteurs et éditeurs, en contrepartie de l’accès à leurs ouvrages dans les établissements de lecture publique. Problème, l’implication financière de l’État n’a pas été révisée depuis…
19/06/2025, 17:04
La Bourse aux Livres, plateforme française spécialisée dans le livre d’occasion en ligne, vient de conclure une levée de fonds de 2,3 millions d’euros en private equity. Ce premier tour de table a été réalisé auprès de plusieurs fonds d’investissement à impact, dont Climate Club, Piton Capital et FJ Labs. L’objectif de ce financement est de renforcer les effectifs et d’étendre l’offre à la vente de livres neufs.
18/06/2025, 06:59
Un vent nouveau souffle sur l’univers de la lecture numérique. Everand, plateforme de Scribd réunissant ses services audiolivre, ebook et podcast, rachète Fable, réseau social dédié aux lecteurs et aux clubs de lecture en ligne. Une étape stratégique dans l’évolution des usages pour que la recommandation humaine prenne le pas sur les algorithmes.
15/06/2025, 10:13
Le 12 juin 2025, la holding familiale de Bernard Arnault a cédé la totalité de sa participation dans Lagardère à Vivendi, contrôlé par Vincent Bolloré. En se retirant, l’homme fort de LVMH acte la fin de son rôle de soutien discret dans un groupe médiatique où il n’aura jamais eu de pouvoir décisionnaire, au profit d’un Bolloré désormais seul aux commandes.
14/06/2025, 21:53
Le supergroupe Warner Bros. Discovery, né en 2022 de la fusion de WarnerMedia et Discovery, doit finalement se scinder en deux entités. Streaming & Studios sera plutôt centrée sur les productions audiovisuelles, tandis que Global Networks se consacrera à la télévision. DC Studios et DC Comics se retrouveront au sein de la première.
10/06/2025, 10:35
Amazon a annoncé avoir supprimé une série de postes au sein de sa division Livres, une décision qui concerne également les entités Kindle et Goodreads, le réseau social dédié à la lecture que le groupe possède depuis 2013. Selon un porte-parole du géant du commerce en ligne, cité par Reuters, ces suppressions de postes s’inscrivent dans une volonté de simplifier l’organisation interne et d’améliorer l’efficacité opérationnelle.
06/06/2025, 16:46
Le Conseil permanent des écrivains (CPE) s’est félicité, dans un communiqué publié cette semaine, de l’intervention du Médiateur du livre sur la question sensible des frais de port dans la vente en ligne. Saisi par la ministre de la Culture, ce dernier a tenu à rappeler les principes de la loi Darcos, adoptée en 2021, qui vise à « conforter l’économie du livre et à renforcer l’équité et la confiance entre ses acteurs ».
06/06/2025, 10:45
Autres articles de la rubrique Métiers
Du 17 octobre au 20 novembre Donnez à lire célèbre ses 10 ans sous les parrainages d'Isabelle Carré et Augustin Trapenard. Initiée il y a 10 ans par le Syndicat de la librairie française et le réseau des librairies indépendantes, en partenariat avec France Télévisions, cette opération nationale invite à offrir des livres aux enfants de familles accompagnées par le Secours populaire français.
25/09/2025, 17:27
À l’heure où la rentrée littéraire met en avant des centaines de romans, un collectif d’écrivains a choisi d’unir sa notoriété pour défendre une cause trop souvent reléguée au second plan : l’accès à la lecture pour les personnes déficientes visuelles.
25/09/2025, 16:51
Inaugurée en novembre 2024 à Toulouse, dans le quartier de la Concorde, La Librairie. a été placée en redressement judiciaire au début du mois de septembre. Amélie Georgin et Lysiane Ozanic, les gérantes, en appellent au soutien des lecteurs et lectrices, pointant un « déficit initial de trésorerie » qui ne s'est pas résorbé.
25/09/2025, 16:05
Le caricaturiste, illustrateur et dessinateur de presse belge Serdu, de son vrai nom Serge Duhayon, est mort le 21 septembre 2025 à l’âge de 85 ans à Hollain (Hainaut). Auteur prolifique, il a par ailleurs marqué la presse et la bande dessinée par son humour tendre, son engagement citoyen et sa fidélité à la Wallonie picarde.
25/09/2025, 14:08
Un texte oublié, écrit en 1968 et jamais publié en français, refait surface : La Machine, signé par Georges Perec et son traducteur allemand Eugen Helmlé, paraîtra le 17 octobre aux éditions du Nouvel Attila. Cette pièce, qui met en scène un ordinateur chargé de décrypter de la poésie, résonne aujourd’hui avec l’essor de l’intelligence artificielle...
