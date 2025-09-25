Serdu, le dessinateur qui voulait “faire sourire”, est mort

Né le 19 janvier 1940 à La Glanerie, en Wallonie picarde, Serge Duhayon grandit dans un environnement propice à la création : un père instituteur passionné de dessin et de photographie, et une mère musicienne. Très tôt attiré par le dessin, il suit des études gréco-latines avant d’obtenir un régendat en arts plastiques, un niveau licence dans les critères français.

De 1960 à 2000, il enseigne les arts plastiques dans le Tournaisis, notamment à l’Institut Don Bosco de Tournai. Inspiré par la pédagogie de Don Bosco, il cherche à rendre ses cours vivants et accessibles, mêlant parfois musique et arts visuels. En parallèle, il nourrit déjà sa passion pour le dessin de presse et l’illustration.

T’as-ti in neom picard ?

À partir des années 1970, Serdu publie régulièrement dans de nombreux journaux belges et français des caricatures et autres dessins d’actualité : Le Vif/L’Express, La Libre Belgique, L’Avenir, Nord Éclair, DH, Trends-Tendances, L’Express, Notre Temps. Chaque vendredi, les lecteurs du Courrier de l’Escaut attendaient son dessin de la semaine, rappelle L'Avenir. On le retrouvait aussi en direct dans des salons, conférences ou festivals, dessinant sur le vif, ou encore offrant son trait à des associations caritatives locales.

Dans les années 1980, Serdu s’aventure dans l’univers de la bande dessinée. En 1986, il participe à l’album À la recherche d’Oesterheld et de tant d’autres !, publié par Amnesty International, où il signe un strip. Il contribue ensuite à des albums collectifs comme Animaux a(d)mis (1990) en faveur de la cause animale.

En 1990, il collabore avec André Franquin sur le troisième tome de Petit Noël (Marsu Productions). Deux ans plus tard, il scénarise le deuxième tome du P’tit Bout d’chique, dessiné par François Walthéry. En 1993, il entre dans les pages de Spirou, y publiant quelques gags et même la couverture du numéro 2891, du 8 septembre 1993.

Très attaché à sa région, Serdu illustre plusieurs ouvrages en picard : T’as-ti in neom picard ? (1991), Padzous ène take dé bèle (1991), Dis cha comme ichi : Expressions picardes (1994), Lés maximes éd’pépère Hinri (1996). Il publie aussi des ouvrages personnels, dont Libres pensées (1999).

En 2005, il répond à l’appel de l’armée belge en participant à l’album collectif BDéfense !, vendu au profit d’œuvres caritatives. Toujours impliqué, il contribue aussi à la vie associative, cofondant l’APPER (association de parents pour la protection des enfants sur les routes) après la mort de sa fille dans un accident. En 2016, il a reçu le « Petit Potier », distinction honorifique décernée par la ville de Tournai.

En 2014, il est diagnostiqué atteint de la maladie de Parkinson. Cela ne l’empêche pas de continuer à dessiner, notamment avec l’ouvrage Parkinson parade (2017), réalisé avec Gérald Dochy, lui-même malade.

Parmi les hommages rendus au dessinateur, celui d’Isabelle Resplendino, présidente fondatrice de l’association pour les Français en situation de handicap, témoigne : « J’ai eu le grand plaisir et le grand honneur de le connaître. J’ai de ses dessins accrochés aux murs de ma maison, dont une caricature me représentant en plein boulot, et tous les dessins qu’il avait faits pour un congrès où je l’avais sollicité… Il était toujours partant pour aider les bonnes causes, du handicap, du droit des enfants. »

Elle rappelle également que « le Livre blanc de la Ligue des Droits de l’Enfant et d’autres ouvrages et colloques garderont indéfiniment ses œuvres », avant d’évoquer le drame intime qui l’avait conduit à militer pour la sécurité routière, après la perte de son enfant dans un accident. Et de conclure, avec une pointe d’humour tendre : « Est-ce que tu vas croquer les anges, Saint-Pierre, Jésus, Marie et Dieu le père ? J’ai hâte de voir ça. À plus tard. »

Crédits photo : Jamain (CC BY-SA 3.0)

Par Hocine Bouhadjera

Contact : hb@actualitte.com