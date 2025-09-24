De Foenkinos à Minier : les écrivains à Saint-Pierre en octobre

Pendant quatre jours, Saint-Pierre se transformera en carrefour culturel, offrant un programme varié qui met en avant la diversité des voix et des formes artistiques :

Rencontres et grands entretiens avec des écrivains de premier plan, parmi lesquels David Foenkinos, Bernard Minier, Philippe Besson, Catherine Bardon et François Noudelmann.

Séances de dédicaces permettant au public de rencontrer des auteurs venus de l’île comme de l’international.

Ateliers, spectacles, contes et animations, destinés à créer un espace d’échange et de découverte pour tous les publics.

Brocante du livre, CD et DVD le dimanche 12 octobre, organisée boulevard Hubert Delisle, face au Casino.

Clôture festive avec un concert gratuit de Daniel Waro, prévu le dimanche 12 octobre à 18h30 sur la place du Rotary.