25/09/2025, 13:30
Le 3 juillet dernier, le groupe Madrigall est devenu actionnaire majoritaire des éditions Les Solitaires Intempestifs. Cette maison, fondée en 1992 par Jean-Luc Lagarce et François Berreur, est devenue au fil des décennies une référence pour le théâtre contemporain. Son directeur, François Berreur, conserve une part du capital et reste à la tête de la structure.
25/09/2025, 12:48
Comment transmettre le goût de lire à une génération happée par les écrans ? La Région Île-de-France a choisi de multiplier les initiatives pour replacer le livre au cœur de la vie des lycéens et apprentis. Lors de la Commission permanente du 25 septembre 2025, l’institution a réaffirmé son engagement à travers plusieurs dispositifs déjà bien installés, auxquels s’ajoutent de nouveaux soutiens financiers.
25/09/2025, 12:40
À Bedford-Stuyvesant, quartier longtemps emblématique de la culture afro-américaine, une nouvelle librairie attire l’attention. Son nom ? Gladys Books & Wine. Ce lieu singulier, ouvert en septembre par Tiffany Dockery, associe vente de livres, dégustation de vins et, surtout, un espace pensé pour les femmes noires lesbiennes.
25/09/2025, 12:29
Plus ancienne librairie d'Angoulême en activité, Lilosimages inaugure sa résidence d'écriture, LilosÉcrits, profitant de l'achat d'un nouveau local situé au-dessus de l'enseigne. Un appel à candidatures est ouvert pour les auteurs et autrices d'essai, roman ou poésie, ayant déjà publié au moins un livre à compte d’éditeur, pour un projet d’écriture avec un engagement politique et social sur les questions féministes, queer, décoloniales, écologiques ou intersectionnelles.
25/09/2025, 12:28
Une nouvelle fermeture de librairie se profile pour le réseau Gibert Joseph. Le point de vente situé au 21, rue Marie-Andrée Lagroua Weill-Hallé, dans le 13e arrondissement de Paris, cessera ainsi son activité fin juin 2026, nous confirme la direction du groupe. Les élus du personnel et les salariés ont été informés de la nouvelle lors d'une réunion de CSE, le 16 septembre dernier. Parallèlement, une nouvelle adresse s'ouvre dans quelques semaines, au 28, boulevard Saint-Michel.
25/09/2025, 09:57
La question paraît simple – lire un livre ou l’écouter, est-ce équivalent ? – mais la littérature scientifique répond par des nuances. Plusieurs travaux montrent que lecture et écoute aboutissent globalement à une compréhension similaire, surtout pour des textes informatifs ou narratifs linéaires.
24/09/2025, 17:40
La conseillère de Nicolas Sarkozy, entre 2007 et 2011, et ancienne journaliste au Point, Catherine Pégard, est la nouvelle conseillère culture d’Emmanuel Macron. En 2011, elle était nommée à la tête de l’établissement public du château de Versailles, poste qu’elle a occupé durant près de quatorze ans. Son retour à l’Élysée, auprès d'Emmanuel Macron, est effectif depuis le 17 septembre dernier. À 71 ans, elle succède à Philippe Bélaval, parti en mai pour raisons personnelles.
24/09/2025, 17:12
Depuis 1984, l’ABPQ regroupe les bibliothèques publiques québécoises afin de promouvoir leur développement et leur rayonnement, pour un accès universel au savoir et à la culture.
L’Association annonce des changements importants à la direction de son conseil.
24/09/2025, 17:01
Associer la sphère médiatique et l'extrême droite revient à ce qu' apparaissent souvent les mêmes noms de milliardaires, Vincent Bolloré et Pierre-Édouard Stérin en tête. D’autres acteurs, moins attendus aux côtés de représentants de la droite radicale, œuvrent pourtant depuis plusieurs années à la diffusion des éditions Magnus et de la revue La Furia, visées par des plaintes pour « incitation publique à la haine » et « injure raciale ». Alors, que diable font les groupes Eyrolles et Madrigall (Gallimard) dans cette galère ?
24/09/2025, 13:00
En France, le prix du livre est unique, raison pour laquelle il se trouve souvent imprimé sur la quatrième de couverture des ouvrages. Souvent, mais pas toujours : bandes dessinées, livres jeunesse, mangas et livres de poche bénéficient d'une exception, avec des « codes prix » parfois exotiques. Saisi par le Syndicat de la librairie française, le médiateur du livre a réuni l'interprofession autour de cette pratique, avec, en vue, la rédaction d'une charte.
