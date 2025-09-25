À Angoulême, la librairie Lilosimages ouvre sa résidence d'auteurs

Plus ancienne librairie d'Angoulême en activité, Lilosimages inaugure sa résidence d'écriture, LilosÉcrits, profitant de l'achat d'un nouveau local situé au-dessus de l'enseigne. Un appel à candidatures est ouvert pour les auteurs et autrices d'essai, roman ou poésie, ayant déjà publié au moins un livre à compte d’éditeur, pour un projet d’écriture avec un engagement politique et social sur les questions féministes, queer, décoloniales, écologiques ou intersectionnelles.
Le 25/09/2025 à 12:28 par Antoine Oury
0 Réactions | 3 Partages
Publié le :
25/09/2025 à 12:28
0
Commentaires
3
Partages
L'initiative est suffisamment rare pour être remarquée : la librairie Lilosimages, située à Angoulême, ouvre sa résidence d'écriture, dont la première édition aura lieu en 2026. LilosÉcrits « a pour mission principale d’accompagner, de soutenir, d'encourager, de poursuivre ou de finaliser un projet d’écriture sur les questions féministes, queer, décoloniales, écologiques et intersectionnelles », décrit l'appel à candidatures (accessible en fin d'article).
Tournée vers les « auteurices francophones écrivant en français ayant déjà publié au moins un livre à compte d’éditeur et référencé sur les plateformes Electre ou Dilicom », la résidence « s'inscrit comme une suite logique de nos engagements », nous explique Anaïs Combeau, cogérante de la librairie aux côtés de Manon Picot et Marie Auguste, recrutée il y a 3 ans et en passe de devenir la troisième associée.
« Nous sommes une librairie qui valorise une production éditoriale engagée, militante », poursuit-elle, « et l'on sait aujourd'hui que le contexte économique est difficile pour tout le monde. Financer une résidence d'écriture nous permet d'intervenir en amont, quand la librairie soutient d'habitude les textes une fois les livres publiés. »
Prévue sur 3 semaines consécutives en mars, juin ou novembre 2026, la résidence s'accompagne d'une bourse d’un montant de 1000 € net pour couvrir les frais liés au séjour, ainsi que d'un forfait de 200 €, pour les frais de transport.
Cette première édition est entièrement financée par Lilosimages, mais l'enseigne n'est bien entendu pas fermée à d'éventuels partenariats, à l'avenir, afin d'« étoffer la compensation financière ». À l'heure où les librairies françaises font face à des difficultés économiques, l'investissement dans une résidence d'écriture est rendu possible, pour Lilosimages, par une « gestion radicale des achats », explique Anaïs Combeau.
« Nous entretenons une ligne éditoriale très claire sur les sujets liés à l'écologie, aux personnes et thématiques LGBTQIA+, sur les questions décoloniales, tous les sujets d’extrême gauche. Nous avons un important pouvoir de prescription sur ces domaines, renforcé par le fait que les autres librairies des alentours ont chacune une ligne éditoriale très marquée. Les commerces du livre sont ainsi très complémentaires », poursuit la libraire.
Afin de déterminer le dossier retenu pour la résidence d'écriture LilosÉcrits, un comité de sélection a été formé par les libraires. Celui-ci réunit Ayla Saura, de la librairie La Nuit des Temps à Rennes, présidente du comité ; Sabrina Erin Gin, autrice des livres Précis de culture féministe pour briller en société patriarcale (Leduc) et Les hommes ont tué l'amour (Leduc) ; Olivia Cauet, lectrice de l'association Le Pavé, bibliothèque collaborative et engagée dans l'éducation populaire, et Sonia Kéchichian, directrice du théâtre d’Angoulême. S'y ajoutera prochainement un éditeur ou une éditrice, afin de compléter le panel.
« Il était important qu’il n’y ait pas seulement le regard de Lilosimages : l’idée était aussi de refaire du lien dans l’interprofession, pour faire intervenir des proches de la librairie, mais également créer des passerelles qui bénéficient à l'auteur en résidence », détaille Anaïs Combeau.
Soufflée par Didier Grevel, délégué général de l'Association pour le Développement de la Librairie de Création (ADELC), qui accompagne Lilosimages depuis sa reprise par Anaïs Combeau et Manon Picot en 2019, l'idée de la résidence d'écriture s'est concrétisée avec le rachat de locaux situés dans le même immeuble que la librairie, finalisé au début du mois de septembre.
