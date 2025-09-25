Dominique Bona ou le chant d’un fantôme courtois, avec Le Roi Arthur

Non, il ne s’agit pas du compositeur suisse, mais bien d’un aristocrate français oublié, Arthur de La Rochefoucauld. Le roman s’ouvre dans l’atmosphère feutrée d’un Paris finissant, celui des bibliothèques aux rideaux tirés, des correspondances soignées, et des fidélités anciennes. Très vite, la figure d’Arthur émerge : un homme effacé, fidèle à un amour interdit, lecteur passionné de Chrétien de Troyes, collectionneur de manuscrits médiévaux — et témoin discret des secousses du siècle.

Dominique Bona lui donne voix sans jamais forcer la note. Ce n’est pas un héros, ce n’est pas un martyr. Mais c’est un personnage. Et surtout, c’est un regard. Celui d’un homme qui traverse les drames avec une forme d’élégance désuète, presque surannée — et c’est ce qui le rend profondément romanesque.

Ce qui bouleverse, dans Le Roi Arthur, c’est la tendresse avec laquelle l’autrice raconte l’histoire d’amour entre Arthur et un autre homme — relation tue, masquée, codée. On est loin des effusions modernes : tout passe par les silences, les lettres non envoyées, les gestes infimes. Dominique Bona excelle dans cette écriture de la suggestion. Chaque page semble respirer une pudeur poignante, presque sacrée.

Et pourtant, c’est bien une histoire de passion — mais dans une langue retenue, ciselée, vibrante de non-dits. En redonnant chair à cette liaison interdite, Bona ne fait pas une œuvre militante : elle redonne simplement la place à un amour qui, dans les marges, avait été relégué à l’oubli.

Il faut le dire : Dominique Bona écrit magnifiquement. Ses phrases serpentent avec un raffinement discret, mêlant érudition et émotion avec une aisance rare. Elle parle d’archives, de manuscrits médiévaux, de réceptions à l’Académie, mais jamais de façon pesante. Le texte est tout en glissements. À peine une scène est esquissée qu’une autre surgit — comme dans un rêve.

Mais c’est surtout la tonalité qui marque : celle d’un livre élégiaque, où chaque chapitre semble composer une partition douce-amère. La solitude d’Arthur devient peu à peu celle d’un monde entier : celui de la discrétion, des passions contenues, de la loyauté invisible.

Le Roi Arthur n’est pas une biographie au sens strict. C’est un roman-hommage, une élégie sans violon, un chant d’amour en creux. Dominique Bona y affirme, en filigrane, qu’écrire sur l’intime n’a jamais été aussi politique — surtout quand il s’agit de redonner sa place à un amour effacé. Le texte touche par ce qu’il ne dit pas, captive par ce qu’il laisse deviner.

Et parfois, c’est là que réside la grande littérature.

Par Cécile Mazin

Contact : cm@actualitte.com