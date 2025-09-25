Une rentrée littéraire placée sous le signe de la solidarité

À l’heure où la rentrée littéraire met en avant des centaines de romans, un collectif d’écrivains a choisi d’unir sa notoriété pour défendre une cause trop souvent reléguée au second plan : l’accès à la lecture pour les personnes déficientes visuelles.
Le 25/09/2025 à 16:51 par Dépêche
25/09/2025 à 16:51
Le 8 octobre 2025, à Amiens, la Ligue de l’Imaginaire — qui réunit 22 auteurs parmi les plus lus en France — lancera une opération nationale au profit du Centre de Transcription et d’Édition en Braille (CTEB).
Leur ouvrage collectif, Le Pire des Noëls spécial Frayeur, paraîtra aux éditions Le Livre de Poche et sera vendu au prix de 7,90 €. Pour chaque exemplaire acheté, 1,50 € sera reversé à l’association, permettant ainsi la production de livres adaptés en braille ou en relief.
Le recueil propose 11 nouvelles inédites, signées notamment par Bernard Werber, Franck Thilliez, Olivier Norek, Sandrine Destombes ou encore Cédric Sire. La journée de lancement, organisée à la librairie Martelle d’Amiens, donnera lieu à des séances de dédicaces et de rencontres avec plusieurs de ces auteurs.
Au-delà de l’événement littéraire, l’initiative met en lumière une réalité méconnue : en France, seuls 6 % des ouvrages sont accessibles aux personnes aveugles ou malvoyantes, alors même que le coût de production d’un livre en braille avoisine les 700 €. Le CTEB, fondé il y a 37 ans et parrainé par l’écrivain Bernard Minier, lutte depuis ses origines pour que l’égalité d’accès à la culture devienne une réalité.
Cette mobilisation rappelle que la lecture est bien plus qu’un loisir : elle constitue un levier d’inclusion, d’autonomie et d’apprentissage. En s’associant aux libraires et aux éditions Le Livre de Poche, les auteurs de la Ligue de l’Imaginaire veulent donner un signal fort : il n’y a pas de « publics empêchés de lire », seulement des barrières qu’il reste possible de lever grâce à la solidarité et à des actions concrètes.
Par Dépêche
Contact : depeche@actualitte.com
