Livres audio : l'écoute est-elle aussi efficace que la lecture ?

La question paraît simple – lire un livre ou l’écouter, est-ce équivalent ? – mais la littérature scientifique répond par des nuances. Plusieurs travaux montrent que lecture et écoute aboutissent globalement à une compréhension similaire, surtout pour des textes informatifs ou narratifs linéaires.
Le 24/09/2025 à 17:40 par Clément Solym
Publié le :
24/09/2025 à 17:40
Une étude expérimentale n’a ainsi trouvé aucune différence significative entre lecture, écoute et « double modalité » (lire + écouter en même temps) sur des contenus non fictionnels (Rogowsky et al., 2016).
Dès que la tâche exige des inférences fines (déduire l’état émotionnel d’un personnage, suivre des ambiguïtés), l’avantage penche légèrement du côté de la lecture. Une méta-analyse portant sur 46 études conclut à un effet modeste en faveur de la lecture pour l’inférentiel, sans écart majeur sur la compréhension littérale. Autrement dit : le papier (ou l’écran bien lu) aide un peu quand il faut « lire entre les lignes ».
Le support, lui aussi, imprime sa signature. Des travaux récents en Reading Research Quarterly montrent qu’une exposition fréquente aux lectures fragmentées et courtes sur écran s’accompagne d’une moindre tendance à « chercher du sens » dans les passages littéraires longs ; inversement, les lecteurs de livres persévèrent davantage face à la densité textuelle.
Ce « biais au survol » propre aux écrans n’est pas systématique, mais il apparaît régulièrement dans les comparaisons papier/écran.
Changer de modalité modifie aussi le style de raisonnement. Quand le même problème est présenté à l’oral, nous activons plus spontanément des stratégies intuitives ; à l’écrit, nous passons davantage par l’analyse délibérée.
Ce décalage, documenté par Geipel et collègues, ne condamne pas l’audiobook : il rappelle simplement que la voix — avec sa prosodie, son rythme, ses affects — oriente l’interprétation et le traitement de l’information. Moralité : si l’on conduit ou cuisine, gare aux tâches qui réclament une attention soutenue…
Du côté de la fiction, un résultat est devenu classique : lire de la littérature dite « littéraire » (aux personnages ambigus, aux codes moins stéréotypés) améliore à court terme la performance à des tests de théorie de l’esprit (identifier les croyances/intentions d’autrui).
Les expériences de Kidd & Castano (Science, 2013), répliquées et discutées depuis, pointent un effet spécifique au registre « littéraire », plus qu’au « genre » populaire. Ce bénéfice tient au texte — pas au médium — mais il éclaire l’intérêt des lectures exigeantes pour l’éducation esthétique et sociale du lecteur.
La « double modalité » séduit (oreilles + yeux). Une synthèse récente suggère un petit avantage pour certains publics (lecteurs débutants, personnes apprenant une langue, profils en difficulté de décodage). Pour les lecteurs compétents, l’effet peut s’inverser : surcharge cognitive et redondance nuisent alors à l’intégration. Là encore, le contexte prime sur la règle générale.
Au-delà de la cognition, lire demeure un marqueur culturel et social. Une étude longitudinale (Yale) observant plus de 3500 adultes a associé 30 minutes quotidiennes de lecture de livres à une réduction d’environ 20 % de la mortalité sur 12 ans (association, pas causalité : de nombreux facteurs entrent en jeu).
Parallèlement, les données iScience 2025 documentent une chute d’environ 40 % de la lecture pour le plaisir aux États-Unis depuis 2003, surtout chez les 17-18 ans — un signal d’alarme pour la transmission des pratiques littéraires.
Pour un lectorat attaché aux formes longues, la stratégie paraît claire : réserver la lecture (papier ou liseuse en mode « lecture profonde ») aux textes qui exigent réflexion, lenteur, relecture, et profiter des audiobooks pour l’immersion narrative, les trajets, ou le rattrapage de classiques — à condition d’éviter le multitâche dispersif.
Bref : non, l’écoute n’est pas « inférieure » ; oui, la lecture garde un léger avantage quand l’interprétation fine, l’empathie cultivée et l’endurance textuelle sont au cœur du projet… littéraire. (Et si l’on hésite : alterner reste une option élégante.)
Crédits photo : Couleur CC 0
Par Clément Solym
Contact : cs@actualitte.com
