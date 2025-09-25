Le 38ᵉ Prix Roberval dévoile ses finalistes : science et technologie mises à l’honneur

Au cours de l’été 2025, les œuvres présélectionnées en juin ont été examinées par des experts et membres du jury. Les catégories Enseignement supérieur et Jeunesse ont fait l’objet d’évaluations spécialisées, tandis que l’ensemble des jurés a analysé les propositions relevant des catégories Grand public, Télévision, et Journalisme scientifique et technique.

À l’issue de ces délibérations, 18 œuvres ont été retenues pour la finale. Elles se distinguent par leur clarté, leur inventivité et leur capacité à éveiller la curiosité du public sur des sujets scientifiques et technologiques variés.

Les 18 œuvres finalistes de l’édition 2025 :

Catégorie « Grand public » :

Jacques P.M. Schmitt, Histoires d’innovation, EDP Sciences

Mokrane Bouzeghoub, Michel Daydé, Christian Jutten, Le calcul à découvert, CNRS Éditions

Olivier Lascar, Deepfake – L’IA au service du faux, Eyrolles

Catégorie « Enseignement supérieur »

Joël Guidez, Les réacteurs rapides, EDP Sciences

Hélène Chepfer, Laurence Picon, Marine Bonazzola, Principes de la télédétection. Applications à l’observation de la Terre et son climat, Dunod

Régis Le Maitre, Jean-Christophe Kraemer, Principes du vol de l’avion. Aérodynamique – Mécanique du vol – Pilotage. De la PPL à l’ATPL, Éditions Cépaduès

Catégorie Jeunesse

Didier Roy, Pierre-Yves Oudeyer – Illustrations de Clémentine Latron, C’est pas moi, c’est l’IA, Nathan

Jack Guichard, Stéphanie Alastra, C’est pas sorcier – L’histoire du numérique, Éditions Deux Coqs d’Or

Valérie Roques, Marie Durieux, Pascal Regnauld, Le fluide non-newtonien, SAS Les Cogiteurs

Catégorie « Télévision »

Dominique Forget, Yanic Lapointe, Sous l’eau, l’Eldorado, émission Découverte – Radio Canada

Hugo Hernandez, Thierry Fessard, Air France, une techno de haut vol, RMC Production

Olivier Lacaze, TESLA : Les secrets de sa voiture électrique, RMC Production

Jean-Christophe Ribot, VROUM : Une brève histoire de l’automobile, ZED et Arte

Thomas Marlier, Guillaume Lenel, Collisions : Chasseurs d’astéroïdes, coproduction Nomades, A Table Production et Mélusine Production avec la participation de France Télévisions

Catégorie « Journalisme scientifique et technique »

Hugo Leroux, Organes sur puce : un bond décisif pour la médecine, Science & Vie – Reworld Media

Adrien Denele, Qui sera le SpaceX français ?, Science & Vie – Reworld Media

Sylvie Boistard, Hervé Ratel, Alerte aux plastiques dans nos aliments, Sciences et Avenir (France)

Simon Devos, Le grand retour de la bande magnétique, Epsiloon Magazine – Unique Héritage Media

La remise officielle des prix se tiendra le samedi 22 novembre 2025 à 19h30, au Théâtre Impérial – Opéra de Compiègne. Ce rendez-vous constituera un moment fort, destiné à célébrer la diffusion des connaissances scientifiques et à encourager la curiosité intellectuelle.

Le nombre de places étant limité à 500 personnes, les inscriptions seront ouvertes du 1ᵉʳ octobre au 14 novembre 2025. L’entrée est gratuite mais l’inscription obligatoire, à effectuer sur le site : www.prixroberval.utc.fr.

Les finalistes seront accueillis à Compiègne par le comité d’organisation les 21 et 22 novembre 2025, avant la cérémonie.

Le jury 2025 rassemble des personnalités issues des milieux académiques, industriels et de la médiation scientifique, représentatives de la diversité de la francophonie. Il est présidé par Claire Rossi, directrice de l’UTC. Ses membres :

Luc Alba, Manager Innovation chez Safran, Paris

Elisabeth Brunier, enseignante-chercheuse en génie des procédés industriels, UTC Compiègne

Evelyne Garnier-Zarli, présidente d’honneur de la CIRUISEF, professeure émérite, Université Paris Est Créteil

Daniel Kaplan, membre de l’Académie des sciences, Paris

Catherine Langlais, membre de l’Académie des technologies et vice-présidente de la fondation La Main à la pâte, Paris

Jeannita Richard, réalisatrice de documentaires scientifiques pour la télévision publique canadienne, membre de l’Association des communicateurs scientifiques du Québec, Montréal

Jacqueline Stubbe, experte matériaux chez ENGIE, Bruxelles

Nathalie Verbruggen, professeure en physiologie et génétique moléculaire des plantes, membre de l’Académie royale de Belgique, Bruxelles

Mohamad Khalil, professeur à la Faculté de génie et directeur de centre de recherche à l’Université Libanaise, Tripoli

Créé par l’UTC, le Prix Roberval est un concours international ouvert à tous les pays de la francophonie. Il récompense chaque année des œuvres consacrées à l’explication de la technologie dans cinq catégories : enseignement supérieur, grand public, télévision, jeunesse, et journalisme scientifique et technique. Ces œuvres prennent des formes diverses : livres, documentaires, articles, productions numériques.

La gestion du Prix est assurée par le pôle Cultures Scientifique, Technique et Industrielle (CSTI) de l’UTC, dirigé par le Pr Karim El Kirat, délégué général du concours.

Le Prix Roberval bénéficie du soutien de la Délégation générale à la langue française et aux langues de France (DGLFLF), du Conseil départemental de l’Oise, de la ville de Compiègne, de Sorbonne Université, de l’Académie des technologies et bien entendu de l’Université de Technologie de Compiègne.

Les lauréats de la 37ᵉ édition du Prix Roberval, ont distingué neuf œuvres dans les différentes catégories. En Grand public, le prix a été attribué à Voyage au bout de l’IA – Ce qu’il faut savoir sur l’intelligence artificielle d’Axel Cypel (Éditions De Boeck Supérieur). En Enseignement supérieur, le lauréat est La protection intégrée des cultures de Josée Fortin, Roger Doucet et Onil Samuel (Éditions Berger), tandis qu’une mention spéciale a salué Imager l’invisible avec la lumière de Cathie Valenton et Sylvain Gigan (EDP Sciences).

En Jeunesse, le prix est revenu à Maud Fontenoy pour Les super pouvoirs des animaux marins (Éditions Nathan), et le coup de cœur des étudiants de l’UTC à Arnaud Stiepen et Urbain Ortmans pour Les smartphones et Le making-of (VEDIA). Côté Télévision, le prix a distingué Tour, Ponts, Gares : Le génie de Gustave Eiffel révélé de Thierry Fessard et Hugo Hernandez (RMC Production et Kwanka), complété par une mention spéciale pour Le Génie Romain de Hugues Demeude, François Guillaume et Herlé Jouon (Grand Angle Productions).

Enfin, en Journalisme scientifique et technique, le lauréat est Romain Raffegeau pour La Révolution de l’IA générative (Science & Vie Junior), et le coup de cœur de l’Académie des technologies est allé à Évrad-Ouicem Eljouahoura pour Voyage au cœur de l’ordinateur quantique (Science & Vie).