« Cela faisait des années que nous cherchions un local en dehors de la zone de vente, pour y installer nos bureaux » : une société civile immobilière, constituée par les trois libraires, a réalisé l'acquisition du bien, que l'enseigne loue. Un appartement de 66 m2, situé au 2e étage de l'immeuble, sera mis à disposition de l'auteur ou de l'autrice en résidence.
À LIRE - Gibert Joseph : à Paris, une fermeture dans le 13e, une ouverture dans le 6e
Les textes produits lors de la résidence d'écriture ne seront pas forcément destinés à être publiés, précise LilosÉcrits, mais les œuvres des bénéficiaires de la résidence seront valorisées à cette occasion, notamment via une rencontre à la librairie Lilosimages.
L'appel à candidatures est ouvert jusqu'au 31 octobre 2025.
Photographie : Le logo de la résidence d'écriture LilosÉcrit, portée par Lilosimages
Par Antoine Oury
Contact : ao@actualitte.com
Plus d'articles sur le même thème
À Bedford-Stuyvesant, quartier longtemps emblématique de la culture afro-américaine, une nouvelle librairie attire l’attention. Son nom ? Gladys Books & Wine. Ce lieu singulier, ouvert en septembre par Tiffany Dockery, associe vente de livres, dégustation de vins et, surtout, un espace pensé pour les femmes noires lesbiennes.
25/09/2025, 12:29
Une nouvelle fermeture de librairie se profile pour le réseau Gibert Joseph. Le point de vente situé au 21, rue Marie-Andrée Lagroua Weill-Hallé, dans le 13e arrondissement de Paris, cessera ainsi son activité fin juin 2026, nous confirme la direction du groupe. Les élus du personnel et les salariés ont été informés de la nouvelle lors d'une réunion de CSE, le 16 septembre dernier. Parallèlement, une nouvelle adresse s'ouvre dans quelques semaines, au 28, boulevard Saint-Michel.
25/09/2025, 09:57
À Auxerre, la librairie Wabi Sabi a rendu les armes, un peu plus d'un an après son inauguration, en mai 2024. Spécialisée dans le manga, l'enseigne proposait également des figurines. La baisse des ventes du secteur aura eu raison de l'entreprise.
17/09/2025, 11:57
Une procédure de liquidation judiciaire a mis fin à l'aventure de la librairie jeunesse Au Petit Chaperon Rouge, commencée en 2007. « Pas de nostalgie, pas de tristesse, plus de larmes », a commenté la propriétaire, Dominique Séguin, qui précise avoir « tellement passionnément à la folie aimé être là ».
11/09/2025, 12:13
Olivier Gradel a rejoint le groupe Nosoli le 1er septembre 2025. Fort d’une expérience significative dans le secteur de la distribution, notamment chez Décathlon et Boulanger sur des postes de direction de magasins, Olivier Gradel a pris la direction du Furet du Nord de Lille.
11/09/2025, 08:15
La librairie Manga Kat Angoulême, inaugurée en juin 2023 et présentée comme la plus vaste librairie de mangas en Nouvelle-Aquitaine, évolue dans son offre. Depuis son ouverture, elle a rencontré un succès constant et a pu observer, au fil de ses 27 premiers mois d’activité, une demande régulière de la part de sa clientèle – qu’il s’agisse de lecteurs charentais ou de visiteurs de passage – pour un élargissement de son catalogue aux bandes dessinées franco-belges, en complément de son fonds manga.
10/09/2025, 08:00
En début d'année 2023, la librairie En traits libres investissait à Montpellier de nouveaux locaux, bien plus spacieux, à la mesure des projets de l'enseigne, lancée par l'équipe de la maison d'édition 6 Pieds sous terre. Malheureusement, l'activité prendra fin en même temps que 2025, le 31 décembre prochain, nous confirme Miquel Clemente, gérant de 6 Pieds sous terre.
09/09/2025, 16:15
La librairie Krazy Kat, installée à Bordeaux depuis plus de vingt ans, propose un calendrier pour l’année 2026. Conçu autour de la bande dessinée, il associe la vie culturelle de la région et le travail d’artistes locaux.
08/09/2025, 12:10
L’annonce de l’arrivée récente ou imminente de plusieurs grandes surfaces culturelles dans certaines communes d’Occitanie inquiète le réseau de librairies indépendantes. L’Association régionale des librairies indépendantes (ALIDO) tire la sonnette d’alarme, évoquant un un danger pour l’équilibre culturel et économique des centres-villes.
