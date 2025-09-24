Le prix 2025 du Collège de France décerné à la philosophe Chloé Santoro

Le Collège de France a décerné, en 2025, son prix pour les jeunes chercheuses et chercheurs à la philosophe Chloé Santoro pour ses travaux sur le thème « Savoirs et démocratie ».
Créé en 2022, ce prix, doté de 20.000 euros, récompense chaque année l’excellence et l’originalité d’un parcours scientifique, alternativement dans les sciences expérimentales et naturelles ou dans les sciences humaines et sociales. Il s’accompagne d’une conférence publique de lauréat, que Chloé Santoro donnera le 10 décembre à 18 h au Collège de France.
Philosophe politique, Chloé Santoro est post-doctorante à l’Université Paris-Est Créteil, au sein de la chaire Délibération. Elle est membre du laboratoire interdisciplinaire d’étude du politique Hannah Arendt (LIPHA) et associée au laboratoire Logiques de l’Agir.
Elle a soutenu en mars 2025 une thèse de philosophie politique à Besançon, sous la direction d’Arnaud Macé et Yves Sintomer, consacrée à l’étude de la démocratie radicale comme régime politique. Son travail prend appui sur la démocratie athénienne pour interroger les modèles épistémiques des institutions démocratiques et comporte également une dimension empirique, à travers l’observation ethnographique de la Convention citoyenne sur la fin de vie (2022-2023).
Ses recherches portent notamment sur les modes de production institutionnels de l’intelligence collective, la délibération et le vote, la constitution de la communauté politique, le rôle du territoire comme système relationnel, ainsi que sur l’éducation et l’entraînement des citoyens par les pratiques collectives. Interdisciplinaire, sa démarche articule philosophie, science politique et histoire ancienne.
Le jury 2025, chargé de sélectionner la lauréate, était composé de quatre professeurs du Collège de France et d’un membre extérieur. Il était co-présidé par la juriste Samantha Besson et l’historien Antoine Lilti, et comprenait également Patrick Boucheron, Vinciane Pirenne-Delforge et Lorraine Daston (Institut Max Planck / Université de Chicago).
L'an passé, la lauréate était Fanny Brun.
Crédits photo : Patrick Imbert/Collège de France
