Association des bibliothèques publiques du Québec : une nouvelle direction se met en place

À la suite de son départ de poste chez son employeur, Jean-François Fortin démissionne de la présidence de l’ABPQ. Le conseil salue sa contribution remarquable, marquée par la valorisation du rôle social des bibliothèques et le développement de partenariats stratégiques.

« Je remercie les membres, les collègues administratrices et administrateurs ainsi que la permanence de l’ABPQ pour la confiance accordée lors de mes cinq années d’implication à l’Association. Soutenir votre développement et servir à vos côtés fut non seulement pour moi un honneur, mais surtout un privilège dont je vous suis reconnaissant », assure Jean-François Fortin.

Le 17 septembre 2025, le conseil a élu à l’unanimité Éric Therrien comme nouveau président. Directeur des collections et de la bibliothèque Gabrielle-Roy à Québec, il est engagé depuis le début de sa carrière dans l’évolution du réseau des bibliothèques et siège à l’ABPQ depuis 2019.

« Je suis honoré d’être le nouveau président de l’ABPQ et d’avoir la confiance des membres du conseil d’administration. L’ABPQ est une organisation inspirante et pertinente qui nous rend fiers et je suis enthousiaste à poursuivre mon engagement des dernières années afin de contribuer à son développement », souligne Éric Therrien.

Afin de pourvoir le siège laissé vacant, Karine Gagné Plourde, coordonnatrice des bibliothèques de la Ville d’Alma, a été cooptée administratrice. « Rejoindre le conseil d’administration de l’ABPQ est un privilège. Je souhaite mettre à profit mon expérience et mes mandats culturels pour appuyer le développement et le rayonnement des bibliothèques publiques, notamment en région », affirme-t-elle.

Ces nominations reflètent la volonté de l’ABPQ d’assurer une gouvernance solide et tournée vers l’avenir, en continuité avec l’engagement de ses membres.

Par Dépêche

