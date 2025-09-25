Inscription
Newsletter
linkedin soundcloud twitter bluesky mastodon facebook rss flicker youtube instagram
Recherche

En ce moment :

Les sorties de la rentrée littéraire Prix du Roman Fnac : métier ? Défricheur Le Mystery cosy, ou le polar douillet
#Comics

The Big Burn : quand un braquage infernal défie le Diable

Depuis quelques années, l’édition indépendante multiplie les audaces formelles : The Big Burn, fruit du duo Joe Henderson / Lee Garbett (avec les couleurs de Lee Loughridge), s’inscrit dans cette lignée avec un souffle neuf. Publié par DSTLRY, ce triptyque propose une relecture surprenante du mythe du pacte diabolique alliée à la mécanique du casse — le tout dans un décor d’enfer (au sens propre). 

Le 25/09/2025 à 16:17 par Nicolas Gary

|

Publié le :

25/09/2025 à 16:17

Nicolas Gary

Partager cet article sur Bluesky Partager cet article sur Mastodon Partager cet article sur Linkedin Partager cet article par mail Imprimer cet article
ActuaLitté

Plutôt que de se contenter d’un récit infernal toxique, Henderson imagine un enfer-casino, un lieu où l’espoir est distribué pour mieux être arraché : une arène luciférienne où tout pari est piégé. Ainsi, le fameux “Diable” ne se révèle pas sous les traits d’un monstre cramoisi, mais bien en gérant de salle de jeux — sinistre maître de cérémonie d’un lieu de tentations.

Dès le premier chapitre, Henderson plonge le lecteur au cœur d’un braquage rythmé, sans longue introduction: Owen et Carlie s’introduisent dans le même guichet bancaire, selon des méthodes opposées, et la rencontre est explosive — littéralement.

Étoile du matin... chagrin

Et le ton est donné : la fluidité des dialogues, la rapidité du retournement, l’emboîtement et les causalités... Le scénario va vite, frappe fort et nous met immédiatement au cœur du récit : il s'agit moins d'un énième Ocean Eleven que d'une revisite de L'Associé du diable, et qui va tourner bien différemment encore.

Quand les protagonistes sont coincés par la police, ils acceptent d’échanger leurs âmes contre la liberté — c’est ici que le casse devient existentiel. Mais le prix payé dépasse les attentes : vendre son âme revient à perdre ce qui rendait leur duo vivant — l’amour, la passion, l’élan.

Ce choix narratif installe immédiatement un trio d’enjeux : le casse, la récupération des âmes, et la quête affective entre les deux êtres. Au gré des chapitres, le récit s’étoffe — dans le #3, la bande pénètre l’enfer lui-même, chacun devant affronter sa propre destinée.

Cette structure en crescendo — du vol terrestre à l’infiltration infernale — tire le lecteur vers des zones plus sombres, mais toujours maîtrisées. On craindrait légitimement un déséquilibre tonal, Henderson parvient à maintenir un astucieux dosage entre action, tension psychologique et moments plus intérieurs.

Mise en image magistrale

Le pari graphique est tout aussi audacieux. Lee Garbett adopte un format imposant qui lui permet des compositions spectaculaires — panneaux panoramiques, doubles pages, découpe dynamique. Ce mélange entre cambriolages et enfers fonctionne précisément parce que chaque décor est pensé comme une pièce du casse.

Garbett excelle dans les visages, les instants d’émotion, mais aussi les scènes d’action qui ne sont jamais en reste : une course-poursuite sur falaise, par exemple, est rendue avec un glamour nerveux.

Loughridge, de son côté, module les palettes avec finesse : tons rougeoyants dans les scènes démoniaques, teintes plus claires pour les moments terrestres, jusqu’à introduire des lavis qui rendent tangible la frontière entre l’au-delà et le monde réel.

/uploads/images/capture-d-ecran-2025-09-25-a-15-03-18-68d53db063c49283828203.jpg

Quant au Diable — souvent point faible dans ce genre de traitement —, il est ici rendu avec un charme ambigu : coiffé, élégant, insidieux. Loin des clichés cornu-sabots, il incarne une séduction dangereuse (notamment via l’usage de bulles noires pour ses dialogues). Certains critiques soulignent que son design manque d’intensité — trop sobre ? —, mais ce choix minimaliste permet aussi de concentrer la puissance de ses interventions.

Donner son âme au chat...

Les forces de The Big Burn tiennent à sa cohésion. Le mélange des genres — romance, casse, fantastique — ne sonne jamais artificiel : chaque registre alimente l’autre. Le lecteur est à la fois intrigué par les mécanismes de l’enfer-casino et ému par les dilemmes intimes des personnages.

La densité dramatique est aussi fonctionnelle — pas de scènes superflues : tout concourt à créer un crescendo tendu. De fait, la narration avance à un rythme méthodique, tout vient à point, sans artifice ni rebondissements téléphonés. À vrai dire, j’étais même (très personnellement) agréablement surpris de ce que le final ne ressemblait à rien de ce que j’avais imaginé.

