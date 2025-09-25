Théâtre contemporain : Madrigall prend le contrôle des Solitaires Intempestifs

Ce rapprochement s’inscrit dans une relation déjà établie : depuis plusieurs années, les livres des Solitaires Intempestifs étaient diffusés par le CDE-Theadiff et distribués par la Sodis, deux entités intégrées à Madrigall. Le nouvel accord, selon Madrigall, vise à renforcer la stabilité financière et éditoriale de la maison, tout en préparant à terme la succession de son fondateur.

François Berreur explique que la décision s’inscrit dans une réflexion sur la pérennité du catalogue : « Malgré un chiffre d’affaires modeste, il me semblait nécessaire d’assurer l’avenir d’un fonds de plus de 700 titres, mêlant auteurs établis et écritures émergentes. Gallimard est apparu comme le partenaire naturel pour garantir cette continuité. »

Un positionnement stratégique pour Madrigall

Pour Madrigall, ce rachat s’inscrit dans une stratégie de consolidation autour du théâtre, domaine historiquement lié au groupe depuis la création du Théâtre du Vieux-Colombier en 1913 et le rôle central de la NRF dans la publication d’auteurs majeurs tels que Paul Claudel, Albert Camus, Jean Genet ou Eugène Ionesco.

Antoine Gallimard souligne que l’intégration des Solitaires Intempestifs « prolonge une histoire éditoriale construite autour du répertoire dramatique », rappelant également la continuité assurée par la collection du Manteau d’Arlequin et l’enrichissement récent du catalogue avec le fonds des Éditions de Minuit.

Les Solitaires Intempestifs ont bâti une identité forte autour de la publication de textes dramatiques, d’essais et de récits liés au théâtre. Leur catalogue, aujourd’hui constitué de plus de 700 titres, représente un espace de diffusion pour des auteurs confirmés comme pour des écritures moins médiatisées nécessitant un temps long pour s’imposer.

Avec ce rachat, Madrigall poursuit sa stratégie de diversification et de consolidation. Déjà propriétaire d’enseignes prestigieuses telles que Flammarion, POL, Minuit, Mercure de France, Christian Bourgois depuis septembre 2024, Sarbacane ou encore Casterman, le groupe renforce son rôle central dans l’édition théâtrale contemporaine. Côté éditorial, avec ses filiales, il affiche un chiffre d’affaires consolidé de 612 millions € en 2023.

Concernant les Éditions Les Solitaires Intempestifs, les comptes de l’exercice clos au 31 décembre 2024 ont bien été déposés mais ne sont pas rendus publics en raison de l’option de confidentialité choisie par la société. Le régime retenu laisse apparaître la taille de l’entreprise, classée dans la catégorie des micro ou petites structures, avec un chiffre d’affaires inférieur à 700.000 € en 2022. Vincent Delorme, directeur financier de Madrigall, a succédé à François Berreur à la gérance en août 2025.

