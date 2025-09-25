André Breton et Julien Gracq : une amitié littéraire hors norme

Deux figures historiques de la littérature, conversant l’une avec l’autre : Breton, l’aîné d’une quinzaine d’années, fondateur du surréalisme. Gracq, jeune poète qui refusera en 1951 le Prix Goncourt attribué au Rivage des Syrtes… Dès 1939, ils entamèrent une correspondance qui reviendra plus vivace à la Libération. « Ensemble », mais « séparément » comme l’écrivit Breton…
Le 25/09/2025 à 11:40 par Nicolas Gary
0 Réactions | 3 Partages
Publié le :
25/09/2025 à 11:40
0
Commentaires
3
Partages
La publication de la Correspondance 1939-1966 entre André Breton et Julien Gracq dévoile un dialogue inattendu. Tout commence par un geste simple : l’envoi d’Au château d’Argol à l’auteur de Nadja.
La réponse de Breton, datée du 13 mai 1939, marque le début d’une reconnaissance qui ressemble à un adoubement : « Il m’a placé pour la première fois au cœur de mes propres préoccupations, de mes propres désirs. » Dans ce basculement, se dessine déjà une relation hors des codes ordinaires du champ littéraire.
Le jeune Gracq, discret et farouchement indépendant, se tient loin des cénacles. Il ironise sur « les casaques des vénérables haridelles, aux compétitions littéraires de fin d’année ». Breton, lui, incarne le surréalisme à la pointe du combat, parfois volontiers tranchant.
Mais leur correspondance ne se limite pas à un échange d’idées. Elle constitue l’espace d’un compagnonnage intellectuel où se confrontent deux tempéraments que tout semblait opposer : la rigueur contemplative de Gracq et l’énergie militante de Breton.
Gracq a toujours revendiqué une relation singulière au surréalisme : « La vérité est que je me suis toujours connu envers le surréalisme, non une obédience que tout en moi refusait, mais seulement, et ce n’est pas peu, une immense dette de reconnaissance. »
Breton, de son côté, voit dans Argol une révélation, presque une confirmation mythique. Cette asymétrie nourrit leur dialogue. Gracq, sceptique face à la construction de mythes modernes, répond à un Breton habité par la quête du Graal, figure qui hantera nombre de leurs échanges.
La guerre, l’exil, les prisons jalonnent cette correspondance. Mais les lettres, même dans l’ombre des événements, restent des refuges. On y trouve des confidences, des jugements sur la littérature, parfois des silences éloquents. Le « Que devenez-vous ? » de Gracq revient comme un refrain, signe de son inquiétude discrète.
Breton, souvent pressé, sait pourtant s’adoucir : « On a toujours peur de vous faire mal en vous parlant ainsi. » Ces nuances révèlent un visage moins connu du chef de file surréaliste, soucieux d’égards.
Leur amitié n’a jamais été un ralliement. Gracq se tient à l’écart des querelles, observe avec distance les déchirements du groupe. En 1951, il écrit à Breton : « La communauté des opinions importe moins que la consanguinité des esprits. » Tout est dit : la correspondance témoigne moins d’un compagnonnage militant que d’une fraternité intellectuelle, fondée sur la confiance et l’admiration réciproque.
Quand Breton meurt en 1966, Gracq survivra quarante ans. Il dira de lui : « Le seul grand homme que j’ai connu. » Dans ces pages, on lit la lente maturation d’un lien qui échappe aux définitions. La correspondance fait apparaître, derrière le Breton intransigeant, un ami attentif ; derrière le Gracq solitaire, un interlocuteur d’une loyauté sans faille.
C’est peut-être là le cœur de cette publication : la révélation d’une amitié exigeante, où la littérature fut moins un terrain de conquête qu’un lieu de reconnaissance.
Dans l’histoire littéraire française, rares sont les échanges épistolaires où l’on voit dialoguer deux figures d’une telle stature, aux tempéraments si différents. D’un côté, Breton, chef de file du surréalisme, tranchant, passionné, volontiers polémique ; de l’autre, Gracq, discret, solitaire, rétif aux cénacles. Leur rencontre épistolaire met en scène une fraternité sans fusion, mais fondée sur une estime profonde.