La partie visuelle apporte une impulsion permanente : on ne reste pas figé dans les cases, on avance comme dans un film — ou un spectacle —, porté par la mise en scène.

Les limites, hélas, sont perceptibles dans l’espace contraint : trois numéros pour traiter un tel concept, c’est ambitieux. Quelques personnages secondaires restent esquissés, sans suffisamment de profondeur à ce stade. Des petites bribes dont on espère le développement dans les tomes suivants — pour ne pas nous laisser sur la faim de ce que sont pleinement ces personnages.

De plus, l’équilibre tonal est parfois fragile : certaines transitions entre tension et légèreté prennent de court. Mais ce sont des ajustements de parcours, non des défauts structurels.

/uploads/images/capture-d-ecran-2025-09-25-a-15-05-25-68d53e276729c498339344.jpg

Après, reste ce concept même d’enfer-casino : au choix, d’une audace remarquable ou lieu commun de la métaphore, entre Tantale et Sisyphe. À mes yeux, c’est précisément ce contraste qui fait le sel du projet.

Une infernale expérience

The Big Burn (traduction de Lucie Calame) est une invitation à plonger dans un labyrinthe moral où chaque pari est une trahison possible. La première trilogie tient ses promesses : un récit tendu, visuellement somptueux, porté par des personnages qui aspirent à plus que leur survie — à retrouver leur humanité.

Si quelques zones d’ombre subsistent, elles nourrissent l’anticipation. Le plaisir que procure ce titre tient autant au défi narratif qu’à la résonance émotionnelle — quand on comprend que le véritable casse, c’est de reconquérir ce que l’on a perdu : son âme, son lien, sa liberté.

En incarnant le style et l’ambition créative du label DSTLRY, The Big Burn prouve que le comic peut être, à la fois, aventure, introspection et terrain expérimental. On ressort de cette lecture brûlée — mais avide de revenir pour le prochain round.

 
 
 
 
 
 

 

Par Nicolas Gary
Contact : ng@actualitte.com

Commenter cet article

 

The Big Burn

Joe Henderson, Lee Garbett, Lee Loughridge trad. Lucille Calame

Paru le 17/09/2025

168 pages

Delcourt

20,50 €

Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 9782413091066
9782413091066
© Notice établie par ORB
plus d'informations

Plus d'articles sur le même thème

ActuaLitté

Même le froid tremble : roman coup de poing de Nicole Mersey Ortega

Le roman s’ouvre sur un réveil brutal : « Le clocher de l’église crie aux oreilles des ouvriers pour les lever tôt, même le dimanche, arrachant les mères épuisées à leur allaitement sans fin. » D’emblée, Nicole Mersey Ortega place son récit dans une favela chilienne où la misère s’entend, se voit, se vit au quotidien. La narratrice — une adolescente au regard aigu — raconte sa vie et celle de ses deux amies, La Maca et La Moni.

25/09/2025, 11:01

ActuaLitté

Caledonian Road : Andrew O’Hagan signe le grand roman social britannique du XXIᵉ siècle

Campbell Flynn a tout pour lui : un historien de l’art reconnu, auteur d’une biographie de Vermeer devenue best-seller, figure médiatique grâce à ses chroniques et son podcast à succès. Dans le Londres post-Brexit, alors que le pays sort à peine des confinements, il brille dans les dîners mondains, disserte sur la morale contemporaine, se pose en penseur lucide. Du moins en apparence. 

25/09/2025, 10:00

ActuaLitté

Lovers’ Kiss d’Akimi Yoshida : le manga culte enfin disponible en français chez Panini

Sur le sable baigné de lumière de Kamakura, Rikako croise Tomoaki : c’est le point de départ d’une œuvre tout en demi-teintes, d’une intensité retenue. Ce manga en deux volumes, initialement publié de 1995 à 1996 dans Betsucomi, mêle relations complexes, attirances latentes et non-dits affectifs.

24/09/2025, 16:31

ActuaLitté

Premières Dames : une psychanalyse du pouvoir conjugal à l’Élysée par Joseph Agostini

Dans Premières Dames sur le divan, Joseph Agostini se risque à une psychanalyse de celles qu’on voudrait invisibles : les épouses des présidents français. L’essayiste rappelle, non sans cruauté, que la République reste une monarchie patriarcale où les femmes ne sont tolérées qu’à condition de se taire, sourire ou consoler.

23/09/2025, 16:42

ActuaLitté

Pump : une nouvelle BD inspirée d’un ancêtre de Donald Trump au Far West

L’ascension sociale au Far West : une nouvelle série très librement inspirée des immigrés allemands qui se ruaient vers l’or... comme un certain Frederick Trump. Les éditions Anspach ouvrent une nouvelle série, Pump, dont le titre rappelle malicieusement le nom d’un président états-unien bien trop connu...

23/09/2025, 09:58

ActuaLitté

Ce pays qui n’aimait pas l’amour de Yaroslav Trofimov : une saga ukrainienne

Pour comprendre l’Histoire, il faut parfois fouiller dans les petites histoires, celles des anonymes, celles dont les manuels scolaires ne parleront jamais. Et pour rendre un peu plus de proximité avec ces oubliés de l’Histoire, rien ne vaut un roman historique, une fiction pour aborder le passé.