02/09/2025, 18:03
Depuis plus d'une semaine, la librairie La tête ailleurs subit une vague de « propos menaçants et diffamatoires » sur les réseaux sociaux et sur Google, appelant au boycott de l’établissement. À cela s’ajoutent des menaces et insultes, reçues par téléphone et jusque dans la librairie elle-même, ainsi que des dégradations matérielles qui rappellent furieusement une autre librairie vandalisée il y a peu, Violette and Co...
01/09/2025, 18:38
Chaque automne, alors que la rentrée littéraire inonde les tables des librairies, un prix s’impose comme l’un des plus singuliers du paysage éditorial français : le Prix du Roman Fnac. Derrière ce rendez-vous désormais incontournable, il y a une organisation d’une ampleur insoupçonnée. Emma Fauquet, cheffe de produit Romans pour l’enseigne, en dévoile les coulisses avec enthousiasme.
29/08/2025, 17:23
Créée en 2009, la librairie Le Lieu Bleu, une institution du XIe arrondissement, était spécialisée dans la vente de livres d’occasion en boutique et sur Internet. À 67 ans, son fondateur, Bruno Bernier, avait décidé de passer la main. Ce dernier est finalement parti en retraite il y a peu, et l'enseigne a été reprise par Victor Guérin au printemps, qui l'a transformé en un des 13 Bibliovore de France.
27/08/2025, 18:03
Deux librairies ont ouvert en plein mois d'août. Une pure folie, dites-vous ? Les trois femmes à l'origine de ces projets ne sont pas de cet avis, et espèrent bien dynamiser la vie culturelle de leurs communes respectives. À Orléans, Céline Giroire fait le double-pari du marché de l'occasion avec sa boutique au nom évocateur, « Déjà Lus ». Plus au Sud, dans la belle ville de Cordes-sur-Ciel en Occitanie, Julie Canadas et Naomi Vincent accueillent lecteurs et lectrices sur la crête du Puech de Mordagne.
26/08/2025, 13:14
Un projet qui promet d'être terriblement mignon. À Remiremont, petite ville vosgienne de 7000 habitants, un lieu pas comme les autres s’apprête à ouvrir ses portes. En octobre, une ancienne agence de voyages deviendra Pattes et Pages : un salon de thé, une librairie d’occasion, une galerie d’art, et au milieu… des chats à adopter.
25/08/2025, 15:23
L’utopie des littératures nourrit l’ambition du festival Agir pour le Vivant : proposer aux imaginaires des « altérités politiques » capables de réinventer le réel. La fiction aussi bien que l’essai deviennent des leviers pour penser le monde autrement, au même titre que les sciences sociales ou les luttes écologiques. Quoi de plus normal qu’une table dédiée dans la librairie Actes Sud en Arles ?
23/08/2025, 15:09
À Paris, Michèle Ignazi, fondatrice de la librairie homonyme située au 17, rue de Jouy, dans le 4e arrondissement de Paris, cherche un repreneur ou une repreneuse pour sa boutique. Après plusieurs décennies à défendre les ouvrages, elle souhaite en effet prendre sa retraite.
20/08/2025, 17:11
Forbach accueille un nouveau commerce, et pas n'importe lequel, puisqu'une librairie-pâtisserie, fièrement nommée Autonome, a ouvert ses portes le 29 juillet dernier. Albain Millot et Oualid Khelifi, qui forment le duo fondateur, ont composé une offre de livres neufs et d'occasion, et de pâtisseries salées comme sucrées.
19/08/2025, 15:53
À Caen, une librairie pas comme les autres vient d’ouvrir ses portes. Baptisé Saperlotte, ce commerce solidaire propose des livres d’occasion à petit prix grâce à un large réseau de bénévoles, et fait de l’inclusion et du lien social sa priorité. À sa tête, Baptiste Davout, 31 ans, qui rêve de « rendre le monde un peu meilleur, à son échelle ».
19/08/2025, 13:09
Une librairie qui plie boutique, ça attriste toujours – surtout quand les aléas des baux commerciaux la remplacent par une boutique de textile ou un commerce de bouche – voire une de ces superettes dont la capitale dégorge. Rue de Charonne, BDNet tranchait avec les vitrines alentour, justement. Fermeture ce 27 septembre : n'hésitez pas à vous y rendre.
