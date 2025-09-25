Débats publics, la “maison des dirigeants”, recrute une éditrice

Fanny Noetinger a débuté sa carrière en 2021 aux Éditions Actes Sud, où elle a occupé pendant plus de deux ans et demi un poste d’éditrice. Elle y a notamment été chargée de la collection Imprimerie nationale Éditions (beaux livres et ouvrages de référence) et a supervisé la création et production de masterclasses, ainsi que la coordination de la Grande Grammaire du Français, ouvrage de référence publié en 2021.

En 2024, elle rejoint Magnard Vuibert Delagrave pour un contrat de six mois, où elle assure le suivi de projets pédagogiques : concours, rééditions et nouveautés.

De septembre 2024 à août 2025, elle exerce en tant qu’auto-entrepreneuse, poursuivant son activité d’éditrice en freelance, notamment sur des projets d’édition spécialisée et de conseil éditorial.

Avec l’arrivée de Fanny Noetinger, l’équipe de Débats Publics se compose désormais de Déborah Soufir, directrice administrative et financière, Véronique Prot, secrétaire générale, et Mathieu Roger Lacan, conseiller éditorial.

Fondées en 2007 par Michel Lafon et Matthias Leridon, les Éditions Débats Publics se donnent pour vocation de publier des dirigeants et des décideurs qui souhaitent partager leurs réflexions sur les grandes transformations contemporaines.