22/09/2025, 11:38

ActuaLitté

Là où naissent les glaces de Jean Krug : une périlleuse expédition

Les romans historiques dits « d’aventure » sont devenus rares, et lorsqu’ils ne le sont plus, il est souvent difficile de rentrer à l’intérieur ; Jules Verne nous a habitués à y aller par les chemins de la science-fiction, mais les territoires polaires demeurent des inconnues mystérieuses à la fois pour les chercheurs et les chercheuses qui travaillent sur les glaciers que pour l’imaginaire collectif. 

 

22/09/2025, 11:23

ActuaLitté

Les morts de Raoul Villain : qui fut le Villain assassin de Jaurès ?

Vie et morts de l'assassin de Jean Jaurès : Raoul Villain, celui qui a précipité les peuples dans l'horreur de la guerre, et qui fut ... acquitté lors de son procès ! Une plongée dans le XIXe siècle finissant, avant que le monde ne bascule. Le 31 juillet 1914 au soir, dans un café du centre de Paris, rue Montmartre, « une femme hurle : "Ils ont tué Jaurès !" ».

22/09/2025, 10:12

ActuaLitté

Trilogie du Liban : Frédéric Paulin signe l’ultime épisode

Dernier épisode, très attendu, de la trilogie de Frédéric Paulin qui nous éclaire brillamment sur les enjeux de la Guerre du Liban au cours des années 70 et 80. Mais c'est aussi un regard critique porté sur la France de l'époque, ses compromissions et sa diplomatie, ses grandes manœuvres et ses petites combines.

 

19/09/2025, 10:50

ActuaLitté

Cescosse au pays des éditeurs

Ce Cescosse-là a plus d’un tour dans son sac, mais comme ses apparitions livresques sont devenues rares, je conseille sans mégoter à tout lecteur qui se respecte – et tant qu’à faire à tout éditeur digne de ce nom – de se procurer au plus vite ces Brefs tressaillements dans la horde joyeusement publiés aux impertinentes éditions de l’Arbre vengeur.

19/09/2025, 10:36

ActuaLitté

Photo d'une T3sla en feu : total chaos sur le grand capital !

Contacté par une agence de pub, un trio de rappeuses politiquement très engagé est invité à composer un morceau à la gloire du groupe pétrolier Tatol, en échange d'un chqèe difficile à refuser (les temps sont durs pour les musicos). Les trois artistes vont-elles baisser leur culotte devant le grand capital ? Oui, mais surtout pour montrer leurs fesses en gros plan (au sens figuré). 

18/09/2025, 15:34

ActuaLitté

Dans les brumes du Texas : Lisa Sandlin signe un polar noir et envoûtant

Lisa Sandlin poursuit son exploration singulière du noir texan et installe une atmosphère trouble, où l’ombre des secrets se mêle au poids du passé. Le décor semble familier – petites villes du sud, hôtels modestes, routes anonymes – mais chaque détail bascule vers l’inquiétant. Le titre évoque la brume comme un voile, traduisant l'opacité morale où se perdent les personnages.

18/09/2025, 11:11

ActuaLitté

Sorj Chalandon plonge dans sa jeunesse tourmentée avec Le Livre de Kells

Après L'enragé il y a 2 ans, Chalandon se plie à l'exercice autobiographique. Il nous livre son histoire personnelle du maoïsme des années 70, la fin de La Cause du Peuple et la naissance du journal Libération.

18/09/2025, 09:46

ActuaLitté

Le Roi sans couronne : Karpov contre Kortchnoï, l’autre match de la guerre froide

Attention, une partie d'échecs peut en cacher une autre. Les Catalans Cosnava et Carbos nous font revivre le match Karpov-Kortchnoï de 1978 aux Philippines en même temps qu'une intrigue policière sortie de leur imagination machiavélique.

17/09/2025, 10:33

ActuaLitté

Neom, une fable spéculative miroir du réel

Au bord de la mer rouge, une ville qui semble être un mirage au milieu du désert se dresse, brillante, verticale, à la pointe de la technologie, mais entourée de dunes qui abritent les fantômes du passé. Neom, dernier né de Lavie Tidhar aux éditions Mnémos, n'est ni une utopie clinquante, ni une dystopie au sens propre du terme : c'est un carrefour d'humanité et de mémoire où se croisent les vivants, les oubliés et les machines à la recherche de quelque chose qui leur échappe.

15/09/2025, 17:14

ActuaLitté

Sélénie des Terres Mortes : la fantasy française qui réinvente le conte initiatique

Dans le paysage de la fantasy francophone, Philippe Tessier a bâti une œuvre singulière, à la croisée des ténèbres et de la lumière. Avec Sélénie des Terres Mortes, récemment publié en intégrale par les Éditions Leha, il offre un récit ample, profondément symbolique, qui dépasse les codes de l’imaginaire pour toucher à l’universel. À travers le destin d’une enfant, il interroge la force de l’espérance face au désespoir et la résilience humaine au sein des paysages les plus hostiles.

