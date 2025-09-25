Brooklyn : une librairie pour les femmes noires qui aiment les femmes et les livres

Une initiative qui s’inscrit dans un contexte de transformation profonde du quartier, marqué par l’embourgeoisement (ou la gentrification, selon les affinités) et la diminution drastique de la population noire.

L’histoire commence par une rupture brutale. En 2024, Tiffany Dockery, alors cadre chez Google, perd son emploi. Loin de se laisser abattre, elle choisit de réorienter sa trajectoire : liquider son épargne retraite pour fonder l’endroit dont elle rêvait, raconte le New York Times.

De la Silicon Valley à l’utopie culturelle

Originaire de Chicago, installée à New York depuis une décennie, elle savait déjà ce qui la faisait vibrer : les livres, leur circulation, leur pouvoir de créer du lien. Ce pari audacieux, elle le résume par une expression simple : « Faire un pas dans la foi ».

Le nom de la librairie rend hommage à Gladys, la grand-mère de Tiffany Dockery. Une figure marquée par l’histoire de la Grande Migration afro-américaine, et par la force de celles qui ont ouvert la voie. Dans l’espace, son portrait dialogue avec ceux d’icônes littéraires comme Audre Lorde, Jacqueline Woodson ou June Jordan. Les rayons, eux, regorgent d’ouvrages puissants, tels que Sing a Black Girl’s Song de Ntozake Shange ou une biographie de Marsha P. Johnson.

Au-delà des livres, la librairie se veut lieu de vie : soirées de lecture, performances burlesques, conférences d’autrices, rencontres intergénérationnelles. Un tissu social se retisse ainsi, dans un quartier où beaucoup de repères ont été effacés au profit d’immeubles luxueux.

L’esprit des lieux s’ancre dans une esthétique volontairement foisonnante. Rideaux de perles, tabourets rétro, lustres à plumes roses et étagères cintrées composent une atmosphère théâtrale mais chaleureuse, pensée comme un prolongement du foyer. Dockery dit avoir voulu recréer l’ambiance des vendredis passés chez sa grand-mère Gladys, lorsque la maison bruissait de conversations, de musique et de repas partagés. Une mémoire intime devenue matrice d’un tiers-lieu où l’hospitalité est aussi importante que les livres.

Une réponse à la gentrification

La transformation de Bed-Stuy n’est plus à démontrer : selon le Furman Center de l’Université de New York, la population noire y est passée de 75 % en 2000 à 40 % en 2023. Une mutation douloureuse, faite de départs contraints et de patrimoine effacé. « Bed-Stuy a connu le plus grand déplacement de population noire de toute la ville entre 2010 et 2020 », rappelle l’élu local Chi Ossé.

Dans ce contexte, Gladys Books & Wine n’est pas seulement une librairie. C’est une tentative de redonner souffle à un quartier, de créer une enclave culturelle face à une homogénéisation croissante. Un espace où la littérature devient résistance, où l’intime rejoint le politique.

Ouverte officiellement le 9 septembre 2025, après quelques semaines de “soft launch”, la librairie fonctionne à plein régime : du lundi au samedi de 10h à 22h, et le dimanche jusqu’à 19h. En attendant l’obtention de sa licence d’alcool, le bar propose des vins désalcoolisés et une carte de thés et cafés.

Elle projette à terme d’organiser des “pairings” – associations entre un vin et une lecture – pour prolonger le dialogue entre mots et saveurs. À ce programme s’ajoutent projections de films, ateliers, discussions collectives, autant d’occasions de transformer la librairie en agora.

L’écho d’une communauté

L’engagement ne se limite pas aux rayons ni aux soirées. Dockery a choisi de constituer une équipe représentative, intégrant notamment des personnes trans et non binaires, affirmant que leurs voix ont toujours fait partie de l’histoire des communautés lesbiennes noires.

Son ambition est claire : garantir à terme des conditions de travail dignes, incluant l’accès aux soins de santé. Car si Gladys Books & Wine est né d’un pari personnel, il se veut aussi modèle économique viable, capable de durer sans sacrifier ses valeurs.

Lors de l’inauguration, la foule en disait long. Femmes venues de tout New York, jeunes diplômées, habitantes de longue date, militantes queer : toutes se retrouvaient dans ce lieu qui offrait plus qu’un café et quelques étagères. « L’espace, c’est ce dont notre communauté a besoin », résumait une visiteuse. Besoin de lieux pour discuter, tricoter, débattre ou simplement respirer.

Tout au long de la soirée, Tiffany Dockery recevait des poignées de mains, des sourires et des remerciements. « Le nombre de femmes noires qui m’ont dit “merci” et “je suis fière de toi” a été la plus belle récompense », confiait-elle, émue – comme si sa grand-mère s’exprimait à travers elles.

</center>

Crédits photo : Gladys Book & Wine

Par Nicolas Gary

Contact : ng@actualitte.com