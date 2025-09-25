Prix Roman des étudiants France Culture : 5 romans dans la course

Les productrices et producteurs de France Culture ont sélectionné cinq romans de la rentrée littéraire et, jusqu'au 12 octobre prochain, les étudiants — toutes filières confondues — peuvent s’inscrire pour participer à l’aventure du Prix Roman des étudiants France Culture et voter pour désigner l'ouvrage lauréat.
Le 25/09/2025 à 12:43 par Dépêche
0 Réactions | 0 Partages
Publié le :
25/09/2025 à 12:43
0
Commentaires
0
Partages
Jakuta Alikavazovic, Au grand jamais – Éditions Gallimard
Thibault Daelman, L’Entroubli – Éditions Le Tripode
Grégory Le Floch, Peau d’ourse – Éditions du Seuil
Séphora Pondi, Avale – Éditions Grasset
Laura Vazquez, Les Forces – Éditions du Sous-sol
Tous les étudiants, quelle que soit leur filière, peuvent intégrer le jury du Prix Roman des étudiants France Culture sur simple inscription, à cette adresse, avant le 12 octobre minuit.
D’octobre à décembre 2025, les jurés participeront à une aventure collective, intellectuelle et créative, avec la lecture des cinq romans sélectionnés par France Culture, des rencontres et échanges avec les autrices et auteurs au sein des universités participantes et/ou en ligne, des débats sur une plateforme dédiée afin de croiser leurs points de vue et d’aiguiser leur regard critique, avant le vote et la remise du Prix Roman des étudiants 2026.
À LIRE - 12 titres dans la première sélection du Prix Interallié 2025
L'année dernière, le Prix Roman des étudiants France Culture était revenu à Ilaria ou la conquête de la désobéissance de Gabriella Zalapì, publié par les éditions Zoé en août 2024.
La récompense est soutenue par le ministère chargé de l’Enseignement supérieur et de la Recherche et le Centre national du livre.
Retrouver la liste des prix littéraires français et francophones
Par Dépêche
Contact : depeche@actualitte.com
Paru le 21/08/2025
256 pages
Editions Gallimard
20,50 €
Paru le 21/08/2025
288 pages
Le Tripode Editions
20,00 €
Paru le 22/08/2025
228 pages
Seuil
20,00 €
Paru le 27/08/2025
224 pages
Grasset & Fasquelle
20,00 €
Paru le 21/08/2025
294 pages
Editions du sous-sol
22,50 €
Commenter cet article