Lire la correspondance Breton–Gracq, c’est donc entrer dans le laboratoire d’une amitié exigeante, où s’élaborent des visions du monde et de la littérature. C’est aussi une manière de relire le XXe siècle par le prisme de deux voix majeures, qui, ensemble et séparément, ont marqué l’histoire littéraire.
Crédits photo : domaine public
Par Nicolas Gary
Contact : ng@actualitte.com
Paru le 16/10/2025
240 pages
Editions Gallimard
21,00 €
Plus d'articles sur le même thème
À chaque rentrée littéraire, il y a des promesses qui tiennent à l’élégance du silence. Dominique Bona, académicienne à la plume si sûre, s’attaque dans Le Roi Arthur à un sujet aussi inattendu que fascinant : le destin d’un homme dont la seule noblesse fut d’aimer sans bruit. Et soudain, l’ombre d’Arthur Honegger, prince discret du XXe siècle, s’éclaire d’une lumière tendre et mélancolique.
25/09/2025, 09:47
À l’écart des récits balisés, Naufrage(s) de Michèle Lesbre s’avance comme une dérive intime et lucide. Ni fiction ni mémoires, ce texte inclassable épouse les vents de l’île de Sein pour mieux sonder ceux qui secouent notre époque. Un chant personnel, éperdu, où le politique et le poétique se nouent sans effets de manche.
24/09/2025, 10:34
À première vue, on pourrait croire à un recueil destiné à faire joli sur une table basse. Un “calendrier de l’avent” en 25 textes, saupoudré de Noël, de flocons et de guirlandes… Erreur. Ce petit livre en apparence discret recèle une force douce mais constante, comme une braise sous la neige. Et il n’a rien de décoratif.
24/09/2025, 10:24
L’histoire débute sur Thémiscyra, l’île des Amazones, dans un climat de paix apparente. Mais cette sérénité est fissurée par un événement troublant : l’une des sœurs guerrières est mystérieusement tombée enceinte, ce qui constitue un choc majeur, car les Amazones, selon la tradition, sont réputées incapables de procréer — conséquence d’une ancienne décision de leur reine Hippolyte.
23/09/2025, 11:46
Comment les chats nous apprennent à résister de Stewart Reynolds (trad. Santiago Artozqui) est construit comme un manuel satirique de résistance politique inspiré par les comportements félins. À travers l’humour, l’auteur propose une série de « leçons de vie » tirées de l’attitude des chats, appliquées à la lutte contre le fascisme.
19/09/2025, 09:00
Juan Gómez-Jurado s'aventure dans un récit sous haute tension, porté par des personnages cabossés, hantés par la douleur et mus par une irrépressible volonté de survie. Au centre, des figures féminines dont le passé trop lourd n’empêche pas l’avancée : épuisées mais combatives, elles avancent dans un monde où la moindre erreur peut se payer au prix fort. Et surtout, Tout brûle (traduction : Judith Vernant)
17/09/2025, 17:12
Il est des livres qui ne se contentent pas de raconter une histoire : ils en ouvrent plusieurs, simultanément, comme si chaque page recelait une fissure où s’engouffre le réel. Lézardes, le nouveau texte d’Hélène Frédérick, appartient à cette catégorie rare.
15/09/2025, 08:00
Sous ses airs de roman choral discret, Jours de révolte est un texte de fractures. Fracture politique d’abord, sociale ensuite, intime enfin. Traduit du chinois (traducteur : Y. L.), le livre de Gigi Leung Lee-Chi capte les ambiguïtés d’une jeunesse hongkongaise écartelée entre engagement et lassitude, colère sourde et banalité du quotidien.
12/09/2025, 15:17
Édouard Louis n’aime pas les détours. Son nouveau texte, Que faire de la littérature ? (Flammarion), s’affiche d’emblée comme un manifeste. Non pas une somme académique, ni un essai théorique au sens strict, mais une adresse directe, sous forme d’entretien prolongé, où la réflexion surgit avec l’urgence d’une parole en lutte. La question posée – « Que faire de la littérature ? » – n’est pas rhétorique. Elle engage un combat : pourquoi écrire aujourd’hui, avec quelle langue, pour qui, et contre quoi ?