24/09/2025, 11:11
L'écrivain et blogueur anglo-égyptien Alaa Abd el-Fattah a été libéré, plusieurs mois après avoir purgé une peine de prison de 5 ans pour « diffusion de fausses nouvelles ». Figure de la révolution égyptienne de 2011, Alaa Abd el-Fattah a bénéficié d'une grâce présidentielle accordée par le président Abdel Fattah al Sisi. Un geste bien tardif, dénoncent plusieurs organisations non gouvernementales, soulagées malgré tout par la libération du militant.
24/09/2025, 10:10
Nicolas Morin, conservateur général des bibliothèques et directeur de l'Agence bibliographique de l'enseignement supérieur (Abes) depuis 2022, est renouvelé à son poste pour un second mandat. L'agence est au cœur d'un projet de « rapprochement » avec d'autres entités de l'enseignement supérieur, voulu par le ministère.
24/09/2025, 09:17
Laurent Beccaria, président du groupe Les Arènes–L’Iconoclaste, a annoncé plusieurs nominations et arrivées au sein des deux maisons. Ces changements stratégiques entendent renforcer à la fois le développement audiovisuel, l’édition d’essais et de documents, ainsi que les pôles non-fiction, histoire et bande dessinée.
23/09/2025, 18:45
La Société civile des éditeurs de langue française (SCELF) annonce la nomination de Valérie Barthez au poste de directrice générale. Juriste spécialisée en propriété littéraire et artistique, elle prend ses fonctions dans un contexte marqué par l’essor de l’adaptation d’ouvrages vers le cinéma, la télévision, le spectacle vivant et la radio. Sa mission : renforcer la gestion collective des droits et affirmer la place des éditeurs et des auteurs dans cet écosystème en pleine mutation.
23/09/2025, 17:12
Entre le 21 et le 23 septembre 2025, une bascule diplomatique s’est jouée. Le Royaume-Uni, le Canada, l’Australie, le Portugal, puis la France ont annoncé tour à tour la reconnaissance officielle de l’État de Palestine. Ce mouvement, relayé dans les couloirs de l’ONU et par une série de déclarations conjointes, a été décrit par Reuters comme un « tournant majeur de la politique occidentale » après des décennies d’hésitations.
23/09/2025, 15:08
Les Éditions Albin Michel lanceront en 2026 une nouvelle collection intitulée « L’Atelier du présent », dirigée par Bénédicte Delorme-Montini et Marcel Gauchet. Son objectif est de proposer des outils d’analyse pour comprendre les transformations contemporaines dans les domaines politique, technologique et culturel.
23/09/2025, 13:16
Si la concentration des médias entre les mains de quelques milliardaires, en France, inquiète à juste titre, l'édition n'est pas épargnée. Le premier groupe éditorial, Hachette, est détenu par Vincent Bolloré depuis quelques années, et certaines de ses filiales, Fayard en tête, ont entamé un virage serré à droite. Le collectif Désarmer Bolloré, qui lutte contre l'influence de l'homme d'affaires, en appelle désormais aux auteurs « de gauche » dont les livres sont publiés par le groupe.
23/09/2025, 13:06
L’auteur nazairien Patrick Deville, directeur de la Maison des écrivains étrangers et traducteurs (Meet) de Saint-Nazaire, a été intronisé ce mardi matin écrivain de Marine par le chef d’état-major de la Marine nationale, révèle Sud-Ouest. Une distinction rare qui lui permet désormais d’accoler à sa signature une petite ancre, symbole d’appartenance à l’Association des écrivains de Marine, fondée en 2003 par l’académicien Jean-François Deniau (1928-2007).
23/09/2025, 13:06
Sous l’impulsion de Jean-Luc Barré, la collection Bouquins inaugure une nouvelle aventure éditoriale avec « Les Singuliers ». Alliant exigence intellectuelle et liberté d’approche, ce projet, porté par un design qui se veut audacieux, signé Philippe Apeloig, entend redonner vie à des trésors de littérature dans des volumes souples et accessibles.
23/09/2025, 11:44
Un an après les attaques survenues au sud du Liban, seize auteurs liés au pays publient un recueil collectif destiné à soutenir les populations touchées par la crise humanitaire. Les bénéfices de l’ouvrage seront reversés à l’UNICEF, qui œuvre auprès des enfants libanais confrontés à des besoins essentiels urgents.
23/09/2025, 10:03
À l'occasion de son 91e congrès, l'organisation PEN International, qui défend la liberté d'expression des auteurs dans le monde entier, a présenté son Manifeste sur la protection de la nature. Ce texte appelle à « vivre libre en harmonie avec la nature, et non dans un rapport de domination » et invite les écrivains à la défendre contre « les actions malveillantes des invidivus, des entreprises ou des gouvernements ».