16/08/2025, 17:28
La présence en vitrine de plusieurs titres consacrés à la Palestine a placé la librairie Violette and Co dans le collimateur de plusieurs profils, sur les réseaux sociaux, et médias d'extrême droite. Un livre de coloriage, From the River to the Sea, cosigné par Nathi Ngubane et Azad Essa, a concentré les critiques. Le commerce indique qu'une plainte a été déposée pour des dégradations commises sur sa vitrine.
12/08/2025, 16:58
Alors que les fermetures de librairies s’enchaînent en France, un phénomène inattendu prend de l’ampleur : l’essor de librairies spécialisées dans la romance, la fantasy et la romantasy. C’est au tour de Dijon d’accueillir l’une d’elles : Les Dryades Rêveuses, qui vient d’ouvrir ses portes grâce au travail d’Émilie Bardeau et Annabelle Monin.
11/08/2025, 16:47
Installée à Toulon, au 17, rue Paul Lendrin, depuis le mois de juillet 2023, L'Antique du Rôliste est confrontée à des difficultés. La boutique, dédiée à la culture japonaise, y compris les mangas, et aux jeux, surtout de rôle, a été placée en redressement judiciaire.
08/08/2025, 16:47
Le centre-ville du Mans accueillera prochainement une nouvelle librairie d'occasion, située au 10, rue du Cornet. L'enseigne, T' à la page, proposera une offre généraliste de titres de seconde main, mais aussi de quoi boire et manger. Derrière ce projet, passé de la « boutade » à la réalité, Laurence Nicolas et Nanon Aubert.
08/08/2025, 10:50
Une page se tourne au 41, rue Jussieu. Mickaël Brun-Arnaud annonce la vente de sa librairie, Le Renard Doré, temple de la culture japonaise niché dans le 5ᵉ arrondissement de Paris. L’auteur des Mémoires de la Forêt confie les clés à un duo qu’il connaît bien : James Brissac et Noure Ait Mohand, libraires et éditeurs également passionnés de mangas.
05/08/2025, 13:04
Inaugurée en 2017 dans le 4e arrondissement de Paris, la librairie La Mouette Rieuse est entrée en redressement judiciaire. Une étape obligatoire dans un processus de négociation avec ses créanciers, indique son gérant, Louis Voelckel. Il assure que le dernier exercice de la librairie, clôturé le 30 juin, reste « positif ».
01/08/2025, 12:36
Depuis 1994, Jean-François Chou, alias « Jeff », tenait la bouquinerie Book’in à Nîmes, à deux pas des arènes. Il fermera boutique en octobre, étouffé par « la concurrence des plateformes de revente en ligne », assure-t-il.
31/07/2025, 11:23
Ouverte en fin d'année 2023 à Thury-Harcourt-Le-Hom, dans le Calvados, la librairie Les bonnes feuilles a cessé son activité, « [f]ace aux réalités économiques », selon sa gérante Juliette Lefèvre. Depuis le 26 juillet dernier, le commerce est définitivement fermé.
31/07/2025, 10:53
Installée au 16, rue du Général Leclerc, à Versailles, la Librairie Antoine a « définitivement et irrévocablement fermé ses portes » le 26 juin dernier, indique Antoine Michon, son dirigeant. Une procédure de liquidation judiciaire a été ouverte quelques jours plus tard.
28/07/2025, 12:33
Un nouveau souffle ? La Ville de Paris et l’association Paris Librairies lancent un appel à projets à destination des librairies parisiennes. Objectif : accompagner leur évolution, encourager l’accessibilité universelle, soutenir des investissements écologiques. Dossier à déposer avant le 15 septembre 2025 midi. En somme, même principe, mais nouvel angle.
26/07/2025, 09:54
À 38 ans, Michaël, ancien militaire et transporteur d’organes, tourne une page de sa vie. Cet été 2025, il quitte son quotidien sédentaire à Besançon (Doubs) pour parcourir les routes de France en vélo-roulotte, avec un projet : lancer une librairie ambulante vendant des livres d’occasion à prix libre. Reconverti en cyclo-nomade sous le nom de « Mika le roulotteur », il a entamé une transformation matérielle et existentielle, s’appuyant sur un modèle d’autonomie et de partage.
