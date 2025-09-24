Jean Dujardin ira Sur les chemins noirs de Sylvain Tesson, sur France 2

Publié en octobre 2016, l’ouvrage Sur les chemins noirs de Sylvain Tesson a rencontré un large succès en librairie, avec plus de 532.000 exemplaires vendus. En mars 2023, Denis Imbert en a livré une adaptation cinématographique, conservant le titre original et confiant le rôle principal à Jean Dujardin.

Synopsis

Le film suit Pierre, écrivain et grand voyageur, qui, après une chute de plusieurs étages lors d’une soirée alcoolisée, sombre dans le coma. À son réveil, alors qu’il peine à tenir debout et contre l’avis de son entourage, il entreprend une traversée de la France à pied. Son itinéraire l’emmène sur la « diagonale du vide », réseau de territoires ruraux méconnus et dépeuplés.

Ce parcours devient pour lui une quête de résilience et un retour au mouvement comme moyen de survie : « Mon salut était dans le mouvement, si je réussissais ma traversée, j’obtiendrais réparation », écrivait Tesson.

Distribution et diffusion

Aux côtés de Jean Dujardin, le film réunit Joséphine Japy, Izïa Higelin, Anny Duperey, Jonathan Zaccaï et Dylan Robert. Sur les chemins noirs sera diffusé sur France 2 le dimanche 12 octobre à 21h10, et disponible en rattrapage sur france.tv pendant sept jours.

La bande annonce est visible ci-dessous :

Encore une adaptation ?

Après le succès rencontré en librairie et son adaptation au cinéma, Sur les chemins noirs connaîtra une nouvelle vie en librairie. Le 16 octobre 2025 paraîtra en effet une édition prestige de l’ouvrage, enrichie de quarante dessins inédits réalisés par François Schuiten.

À gauche la couverture de cette édition de Sur les chemins noirs et à droite une planche signée François Schuiten.

Le maître de la carte à gratter accompagne le texte de Tesson d’un parcours visuel qui mène des ténèbres vers la lumière, offrant une résonance graphique à la quête intérieure de l’écrivain. Cette rencontre entre l’univers de l’aventurier et celui du créateur des Cités obscures et du Dernier Pharaon confèrera au récit une profondeur renouvelée, entre exploration intime et imaginaire visuel.

Crédits photo : France.Tv

