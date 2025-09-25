Île-de-France : un plan d’envergure pour réconcilier les jeunes avec la lecture

Depuis 2022, le programme « Lectures à voix haute » sillonne les lycées et CFA franciliens. Des comédiens et des auteurs se déplacent pour prêter leur voix à des textes choisis, offrant aux élèves une expérience sensorielle et vivante de la littérature. Irène Jacob, Thibault de Montalembert ou encore Samuel Étienne ont déjà participé à ces rencontres, qui mêlent théâtre, récit et émotion.

En 2024-2025, pas moins de 85 lectures ont été organisées. Pour pérenniser cette dynamique, la Région a voté une enveloppe de 100 000 €, preuve d’une volonté politique affirmée.

Les clubs de lecture, laboratoires d’échanges

Parallèlement, la Région encourage la création et le développement de clubs de lecture dans les établissements. Ces espaces offrent aux jeunes l’occasion de partager leurs impressions de lecture, de dialoguer avec des auteurs ou de participer à des ateliers d’écriture.

Une cinquantaine de clubs existent déjà, et 35 projets supplémentaires viennent d’être validés lors de la Commission de septembre. L’objectif : faire du livre un vecteur de convivialité et non une contrainte scolaire.

Des actions multiples depuis 2016

L’engagement régional ne date pas d’hier. Depuis 2016, plus de 160 000 lycéens ont bénéficié d’initiatives littéraires financées à hauteur de 7,7 millions d’euros. Parmi elles, plusieurs dispositifs structurants :

Les Leçons de littérature (lancées en 2018), qui accueillent chaque année une centaine d’auteurs dans les lycées.

Le Prix littéraire des lycées, créé en 2011, qui permet aux élèves de rencontrer des écrivains et de débattre autour d’ouvrages contemporains. En 2024-2025, près de 1 000 lycéens y ont pris part.

La Quinzaine de la librairie, qui réunit chaque année une cinquantaine de classes et invite entre 1 000 et 1 500 élèves à franchir le seuil des librairies indépendantes franciliennes.

Un passe culturel régional pour acheter des livres

Depuis la rentrée 2025, la Région a également choisi de miser sur l’accès direct aux ouvrages. Chaque jeune francilien âgé de 15 à 25 ans bénéficie de 100 € via l’application LABAZ, somme utilisable exclusivement dans les librairies indépendantes locales. Une manière de soutenir à la fois les lecteurs en herbe et le tissu culturel de proximité.

Redonner confiance dans la lecture

À l’heure où l’attention se fragmente, ces actions rappellent que la lecture peut encore rassembler et susciter de l’enthousiasme. La stratégie de la Région Île-de-France s’appuie sur un constat simple : pour que les adolescents lisent, il faut leur offrir des expériences variées, conviviales et incarnées.

Entre lectures théâtralisées, clubs dynamiques et rencontres avec les auteurs, c’est tout un écosystème du livre qui se déploie. Reste à voir si cette politique ambitieuse saura inverser la tendance d’un désintérêt croissant pour les mots imprimés. Mais une chose est sûre : jamais autant d’initiatives n’avaient été lancées pour rapprocher les jeunes de la littérature.

Par Dépêche

Contact : depeche@actualitte.com