25/07/2025, 16:03
La librairie Manga No Tengoku, inaugurée le 12 juin 2023 à Morlaix (Finistère), devrait prochainement changer de propriétaire. L'actuel gérant, Benjamin Bleuse, recherche en effet un ou une libraire pour reprendre l'enseigne, en raison d'un déménagement.
23/07/2025, 16:02
Ouverte depuis 2017 à Douai (Nord) et membre du réseau Canal BD, la librairie Passion Bande Dessinée traverse une mauvaise passe, avec un placement en redressement judiciaire. Depuis plusieurs mois, son gérant Bernard Aimé assiste à une « baisse d'activité importante » qui a fini par porter atteinte à la trésorerie du commerce.
23/07/2025, 09:52
C’est une première à Montréal. La ville accueille sa toute première librairie-café-bar dédiée à la romance, la fantasy, la science-fiction et l’horreur. Joie de livres n’est pas une simple boutique, mais un refuge littéraire et bilingue, pensé comme un espace de liberté, de rêve et de nachos — un lieu né du vieux rêve de deux sœurs.
21/07/2025, 17:07
De la science-fiction post-apocalyptique aux récits historiques intimes, en passant par l’heroic fantasy et le roman graphique autobiographique, la sélection des titres les plus marquants du premier semestre 2025 témoigne de la vitalité et de la diversité du 9e art. Tour d’horizon des albums les plus salués par les libraires de BD Fugue, entre nouvelles séries prometteuses et fins attendues, avec, pour chacun, un résumé synthétique des œuvres.
18/07/2025, 17:45
Ce mercredi 16 juillet, la librairie Decitre de Grenoble, dirigée par Cynthia Le Clainche, a réouvert ses portes au 4ème étage des Galeries Lafayette, annonce le groupe Nosoli dans un communiqué.
17/07/2025, 19:23
Autres articles de la rubrique Métiers
Le caricaturiste, illustrateur et dessinateur de presse belge Serdu, de son vrai nom Serge Duhayon, est mort le 21 septembre 2025 à l’âge de 85 ans à Hollain (Hainaut). Auteur prolifique, il a par ailleurs marqué la presse et la bande dessinée par son humour tendre, son engagement citoyen et sa fidélité à la Wallonie picarde.
25/09/2025, 14:08
Un texte oublié, écrit en 1968 et jamais publié en français, refait surface : La Machine, signé par Georges Perec et son traducteur allemand Eugen Helmlé, paraîtra le 17 octobre aux éditions du Nouvel Attila. Cette pièce, qui met en scène un ordinateur chargé de décrypter de la poésie, résonne aujourd’hui avec l’essor de l’intelligence artificielle...
25/09/2025, 13:30
Le 3 juillet dernier, le groupe Madrigall est devenu actionnaire majoritaire des éditions Les Solitaires Intempestifs. Cette maison, fondée en 1992 par Jean-Luc Lagarce et François Berreur, est devenue au fil des décennies une référence pour le théâtre contemporain. Son directeur, François Berreur, conserve une part du capital et reste à la tête de la structure.
25/09/2025, 12:48
Comment transmettre le goût de lire à une génération happée par les écrans ? La Région Île-de-France a choisi de multiplier les initiatives pour replacer le livre au cœur de la vie des lycéens et apprentis. Lors de la Commission permanente du 25 septembre 2025, l’institution a réaffirmé son engagement à travers plusieurs dispositifs déjà bien installés, auxquels s’ajoutent de nouveaux soutiens financiers.
25/09/2025, 12:40
La question paraît simple – lire un livre ou l’écouter, est-ce équivalent ? – mais la littérature scientifique répond par des nuances. Plusieurs travaux montrent que lecture et écoute aboutissent globalement à une compréhension similaire, surtout pour des textes informatifs ou narratifs linéaires.
24/09/2025, 17:40
La conseillère de Nicolas Sarkozy, entre 2007 et 2011, et ancienne journaliste au Point, Catherine Pégard, est la nouvelle conseillère culture d’Emmanuel Macron. En 2011, elle était nommée à la tête de l’établissement public du château de Versailles, poste qu’elle a occupé durant près de quatorze ans. Son retour à l’Élysée, auprès d'Emmanuel Macron, est effectif depuis le 17 septembre dernier. À 71 ans, elle succède à Philippe Bélaval, parti en mai pour raisons personnelles.
