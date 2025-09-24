Lovers’ Kiss d’Akimi Yoshida : le manga culte enfin disponible en français chez Panini

Dans la version française proposée par Panini Manga à l’automne 2025 — avec la traduction de Nathalie Lejeune — cette délicatesse est respectée avec soin : les silences sont palpables, les regards parlent souvent à la place des mots.

On suit Rikako, farouche, blessée par un passé qu’elle ne révèle jamais, tandis que d’autres personnages autour d’elle — Takao (ami d’enfance), Eriko (sa sœur), Miki — entretiennent des sentiments divergents, parfois inavoués.

L’équilibre entre hétéro et homosexualité

Ce qui frappe dans Lovers’ Kiss, c’est le traitement presque symétrique des amours hétérosexuelles et homosexuelles. Yoshida ne les hiérarchise pas. Dans une interview, elle expliquait qu’elle avait conscience de « parallèles » entre ses récits d’amour à genre opposé et les récits entre personnes du même sexe, sans pour autant dessiner de jugement de valeur.

Certains sont allés plus loin, signalant que la lecture de Lovers’ Kiss explore des amours « réels » entre personnes du même sexe — non pas seulement comme un fantôme romantique, mais comme un affect sincère, empreint de doutes, de contraintes et de pudeur.

Mais attention : Yoshida, dans ses propos, refuse l’idée de se cantonner à une romance homosexuelle typique. Le récit reste ancré dans la fluidité du désir, dans la zone grise des sentiments. Ainsi, Lovers’ Kiss paraît moins comme un manifeste queer que comme un fragile traité de l’amour humain dans ses hésitations et ses embarras.

Style graphique et rythme narratif

L’esthétique de Yoshida dans Lovers’ Kiss se caractérise par une sobriété maîtrisée : pas de décor surchargé, beaucoup de blanc, des cases aériennes. Cela accentue les instants de tension intérieure. Le trait n’est jamais ostentatoire, mais toujours parlé — les émotions viennent par accumulation de petits gestes, d’inflexions de silence.

Du côté narratif, elle mêle des séquences très courtes (un échange, un regard) à des passages plus étirés où plusieurs personnages croisent leurs émotions. Le rythme demeure souple, sans tourner en boucle — ce qui est notable pour une œuvre dialoguée.

À l’époque, la romance n’était pas toujours pleinement développée, le rythme parfois trop accéléré : ici, cela semble un choix assumé, un parti pris artistique plutôt qu’un défaut de construction.

Les personnages et leurs fractures

Rikako est complexe : elle est froide, blessée, distante, mais en creux on perçoit une enfant meurtrie. Tomoaki, lui, est réputé Don Juan, mais il cache ses propres contradictions. Takao, quant à lui, offre une des lignes les plus poignantes : celui qui aime en silence, qui ressent sans pouvoir dire — sa présence résonne d’une mélancolie tenue.

Eriko et Miki, parfois reléguées à des rôles secondaires, gagnent à être lues : leurs jalousies, leurs ressentiments contre Rikako éclairent le portrait familial et social de l’adolescence, sans pathos forcé. Chacun porte une part d’ombre, une faille, un désir qu’il n’ose pas formuler. Et c’est précisément dans ces tessons brisés que Yoshida puise une lumière narrative.

Ce que le lectorat francophone découvre

Pour le public français, Lovers’ Kiss se présente comme une révélation : un titre d’Akimi Yoshida peu connu ici, qui complète le panorama de son œuvre (Banana Fish, Yasha, Kamakura Diary). Le style retenu, parfois minimaliste, contraste avec les mangas à suspense ou à action qui dominent le marché, mais il est un témoignage fort : on peut raconter l’amour dans ses hésitations, l’interruption, le trouble.

La traduction semble avoir été pensée avec tact : respecter les silences, conserver les respirations du texte original, tout en rendant le français fluide. Cela doit demeurer une lecture proche et sincère, non un lissage sans aspérité.

L'œuvre, parfois, se laisse aller à des raccourcis émotionnels, avec quelques limites dans le développement de certaines intrigues secondaires. Or, le danger serait de vouloir trop densifier ce qui tient justement par ses vides et ses silences.

D’autre part, la romance homosexuelle dans Lovers’ Kiss n’est pas pleinement développée, avec des espaces d’échange sont trop rapides. Pourtant, on peut y lire un choix — une retenue — pour ne pas forcer ce qui ne peut être que chuchoté.

Un manga d’émotions voilées

Lovers’ Kiss est un titre rare : pas spectaculaire, mais résonnant. Il n’offre pas de confession spectaculaire ni de dénouement plein, mais un espace intérieur, une promesse suspendue. Le lectorat francophone a enfin accès à cette œuvre qui explore ce qui se passe entre le mot et le silence.

Si vous aimez les récits d’adolescence troublée, les situations d’amour ambigu, les personnages qui se taisent autant qu’ils s’aiment, Lovers’ Kiss vous attend. Il ne s’impose pas, mais propose un dialogue muet — à vous de l’écouter.

Un extrait enrichi de sa préface est proposé en fin d'article.

Par Cécile Mazin

Contact : cm@actualitte.com