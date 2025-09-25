Prix Roman des étudiants France Culture : 5 romans dans la course

La sélection du Prix Roman des étudiants France Culture 2026

Jakuta Alikavazovic, Au grand jamais – Éditions Gallimard

Thibault Daelman, L’Entroubli – Éditions Le Tripode

Grégory Le Floch, Peau d’ourse – Éditions du Seuil

Séphora Pondi, Avale – Éditions Grasset

Laura Vazquez, Les Forces – Éditions du Sous-sol

Tous les étudiants, quelle que soit leur filière, peuvent intégrer le jury du Prix Roman des étudiants France Culture sur simple inscription, à cette adresse, avant le 12 octobre minuit.

D’octobre à décembre 2025, les jurés participeront à une aventure collective, intellectuelle et créative, avec la lecture des cinq romans sélectionnés par France Culture, des rencontres et échanges avec les autrices et auteurs au sein des universités participantes et/ou en ligne, des débats sur une plateforme dédiée afin de croiser leurs points de vue et d’aiguiser leur regard critique, avant le vote et la remise du Prix Roman des étudiants 2026.

L'année dernière, le Prix Roman des étudiants France Culture était revenu à Ilaria ou la conquête de la désobéissance de Gabriella Zalapì, publié par les éditions Zoé en août 2024.

La récompense est soutenue par le ministère chargé de l’Enseignement supérieur et de la Recherche et le Centre national du livre.

