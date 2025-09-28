Inscription
Newsletter
linkedin soundcloud twitter bluesky mastodon facebook rss flicker youtube instagram
Recherche

En ce moment :

Les sorties de la rentrée littéraire Prix du Roman Fnac : métier ? Défricheur Le Mystery cosy, ou le polar douillet
#Roman francophone

Les Ensables - Les modérés, d'Abel Bonnard

Le parcours d’Abel Bonnard  (1883-1968) est l’un des plus surprenants parmi les écrivains du XXe siècle. Son destin intellectuel et politique est un précipité d’ambiguïtés, de compromissions et de fulgurances. Par Nicolas Kinosky 

Le 28/09/2025 à 10:42 par Les ensablés

|

Publié le :

28/09/2025 à 10:42

Les ensablés

Partager cet article sur Bluesky Partager cet article sur Mastodon Partager cet article sur Linkedin Partager cet article par mail Imprimer cet article
ActuaLitté

Normalien, agrégé, poète néo-classique, académicien célébré, dandy monarchiste, homosexuel revendiqué, il passe des finesses fin-de-siècle à la littérature à thèse des romans héritiers de Stendhal et de Paul Bourget ; il adhère ensuite au fascisme, devient ministre de l’Éducation nationale sous Vichy, soutient sans condition Hitler et décède, octogénaire, en mai 1968 à Madrid, converti au catholicisme.

Parmi ses essais, Les Modérés : le drame du présent, publié chez Grasset en 1936, fait partie de ses textes les plus limpides dans sa noirceur, les plus redoutables par leur séduction et les plus révélateurs de sa pensée — élégante, accusatrice, dangereuse.

Un pamphlet d’esthète contre la mollesse démocratique

Le titre peut d’abord surprendre. Les Modérés : un sujet apparemment paisible, presque fade. Mais chez Bonnard, le mot est une injure. Le modéré n’est pas un homme de mesure : il est l’homme sans passion, sans grandeur, sans croyance. Le modéré est le bourgeois satisfait, le parlementaire stérile, le centriste éternel, l’homme d’entre-deux qui préfère la paix à la justice, le confort au combat, la politesse à la vérité.

Bonnard n’écrit pas ici un traité politique, mais un libelle stylistique, comme une satire morale. Il y dénonce, avec une jubilation inquiétante, la « tiédeur » comme symptôme de la décadence française. La IIIe République, aux yeux de Bonnard, n’est pas seulement inefficace : elle est veule, inféconde, vouée à la médiocrité. Il lui oppose les figures de l’absolu : les héros des épopées, les saints chrétiens et martyrs, les chefs décrits par Plutarque dans les Vies des hommes illustres. Son style rend sa pensée d’autant plus venimeuse.

La phrase est ciselée, classique, comme dans un traité moral du XVIIIe siècle. Chaque mot tombe avec précision, ironie, éclat. Bonnard a du La Rochefoucauld dans la plume et du Barrès dans la voix. Il attaque en conservant la beauté.

L’écrivain de la verticalité

Derrière la satire politique, Les Modérés révèle une philosophie implicite de l’histoire : Bonnard croit à une hiérarchie des êtres, à une vision aristocratique du monde. Ce qu’il déteste dans le « modéré », ce n’est pas seulement son positionnement politique, mais sa philosophie implicite : son relativisme, son goût du compromis, son refus de la grandeur. Il le perçoit comme le symptôme d’une société qui a renoncé à l’héroïsme, à la transcendance, à la vision.

L’écriture de Bonnard est ainsi habitée par une tension métaphysique. Elle oppose la verticalité des grandes âmes à l’horizontalité des médiocres. Le modéré, c’est l’homme de la ligne droite, sans élévation, sans chute, sans appel. Face à lui, Bonnard rêve de figures en creux et en flèche : l’homme qui se sacrifie, qui domine, qui souffre.

Une critique pré-totalitaire?

L’un des aspects les plus troublants du livre est sa proximité avec certaines rhétoriques qui s’épanouiront peu après dans l’Europe des années 1930. La critique du « parlementarisme », du « compromis », de la « tiédeur bourgeoise » est présente aussi bien dans les discours fascistes que dans certains cercles de gauche révolutionnaire. Bonnard, sans jamais se revendiquer explicitement fasciste dans Les Modérés, prépare les esprits à une forme de verticalité autoritaire, voire messianique.

