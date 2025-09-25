Caledonian Road : Andrew O’Hagan signe le grand roman social britannique du XXIᵉ siècle

Car sous le vernis intellectuel, une faille s’élargit : dettes secrètes, train de vie au-dessus de ses moyens, compromissions. Et un besoin d’admiration qui finit par l’engloutir.

C’est tout le ressort de Caledonian Road, le nouveau roman d’Andrew O’Hagan, traduit par Céline Schwaller (Éditions Métailié). L’écrivain écossais orchestre ici la lente descente d’un homme persuadé de comprendre le monde, mais qui perd pied au moment où il croyait le dominer.

Une fresque polyphonique et sociale

O’Hagan ne se contente pas de peindre un destin individuel : il embrasse une société entière. La vingtaine de personnages qui gravitent autour de Flynn composent une mosaïque de la Grande-Bretagne contemporaine : oligarques russes, rappeurs de Londres-Est, héritières aristocratiques, militants écologistes, travailleurs immigrés exploités. Tous incarnent à leur manière les fractures d’un pays miné par la corruption, les inégalités et les contradictions d’une élite à bout de souffle.

Le roman circule ainsi de Marylebone aux marges de Glasgow, des clubs privés aux logements sociaux. Et ce mouvement constant donne au récit une ampleur rare, où la petite histoire se mêle à la grande.

Le style d’O’Hagan est vif, ironique, sans lourdeur. Ses dialogues claquent, ses descriptions vont droit au but, et derrière l’humour perce une cruauté presque clinique. Campbell Flynn n’est pas un monstre : il est tragiquement humain, pathétique dans sa suffisance, bouleversant dans sa chute.

On pense parfois à Thackeray ou à Trollope, tant l’art du romancier rappelle ces fresques sociales où satire et drame s’entrelacent. Mais O’Hagan parle d’aujourd’hui — du Brexit, de la pandémie, de la montée des extrêmes — et c’est cette contemporanéité qui fait la force du livre.

Avec plus de 700 pages, Caledonian Road demande de la constance au lecteur. Certains pourront juger le texte trop dense, parfois bavard. Pourtant, cette profusion est aussi ce qui fait sa richesse. O’Hagan prend le temps d’explorer chaque recoin de son décor, de donner voix même aux personnages les plus dissonants.

Il en ressort une œuvre panoramique et pénétrante, qui scrute autant les individus que les systèmes qui les façonnent. Le roman met à nu la duplicité des intellectuels progressistes, prompts à dénoncer les inégalités mais incapables de renoncer à leurs privilèges.

Rarement une fiction contemporaine aura donné à voir, avec autant de précision et d’ironie, les tensions qui traversent la Grande-Bretagne d’aujourd’hui. Caledonian Road est un roman social au sens noble : une fresque à la fois intime et politique, où le destin d’un homme rejoint celui d’une époque.

Andrew O’Hagan signe ici une œuvre qui, au-delà de son intrigue captivante, se lit comme un miroir cruel de nos illusions collectives.

Par Victor De Sepausy

