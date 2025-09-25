6 titres en lice pour le Prix À livre ou verre 2026

La sélection du Prix À livre ou verre 2026

Nourrices, de Séverine Cressan (Dalva) : rencontre à la librairie Nouvelle & Cie le mercredi 1er octobre 2025

Le Concours de pêche, de Loris Chavanette (Allary) : rencontre à la librairie Mémoire 7 le mardi 14 octobre 2025

Il pleut sur la parade, de Lucie-Anne Belgy (Gallimard) : rencontre à la librairie Point de côté le mercredi 12 novembre 2025

La Bonne Mère, de Mathilda Di Matteo (L'Iconoclaste) : rencontre à la librairie Nouvelle & Cie le mercredi 3 décembre 2025

Les Derniers jours de Harry Huan, d'Arbon (Au Diable Vauvert) : rencontre à la librairie Point de côté le mardi 20 janvier 2026

Physiquement, de Sasha Georges (Julliard) : rencontre à la librairie Mémoire 7 le mercredi 11 février 2026

Une soirée d'ouverture s'est tenue mercredi 17 septembre à la librairie Point de côté, en présence du lauréat du Prix À livre ou verre 2023, Anthony Passeron, à l'occasion de la parution de son second roman, Jacky (Grasset).

La lauréate de l'édition 2025 était Delphine Minoui pour son roman Badjens (Seuil).

