12 titres dans la première sélection du Prix Interallié 2025

La sélection du Prix Interallié 2025

Christian Authier, Comme un père, Du Rocher

Anne Berest, Finistère, Albin Michel

Nathan Devers, Surchauffe, Albin Michel

Agnès Gruda, Ça finit quand, toujours ?, Équateurs

Cécile Guilbert, Feux sacrés, Grasset

Sylvie Le Bihan, L’ami Louis, Denoël

Justine Lévy, Une drôle de peine, Stock

Alfred de Montesquiou, Le crépuscule des hommes, Robert Laffont

Fabrice Pliskin, Le fou de Bourdieu, Le Cherche-Midi

Maria Pourchet, Tressaillir, Stock

Louis-Henri de la Rochefoucauld, L’amour moderne, Robert Laffont

Vanessa Schneider, La peau dure, Flammarion

Fondé pendant que ses initiateurs attendaient l'annonce du lauréat du Prix Femina, le premier Prix Interallié a été attribué à André Malraux en 1930 pour son œuvre La Voie royale. Il privilégie généralement les écrivains ayant également une carrière journalistique.

Le jury du Prix Interallié réunit, aux dernières nouvelles, Jean-Marie Rouart, président, Stéphane Denis, Gilles Martin-Chauffier, Éric Neuhoff, Christophe Ono-dit-Biot, Jean-Christophe Rufin, Jean-René Van der Plaetsen, Florian Zeller et Thibault de Montaigu, lauréat 2024.

La seconde sélection devrait être arrêtée aux alentours du 15 octobre, et le choix du lauréat est prévu le 5 novembre prochain. La proclamation aura lieu le 12 novembre à 13h chez Lasserre.

L'année dernière, le Prix Interallié avait donc salué Thibault de Montaigu pour Cœur (Albin Michel).