24/09/2025, 17:12
Depuis 1984, l’ABPQ regroupe les bibliothèques publiques québécoises afin de promouvoir leur développement et leur rayonnement, pour un accès universel au savoir et à la culture.
L’Association annonce des changements importants à la direction de son conseil.
24/09/2025, 17:01
Associer la sphère médiatique et l'extrême droite revient à ce qu' apparaissent souvent les mêmes noms de milliardaires, Vincent Bolloré et Pierre-Édouard Stérin en tête. D’autres acteurs, moins attendus aux côtés de représentants de la droite radicale, œuvrent pourtant depuis plusieurs années à la diffusion des éditions Magnus et de la revue La Furia, visées par des plaintes pour « incitation publique à la haine » et « injure raciale ». Alors, que diable font les groupes Eyrolles et Madrigall (Gallimard) dans cette galère ?
24/09/2025, 13:00
En France, le prix du livre est unique, raison pour laquelle il se trouve souvent imprimé sur la quatrième de couverture des ouvrages. Souvent, mais pas toujours : bandes dessinées, livres jeunesse, mangas et livres de poche bénéficient d'une exception, avec des « codes prix » parfois exotiques. Saisi par le Syndicat de la librairie française, le médiateur du livre a réuni l'interprofession autour de cette pratique, avec, en vue, la rédaction d'une charte.
24/09/2025, 11:11
L'écrivain et blogueur anglo-égyptien Alaa Abd el-Fattah a été libéré, plusieurs mois après avoir purgé une peine de prison de 5 ans pour « diffusion de fausses nouvelles ». Figure de la révolution égyptienne de 2011, Alaa Abd el-Fattah a bénéficié d'une grâce présidentielle accordée par le président Abdel Fattah al Sisi. Un geste bien tardif, dénoncent plusieurs organisations non gouvernementales, soulagées malgré tout par la libération du militant.
24/09/2025, 10:10
Nicolas Morin, conservateur général des bibliothèques et directeur de l'Agence bibliographique de l'enseignement supérieur (Abes) depuis 2022, est renouvelé à son poste pour un second mandat. L'agence est au cœur d'un projet de « rapprochement » avec d'autres entités de l'enseignement supérieur, voulu par le ministère.
24/09/2025, 09:17
Laurent Beccaria, président du groupe Les Arènes–L’Iconoclaste, a annoncé plusieurs nominations et arrivées au sein des deux maisons. Ces changements stratégiques entendent renforcer à la fois le développement audiovisuel, l’édition d’essais et de documents, ainsi que les pôles non-fiction, histoire et bande dessinée.
23/09/2025, 18:45
La Société civile des éditeurs de langue française (SCELF) annonce la nomination de Valérie Barthez au poste de directrice générale. Juriste spécialisée en propriété littéraire et artistique, elle prend ses fonctions dans un contexte marqué par l’essor de l’adaptation d’ouvrages vers le cinéma, la télévision, le spectacle vivant et la radio. Sa mission : renforcer la gestion collective des droits et affirmer la place des éditeurs et des auteurs dans cet écosystème en pleine mutation.
23/09/2025, 17:12
Entre le 21 et le 23 septembre 2025, une bascule diplomatique s’est jouée. Le Royaume-Uni, le Canada, l’Australie, le Portugal, puis la France ont annoncé tour à tour la reconnaissance officielle de l’État de Palestine. Ce mouvement, relayé dans les couloirs de l’ONU et par une série de déclarations conjointes, a été décrit par Reuters comme un « tournant majeur de la politique occidentale » après des décennies d’hésitations.
23/09/2025, 15:08
Les Éditions Albin Michel lanceront en 2026 une nouvelle collection intitulée « L’Atelier du présent », dirigée par Bénédicte Delorme-Montini et Marcel Gauchet. Son objectif est de proposer des outils d’analyse pour comprendre les transformations contemporaines dans les domaines politique, technologique et culturel.
23/09/2025, 13:16
Si la concentration des médias entre les mains de quelques milliardaires, en France, inquiète à juste titre, l'édition n'est pas épargnée. Le premier groupe éditorial, Hachette, est détenu par Vincent Bolloré depuis quelques années, et certaines de ses filiales, Fayard en tête, ont entamé un virage serré à droite. Le collectif Désarmer Bolloré, qui lutte contre l'influence de l'homme d'affaires, en appelle désormais aux auteurs « de gauche » dont les livres sont publiés par le groupe.
