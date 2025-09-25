À Toulouse, La Librairie. lutte face à un redressement judiciaire

« Aujourd'hui, nous avons besoin de vous pour sauver La Librairie. ! », annoncent Amélie Georgin et Lysiane Ozanic en ouverture de leur financement participatif, ouvert sur la plateforme Ulule, lequel vise la collecte de 20.000 €, au minimum.

L'enseigne, inaugurée en novembre 2024 au 9, rue Alexandre Falguière à Toulouse, connait en effet une situation économique délicate, avec un placement en redressement judiciaire depuis quelques semaines.

Les mois d'été n'ont pas été satisfaisants, détaillent les propriétaires de la librairie, qui rappellent qu'elles ont manqué de trésorerie « depuis l'ouverture », laquelle avait été retardée de deux mois en raison « de l'absence d'un plafond coupe-feu nécessaire aux normes de sécurité ». Outre une dépense imprévue de 15.000 €, cette mauvaise surprise avait privé le commerce, à l'ouverture, des retombées commerciales de la rentrée littéraire et des premiers achats en vue des fêtes de fin d'année.

« Notre projet a été financé par un emprunt bancaire de 140.000 € remboursable sur 7 ans. L'achat du stock — lui — n'a pas été financé par la banque », détaillent encore Amélie Georgin et Lysiane Ozanic, en ajoutant que l'enseigne n'a reçu aucune aide « de la part des organismes paritaires du livre ».

Toutes deux ont obtenu un prêt personnel de 20.000 €, octroyé par le Réseau Initiative Haute-Garonne et BPI, pour mener à bien le projet. Elles précisent qu'elles ne se rémunèrent pas, mais ont tenu à embaucher un libraire expérimenté dès l'ouverture.

Malgré les difficultés, La Librairie. a poursuivi son développement avec la mise en place d'un site marchand et le déploiement d'une programmation événementielle dans les prochains mois, jusqu'au premier anniversaire de la librairie, le 27 novembre prochain.

Il est possible de participer à la collecte à cette adresse.

Par Antoine Oury

Contact : ao@actualitte.com