L’ennemi, ici, n’est pas le socialiste ni même le communiste : c’est le républicain tiède, l’homme du juste milieu, qui devient la figure honnie d’une France sans volonté. Bonnard ne plaide pas encore pour une dictature, mais son livre refuse radicalement le pluralisme, la discussion, la lenteur démocratique. Il prépare un terrain : celui de l’intolérance brillante, de l’autoritarisme stylisé.

En 1931, Curzio Malaparte, dans Technique du coup d’État, exposait déjà les velléités de renversement d’un pouvoir qui ne dépend pas d’une idéologie ni d’un soulèvement populaire, mais d’une méthode technique. Selon lui, l’essentiel est de s’emparer rapidement des organes vitaux de l’État moderne. Le coup d’État est donc une opération logistique et mécanique, où la maîtrise des réseaux prime sur l’héroïsme ou la mobilisation des foules.

Un style de guerre civile

Ce qui rend Les Modérés redoutable, c’est son écriture et sa capacité à esthétiser l’autoritarisme. Bonnard, comme Léon Bloy ou Drieu La Rochelle, possède ce talent rare d’écrire des phrases qui brûlent, des jugements définitifs, des aphorismes tranchants. Il excelle dans l’invective élégante, le mot juste qui assassine.

Voici, par exemple, comment il décrit les modérés : «La France est le seul pays où la nation ait en permanence son gouvernement contre soi, le seul où une guerre sinistre et grotesque ait été déclarée à Dieu, le seul où l’ordre ne subsiste que par survivance, sans être jamais soutenu ni fortifié, le seul où l’enseignement officiel n’ait pas d’autre tâche que de détruire obstinément tout ce qu’il devrait conserver, et dérobe à la nation la connaissance de sa propre grandeur. La République est le seul régime où rien de sublime, ni seulement d’honnête, n’est donné en aliment à un peuple dont l’âme est à jeun; c’est le seul régime qui, pressé de tous côtés par les choses, ne parle jamais un langage qui leur réponde, le seul où les problèmes les plus importants ne puissent pas être résolus, ni même posés, parce que l’intérêt du parti régnant entretient partout des fictions qui séparent la nation du réel. »

L’ambiguïté politique d’un esthète

L’ambivalence constante des Modérés entre la critique légitime d’un régime usé et l’appel implicite à une solution radicale peut désarçonner le lecteur actuel. Bonnard perçoit avec justesse la vacuité parlementaire, l’érosion du sens, la rhétorique creuse des politiciens de métier, mais ne propose aucun remède démocratique. Il évoque des vertus, des grandeurs, des fidélités, mais sans jamais dire comment elles pourraient renaître sans violence.

Georges Bernanos a écrit quelque part : «plus terrifiant que le bruit des bottes, le pas feutré des pantoufles.» Si l’on trouve chez l’auteur de La France contre les robots, ou même chez Julien Benda avec La Trahison des clercs, la même diatribe contre un parlementarisme mou et délétère, ces écrivains, partageant le même constat, n’ont pas pris les mêmes chemins : Bonnard se laissera prendre au piège d’une radicalité certaine qui le conduira à des choix terribles et à porter le poids — et, d’une certaine manière, la responsabilité — de certains engagements et de certains noms.

Bien sûr, on pourra être refroidi par le pedigree et le tempérament de Bonnard, rangeant dans une bibliothèque interdite Les Modérés au même titre que Les Décombres de Rebatet ou les pamphlets de Céline. Pourtant, il faut faire l’effort de lire ces textes comme des brûlots certes, pétris d’une rhétorique discutable, mais surtout comme des témoignages éclairants des troubles, des désordres et des menaces qui planent sur toute l’Europe à ce moment-là.

Le livre de Bonnard est ainsi un miroir des années trente, ce moment historique où tant d’intellectuels, déçus par la République, ont glissé vers des engagements funestes. Bonnard y prend date. Il deviendra bientôt un compagnon de route de Vichy, admirateur de l’ordre, de la terre, du chef. Le dandy deviendra ministre. Le styliste deviendra idéologue.

 

Nicolas Kinosky, enseignant de lettres classiques, doctorant, est chroniqueur dans La Nef et Antipress. Passionné de littérature aussi bien antique que moderne, ses sujets se portent sur l’Italie, la culture sartoriale, la religion catholique, l’art d’occident, les voyages en Europe et la vieille Autriche.