23/09/2025, 13:06
L’auteur nazairien Patrick Deville, directeur de la Maison des écrivains étrangers et traducteurs (Meet) de Saint-Nazaire, a été intronisé ce mardi matin écrivain de Marine par le chef d’état-major de la Marine nationale, révèle Sud-Ouest. Une distinction rare qui lui permet désormais d’accoler à sa signature une petite ancre, symbole d’appartenance à l’Association des écrivains de Marine, fondée en 2003 par l’académicien Jean-François Deniau (1928-2007).
23/09/2025, 13:06
Sous l’impulsion de Jean-Luc Barré, la collection Bouquins inaugure une nouvelle aventure éditoriale avec « Les Singuliers ». Alliant exigence intellectuelle et liberté d’approche, ce projet, porté par un design qui se veut audacieux, signé Philippe Apeloig, entend redonner vie à des trésors de littérature dans des volumes souples et accessibles.
23/09/2025, 11:44
Un an après les attaques survenues au sud du Liban, seize auteurs liés au pays publient un recueil collectif destiné à soutenir les populations touchées par la crise humanitaire. Les bénéfices de l’ouvrage seront reversés à l’UNICEF, qui œuvre auprès des enfants libanais confrontés à des besoins essentiels urgents.
23/09/2025, 10:03
À l'occasion de son 91e congrès, l'organisation PEN International, qui défend la liberté d'expression des auteurs dans le monde entier, a présenté son Manifeste sur la protection de la nature. Ce texte appelle à « vivre libre en harmonie avec la nature, et non dans un rapport de domination » et invite les écrivains à la défendre contre « les actions malveillantes des invidivus, des entreprises ou des gouvernements ».
23/09/2025, 09:32
En juin dernier, nous évoquions avec Héloïse d’Ormesson l’entrée des archives de son père, Jean d’Ormesson, à la BnF, conformément au vœu qu’il avait exprimé. Une soixantaine de chemises cartonnées, remplies de ses manuscrits littéraires et de sa correspondance, rejoignaient alors les collections de la Bibliothèque. Le travail de classement n’était pas encore totalement achevé et l’on constatait qu’aucun inédit ne semblait devoir surgir de cet immense fonds. Mais, comme dans toute belle histoire, le véritable trésor n’attendait que le tout dernier jour pour se révéler…
22/09/2025, 19:04
L’auteur de polars Franck Thilliez est accusé de plagiat par l’autrice québécoise Isabelle Lafortune. Elle affirme que son roman Norferville (Fleuve, 2024), situé dans une ville minière fictive du Nord du Québec, présente « des similitudes troublantes » avec son premier livre, Terminal Grand Nord (Éditions XYZ, 2019), dont l’action se déroule à Schefferviller, ville dont s'est inspirée Franck Thilliez, ainsi qu'avec sa suite, Chaîne de glace (Éditions XYZ, 2022).
22/09/2025, 17:42
Le poète et traducteur britannique Ian Monk est décédé le 19 septembre 2025 dans sa maison de Bourges, à l’âge de 65 ans. Né le 1ᵉʳ janvier 1960 à Woking dans le Surrey au Royaume-Uni, il avait étudié les lettres classiques à l’université de Bristol avant de vivre une jeunesse punk à Londres, puis de s’installer à Paris.
22/09/2025, 15:36
Arrêté en janvier 2025 dans le district de Marracuene, au nord du Mozambique, l'écrivain et éditeur Alex Barga a été maintenu en détention provisoire pendant plusieurs mois dans une prison de Maputo, la capitale du pays. Le 15 septembre dernier, il a été libéré, aux côtés d'autres détenus, soutiens de l’opposant Venancio Mondlane.
22/09/2025, 13:38
Après Druillet - Lovecraft, les Éditions Barbier présentent une nouvelle édition exceptionnelle autour de l'œuvre de l'auteur de BD français : Druillet – Vampires, qui réunit en un seul volume tous les travaux de Philippe Druillet autour de l’univers de Dracula et des Vampires. Une campagne de précommande de l'ouvrage est actuellement ouverte sur Ulule.
22/09/2025, 12:28
Quelques jours auront suffi pour disqualifier la plainte de Donald Trump contre quatre journalistes du New York Times et le quotidien pour « diffamation », dans laquelle le groupe éditorial Penguin Random House était également cité. Le juge Steven D. Merryday l'a rejeté en raison d'une rédaction inadaptée, entièrement tournée vers l'« invective ».