15/09/2025, 13:30

ActuaLitté

Quand le passé de Bruce Wayne refait surface : Ghosts of Gotham vous glacera le sang

Dès les premières pages, Ghosts of Gotham installe une atmosphère lourde d’ombre et de mystère : Gotham City, ses ruelles, ses lumières vacillantes, ses secrets qui jamais ne dorment. Le duo Tom Taylor / Mikel Janin choisit de ressusciter ce qui semblait enterré dans le passé des Wayne pour en faire la matière première d’un récit qui interroge l’identité, la perte et l’héritage.

15/09/2025, 12:34

ActuaLitté

Kolkhoze, d’Emmanuel Carrère : l’être déchiré

Assez vaste, Kolkhoze, d’Emmanuel Carrère (éditions P.O.L., août 2025), est une autobiographie doublée de Mémoires. L’auteur y déchiffre sa vie en remontant au-delà de ses aïeux à l’échelle d’un monde ébranlé, faisant ainsi œuvre historique et politique. 

15/09/2025, 12:06

ActuaLitté

Les Bédémaniacs de Scott McCloud : la BD qui suscite les vocations

C'est l'histoire de quatre collégiens qui se découvrent une passion commune pour la BD. Pas nécessairement celle qu'on lit, plutôt celle qu'on imagine et qu'on dessine sur un coin de table. Ensemble, après la fin des cours, ils se retrouvent à la bibliothèque pour s'adonner à leur activité préférée. Makayla dont l'imagination déborde, Howard qui dessine plus vite que son ombre, Lynda persuadée d'être nulle et Art que tout intéresse. Grâce au soutien bienveillant de la médiathécaire, ils vont aller très loin.

15/09/2025, 12:01

ActuaLitté

Nerona, la dictature à feu doux

Dans ce faux roman de formation, Hélène Frappat imagine le monologue d’une autocrate contemporaine. Loin des traits appuyés du pamphlet, elle s’amuse des codes du populisme et dévoile, par petites touches, l’intimité trouble d’une despote sous influence familiale. Un récit corrosif d'un bout à l'autre.

15/09/2025, 10:00

ActuaLitté

Javier Cercas embarque avec le pape François dans Le Fou de Dieu au bout du monde

Voici bien un récit à la fois intime et universel. Le point de départ est simple et bouleversant : un écrivain athée, rationaliste convaincu, accepte de suivre le pape François jusqu’en Mongolie. Sa mission ? Poser au souverain pontife une question que sa mère lui a confiée : reverra-t-elle son mari après la mort ?

15/09/2025, 09:30

ActuaLitté

Claude-Alain Arnaud publie Monsieur Mouche, chronique d’un professeur humilié

Avec Monsieur Mouche, Claude-Alain Arnaud livre le portrait acéré d’un homme ordinaire broyé par la banalité du mal quotidien. Professeur de lettres quadragénaire dans un lycée de banlieue, Mouche n’a rien d’un héros : discret, presque effacé, il vit seul dans son pavillon et tente tant bien que mal de traverser l’existence en évitant les heurts. 

15/09/2025, 08:30

ActuaLitté

Café noir : un voyage littéraire au cœur des nouvelles les plus sombres d’Europe

Un recueil de nouvelles noires, bien noires, venues des quatre coins de l'Europe. Des textes étranges parce que étrangers qui viennent déstabiliser le lecteur.

15/09/2025, 07:30

ActuaLitté

Marianne Gokalp zouke avec le crabe

Vous n’avez jamais rien lu de pareil sur le cancer qui s’en prend à une jeune femme de vingt-cinq ans.

13/09/2025, 10:08

ActuaLitté

Aux vivants, de Karen Haddad : prendre la clé des champs

Notre vie est un labyrinthe dans l’espace-temps. Dans l’histoire et la géographie. Par intervalles, ses voies s’éclairent, lorsque leur source se dévoile.

13/09/2025, 09:48

ActuaLitté

"Mon silence est un silence vivant"

C’est à la suite d’un travail de recherche mené pour Libération, où elle est journaliste, que Johanna Luyssen a décidé de consacrer un livre-enquête à Hélène Rytmann, résistante, assistante réalisatrice, sociologue, assassinée par son mari, Louis Althusser, au matin du 16 novembre 1980. Les Fragments d’Hélène, publié chez Julliard, est une immersion touchante, troublante et… révoltante !

12/09/2025, 17:41

ActuaLitté

Mistinguett : derrière les paillettes, le secret d’État

« Sans elle, l’armée allemande perçait les lignes françaises et prenait Paris. Sans elle, la République française aurait cessé de vivre en 1918. » Voilà ce que démontre l’historien Bruno Fuligni, maître de conférences à Sciences Po, dans sa biographie publiée chez Buchet-Chastel, consacrée à la célèbre artiste de music-hall Mistinguett. 

