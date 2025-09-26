Gioconda suit l’éveil amoureux d’un adolescent de Thessalonique et d’une jeune fille juive, sous un ciel assombri par l’Occupation. Nikos Kokantzis compose un chant bref et incandescent, que la traduction de Michel Volkovitch restitue avec justesse. La nouvelle édition, accompagnée des illustrations d’Anne Defréville, ravive un classique discret où la mémoire et le désir se répondent.

Coralie Sécher, de la Librairie Coiffard à Nantes, partage son souvenir de lecture :

J'ai découvert Gioconda assez tardivement dans ma vie de libraire. Après un cours de fonds en littérature européenne, une apprentie est revenue avec une liste de livres et l'envie de lire celui-ci. Nous en avons discuté et je l'ai lu aussitôt, car elle semblait avoir été très émue.

À mon tour, j'ai été happée, éblouie et profondément bouleversée par cette initiation amoureuse et sensuelle. Nikos Kokantzis a créé en moi un éblouissement, un volcan, une évidence.

Après quinze années en librairie, je compte sur les doigts d'une main ces moments d'épiphanie, ces lectures qui réconfortent autant qu'elles bousculent.

Aujourd'hui encore, lorsque je conseille ce roman, je me sens toujours un peu fébrile. Je jalouse les lecteurs et lectrices qui vont découvrir ce texte pour la première fois ! Souvent, je raconte très peu de ce roman et leur indique seulement : « Cette histoire, c'est la plus belle histoire d'amour que j'ai jamais lue », espérant que ne pas trop en dire rendra l'expérience intacte.

Gioconda est un texte sensible qui parle à tous ceux qui aiment et ont aimé un jour, à ceux qui ont été aimés, mais surtout aux amoureux de l'amour.

À LIRE - Gioconda, histoire d'un amour éternel entre deux adolescents grecs

J'invite les libraires, lecteurs et lectrices qui ne l'auraient jamais ouvert a tenter l'expérience, elle en vaut la peine.

Pour ma part, je repousse encore un peu le moment de relire ce court roman. Je sais par avance que ce sera une parenthèse inoubliable, une nouvelle fois. J'ai hâte.

Par Auteur invité

Contact : contact@actualitte.com