#Adaptation

Les Grandes Purges staliniennes portées à l’écran par Sergueï Loznitsa

Présenté en compétition officielle au Festival de Cannes 2025, où il a remporté le prix François-Chalais, le film Deux Procureurs de Sergueï Loznitsa sortira en salles en France le 5 novembre prochain. Ce drame historique en langue russe est l’adaptation d’une nouvelle éponyme de Gueorgui Demidov, incluse dans le recueil Doubar et autres récits du Goulag, paru aux Éditions des Syrtes dans une traduction du russe d'Antonio Garcia, Alexandra Gaillard et Colette Stoïanov.

Le 25/09/2025 à 16:39 par Hocine Bouhadjera

|

Publié le :

25/09/2025 à 16:39

Hocine Bouhadjera

ActuaLitté

La nouvelle de Demidov, écrivain soviétique persécuté et envoyé dans les camps du Goulag, restitue la brutalité de l’époque des Grandes Purges et dénonce l’arbitraire du système judiciaire stalinien. Dans Doubar, recueil publié plusieurs décennies après son écriture, l'auteur donnait voix aux victimes d’un régime qui avait cherché à effacer jusqu’à leur mémoire. 

Le film reprend cette trame : en 1937, à Briansk, un jeune procureur découvre par hasard une lettre de prisonnier qui a échappé à la destruction. En cherchant à comprendre, il met au jour la corruption des agents du NKVD et tente de faire valoir la justice auprès du procureur général Andreï Vyshinski. Mais dans le climat de terreur stalinienne, son obstination le mène inévitablement à sa perte...

Sergueï Loznitsa, né en 1964 en Biélorussie soviétique et installé en Allemagne, est l’un des cinéastes les plus reconnus pour son exploration des mémoires soviétiques. Réalisateur de documentaires marquants (Blockade, The Event, Babi Yar. Context) et de fictions telles qu'Une femme douce (2017) et Donbass (2018), il s’attache à interroger la violence politique, la manipulation de l’histoire et la fragilité de la vérité. Avec Deux Procureurs, son vingt-troisième long métrage, il poursuit ce travail de mémoire en reliant l’écriture de Demidov à une fresque cinématographique contemporaine, qui dialogue avec les interrogations du présent.

Le rôle principal d’Alexander Kornev est interprété par Alexandre Kouznetsov, aux côtés d’Alexandre Filippenko qui incarne Stepniak, l’homme à la jambe de bois. Anatoli Bely prête ses traits à Vyshinski, tandis que d’autres figures marquantes sont campées par Andris Keišs dans le rôle de l’adjoint, Vytautas Kaniušonis en directeur de prison, ou encore Valentin Novopolskij et Ivgeny Terletsky dans des rôles de détenus.

Coproduit par la France, l’Allemagne, la Roumanie, la Lettonie, les Pays-Bas et la Lituanie, le film a été tourné en Lettonie à l’automne 2024. 

Gueorgui Demidov (1908-1987) fut un écrivain soviétique dont la destinée reste étroitement liée aux tragédies du XXᵉ siècle. Physicien de formation, il est arrêté en 1938 lors des Grandes Purges staliniennes et condamné à de longues années de détention dans les camps du Goulag. Ces 14 années de captivité, qui se sont achevées en 1951, marquent durablement sa vie et son œuvre.

Interdit de publication de son vivant, il écrit néanmoins en secret des récits nourris par son expérience des camps, décrivant sans fard l’arbitraire du régime et les souffrances des prisonniers. Ses textes, empreints d’une lucidité implacable, se rapprochent par leur intensité de ceux de Varlam Chalamov, autre grande voix rescapée du système concentrationnaire soviétique. Ce n’est qu’après sa mort que son travail commence à être reconnu, grâce aux efforts de chercheurs, traducteurs et éditeurs. 

Outre Doubar et autres récits du Goulag, publié en 2021, l’œuvre de Gueorgui Demidov a été progressivement révélée en France grâce aux Éditions des Syrtes. En 2022, le recueil L’Amour derrière les barbelés a mis en lumière d’autres récits du Goulag, centrés sur les destins intimes et les sentiments humains qui subsistent malgré l’univers carcéral et répressif.

En 2025, la parution de Merveilleuse planète témoigne, là-encore, de « l’enfer du Goulag » et d’en dresser un véritable réquisitoire pour les générations futures. Publié pour la première fois en Russie en 2008, bien après sa mort, ce recueil rassemble cinq récits qui, comme l’ensemble de son œuvre, mêlent figures de prisonniers politiques et de droit commun, gardiens brutaux et chefs de camp, mais aussi instants de résistance, de théâtre, d’opéra et d’espoir. 

Crédits photo : Digital Ciné

 
 

Par Hocine Bouhadjera
Doubar et autres récits du goulag

Gueorgui Demidov trad. Antonio Garcia, Alexandra Gaillard, Colette Stoïanov

Paru le 22/04/2021

288 pages

Editions des Syrtes

22,00 €

ActuaLitté
L'Amour derrière les barbelés

Gueorgui Demidov trad. Luba Jurgenson, Nicolas Werth

Paru le 06/10/2022

432 pages

Editions des Syrtes

23,00 €

ActuaLitté
Merveilleuse planète

Gueorgui Demidov trad. Luba Jurgenson, Nicolas Werth

Paru le 21/03/2025

272 pages

Editions des Syrtes

22,00 €

ActuaLitté