11/09/2025, 15:41

ActuaLitté

Julie Brafman éclaire Yann Andréa

C’est un homme qui traverse la vie sans pour autant savoir ce qu’est une vie ni ce qu’il faut y faire – d’ailleurs quand on lui demande précisément ce qu’il fait dans la vie, il répond : « Rien. » Et Marguerite Duras de le regarder « avec fierté » : « Yann, c’est cela qu’il faut dire, c’est magnifique. »

09/09/2025, 10:02

ActuaLitté

Quatuor : le roman où musique, économie et amour se répondent

L’auteur de Quatuor, Jean-Jacques Dayries, a choisi le meilleur sous-titre qu’il soit pour son roman aux accents très contemporains : « Quatre mouvements, une corruption, mille répercussions ». Cette partition romanesque suit deux duos : l’un aborde la trentaine, l’autre a dépassé la cinquantaine. Par Margaux Catalayoud.

09/09/2025, 09:00

ActuaLitté

Les Vaisseaux d’os : notre chronique de la fantasy océanique de RJ Barker

Au large, la fantasy prend parfois des allures de cale sèche : on y éprouve le bois, le métal, la corde — ici, les os. Les Vaisseaux d’os, L’Enfant de la marée, tome 1 de RJ Barker, paru en français aux Éditions Leha (traduction : Erwan Devos et Hermine Hémon), ouvre une trilogie portée par une idée forte : des navires façonnés dans les restes de dragons de mer, et une flotte où l’honneur n’est jamais loin du gouffre. Dépôt légal : août 2025 ; titre original : The Bone Ships (2019).  

09/09/2025, 08:01

ActuaLitté

Girlfriend on Mars : quand la téléréalité envoie ses candidats sur la planète rouge

Parfois la réalité dépasse la fiction. Alors que la sortie de Girlfriend on Mars en poche (trad. Clément Baude) était programmée pour le 20 août chez Rivages, le 18 mourrait Jean Pormanove, en direct sur internet. Jusqu’où peut-on aller pour être célèbre ou pour simplement être suivi, avoir une communauté de fans, tout plutôt que l’anonymat…

08/09/2025, 13:31

ActuaLitté

Paillettes de Pauline Liétar : une mère fille en pleine crise d’adolescence !

Une mère fille fantasque et une ado sérieuse, rien ne vaut les contraires pour alimenter une comédie réussie. Corinne dite  « Coco », est une mère célibataire qui élève seule sa fille Kalindra dans le très chic huitième arrondissement.

08/09/2025, 12:36

ActuaLitté

Portraits Nomades : à l'écoute de la France de tout en bas

Cet été, alors qu'il faisait chaud et lourd, j'ai passé quelques heures à écouter les voix de ceux qui n'ont presque jamais la parole : des personnes aux vies brisées accueillies dans un hébergement d'urgence pour sans domiciles fixes, l'Hestia, près de Périgueux. Pichelin et Troubs y ont effectué une longue résidence d'artistes de 202 à 2025 et le livre Portraits Nomades, édité par Ouïe/Dire en est le compte-rendu détaillé, mêlant portraits croqués et entretiens en roue libre. 

08/09/2025, 12:07

ActuaLitté

Sur le fil de la violence : Malcolm Macarthur, le meurtrier dandy qui choqua l’Irlande

Portrait difficile d'un meurtrier qui tua deux innocents à Dublin en 1982 : le dandy aristocratique Malcolm Macarthur voulait imiter l'IRA et préparait un braquage pour renflouer ses caisses vides. Au final, pas de braquage, mais deux morts et un gouvernement qui faillit être renversé : le ministre de la justice avait hébergé l'assassin, son ami !

08/09/2025, 11:13

ActuaLitté

Barnstormers, une épopée aérienne et glamour

Ambiance années 20 pour cette aventure aérienne de Bix et Tillie, les Bonnie and Clyde des airs. Le dessin glamour de Tula Lotay, très original, vaut à lui seul le baptême de l'air...

06/09/2025, 23:46

ActuaLitté

Philippe Pichon, ou l’art de raturer le confort littéraire

Dans À hue et à dia. Carnet de lectures d’un nomade sédentaire (France Univers, 2024), Philippe Pichon revendique une littérature qui brûle, qui écorche, qui n’a rien à voir avec la bienséance. L’ancien flic devenu écrivain signe un journal de lectures à la fois tendre et féroce, où il convoque Pagnol, Giono ou Calaferte, mais étrille sans pitié les gloires convenues. Entre hommage et déboulonnage, Pichon rappelle qu'« écrire est synonyme de vivre, est la vraie vie ».

05/09/2025, 13:10

Autres articles de la rubrique Livres

ActuaLitté

André Breton et Julien Gracq : une amitié littéraire hors norme

Deux figures historiques de la littérature, conversant l’une avec l’autre : Breton, l’aîné d’une quinzaine d’années, fondateur du surréalisme. Gracq, jeune poète qui refusera en 1951 le Prix Goncourt attribué au Rivage des Syrtes… Dès 1939, ils entamèrent une correspondance qui reviendra plus vivace à la Libération. « Ensemble », mais « séparément » comme l’écrivit Breton…

25/09/2025, 11:40

ActuaLitté

Je est un autre - Un voyage avec Rimbaud :

À 20 ans Arthur Rimbaud arrête définitivement la poésie et s'en va se perdre sur les chemins d'Afrique. Alessandra part sur ses traces pour nous livrer le carnet de route que le poète maudit n'a jamais dessiné. Une belle invitation au voyage où les peintures font écho aux vers du poète.

