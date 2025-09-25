Pédagogie du défi : quand la philosophie devient jouable

Vincent Cespedes, philosophe, essayiste, est l' auteur d' une vingtaine d' ouvrages. Depuis plus de vingt ans, il intervient dans les médias et sur les réseaux sociaux pour démocratiser la pensée philosophique. Avec Philo : la méthode voyoute, il approche la discipline différemment encore. Pour ActuaLitté, il signe une tribune revendiquant cette solution innovante, rigoureuse et ultra-efficace pour aimer la discipline.
Le 25/09/2025 à 16:54 par Auteur invité
25/09/2025 à 16:54
Un soir de juin, veille du bac. 1500 lycéens connectés sur un live. Les pseudos défilent comme des lucioles, les angoisses aussi. Je leur parle de liberté, d’inconscient, d’amour qui rend bon au lieu de rendre fou. Deux heures plus tard, les mêmes visages virtuels tiennent un stylo bien réel. Les résultats du bac philo tombent : plus de cent-vingt « 20/20 ».
Pas des premiers de la classe, pas des héritiers. Des élèves cabossés, réputés « mauvais en lettres », qui se découvraient une langue, un cran, un sens de la structure. Leur secret n’a rien d’ésotérique : une méthode précise, joyeuse, combat, et une communauté soudée autour d’un mot d’ordre simple : on pense, tous, ensemble.
La vraie salle de classe ressemble parfois à un musée. On chuchote devant les vitrines, Platon en cire, Nietzsche sous verre, Freud sous étiquette. Des élèves s’excusent de ne « pas avoir les codes ». Ils n’ont pas tort : l’épreuve récompense la forme répétée, la révérence aux attendus. Un paradoxe fissure tout : on prétend former des « esprits libres », on évalue des formats imposés.
La méthode voyoute a surgi là, comme un pied-de-biche pédagogique : on révèle la mécanique cachée de l’examen, on décale le regard, on transfère aux élèves le pouvoir d’agencer un raisonnement qui tient debout, minute après minute, sans s’effondrer.
Le premier geste consiste à rendre la pensée saisissable. Pas des « notions » en bocaux : des outils à la main. Je demande des fiches bristol, physiques, cornées, A6 dans la poche. Une idée par fiche, recto seul, mots-clés, couleurs, canevas. Trente au total : six repères opératoires, douze références, douze noms. C’est bassement matériel, radicalement efficace : la mémoire devient arsenal, la tête sait où piocher, la plume sait où frapper.
Le deuxième geste tient en un sablier griffonné dans la marge : douze encoches, douze moments, un « thermomètre » pour ne plus se perdre. Vingt minutes par étape sur quatre heures ; la pensée avance, respire, se retourne, et finit par décider. Cette chorégraphie empêche la copie de bavarder, contraint à poser ce que « c’est », ce que « ça fait », ce que « ça vaut ». Moins d’angoisse, plus de justesse. Et cette simple mise en scène change tout : la philosophie quitte le musée pour l’atelier.
Troisième geste : le slimage. Un art du raccord vif : glisser une référence exactement là où elle soulève la sous-partie, sans parade, sans contresens. On fabrique la piste d’atterrissage d’une idée, on la fait paraître inévitable, on entend ce « évidemment ! » qui signe la vraie pertinence. Slimer, c’est pirater l’évidence pour y loger l’intelligence ; on ne « name-droppe » pas, on pense avec.
« Et l’IA, professeur ? » Longtemps on a crié au loup. Mauvais loup. Une IA bien cadrée ne remplace pas la pensée : elle la provoque. On lui demande cinq exemples historiques, elle en dépose trop ; l’élève trie, élimine, hiérarchise. L’actualité émeut comme du sable, l’histoire impressionne comme du granit : ce crible devient un muscle, pas un raccourci.
Dans mes cours en live sur TikTok, j’ai poussé plus loin : Philove, mon IA maison (en accès libre, dans « Explorer les GPT » sur le site de ChatGPT), ne se contente pas d’argumenter. Elle t’installe face à Montaigne, face à Spinoza, face à Antigone ou à une star inattendue (Aya Nakamura ?) ; elle dialogue réellement, elle questionne, elle relance. Rien ne vaut l’expérience d’un échange qui répond, réplique, déplace : mille fois plus féconde qu’un résumé de vulgarisation, si l’on sait garder la main et signer sa pensée.
Cette éducation complice n’idolâtre personne. Les grands auteurs redeviennent des alliés. Kant sert à statuer proprement, Nietzsche à fissurer les mensonges moraux, Simone Weil à exiger sans cruauté. L’élève apprend à tenir l’ambivalence, à séparer l’argument du slogan. Et la joie traverse enfin la « salle » (le chat) : une punchline qui cogne au bon endroit, une référence qui embrase une idée, un plan qui respire ; soudain, l’intelligence circule.
On me dira : « Manuel de ruse. » Non : hygiène de combat. Mes « voyous » n’ont pas reçu un kit de triche : ils ont reçu un droit. Celui d’accéder à la pensée sans piston culturel, avec des règles publiques, des gestes visibles, une exigence ferme. La note suit, certes. Comme par magie — un piège à correcteurs. Mais surtout cette sensation que beaucoup n’avaient jamais goûtée : l’instant où une phrase tient debout et où l’on comprend pourquoi.
Tout cela, je l’ai écrit, peaufiné, disputé avec des professeurs qui n’ont pas vendu leur feu. Je l’ai maturé depuis 28 ans, lorsque j’ai fait moi-même l’expérience du métier, dans des zones dites « sensibles », où les élèves paniquaient dès septembre en envisageant l’épreuve comme du bétail cauchemardant l’abattoir. L’ouvrage s’appelle Philo : la méthode voyoute (Le Courrier du Livre).
On y trouve les repères, les parcours, les exercices, l’usage raisonné de l’IA, les films, les œuvres, les exemples qui tiennent la route. Pas un catéchisme : un atelier portatif. Un fil rouge demeure, l’examen n’est qu’un prétexte. Ce qui compte, c’est la suite : savoir nommer ce qui se joue, trancher sans blesser, répondre de ses mots.
Rendre la philo à l’école passe par un renversement simple : déscolariser pour mieux scolariser. Sortir du musée, entrer dans l’atelier. Transformer « l’abattoir » en jeu vidéo massivement multijoueur. Puis formaliser ces gestes pour les transmettre à tous, comme des cheat codes (des « codes de triche ») irrésistibles.
Une fiche bristol cornée, un sablier dans la marge, un slimage bien placé, un échange musclé avec une IA qui ne flatte pas, et voilà que des élèves qu’on jugeait « perdus » deviennent des stratèges du sens. La preuve est venue en rafales, session après session, copie après copie.
La preuve tient encore, chaque veille d’examen, quand 1 500 lucioles s’allument à l’écran et qu’une idée, enfin, fait lumière.
Vincent Cespedes
Philosophe, écrivain, compositeur
Par Auteur invité
