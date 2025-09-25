Un inédit de Georges Perec paraît en octobre, qui anticipait l’ère des IA

Conçue en 1968 pour une commande de la radio sarroise, La Machine présente une unité de contrôle et trois processeurs, chargés de décortiquer un poème de Goethe.

Une « mise à jour » contemporaine

L’œuvre, à la fois ludique et visionnaire, explore les capacités créatives – et leurs limites – de l’informatique. En son temps, Perec avait envisagé d’en écrire une version française à partir d’un poème canonique, mais l’occasion ne s’était jamais présentée. C’est donc pour la première fois que le texte paraît en français, près de soixante ans après sa conception.

Pour accompagner cette publication, le traducteur Valentin Decoppet et la poète Camille Bloomfield proposent un hommage sous forme de « mise à jour » : leur réinterprétation transpose l’expérience originale à partir d’un poème de Paul Verlaine, la célèbre Chanson d’automne. Le duo redonne vie à cette expérimentation littéraire oubliée, en la reliant à nos préoccupations contemporaines autour de la place des machines dans la création artistique.

En 2022 déjà, quarante ans après la mort de Georges Perec, un projet inédit de l’écrivain voyait enfin le jour. Les éditions du Seuil publiaient Lieux, ouvrage inachevé que l'auteur avait commencé en 1969 et abandonné en 1975. Un ouvrage intégralement disponible en ligne, gratuitement.

Avec Lieux, Perec souhaitait décrire 24 endroits de Paris, sa ville natale, à raison de deux textes par mois pendant douze ans. L’objectif était de réunir au total 288 textes, dont la moitié rédigée « sur le vif », à partir d’observations directes, et l’autre moitié écrite de mémoire, nourrie de souvenirs. De 1969 à 1975, Georges Perec rédigea 133 textes pour son projet, resté inachevé.

Membre de l’Oulipo, Georges Perec (1936-1982) a marqué la littérature par ses contraintes formelles et son inventivité, des Choses (prix Renaudot 1965) à La Vie mode d’emploi (prix Médicis 1978). Son complice Eugen Helmlé (1927-2000), grand traducteur de la littérature française vers l’allemand, fut son interprète privilégié, mais aussi celui de Marguerite Duras, Jean Echenoz ou Martin Winckler.

