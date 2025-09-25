The Big Burn : quand un braquage infernal défie le Diable

Plutôt que de se contenter d’un récit infernal toxique, Henderson imagine un enfer-casino, un lieu où l’espoir est distribué pour mieux être arraché : une arène luciférienne où tout pari est piégé. Ainsi, le fameux “Diable” ne se révèle pas sous les traits d’un monstre cramoisi, mais bien en gérant de salle de jeux — sinistre maître de cérémonie d’un lieu de tentations.

Dès le premier chapitre, Henderson plonge le lecteur au cœur d’un braquage rythmé, sans longue introduction: Owen et Carlie s’introduisent dans le même guichet bancaire, selon des méthodes opposées, et la rencontre est explosive — littéralement.

Étoile du matin... chagrin

Et le ton est donné : la fluidité des dialogues, la rapidité du retournement, l’emboîtement et les causalités... Le scénario va vite, frappe fort et nous met immédiatement au cœur du récit : il s'agit moins d'un énième Ocean Eleven que d'une revisite de L'Associé du diable, et qui va tourner bien différemment encore.

Quand les protagonistes sont coincés par la police, ils acceptent d’échanger leurs âmes contre la liberté — c’est ici que le casse devient existentiel. Mais le prix payé dépasse les attentes : vendre son âme revient à perdre ce qui rendait leur duo vivant — l’amour, la passion, l’élan.

Ce choix narratif installe immédiatement un trio d’enjeux : le casse, la récupération des âmes, et la quête affective entre les deux êtres. Au gré des chapitres, le récit s’étoffe — dans le #3, la bande pénètre l’enfer lui-même, chacun devant affronter sa propre destinée.

Cette structure en crescendo — du vol terrestre à l’infiltration infernale — tire le lecteur vers des zones plus sombres, mais toujours maîtrisées. On craindrait légitimement un déséquilibre tonal, Henderson parvient à maintenir un astucieux dosage entre action, tension psychologique et moments plus intérieurs.

Mise en image magistrale

Le pari graphique est tout aussi audacieux. Lee Garbett adopte un format imposant qui lui permet des compositions spectaculaires — panneaux panoramiques, doubles pages, découpe dynamique. Ce mélange entre cambriolages et enfers fonctionne précisément parce que chaque décor est pensé comme une pièce du casse.

Garbett excelle dans les visages, les instants d’émotion, mais aussi les scènes d’action qui ne sont jamais en reste : une course-poursuite sur falaise, par exemple, est rendue avec un glamour nerveux.

Loughridge, de son côté, module les palettes avec finesse : tons rougeoyants dans les scènes démoniaques, teintes plus claires pour les moments terrestres, jusqu’à introduire des lavis qui rendent tangible la frontière entre l’au-delà et le monde réel.

Quant au Diable — souvent point faible dans ce genre de traitement —, il est ici rendu avec un charme ambigu : coiffé, élégant, insidieux. Loin des clichés cornu-sabots, il incarne une séduction dangereuse (notamment via l’usage de bulles noires pour ses dialogues). Certains critiques soulignent que son design manque d’intensité — trop sobre ? —, mais ce choix minimaliste permet aussi de concentrer la puissance de ses interventions.

Donner son âme au chat...

Les forces de The Big Burn tiennent à sa cohésion. Le mélange des genres — romance, casse, fantastique — ne sonne jamais artificiel : chaque registre alimente l’autre. Le lecteur est à la fois intrigué par les mécanismes de l’enfer-casino et ému par les dilemmes intimes des personnages.

La densité dramatique est aussi fonctionnelle — pas de scènes superflues : tout concourt à créer un crescendo tendu. De fait, la narration avance à un rythme méthodique, tout vient à point, sans artifice ni rebondissements téléphonés. À vrai dire, j’étais même (très personnellement) agréablement surpris de ce que le final ne ressemblait à rien de ce que j’avais imaginé.

La partie visuelle apporte une impulsion permanente : on ne reste pas figé dans les cases, on avance comme dans un film — ou un spectacle —, porté par la mise en scène.

Les limites, hélas, sont perceptibles dans l’espace contraint : trois numéros pour traiter un tel concept, c’est ambitieux. Quelques personnages secondaires restent esquissés, sans suffisamment de profondeur à ce stade. Des petites bribes dont on espère le développement dans les tomes suivants — pour ne pas nous laisser sur la faim de ce que sont pleinement ces personnages.

De plus, l’équilibre tonal est parfois fragile : certaines transitions entre tension et légèreté prennent de court. Mais ce sont des ajustements de parcours, non des défauts structurels.

Après, reste ce concept même d’enfer-casino : au choix, d’une audace remarquable ou lieu commun de la métaphore, entre Tantale et Sisyphe. À mes yeux, c’est précisément ce contraste qui fait le sel du projet.

Une infernale expérience

The Big Burn (traduction de Lucie Calame) est une invitation à plonger dans un labyrinthe moral où chaque pari est une trahison possible. La première trilogie tient ses promesses : un récit tendu, visuellement somptueux, porté par des personnages qui aspirent à plus que leur survie — à retrouver leur humanité.

Si quelques zones d’ombre subsistent, elles nourrissent l’anticipation. Le plaisir que procure ce titre tient autant au défi narratif qu’à la résonance émotionnelle — quand on comprend que le véritable casse, c’est de reconquérir ce que l’on a perdu : son âme, son lien, sa liberté.

En incarnant le style et l’ambition créative du label DSTLRY, The Big Burn prouve que le comic peut être, à la fois, aventure, introspection et terrain expérimental. On ressort de cette lecture brûlée — mais avide de revenir pour le prochain round.

Par Nicolas Gary

Contact : ng@actualitte.com