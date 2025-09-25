Marvel’s Wolverine : bête ou héros, il faut trancher

Auréolé des succès critiques et publics de Marvel's Spider-Man (2018) et de sa suite, parue en 2023, le studio Insomniac Games, propriété de Sony, poursuit son exploration vidéoludique du catalogue de la Maison des Idées.

Wolverine est donc le suivant sur la liste, avec un titre orienté action, logiquement, dans des décors variés. La bande-annonce, particulièrement violente, laisse apercevoir plusieurs personnages liés à la mythologie des X-Men, comme Mystique ou une machine bien connue des fans de mutants...

Le titre est prévu uniquement sur PS5 pour le moment, et devrait pointer le bout de ses griffes à l'automne 2026.