12/09/2025, 13:10
Dans Les Braises de l’incendie, Éric Decouty dissèque la mécanique d’un drame social et judiciaire sur fond de misère et de manquements d’État. Un roman d’instruction plus que de suspense, où la justice tâtonne, entre lassitude et colère rentrée.
12/09/2025, 12:10
Un roman sans visage. Sans nom d’auteur. Mais pas sans voix. Car cette Corporation des fabulistes parle, crie même parfois, dans un murmure collectif, comme si les contes s’étaient réunis pour dire : assez. Le texte, étrange et magnétique, refuse les catégories : fable dystopique, manifeste poétique, archive imaginaire... ou peut-être tout cela à la fois. Une œuvre hors cadre, comme on en lit peu.
10/09/2025, 09:00
On entre dans Foutues cigognes par une nuit glaciale : un garçon s’est couché tout habillé, chaussures aux pieds, à l’affût du silence pour exécuter son plan. Fuir. À huit ans et demi, Albin attend que son père, « vaincu par un savant mélange de barbituriques et d’alcool », s’effondre, puis se lève — grand sac de basket sur l’épaule — et disparaît dans l’obscurité.
08/09/2025, 15:11
Il y a des romans dont la puissance discrète s’infiltre en nous sans crier gare. La Voie des pèlerins, (traduction : Cécile Leclère) est de ceux-là. Abdulrazak Gurnah, prix Nobel 2021 ausculte l'exil dans ses dimensions les plus intimes et les plus politiques. On y entre comme dans une maison qu'on reconnaît sans l'avoir jamais visitée – et on n'en ressort pas indemne.
05/09/2025, 15:10
Prévu début octobre, La gaieté qui m’en impose rassemble les chroniques radiophoniques de François Morel diffusées sur France Inter entre 2023 et 2025. Deux années d’humeur, de tendresse, de colère joyeuse et de poésie grinçante. Deux années où chaque vendredi matin, le verbe fendait l’actualité, la vie, les souvenirs, en diagonale.
05/09/2025, 13:05
Imaginez un éléphant d’Asie affublé d’une longue toison et de défenses recourbées, prêt à fouler la toundra comme au temps de la préhistoire. Impressionnant, non ? Pourtant, derrière cette image de carte postale paléontologique se cache… un éléphant vaguement déguisé en mammouth. C’est l’un des constats, à la fois sérieux et malicieux, que proposent Lionel Cavin et Nadir Alvarez dans leur ouvrage Faire revivre les espèces disparues ?
31/08/2025, 10:00
Nancy Huston n’y va pas par quatre chemins. Dans Les Indicibles, elle annonce dès le prologue vouloir aborder « l’érection intempestive, la beauté du travail ménager, la noblesse du travail sexuel » et autres sujets trop souvent tus. Non pas pour choquer, mais pour dire ce qui échappe aux slogans, aux injonctions progressistes ou moralisantes.
29/08/2025, 08:43
Dans Le Fou de Dieu au bout du monde, Javier Cercas accepte une mission aussi improbable qu’ambivalente : suivre le pape François en Mongolie et interroger sa foi. Un texte frontal, parfois drôle, où se côtoient questions métaphysiques, critique religieuse et vertige existentiel.
25/08/2025, 11:57
À travers le regard d’une mère en perdition, Laurence Florisca Rivard signe un roman intime et tendu, où l’amour filial se heurte à la brutalité du soupçon. Mais la virtuosité du texte cède parfois à la complaisance narrative.
22/08/2025, 08:35
Marc Graciano publie chez Le Tripode un nouveau roman initiatique et naturaliste, intitulé Celle-qui-sait-les-herbes. Un récit immersif plonge le lecteur dans le quotidien ancestral d’un peuple nomade, guidé par les savoirs d'une prêtresse guérisseuse.
21/08/2025, 14:13
Vienne, 31 juillet 1914. La guerre est à moins de 36 heures. Et pourtant, tout palpite encore de désir, de science, d’art et d’illusions. Raphaela Edelbauer, avec une minutie presque hallucinée, saisit ce moment suspendu entre deux siècles – entre lucidité et folie, traduites de l'autrichien par Carole Fily.
