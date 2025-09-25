Hadrien Laroche, nouveau directeur scientifique du Festival de l’histoire de l’art

Le Festival de l’histoire de l’art, organisé en partenariat avec le château de Fontainebleau sous l’égide du ministère de la Culture, réunit sur trois jours l’ensemble du monde de l’histoire de l’art et le grand public lors d’un week-end de juin au château de Fontainebleau et aux alentours.

Le festival est un moment fort où les historiennes et les historiens de l’art dans leur très grande diversité viennent débattre ou présenter des sujets en lien avec le thème ou le pays invité de l’édition.

Il succède à Veerle Thielemans, directrice scientifique des sept dernières éditions du festival.

La quinzième édition du festival, qui se tiendra les 5, 6 et 7 juin 2026 à Fontainebleau, s’intéressera au thème de la mode dans l’histoire de l’art et mettra à l’honneur le Maroc.

Questions postcoloniales et traumatismes

Né à Paris, écrivain, philosophe et chercheur, Hadrien Laroche est également un expert en diplomatie culturelle. Ancien élève de l'École normale supérieure (ENS-Fontenay), il a soutenu son doctorat de philosophie sous la direction de Jacques Derrida à l'École des hautes études en sciences sociales (EHESS, Paris, 1995).

Ses recherches et publications portent sur les questions postcoloniales, les traumatismes, la violence et l'exil, d'un point de vue philosophique, historique et intime. Hadrien Laroche a publié des fictions, parmi lesquelles Les Orphelins (2005), Les Hérétiques (2007) ou La Restitution (2009) : ce dernier ouvrage est la première fiction française qui s’intéresse à la question des spoliations des œuvres d’art des collectionneurs juifs pendant la Seconde Guerre mondiale.

Le champ des objets occupe une grande place dans cet ouvrage, mais aussi dans son travail en général, comme en témoigne Duchamp Déchets, les hommes, les objets, la catastrophe (Édition du Regard, 2014).

Il se spécialise plus largement dans la question des musées comme outil de diplomatie culturelle en s’interrogeant sur la manière dont les institutions culturelles façonnent l'engagement mondial : en particulier les enjeux des restitutions, mais aussi l'intégration, le dialogue entre les cultures et les questions sociales.

Il a travaillé pour le ministère des Affaires étrangères, dans le domaine de la diplomatie culturelle, dans divers pays, et pour la commission française pour l’UNESCO.

Il enseigne aujourd’hui à Sciences Po Paris dans le cadre du séminaire « L’art de la relation, diplomatie, culture, arts ».

De 2018 à 2020, il a été en charge du développement culturel à l’INHA et y a créé une programmation transdisciplinaire faisant dialoguer l’histoire de l’art avec la philosophie, le cinéma, la littérature et le spectacle vivant.

Il souhaite, au sein du festival, promouvoir les relations entre art, diplomatie et société, par une programmation transversale en prise avec les grandes questions contemporaines dont l’histoire de l’art se fait l’écho.

