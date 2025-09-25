6 titres en lice pour le Prix À livre ou verre 2026

Les librairies Mémoire 7 (Clamart), Point de côté (Suresnes) et Nouvelle & Cie (Bois-Colombes) présentent la sélection d'ouvrages pour le Prix À livre ou verre, millésime 2026. Comme d'habitude, un programme de rencontres va de pair avec les titres retenus, pour échanger et déguster des vins eux aussi triés sur le volet.
Le 25/09/2025 à 09:52 par Dépêche
Publié le :
25/09/2025 à 09:52
Nourrices, de Séverine Cressan (Dalva) : rencontre à la librairie Nouvelle & Cie le mercredi 1er octobre 2025
Le Concours de pêche, de Loris Chavanette (Allary) : rencontre à la librairie Mémoire 7 le mardi 14 octobre 2025
Il pleut sur la parade, de Lucie-Anne Belgy (Gallimard) : rencontre à la librairie Point de côté le mercredi 12 novembre 2025
La Bonne Mère, de Mathilda Di Matteo (L'Iconoclaste) : rencontre à la librairie Nouvelle & Cie le mercredi 3 décembre 2025
Les Derniers jours de Harry Huan, d'Arbon (Au Diable Vauvert) : rencontre à la librairie Point de côté le mardi 20 janvier 2026
Physiquement, de Sasha Georges (Julliard) : rencontre à la librairie Mémoire 7 le mercredi 11 février 2026
Une soirée d'ouverture s'est tenue mercredi 17 septembre à la librairie Point de côté, en présence du lauréat du Prix À livre ou verre 2023, Anthony Passeron, à l'occasion de la parution de son second roman, Jacky (Grasset).
La lauréate de l'édition 2025 était Delphine Minoui pour son roman Badjens (Seuil).
Par Dépêche
Contact : depeche@actualitte.com
