Marvel’s Wolverine : bête ou héros, il faut trancher

Marvel Games, Sony Interactive Entertainment et Insomniac Games ont présenté les premières images de Marvel’s Wolverine, superproduction vidéoludique centrée sur le personnage cocréé par Roy Thomas, Len Wein et John Romita, Sr..
Le 25/09/2025 à 09:51 par Antoine Oury
25/09/2025 à 09:51
Auréolé des succès critiques et publics de Marvel's Spider-Man (2018) et de sa suite, parue en 2023, le studio Insomniac Games, propriété de Sony, poursuit son exploration vidéoludique du catalogue de la Maison des Idées.
Wolverine est donc le suivant sur la liste, avec un titre orienté action, logiquement, dans des décors variés. La bande-annonce, particulièrement violente, laisse apercevoir plusieurs personnages liés à la mythologie des X-Men, comme Mystique ou une machine bien connue des fans de mutants...
Le titre est prévu uniquement sur PS5 pour le moment, et devrait pointer le bout de ses griffes à l'automne 2026.