25/09/2025, 09:47

ActuaLitté

Meurtres au nord de Lyon

Dans les archives de Torpédo & Amer, détectives associés, figure une affaire particulièrement éprouvante. En 2006, les sœurs Assoumline vivaient recluses dans une maison isolée au nord de Lyon. Toutes deux veuves, elles avaient déjà subi la perte tragique de leurs enfants chéris. 

25/09/2025, 09:00

ActuaLitté

Un regard artistique sur la nature en mouvement

Un livre à la croisée du livre d’art, du carnet naturaliste et du beau livre cadeau, dans un registre peu occupé sur le marché français. 

25/09/2025, 08:00

ActuaLitté

Confessions d’un Prince charmant désenchanté

« J’ai tout pour être heureux, et pourtant je ne le suis pas. » C’est sur cet aveu que s’ouvre Le Prince charmant. L’homme qui ne voulait pas être roi. Dans ce récit, Isabelle Siac prête sa voix au héros lisse et figé qui, depuis des siècles, enferme petites filles et petits garçons dans un modèle amoureux rigide.

25/09/2025, 07:00

ActuaLitté

Le sommeil d'Eve Tome 1

24/09/2025, 16:56

ActuaLitté

Ma folie ordinaire

24/09/2025, 15:44

ActuaLitté

Naufrage(s) : L’île, le vent et les larmes du siècle

À l’écart des récits balisés, Naufrage(s) de Michèle Lesbre s’avance comme une dérive intime et lucide. Ni fiction ni mémoires, ce texte inclassable épouse les vents de l’île de Sein pour mieux sonder ceux qui secouent notre époque. Un chant personnel, éperdu, où le politique et le poétique se nouent sans effets de manche.

24/09/2025, 10:34

ActuaLitté

Même l’hiver a des airs de caresse : éphéméride d’un cœur adolescent

À première vue, on pourrait croire à un recueil destiné à faire joli sur une table basse. Un “calendrier de l’avent” en 25 textes, saupoudré de Noël, de flocons et de guirlandes… Erreur. Ce petit livre en apparence discret recèle une force douce mais constante, comme une braise sous la neige. Et il n’a rien de décoratif.

24/09/2025, 10:24

ActuaLitté

Les morts se ramassent à la pelle

Cape Carnage : jolie ville balnéaire avec ses maisonnettes colorées, ses boutiques excentriques et… son quota de morts anormalement élevé. Dans ce décor de carte postale, Harper Starling, jardinière accomplie aux instincts de tueuse, refuse de laisser qui que ce soit gâcher son petit coin de paradis. Et encore moins un de ces odieux touristes…

24/09/2025, 09:00

ActuaLitté

Baudelaire détective malgré lui dans un Paris diabolique

Un soir d’ivresse, Charles Baudelaire regagne son logis en titubant dans les rues de Paris. Soudain, il bute sur un cadavre… sans tête. Malgré lui, le voilà piégé dans une toile infernale, comme si le diable lui-même en tirait les fils !

24/09/2025, 08:00

ActuaLitté

Les noces infernales de la fille d’Hadès

À vingt ans, ma vie a basculé. J’ai découvert que j’étais Hercule, la fille perdue d’Hadès et de Perséphone.

24/09/2025, 07:00

ActuaLitté

Edgar Allan Poe : son seul roman réédité dans une version illustrée

Le seul roman d’Edgar Allan Poe, chef-d’œuvre d’angoisse et d’étrangeté, dans une édition magnifiée par 25 aquarelles en couleurs. Traduit par Charles Baudelaire.

23/09/2025, 16:44

ActuaLitté

La sororité des Amazones mise à l’épreuve : Wonder Woman et Harley Quinn

L’histoire débute sur Thémiscyra, l’île des Amazones, dans un climat de paix apparente. Mais cette sérénité est fissurée par un événement troublant : l’une des sœurs guerrières est mystérieusement tombée enceinte, ce qui constitue un choc majeur, car les Amazones, selon la tradition, sont réputées incapables de procréer — conséquence d’une ancienne décision de leur reine Hippolyte. 

23/09/2025, 11:46

ActuaLitté

Un intellectuel plongé dans le chaos des guerres modernes

Dans ZZZAC, Frédéric Castaing met en scène un monde ravagé par les conflits. Partout, les guerres entraînent massacres, déportations et destructions : temples, basiliques, châteaux, sites archéologiques, bibliothèques, jusqu’aux lieux classés au patrimoine de l’Unesco. C’est la mémoire de l’humanité qui disparaît.

