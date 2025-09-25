À Angoulême, la librairie Lilosimages ouvre sa résidence d'auteurs

L'initiative est suffisamment rare pour être remarquée : la librairie Lilosimages, située à Angoulême, ouvre sa résidence d'écriture, dont la première édition aura lieu en 2026. LilosÉcrits « a pour mission principale d’accompagner, de soutenir, d'encourager, de poursuivre ou de finaliser un projet d’écriture sur les questions féministes, queer, décoloniales, écologiques et intersectionnelles », décrit l'appel à candidatures (accessible en fin d'article).

Tournée vers les « auteurices francophones écrivant en français ayant déjà publié au moins un livre à compte d’éditeur et référencé sur les plateformes Electre ou Dilicom », la résidence « s'inscrit comme une suite logique de nos engagements », nous explique Anaïs Combeau, cogérante de la librairie aux côtés de Manon Picot et Marie Auguste, recrutée il y a 3 ans et en passe de devenir la troisième associée.

« Nous sommes une librairie qui valorise une production éditoriale engagée, militante », poursuit-elle, « et l'on sait aujourd'hui que le contexte économique est difficile pour tout le monde. Financer une résidence d'écriture nous permet d'intervenir en amont, quand la librairie soutient d'habitude les textes une fois les livres publiés. »

Prévue sur 3 semaines consécutives en mars, juin ou novembre 2026, la résidence s'accompagne d'une bourse d’un montant de 1000 € net pour couvrir les frais liés au séjour, ainsi que d'un forfait de 200 €, pour les frais de transport.

Cette première édition est entièrement financée par Lilosimages, mais l'enseigne n'est bien entendu pas fermée à d'éventuels partenariats, à l'avenir, afin d'« étoffer la compensation financière ». À l'heure où les librairies françaises font face à des difficultés économiques, l'investissement dans une résidence d'écriture est rendu possible, pour Lilosimages, par une « gestion radicale des achats », explique Anaïs Combeau.

« Nous entretenons une ligne éditoriale très claire sur les sujets liés à l'écologie, aux personnes et thématiques LGBTQIA+, sur les questions décoloniales, tous les sujets d’extrême gauche. Nous avons un important pouvoir de prescription sur ces domaines, renforcé par le fait que les autres librairies des alentours ont chacune une ligne éditoriale très marquée. Les commerces du livre sont ainsi très complémentaires », poursuit la libraire.

Création et interprofession

Afin de déterminer le dossier retenu pour la résidence d'écriture LilosÉcrits, un comité de sélection a été formé par les libraires. Celui-ci réunit Ayla Saura, de la librairie La Nuit des Temps à Rennes, présidente du comité ; Sabrina Erin Gin, autrice des livres Précis de culture féministe pour briller en société patriarcale (Leduc) et Les hommes ont tué l'amour (Leduc) ; Olivia Cauet, lectrice de l'association Le Pavé, bibliothèque collaborative et engagée dans l'éducation populaire, et Sonia Kéchichian, directrice du théâtre d’Angoulême. S'y ajoutera prochainement un éditeur ou une éditrice, afin de compléter le panel.

« Il était important qu’il n’y ait pas seulement le regard de Lilosimages : l’idée était aussi de refaire du lien dans l’interprofession, pour faire intervenir des proches de la librairie, mais également créer des passerelles qui bénéficient à l'auteur en résidence », détaille Anaïs Combeau.

Soufflée par Didier Grevel, délégué général de l'Association pour le Développement de la Librairie de Création (ADELC), qui accompagne Lilosimages depuis sa reprise par Anaïs Combeau et Manon Picot en 2019, l'idée de la résidence d'écriture s'est concrétisée avec le rachat de locaux situés dans le même immeuble que la librairie, finalisé au début du mois de septembre.

« Cela faisait des années que nous cherchions un local en dehors de la zone de vente, pour y installer nos bureaux » : une société civile immobilière, constituée par les trois libraires, a réalisé l'acquisition du bien, que l'enseigne loue. Un appartement de 66 m2, situé au 2e étage de l'immeuble, sera mis à disposition de l'auteur ou de l'autrice en résidence.

À LIRE - Gibert Joseph : à Paris, une fermeture dans le 13e, une ouverture dans le 6e

Les textes produits lors de la résidence d'écriture ne seront pas forcément destinés à être publiés, précise LilosÉcrits, mais les œuvres des bénéficiaires de la résidence seront valorisées à cette occasion, notamment via une rencontre à la librairie Lilosimages.

L'appel à candidatures est ouvert jusqu'au 31 octobre 2025.

Photographie : Le logo de la résidence d'écriture LilosÉcrit, portée par Lilosimages

Par Antoine Oury

Contact : ao@actualitte.com