20/08/2025, 09:20
Eleonora Galasso livre le portrait kaléidoscopique d’une femme aussi brillante qu’insaisissable. Une autofiction stylisée, baroque et tendre, qui interroge les frontières entre admiration et fascination destructrice
20/08/2025, 09:15
La rentrée littéraire 2025 s’annonce de nouveau très riche, mais un titre en particulier avait déjà retenu mon attention il y a quelques mois, dès l’annonce de sa sortie : Les fleuves du ciel d’Elif Shafak. La (très bonne) traduction française de Dominique Goy-Blanquet, publiée par Flammarion, paraît ce 20 août, et je peux déjà dire que le voyage en vaut la peine.
19/08/2025, 12:16
La poésie puise son inspiration dans le quotidien… à condition de savoir la reconnaître. Depuis son Québec d’adoption, Alain Raimbault nous livre sous forme de journal intime, des bribes de sa vie, ses impressions, ses pensées, ses interrogations pour affronter le temps de la réalité.
19/08/2025, 10:10
Titiou Lecoq chronique l’existence comme d’autres font leur vaisselle : sans enthousiasme démesuré, mais avec application et une certaine tendresse pour les éclaboussures. Publié chez l’Iconoclaste, La vie ressemble à ça rassemble ses réflexions les plus libres, les plus drôles, les plus précieuses. Une suite de textes brefs qui épousent les contours de la vie comme elle va. C’est-à-dire à la fois mal et merveilleusement bien.
18/08/2025, 10:05
Le roman suit Maud, une trentenaire installée à Saint-Nazaire, comptable, en couple avec Yann et apparemment bien intégrée dans une vie stable et rangée. Un soir d’automne, tout bascule : après avoir accidentellement percuté quelque chose en voiture alors qu’elle jouait à Candy Crush en conduisant, elle prend la fuite, incapable d’affronter les conséquences.
18/08/2025, 09:58
Pour son premier livre, Henry Wise s'inscrit avec efficacité dans la mouvance de ces romans noirs étasuniens, tout imprégnés de la moiteur tropicale et raciste du Southside. Ou quand le rêve américain tourne au cauchemar.
16/08/2025, 11:50
Olivia Bianchi ne signe pas un roman historique ordinaire. Il s’agit d’une immersion toute en nuances, documentée, dans les ultimes années d’une sculptrice broyée par l’Histoire. Le récit épouse la forme d’une enquête fictive commandée par Eugène Blot, fondeur de Claudel, à un photographe chroniqueur chargé de retrouver et d’interviewer l’artiste enfermée à Montdevergues depuis seize ans.
14/08/2025, 10:29
Il est des livres qui vous laissent essoufflé – pas par leur fracas, mais par la lente morsure qu’ils infligent. Kairos, le nouveau roman fulgurant de Jenny Erpenbeck, traduit par Rose Labourie, est de ceux-là. Roman d’amour, certes. Mais surtout autopsie d’un empoisonnement lent, intime, dans un décor historique qui vacille.
14/08/2025, 10:29
« Pourquoi est-il si difficile d’opérer verbalement cette bascule alors que tout le monde semblait croire à tout et surtout n’importe quoi en silence ? » (p.155.) Sophie Pointurier, remarquable pour Femme portant un fusil, revient avec un nouveau récit
14/08/2025, 09:32
Deux figures féminines dont les voix s’entrelacent dans un Paris saturé de travail, d’amour et de mémoire. Une prose intense qui interroge la filiation, le corps, et la condition des femmes dans l’espace public et intime. Le roman de Cloé Korman ne déçoit pas.
14/08/2025, 07:10
Trois portraits, très parisiens, croqués juste avant la fin du monde, à l’heure où remontent les souvenirs, viennent les regrets et tombent les masques. François Gagey fut diplômé de Sciences-Po puis consultant chez Deloitte avant de devenir avocat. Combustions est son premier roman, truffé de références à la vie parisienne des beaux quartiers (où l’on apprend beaucoup de choses).
13/08/2025, 15:02
Sous la forme d’un roman d’apprentissage inversé, Les Remplaçants de Bernardo Carvalho (trad. Elisabeth Monteiro Rodrigues) explore les vertiges d’une enfance marquée par les convulsions du Brésil des années 1970.