 
 

 

Par Les ensablés
Contact : contact@actualitte.com

Commenter cet article

 

Les Modérés (Poche)

Abel Bonnard

Paru le 17/08/2023

230 pages

A PRECISER

10,00 €

Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 9782494244245
9782494244245
© Notice établie par ORB
plus d'informations

Plus d'articles sur le même thème

ActuaLitté

Les Ensablés - La Reine battue, d'Henri Duvernois

Le propre du « petit maître » est d’être discret. Un temps, il s’impose, il plaît... Puis disparaît, écrasé sous les poids des « grands ». C’est que l’on ne peut pas retenir tout le monde. J’ai mes « petits maîtres » favoris, et l’un d’eux, vous le savez peut-être, car j’en ai déjà parlé, s’appelle Henri Duvernois. Récemment, dans un vide-grenier, perdu dans un amas de livres vendus un euro chacun, je suis tombé sur son roman « La Reine battue » publié sur papier alfa bouffant dans la belle collection de luxe Le livre de demain, où le texte s’orne de gravures. Je l’ai acheté évidemment, sachant à l’avance que je ne serais pas déçu. Par Hervé Bel.

14/09/2025, 10:00

ActuaLitté

Les Ensablés - La Pierre angulaire, de Zoé Oldenbourg

Zoé Oldenbourg (1916-2002) fut longtemps associée aux succès d’édition de grandes fresques médiévales. Son premier livre, Argile et Cendres (1946) qui suit les péripéties d’un petit seigneur partant pour les croisades, impressionna tellement par sa précision et son ampleur qu’on y vit un potentiel Goncourt. Le couronnement arrivera finalement en 1953 avec son second roman La Pierre angulaire qui remporte le Prix Femina. Zoé Oldenbourg y expose les tableaux contrastés d’un Moyen-Âge où même les âmes les plus abjectes vivent dans l’espérance du salut éternel. Par Nicolas Acker.

31/08/2025, 09:00

ActuaLitté

Les Ensablés - La vierge et le taureau, de Jean Meckert

Les éditions Joëlle Losfeld poursuivent avec bonheur la réédition des romans de Jean Meckert  (1910-1995). Le dernier en date, La vierge et le taureau, occupe une place à part dans l’œuvre de Meckert. D’abord parce qu’il s’agit du dernier publié sous son propre nom. S’il continue à publier par la suite, ce sera désormais sous le pseudonyme de Jean Amila, bien connu des amateurs de romans policiers. Dernier roman de Meckert donc, La vierge et le taureau est aussi entouré d’une légende noire qui fait de ce livre, une sorte d’ouvrage maudit qui a donné libre cours à de nombreuses spéculations. Par Carl Aderhold

17/08/2025, 09:00

ActuaLitté

Les Ensablés - Le wagon à vaches (1953), de Georges Hyvernaud

Sa prose noire et acérée rappelle Raymond Guérin. Son ironie pessimiste penche du côté d’Emmanuel Bove. Le phrasé rageur est célinien. Nous sommes en 1953 lorsque Georges Hyvernaud publie son deuxième récit le Wagon à vaches. On y retrouve la veine existentialiste, sans le torse bombé de l’intellectuel engagé. Par Nicolas Acker.

27/07/2025, 09:00

ActuaLitté

Les Ensablés - La fin de la IIIe République, de Emmanuel Berl

Paru en 1968 dans la célèbre collection de Gallimard, « Les trente journées qui ont fait la France », La fin de la IIIerépublique est republiée quelques années plus tard dans une autre collection intitulée «Témoins». Ce passage révèle bien à la fois la nature de cet ouvrage mais aussi celle de son auteur, Emmanuel Berl (1892-1976). S’il est aujourd’hui tombé dans l’oubli (tout juste certains se souviennent qu’il fut le mari de la chanteuse Mireille), il a pourtant marqué la vie intellectuelle des années 1930 par ses positions que ses biographes qualifient volontiers d’inclassables. Par Carl Aderhold