22/09/2025, 07:30

ActuaLitté

Pornografia : nouvelles de prospective sexuelle

Les derniers représentants de l’humanité sont enfermés dans un zoo. Leur disparition ne fait plus de doute, mais les pandas, devenus maîtres du monde, les conservent et les exhortent à se reproduire… Une innovation technologique, le Small With Youtm, permet aux individus de devenir minuscules et de se transformer en jouets de plaisir...

20/09/2025, 09:00

ActuaLitté

Un polar historique au cœur du Paris du XVIIe siècle

En septembre 1677, une série de crimes sordides secoue Paris : des femmes accusées de sorcellerie sont retrouvées crucifiées, des médecins assassinés et pendus. 

20/09/2025, 08:00

ActuaLitté

Hubert Reeves : Tout n’est pas foutu !

Deux ans après la disparition d’Hubert Reeves, Laurence Honnorat publie Tout n’est pas foutu ! (préfacé par Arnaud Prost). L’ouvrage propose un portrait intime de l’astrophysicien et présente ses dernières réflexions sur l’état de la planète ainsi que sur les perspectives qu’il entrevoyait pour l’avenir.

 

20/09/2025, 07:00

ActuaLitté

Le guide du charisme (décomplexé)

Le charisme, ce n’est pas uniquement pour les politiciens ou les stars de cinéma. Vous aussi, vous y avez droit, il suffit de connaître quelques règles de base…

19/09/2025, 12:09

ActuaLitté

Les éditeurs de thrillers ont-ils trouvé la recette du succès ?

Au bout de la 37e semaine de l'année (du 8 au 14 septembre 2025), La Femme de ménage a-t-elle trouvé un adversaire à sa hauteur ? Dan Brown est de retour avec un nouveau thriller à énigme : Le Secret des secrets (trad. Dominique Defert et Carole Delporte, JC Lattès). Il se place directement en 1re place avec 36.611 ventes, devant les livres de Freida McFadden (toujours traduits par Karine Forestier), laquelle n'avait pas quitté la tête du classement depuis le mois d'avril.

19/09/2025, 11:30

ActuaLitté

Et si les chats avaient une recette miracle anti-fascisme ?

Comment les chats nous apprennent à résister de Stewart Reynolds (trad. Santiago Artozqui) est construit comme un manuel satirique de résistance politique inspiré par les comportements félins. À travers l’humour, l’auteur propose une série de « leçons de vie » tirées de l’attitude des chats, appliquées à la lutte contre le fascisme. 

19/09/2025, 09:00

ActuaLitté

Vol de rubis et meurtres en série : panique au Dolphin Hotel

Juin 1933. Kitty Underhay, jeune femme indépendante et résolue, vient de reprendre la direction de l’hôtel familial, le Dolphin. Niché sur la paisible côte anglaise, l’établissement fourmille de vie : les femmes de chambre s’affairent à faire briller le comptoir d’acajou et les candélabres étincelants de l’élégante réception. Bienvenue dans Meurtre au Dolphin Hotel, d'Helena Dixon (trad. Isabelle Leblond).

19/09/2025, 08:00

ActuaLitté

D'Actuel à Radio Nova : Mariel Primois-Bizot raconte Bizot

Jean-François Bizot, fondateur du magazine Actuel et de la première version de Radio Nova, a marqué durablement le paysage médiatique français. Auteur, patron de presse, homme de radio et reporter, il fut un dénicheur de talents et un passeur d’avant-gardes culturelles, notamment à travers la Sono mondiale.

19/09/2025, 07:00

ActuaLitté

“La vérité peut-elle être non-sens ?”

Dans un monde absurde, au bord du Zambèze, Pouxislas de Pouilleusie, roi ivrogne des fourmis noires, croise par hasard un serpent aveugle long de dix kilomètres. Depuis trente mille ans, celui-ci poursuit le chien bleu et d’autres incongruités censées lui livrer le mot de l’énigme de l’existence. La fourmi lui fera découvrir l’alcool, et en échange le serpent l’aidera à conquérir la planète – mais avant cela, il faudra mater une révolution de palais fomentée par un ecclésiastique ambitieux et une Messaline abstinente.

18/09/2025, 08:00

ActuaLitté

Trolls et réseaux sociaux : de l’anonymat à la haine

Moqueur, provocateur, parfois drôle mais le plus souvent cruel, le troll se cache derrière l’anonymat et rôde sur les réseaux, les forums et dans les débats publics. Sous ses airs comiques, il incarne en réalité une haine contemporaine dans Foules ressentimentales, Petite philosophie des trolls de Valentin Husson (Philosophie Magazine Éditeur).