12/08/2025, 07:24
Conjuguez la brutalité de la politique migratoire britannique et les failles humaines de ses exécutants. On obtient alors cette fresque aussi polyphonique que tragique, que dépeint Anders Lustgarten, dans Trois enterrements. Un récit aussi tendu que précis, sans illusion sur le monde qu’il dépeint. Sur une traduction de Claro.
12/08/2025, 07:09
Quand Nancy Huston rassemble un quart de siècle de textes, l'intime croise le politique avec une liberté toujours détonnante. Un recueil testamentaire, volontiers inégal, qui refuse l’apaisement et cherche encore à déranger.
11/08/2025, 19:58
Sur les traces d’Eugene Sledge, ancien Marine hanté par l’enfer de la guerre du Pacifique, Bruno Cabanes propose un récit hybride et poignant. Mais à force de superposer les strates mémorielles, Les fantômes de l’île de Peleliu peine parfois à faire émerger une voix propre.
11/08/2025, 10:02
Autres articles de la rubrique Livres
Le roman s’ouvre sur un réveil brutal : « Le clocher de l’église crie aux oreilles des ouvriers pour les lever tôt, même le dimanche, arrachant les mères épuisées à leur allaitement sans fin. » D’emblée, Nicole Mersey Ortega place son récit dans une favela chilienne où la misère s’entend, se voit, se vit au quotidien. La narratrice — une adolescente au regard aigu — raconte sa vie et celle de ses deux amies, La Maca et La Moni.
25/09/2025, 11:01
Campbell Flynn a tout pour lui : un historien de l’art reconnu, auteur d’une biographie de Vermeer devenue best-seller, figure médiatique grâce à ses chroniques et son podcast à succès. Dans le Londres post-Brexit, alors que le pays sort à peine des confinements, il brille dans les dîners mondains, disserte sur la morale contemporaine, se pose en penseur lucide. Du moins en apparence.
25/09/2025, 10:00
Dans les archives de Torpédo & Amer, détectives associés, figure une affaire particulièrement éprouvante. En 2006, les sœurs Assoumline vivaient recluses dans une maison isolée au nord de Lyon. Toutes deux veuves, elles avaient déjà subi la perte tragique de leurs enfants chéris.
25/09/2025, 09:00
« J’ai tout pour être heureux, et pourtant je ne le suis pas. » C’est sur cet aveu que s’ouvre Le Prince charmant. L’homme qui ne voulait pas être roi. Dans ce récit, Isabelle Siac prête sa voix au héros lisse et figé qui, depuis des siècles, enferme petites filles et petits garçons dans un modèle amoureux rigide.
25/09/2025, 07:00
Sur le sable baigné de lumière de Kamakura, Rikako croise Tomoaki : c’est le point de départ d’une œuvre tout en demi-teintes, d’une intensité retenue. Ce manga en deux volumes, initialement publié de 1995 à 1996 dans Betsucomi, mêle relations complexes, attirances latentes et non-dits affectifs.
24/09/2025, 16:31
Cape Carnage : jolie ville balnéaire avec ses maisonnettes colorées, ses boutiques excentriques et… son quota de morts anormalement élevé. Dans ce décor de carte postale, Harper Starling, jardinière accomplie aux instincts de tueuse, refuse de laisser qui que ce soit gâcher son petit coin de paradis. Et encore moins un de ces odieux touristes…
24/09/2025, 09:00
Un soir d’ivresse, Charles Baudelaire regagne son logis en titubant dans les rues de Paris. Soudain, il bute sur un cadavre… sans tête. Malgré lui, le voilà piégé dans une toile infernale, comme si le diable lui-même en tirait les fils !
24/09/2025, 08:00
Dans Premières Dames sur le divan, Joseph Agostini se risque à une psychanalyse de celles qu’on voudrait invisibles : les épouses des présidents français. L’essayiste rappelle, non sans cruauté, que la République reste une monarchie patriarcale où les femmes ne sont tolérées qu’à condition de se taire, sourire ou consoler.