22/09/2025, 12:00
Le deuxième mandat présidentiel d'Emmanuel Macron n'épargne pas les Premiers ministres, qui se succèdent sans parvenir à convaincre les représentants du peuple français. Nommé à Matignon le 9 septembre dernier, Sébastien Lecornu, proche du président de la République, a constitué son cabinet : pour la culture, rien ne change.
22/09/2025, 09:27
À Kaboul, dans les couloirs feutrés des facultés, un silence est en train de s’installer — pas celui imposé par une panne d’électricité, mais par la suppression délibérée d’œuvres littéraires. Le régime taliban a dressé une liste noire de manuels universitaires, dont certains écrits par des femmes, et ordonné leur retrait des programmes. L’annonce a été confirmée par des sources du gouvernement lui-même — et provoque une onde de choc dans le monde académique international.
20/09/2025, 18:42
San Francisco s’apprête à tourner une page importante en matière d’alphabétisation précoce. La ville inaugure officiellement, depuis septembre 2025, son adhésion complète au programme Imagination Library lancé par Dolly Parton. Destiné aux enfants de 0 à 5 ans, il propose de recevoir chaque mois, et ce sans frais, un livre adapté à l’âge, directement livré chez eux.
20/09/2025, 11:55
Le marché de l’édition américaine a connu un mois de juin morose, selon le dernier StatShot Report publié par l’Association of American Publishers (AAP). L’ensemble du secteur affiche un recul de 1,3 % par rapport à juin 2024, pour un chiffre d’affaires de 1,1 milliard de dollars. Sur les six premiers mois de 2025, la baisse cumulée atteint 1,7 %, avec 6,3 milliards de dollars enregistrés.
20/09/2025, 11:44
L'autrice irlandaise de Normal People, qui vient d'être primée par les « Sky Arts Awards for literature » pour son dernier roman Intermezzo, n'a pas pu se rendre à la cérémonie de remise du prix, à Londres. Pour cause, il lui a été signifié qu’elle pourrait être arrêtée si elle revenait sur le sol britannique, à cause de son soutien à Palestine Action, classée « organisation terroriste » au Royaume-Uni.
19/09/2025, 16:52
Le 17 septembre 2025, l’Université Paris Cité a officiellement inauguré sa maison d’édition, Université Paris Cité Éditions, lors de la première Semaine de la santé planétaire. Deux premiers titres issus de recherches en sciences humaines et sociales sont déjà disponibles en librairie.
19/09/2025, 11:48
L'« habit vert » de Mario Vargas Llosa, porté par l'écrivain péruvien naturalisé espagnol à l'occasion de son entrée à l'Académie française en 2023, a été donné au Musée Nobel de Stockholm, ce 18 septembre. Il rejoint les collections de cette institution dédiée à l'histoire des Prix Nobel, de leurs lauréats et lauréates. Vargas Llosa a reçu le Prix Nobel de littérature en 2010.
19/09/2025, 11:27
Le poste de directeur de la Bibliothèque publique d'information (Bpi) sera vacant à compter du 1er janvier 2026, annonce le ministère de la Culture. Conservateurs généraux et conservateurs des bibliothèques sont invités à postuler, tandis que l'actuelle directrice, Christine Carrier, termine son troisième mandat.
19/09/2025, 10:38
À Montclair, dans le New Jersey, une librairie indépendante a annulé un événement littéraire qui devait mettre en avant l’autrice palestinienne Jenan Matari. La décision a été motivée, selon la direction, par les « multiples inquiétudes » qu'ont exprimées des habitants. Ainsi que par la crainte d’un risque pour la sécurité du personnel et des clients.
18/09/2025, 11:07
Le Centre national du livre (CNL) annonce la nomination de Magali Fourmaintraux au poste de Déléguée à la communication et aux événements littéraires, à compter du 22 septembre 2025.
18/09/2025, 09:58
Top Articles"Ce n’est pas qu’on n’aime pas Carrère ou Mauvignier, c’est qu’ils n’ont pas besoin de nous" Je voulais vivre, élu plus beau titre de l'année 2025 Demon Slayer : au moins une bonne raison de ne pas se précipiter "Ce n'est pas de la science-fiction, c'est de la littérature" : le choc du roman de Mathieu Belezi
Commenter cet article