06/07/2025, 10:45

ActuaLitté

Les Ensablés - Le roi dort, de Charles Braibant

« Nos pays ne sont pas beaux...mais il y a en eux une espèce de grandeur calme et comme un peu dédaigneuse qui est beaucoup plus captivante que la beauté ». Ainsi Charles Braibant (1889-1976), Champenois de lignée et de coeur, décrit-il sa région d’élection dans son roman Le roi dort qui, s’il rata de peu le prix Goncourt, fut couronné du Renaudot en 1933. Par Marie Coat

 

22/06/2025, 09:00

ActuaLitté

Les Ensablés - La peau et les os de Georges Hyvernaud

Dans la fosse commune de l’oubli, Georges Hyvernaud n’a non seulement rien fait pour l’éviter - en ne publiant que deux livres de son vivant - mais y a sauté à pieds joints. La Peau et les os (1949), court mais édifiant récit de sa captivité pendant la seconde guerre mondiale, puis Le Wagon à Vaches (1953), roman implacable de l’impossible réadaptation à une vie dite normale, prouvent que l’écrivain avait pris le parti non négociable d’une vérité humaine très difficile à vendre. Par Nicolas ACKER.

08/06/2025, 19:15

ActuaLitté

Les Ensablés - Planète sans visa, de Jean Malaquais

Né en 1908 à Varsovie, Vladimir Malacki - devenu par la suite Jean Malaquais  (1908-1998) - quitta la Pologne à l'âge de 18 ans pour venir vivre en France. Mobilisé en 1939, il fut fait prisonnier, puis parvint à s'évader. Juif et apatride, il partagea alors l'existence précaire de nombre de personnes réfugiées à Marseille dans l'espoir d'obtenir un visa. Grâce à l'aide de son ami Gide, il obtint ce précieux sésame et gagna les Etats-Unis où il vécut plusieurs années, enseignant la littérature. Malaquais n'a publié que trois romans : « Les Javanais » (prix Renaudot 1939),  « Le Gaffeur » (publié en 1953), tous deux objets de précédents articles et  « Planète sans visa », grand roman de la France sous l'occupation, publié en 1947 et qu'il remania jusqu'à ses derniers jours. Ce roman de plus de 500 pages a été réédité en 1999 après sa mort.

25/05/2025, 09:41

ActuaLitté

Les Ensablés - La Saint-Michel et le Pont Euxin d'Anne Lacroix, par François Ouellet

Anne Lacroix (1897-1982) n’aurait publié qu’un seul roman, La Saint-Michel et le Pont-Euxin chez Grasset en janvier 1933. À cette date, elle a déjà commencé un deuxième roman, Rézle (et même annoncé un troisième titre, Les Bergers d’Arcadie), soumis en décembre de la fin de cette même année pour le Prix du roman du Temps ; les quelques voix qu’elle récolte seront insuffisantes pour qu’elle obtienne ce prix qui consiste dans la publication du roman dans les pages du quotidien. Mais, cinq ans plus tard, en mars 1938, Rézle paraîtra en feuilleton dans Le Temps. Il ne semble pas que la carrière d’Anne Lacroix ait connu d’autres développements. Par François Ouellet.

11/05/2025, 09:00

ActuaLitté

Les Ensablés - L'Impassible de Frédéric Berthet (1954-2003)

Lorsque la critique d’un livre est aussi intéressante, voire plus, que le livre dont elle parle, lorsqu’on se régale de son style, de son ironie, de sa drôlerie, et si transparaît à travers ses mots l’originalité de l’homme lui-même, alors on peut se dire qu’elle est elle-même œuvre littéraire, et que son auteur est un sacré bonhomme. Voilà la réflexion que je me suis faite après la lecture de ce recueil d’articles de Frédéric Berthet, récemment paru chez La Table Ronde sous le titre L’Impassible. Par Hervé BEL

27/04/2025, 09:00

ActuaLitté

Les Ensablés - Happe-Chair de Camille Lemonnier (1844-1913)

Happe-Chair, un titre qui a tout de suite attiré mon attention. Je me trouvais alors dans une des dernières librairies anciennes de la rue Saint-Sulpice (pour combien de temps encore sera-t-elle là ?), dans la bonne odeur des vieux livres, lorsque je suis tombé sur la réédition de 1908 de ce roman de Camille Lemonnier publié une première fois en 1886 chez Kiestmaeckers…  par Hervé Bel. 