18/09/2025, 07:00

ActuaLitté

Femmes en musique : l’écho retrouvé d’une mémoire oubliée

17/09/2025, 18:32

ActuaLitté

Tout brûle. Et ce n'est qu'un début

Juan Gómez-Jurado s'aventure dans un récit sous haute tension, porté par des personnages cabossés, hantés par la douleur et mus par une irrépressible volonté de survie. Au centre, des figures féminines dont le passé trop lourd n’empêche pas l’avancée : épuisées mais combatives, elles avancent dans un monde où la moindre erreur peut se payer au prix fort. Et surtout, Tout brûle (traduction : Judith Vernant)

 

17/09/2025, 17:12

ActuaLitté

Toxic Avenger signe Inframonde, bande originale du Silent Jenny, signé Mathieu Bablet

Le Label 619 de la maison Rue de Sèvres poursuit sa collaboration avec Toxic Avenger. Après la production des bandes originales du film Mutafukaz et de la bande dessinée Carbone & Silicium, c’est une autre aventure musico-graphique qui s’en vient avec la BD Silent Jenny, accompagnée de sa bande originale...

17/09/2025, 11:00

ActuaLitté

Tambora

16/09/2025, 16:31

ActuaLitté

Clarice Lispector : ses entretiens inédits paraissent enfin en français

L'art est une quête, n'est-ce pas ? , recueil d'entretiens menés par Clarice Lispector avec des figures majeures de la culture brésilienne et latino-américaine, paraîtra en français le 2 octobre 2025, dans une traduction d'Izabella Borgès.

15/09/2025, 16:39

ActuaLitté

Lézardes, d’Hélène Frédérick : un hymne aux failles qui nous tiennent debou

Il est des livres qui ne se contentent pas de raconter une histoire : ils en ouvrent plusieurs, simultanément, comme si chaque page recelait une fissure où s’engouffre le réel. Lézardes, le nouveau texte d’Hélène Frédérick, appartient à cette catégorie rare. 

15/09/2025, 08:00

ActuaLitté

Les Ensablés - La Reine battue, d'Henri Duvernois

Le propre du « petit maître » est d’être discret. Un temps, il s’impose, il plaît... Puis disparaît, écrasé sous les poids des « grands ». C’est que l’on ne peut pas retenir tout le monde. J’ai mes « petits maîtres » favoris, et l’un d’eux, vous le savez peut-être, car j’en ai déjà parlé, s’appelle Henri Duvernois. Récemment, dans un vide-grenier, perdu dans un amas de livres vendus un euro chacun, je suis tombé sur son roman « La Reine battue » publié sur papier alfa bouffant dans la belle collection de luxe Le livre de demain, où le texte s’orne de gravures. Je l’ai acheté évidemment, sachant à l’avance que je ne serais pas déçu. Par Hervé Bel.

14/09/2025, 10:00

ActuaLitté

Ces rencontres improbables entre stars du cinéma français et hollywoodien

On n’aurait sans doute pas imaginé Miou-Miou au générique d’un western produit par Sergio Leone, ni François Truffaut s’aventurer à Hollywood pour incarner un spécialiste des ovnis sous la direction de Steven Spielberg. Et pourtant, ces situations improbables ont bel et bien existé.

13/09/2025, 07:00

ActuaLitté

Jours de révolte : Gigi Leung raconte la jeunesse en lutte à Hong Kong

Sous ses airs de roman choral discret, Jours de révolte est un texte de fractures. Fracture politique d’abord, sociale ensuite, intime enfin. Traduit du chinois (traducteur : Y. L.), le livre de Gigi Leung Lee-Chi capte les ambiguïtés d’une jeunesse hongkongaise écartelée entre engagement et lassitude, colère sourde et banalité du quotidien.

12/09/2025, 15:17

ActuaLitté

Que faire de la littérature ? Quand Édouard Louis renverse la table

Édouard Louis n’aime pas les détours. Son nouveau texte, Que faire de la littérature ? (Flammarion), s’affiche d’emblée comme un manifeste. Non pas une somme académique, ni un essai théorique au sens strict, mais une adresse directe, sous forme d’entretien prolongé, où la réflexion surgit avec l’urgence d’une parole en lutte. La question posée – « Que faire de la littérature ? » – n’est pas rhétorique. Elle engage un combat : pourquoi écrire aujourd’hui, avec quelle langue, pour qui, et contre quoi ?

12/09/2025, 13:10

ActuaLitté

Qui est ce jeune poète qui concurrence La Femme de ménage ?

36e semaine de l'année (du 1 au 7 septembre 2025) : les professeurs de lettres de collège et lycée ont pu faire connaissance avec leurs classes et transmettre aux élèves la liste des œuvres à acheter pour cette année. Une rentrée scolaire qui, cumulée à la rentrée littéraire, permet de mettre (enfin) un petit coup de pied dans la fourmilière de La Femme de ménage.

12/09/2025, 12:10

Top Articles

"Ce n’est pas qu’on n’aime pas Carrère ou Mauvignier, c’est qu’ils n’ont pas besoin de nous" Je voulais vivre, élu plus beau titre de l'année 2025 Demon Slayer : au moins une bonne raison de ne pas se précipiter "Ce n'est pas de la science-fiction, c'est de la littérature" : le choc du roman de Mathieu Belezi
Lettre d'information Flux RSS Contact Qui sommes nous ? Mentions légales Connexion
Politique de confidentialité Charte commentaires Tendances et Célébrités
linkedin soundcloud twitter facebook rss flicker youtube instagram
© 2007 - 2025 - Actualitte.com. Tous droits réservés.