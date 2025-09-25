Claire Cocano, Révélation Livre d'artiste 2025

Le jury 2025 était coprésidé par Dorothée de Monfreid et Antoine Schneck. Il réunissait également Marie Boivent (professeure des Universités en Arts Plastiques, Université Rennes 2), Nicolas Giraud (artiste), Virgilio Martini (Révélation Livre d’artiste 2024), Elsa Noyons (Révélation Livre d’artiste 2023) et Nicolas Surlapierre (directeur du MAC VAL).

Un hommage intime et collectif

Avec Rue Désiré Chevalier, Claire Cocano plonge dans l’histoire de ses grands-parents yougoslaves, arrivés en France dans les années soixante. Installés dans un appartement à Paris, ils y vécurent aussi bien leur nouvelle vie que la dissolution de leur pays natal, quarante ans plus tard.

Le livre entrelace images personnelles, photographies familiales, extraits de journaux intimes, lettres et cartes d’identité, composant un récit sensible sur la mémoire, la transmission familiale et l’héritage lié à la migration.

Le jury a salué « un travail d’ampleur qui s’incarne dans une forme ambitieuse et aboutie » et souligné « le dialogue entre la manipulation des archives et la réalisation des nouvelles images ». Pour lui, l’ouvrage « articule avec sensibilité une histoire personnelle et collective ».

Née à Paris, Claire Cocano vit et travaille dans la capitale. Après des études d’histoire et des séjours en Angleterre et en Espagne, elle est diplômée en 2013 de l’École nationale supérieure de la photographie d’Arles. Son travail a déjà été présenté dans de nombreuses institutions et festivals en France et à l’international : Bibliothèque nationale de France (Bourse du Talent), Rencontres d’Arles, Festival KG+ Kyotographie au Japon, ou encore Festival Encontros da Imagem à Braga, au Portugal.

La lauréate de la Révélation Livre d’artiste 2025 reçoit une dotation de 5000 € attribuée par l’ADAGP. Elle bénéficiera en outre d’une présentation dédiée sur les cimaises de l’ADAGP, accompagnée soit d’un texte critique, soit d’une série de prises de vue de son travail.

Créée en 2016, la Révélation Livre d’artiste a déjà mis en lumière plusieurs créateurs :

2024 : Virgilio Martini

2023 : Elsa Noyons

2022 : Anaïs Marion

2021 : Paul Heintz

2020 : Lauren Tortil

2019 : Thibault Brunet

2018 : Benoit Fougeirol

2017 : Anne-Sophie Tritschler

2016 : Isabelle Le Minh

Crédits photo : © Rue Désiré Chevalier, Claire Cocano, Paris, 2025, Claire Cocano