13/04/2025, 12:28

ActuaLitté

Les Ensablés - Jacques Rivière, Sentiments et critique

À l’occasion du centenaire de sa mort, la collection Bouquins consacre un volume à Jacques Rivière, critique et essayiste, véritable cheville ouvrière de la Nouvelle revue française dont il assura la direction durant plus de 10 ans. Mort prématurément en 1925 à l’âge de 39 ans, celui qui fut à la fois le grand ami et le beau-frère d’Alain Fournier, l’auteur du Grand Meaulnes, révèle par la quantité d’articles qu’il donna à la revue une perspicacité critique étonnante. Sensuelle et inspirée. Par Denis Gombert

30/03/2025, 09:00

ActuaLitté

Les Ensablés - Lire sous l'occupation de Jacques Cantier

Le monde des livres sous l’Occupation a déjà été étudié par l’historien Jacques Cantier qui s’était intéressé à la trajectoire de l’une des figures maudites des lettres françaises avec sa biographie de Pierre Drieu La Rochelle (Perrin, 2011). Cette fois, avec Lire sous l’Occupation, publié en 2019 et en poche en 2024 aux Éditions CNRS, il nous présente un panorama global de la lecture entre 1939 et 1945. , par Nicolas Acker.

16/03/2025, 16:50

ActuaLitté

Les Ensablés - La femme qui boit de Colette Andris, par Marie Coat

En mars 2023, Gallimard publiait dans sa collection L’imaginaire un grand succès de son catalogue paru en 1929, réédité à huit reprises puis repris en 1934 dans sa collection de poche : La femme qui boit », première oeuvre d’une jeune femme de 29 ans, Pauline Toutey. Par Marie  Coat

02/03/2025, 19:56

ActuaLitté

Les Ensablés - Le gaffeur de Jean Malaquais

Né en 1908 à Varsovie, Vladimir Malacki - devenu par la suite Jean Malaquais - quitta la Pologne  à l'âge de 18 ans pour venir vivre en France. Cette période de sa vie fut marquée par une grande précarité et  par la volonté farouche de vivre de sa plume. Mobilisé en 1939 puis fait prisonnier, il s'évada et émigra vers le continent américain. Par Isabelle Luciat

16/02/2025, 10:09

ActuaLitté

Les Ensablés - Le Boucher des Hurlus de Jean Meckert

Jean Meckert (alias Jean Amila, 1910-1995) est mort il y a trente ans… Pas tout à fait mort, car ses romans ont continué d’être réédités et nous n’avons pas manqué d'en parler dans nos colonnes (1). Cette fois, c’est la courageuse Ronces éditions (2) qui republie Le boucher des hurlus paru chez Gallimard en 1982 et signé du nom Jean Amila qu’il avait adopté pour ses romans publiés dans la Série Noire. Par Hervé BEL

02/02/2025, 19:38

ActuaLitté

Les Ensablés - L'inconstante de Marie de Régnier

Fille de José Marie de Heredia, épouse du poète Henri de Régnier, Marie de Régnier n’eût peut-être d’autre choix que de devenir une femme de lettres. Mais en adoptant un nom d’homme tout de même, société corsetée oblige ! C’est ainsi que Marie de Régnier entama très tôt une carrière littéraire au confluent de deux siècles, à la période de la Belle Epoque, sous le nom de de Gérard d’Houville, puis de Gérardine (la renommée de Caroline Rémy, dite Séverine, étant peut-être passée par là). Par Denis Gombert.

19/01/2025, 09:00

ActuaLitté

Les Ensablés - Autour des trônes que j’ai vus tomber (1921), de la princesse Louise de Belgique

L’Avenue Louise est l’une des plus importantes artères de Bruxelles. On oublie souvent qu’elle fut dédiée à la princesse Louise (1858-1924), fille aînée de Léopold II, le roi bâtisseur qui rénova la ville. Et l’on a tout autant perdu le souvenir de l’histoire rocambolesque et tragique de sa déchéance au sein des cours européennes de son temps... Ces mémoires romancés offrent au lecteur les confessions rares d’une princesse égarée par le destin. Par Louis Morès.