23/09/2025, 09:32
En juin dernier, nous évoquions avec Héloïse d’Ormesson l’entrée des archives de son père, Jean d’Ormesson, à la BnF, conformément au vœu qu’il avait exprimé. Une soixantaine de chemises cartonnées, remplies de ses manuscrits littéraires et de sa correspondance, rejoignaient alors les collections de la Bibliothèque. Le travail de classement n’était pas encore totalement achevé et l’on constatait qu’aucun inédit ne semblait devoir surgir de cet immense fonds. Mais, comme dans toute belle histoire, le véritable trésor n’attendait que le tout dernier jour pour se révéler…
22/09/2025, 19:04
L’auteur de polars Franck Thilliez est accusé de plagiat par l’autrice québécoise Isabelle Lafortune. Elle affirme que son roman Norferville (Fleuve, 2024), situé dans une ville minière fictive du Nord du Québec, présente « des similitudes troublantes » avec son premier livre, Terminal Grand Nord (Éditions XYZ, 2019), dont l’action se déroule à Schefferviller, ville dont s'est inspirée Franck Thilliez, ainsi qu'avec sa suite, Chaîne de glace (Éditions XYZ, 2022).
22/09/2025, 17:42
Le poète et traducteur britannique Ian Monk est décédé le 19 septembre 2025 dans sa maison de Bourges, à l’âge de 65 ans. Né le 1ᵉʳ janvier 1960 à Woking dans le Surrey au Royaume-Uni, il avait étudié les lettres classiques à l’université de Bristol avant de vivre une jeunesse punk à Londres, puis de s’installer à Paris.
22/09/2025, 15:36
Arrêté en janvier 2025 dans le district de Marracuene, au nord du Mozambique, l'écrivain et éditeur Alex Barga a été maintenu en détention provisoire pendant plusieurs mois dans une prison de Maputo, la capitale du pays. Le 15 septembre dernier, il a été libéré, aux côtés d'autres détenus, soutiens de l’opposant Venancio Mondlane.
22/09/2025, 13:38
Après Druillet - Lovecraft, les Éditions Barbier présentent une nouvelle édition exceptionnelle autour de l'œuvre de l'auteur de BD français : Druillet – Vampires, qui réunit en un seul volume tous les travaux de Philippe Druillet autour de l’univers de Dracula et des Vampires. Une campagne de précommande de l'ouvrage est actuellement ouverte sur Ulule.
22/09/2025, 12:28
Quelques jours auront suffi pour disqualifier la plainte de Donald Trump contre quatre journalistes du New York Times et le quotidien pour « diffamation », dans laquelle le groupe éditorial Penguin Random House était également cité. Le juge Steven D. Merryday l'a rejeté en raison d'une rédaction inadaptée, entièrement tournée vers l'« invective ».
22/09/2025, 12:00
Le deuxième mandat présidentiel d'Emmanuel Macron n'épargne pas les Premiers ministres, qui se succèdent sans parvenir à convaincre les représentants du peuple français. Nommé à Matignon le 9 septembre dernier, Sébastien Lecornu, proche du président de la République, a constitué son cabinet : pour la culture, rien ne change.
22/09/2025, 09:27
À Kaboul, dans les couloirs feutrés des facultés, un silence est en train de s’installer — pas celui imposé par une panne d’électricité, mais par la suppression délibérée d’œuvres littéraires. Le régime taliban a dressé une liste noire de manuels universitaires, dont certains écrits par des femmes, et ordonné leur retrait des programmes. L’annonce a été confirmée par des sources du gouvernement lui-même — et provoque une onde de choc dans le monde académique international.
20/09/2025, 18:42
San Francisco s’apprête à tourner une page importante en matière d’alphabétisation précoce. La ville inaugure officiellement, depuis septembre 2025, son adhésion complète au programme Imagination Library lancé par Dolly Parton. Destiné aux enfants de 0 à 5 ans, il propose de recevoir chaque mois, et ce sans frais, un livre adapté à l’âge, directement livré chez eux.
20/09/2025, 11:55
Top Articles"Ce n’est pas qu’on n’aime pas Carrère ou Mauvignier, c’est qu’ils n’ont pas besoin de nous" Je voulais vivre, élu plus beau titre de l'année 2025 Demon Slayer : au moins une bonne raison de ne pas se précipiter "Ce n'est pas de la science-fiction, c'est de la littérature" : le choc du roman de Mathieu Belezi
Commenter cet article