23/09/2025, 16:42
L’ascension sociale au Far West : une nouvelle série très librement inspirée des immigrés allemands qui se ruaient vers l’or... comme un certain Frederick Trump. Les éditions Anspach ouvrent une nouvelle série, Pump, dont le titre rappelle malicieusement le nom d’un président états-unien bien trop connu...
23/09/2025, 09:58
Pour comprendre l’Histoire, il faut parfois fouiller dans les petites histoires, celles des anonymes, celles dont les manuels scolaires ne parleront jamais. Et pour rendre un peu plus de proximité avec ces oubliés de l’Histoire, rien ne vaut un roman historique, une fiction pour aborder le passé.
22/09/2025, 11:38
Les romans historiques dits « d’aventure » sont devenus rares, et lorsqu’ils ne le sont plus, il est souvent difficile de rentrer à l’intérieur ; Jules Verne nous a habitués à y aller par les chemins de la science-fiction, mais les territoires polaires demeurent des inconnues mystérieuses à la fois pour les chercheurs et les chercheuses qui travaillent sur les glaciers que pour l’imaginaire collectif.
22/09/2025, 11:23
Vie et morts de l'assassin de Jean Jaurès : Raoul Villain, celui qui a précipité les peuples dans l'horreur de la guerre, et qui fut ... acquitté lors de son procès ! Une plongée dans le XIXe siècle finissant, avant que le monde ne bascule. Le 31 juillet 1914 au soir, dans un café du centre de Paris, rue Montmartre, « une femme hurle : "Ils ont tué Jaurès !" ».
22/09/2025, 10:12
Dans ZZZAC, Frédéric Castaing met en scène un monde ravagé par les conflits. Partout, les guerres entraînent massacres, déportations et destructions : temples, basiliques, châteaux, sites archéologiques, bibliothèques, jusqu’aux lieux classés au patrimoine de l’Unesco. C’est la mémoire de l’humanité qui disparaît.
22/09/2025, 07:30
Les derniers représentants de l’humanité sont enfermés dans un zoo. Leur disparition ne fait plus de doute, mais les pandas, devenus maîtres du monde, les conservent et les exhortent à se reproduire… Une innovation technologique, le Small With Youtm, permet aux individus de devenir minuscules et de se transformer en jouets de plaisir...
20/09/2025, 09:00
Deux ans après la disparition d’Hubert Reeves, Laurence Honnorat publie Tout n’est pas foutu ! (préfacé par Arnaud Prost). L’ouvrage propose un portrait intime de l’astrophysicien et présente ses dernières réflexions sur l’état de la planète ainsi que sur les perspectives qu’il entrevoyait pour l’avenir.
20/09/2025, 07:00
Au bout de la 37e semaine de l'année (du 8 au 14 septembre 2025), La Femme de ménage a-t-elle trouvé un adversaire à sa hauteur ? Dan Brown est de retour avec un nouveau thriller à énigme : Le Secret des secrets (trad. Dominique Defert et Carole Delporte, JC Lattès). Il se place directement en 1re place avec 36.611 ventes, devant les livres de Freida McFadden (toujours traduits par Karine Forestier), laquelle n'avait pas quitté la tête du classement depuis le mois d'avril.
19/09/2025, 11:30
Dernier épisode, très attendu, de la trilogie de Frédéric Paulin qui nous éclaire brillamment sur les enjeux de la Guerre du Liban au cours des années 70 et 80. Mais c'est aussi un regard critique porté sur la France de l'époque, ses compromissions et sa diplomatie, ses grandes manœuvres et ses petites combines.
19/09/2025, 10:50
Ce Cescosse-là a plus d’un tour dans son sac, mais comme ses apparitions livresques sont devenues rares, je conseille sans mégoter à tout lecteur qui se respecte – et tant qu’à faire à tout éditeur digne de ce nom – de se procurer au plus vite ces Brefs tressaillements dans la horde joyeusement publiés aux impertinentes éditions de l’Arbre vengeur.
19/09/2025, 10:36
Juin 1933. Kitty Underhay, jeune femme indépendante et résolue, vient de reprendre la direction de l’hôtel familial, le Dolphin. Niché sur la paisible côte anglaise, l’établissement fourmille de vie : les femmes de chambre s’affairent à faire briller le comptoir d’acajou et les candélabres étincelants de l’élégante réception. Bienvenue dans Meurtre au Dolphin Hotel, d'Helena Dixon (trad. Isabelle Leblond).
19/09/2025, 08:00
Jean-François Bizot, fondateur du magazine Actuel et de la première version de Radio Nova, a marqué durablement le paysage médiatique français. Auteur, patron de presse, homme de radio et reporter, il fut un dénicheur de talents et un passeur d’avant-gardes culturelles, notamment à travers la Sono mondiale.
19/09/2025, 07:00
Contacté par une agence de pub, un trio de rappeuses politiquement très engagé est invité à composer un morceau à la gloire du groupe pétrolier Tatol, en échange d'un chqèe difficile à refuser (les temps sont durs pour les musicos). Les trois artistes vont-elles baisser leur culotte devant le grand capital ? Oui, mais surtout pour montrer leurs fesses en gros plan (au sens figuré).
18/09/2025, 15:34
Lisa Sandlin poursuit son exploration singulière du noir texan et installe une atmosphère trouble, où l’ombre des secrets se mêle au poids du passé. Le décor semble familier – petites villes du sud, hôtels modestes, routes anonymes – mais chaque détail bascule vers l’inquiétant. Le titre évoque la brume comme un voile, traduisant l'opacité morale où se perdent les personnages.
18/09/2025, 11:11
Après L'enragé il y a 2 ans, Chalandon se plie à l'exercice autobiographique. Il nous livre son histoire personnelle du maoïsme des années 70, la fin de La Cause du Peuple et la naissance du journal Libération.
18/09/2025, 09:46
Dans un monde absurde, au bord du Zambèze, Pouxislas de Pouilleusie, roi ivrogne des fourmis noires, croise par hasard un serpent aveugle long de dix kilomètres. Depuis trente mille ans, celui-ci poursuit le chien bleu et d’autres incongruités censées lui livrer le mot de l’énigme de l’existence. La fourmi lui fera découvrir l’alcool, et en échange le serpent l’aidera à conquérir la planète – mais avant cela, il faudra mater une révolution de palais fomentée par un ecclésiastique ambitieux et une Messaline abstinente.
18/09/2025, 08:00
Moqueur, provocateur, parfois drôle mais le plus souvent cruel, le troll se cache derrière l’anonymat et rôde sur les réseaux, les forums et dans les débats publics. Sous ses airs comiques, il incarne en réalité une haine contemporaine dans Foules ressentimentales, Petite philosophie des trolls de Valentin Husson (Philosophie Magazine Éditeur).
18/09/2025, 07:00
Le Label 619 de la maison Rue de Sèvres poursuit sa collaboration avec Toxic Avenger. Après la production des bandes originales du film Mutafukaz et de la bande dessinée Carbone & Silicium, c’est une autre aventure musico-graphique qui s’en vient avec la BD Silent Jenny, accompagnée de sa bande originale...
17/09/2025, 11:00
Attention, une partie d'échecs peut en cacher une autre. Les Catalans Cosnava et Carbos nous font revivre le match Karpov-Kortchnoï de 1978 aux Philippines en même temps qu'une intrigue policière sortie de leur imagination machiavélique.
17/09/2025, 10:33
Au bord de la mer rouge, une ville qui semble être un mirage au milieu du désert se dresse, brillante, verticale, à la pointe de la technologie, mais entourée de dunes qui abritent les fantômes du passé. Neom, dernier né de Lavie Tidhar aux éditions Mnémos, n'est ni une utopie clinquante, ni une dystopie au sens propre du terme : c'est un carrefour d'humanité et de mémoire où se croisent les vivants, les oubliés et les machines à la recherche de quelque chose qui leur échappe.
15/09/2025, 17:14
Top Articles"Ce n’est pas qu’on n’aime pas Carrère ou Mauvignier, c’est qu’ils n’ont pas besoin de nous" Je voulais vivre, élu plus beau titre de l'année 2025 Demon Slayer : au moins une bonne raison de ne pas se précipiter "Ce n'est pas de la science-fiction, c'est de la littérature" : le choc du roman de Mathieu Belezi
Commenter cet article