05/01/2025, 09:00

ActuaLitté

Les Ensablés - Mes amis d'Emmanuel Bove, centenaire d'un chef-d'oeuvre

On ne pouvait pas laisser s’achever cette année 2024 sans célébrer les cent ans d’un des chefs-d’œuvre romanesques du XXe siècle. Des chefs-d’œuvre, la littérature française en a produit son lot, et les centenaires à venir ne manqueront pas : en 2026, ce sera Les Faux-monnayeurs, en 2032, Voyage au bout de la nuit, en 2038, La Nausée, etc. Mais les auteurs ensablés aussi ont leurs grands et petits chefs-d’œuvre, dont certains ont été chroniqués ici même : L’Enfant à la balustrade, Les Javanais, par exemple. Et maintenant Mes Amis d’Emmanuel Bove : avis à ceux qui ne l’auraient pas encore lu. Par François Ouellet.

15/12/2024, 16:14

ActuaLitté

Les Ensablés - Le Poil de la bête de René-Jean Clot

Un peu avant l'excellent Elisabeth que nous avons chroniqué , les éditions Le Passeur avaient réédité en 2023 le roman Le poil de la bête  de René-Jean Clot (1913-1997). Une fois de plus, soyons reconnaissants à cet éditeur d’oser ainsi remettre au goût du jour des auteurs injustement oubliés. René-Jean Clot l’est inexplicablement. Par Hervé Bel

01/12/2024, 09:00

ActuaLitté

Les Ensablés - Jabadao (1951) de Anne de Tourville

Lorsqu’il y a tout juste vingt ans, Anne de Tourville  (1910-2004) décéda à 94 ans, elle était bien oubliée du monde littéraire et l’est encore à ce jour. Elle avait pourtant remporté le Prix Femina en 1951 avec son roman «Jabadao» devançant entre autres, dès le deuxième tour, Louise de Vilmorin et Michel de Saint Pierre. Par Marie Coat

11/11/2024, 09:40

ActuaLitté

Les Ensablés - L'invitation chez les Stirl, de Paul Gadenne

La vie de Paul Gadenne (1907-1956) a été marquée par l'épreuve de la maladie qui le contraint à abandonner une prometteuse carrière de professeur de lettres classiques et à séjourner périodiquement au sanatorium de Praz-Coutant, en Savoie (cadre de son premier roman « Siloé », objet d'un précédent article). Paul Gadenne termina ses jours à Cambo-Les-Bains, station thermale du pays basque reconvertie dans les années 30 en centre de cure pour les tuberculeux. Par Isabelle Luciat.

27/10/2024, 09:00

ActuaLitté

Les Ensablés - La Conspiration de Paul Nizan (1905-1940), par Nicolas Acker

Non, Paul Nizan (1905-1940) ne fut pas seulement l’auteur d’un incipit resté célèbre et redécouvert par la jeunesse étudiante de mai 1968. « J’avais 20 ans. Je ne laisserai personne dire que c’est le plus bel âge de la vie ». Cette « accroche » solennelle cache hélas un peu trop une oeuvre hybride passionnante. Mort en soldat à 35 ans en 1940, il fut jeté aux oubliettes de l’Histoire, répudié par ses camarades communistes. 

Par Nicolas Acker

13/10/2024, 18:34

ActuaLitté

Les Ensablés - Octave Feuillet (1821-1890), un parfum de province

On ne lit plus Octave Feuillet (1821-1890), auteur à très grand succès du Second Empire et favori de lˊImpératrice Eugénie ; seul son nom sur la plaque bleue dˊune rue tranquille et banale du XVIème arrondissement, où habitaient de bons amis, m’a un jour rendu curieux de le connaître.
Les titres de ses romans ont l’odeur des armoires à linge bourgeoises, encaustique et lavande : « La Petite Comtesse » (1856), « Histoire de Sybille » (1862), « Julia de Trécoeur » (1872), voire réminiscents de la Comtesse de Ségur « Le Roman dˊun jeune homme pauvre » (1858)… Par Herbert Dune.

29/09/2024, 09:00

ActuaLitté

Les Ensablés - La Revanche (1925) d'André Thérive

Paru en 1925, puis réédité dans une édition illustrée en 1930, La Revanche d’André Thérive (de son vrai nom Roger Puthoste) est un livre qui parle de la vieillesse, de la sénilité, de la mort, et surtout de la mesquinerie des vivants… Rien qui puisse a priori attirer le lecteur « feel good » Mais le style est magnifique, avec, l’air de rien, une musique enchanteresse. Quant à la fin du roman, autant le dire, elle est sublime. Soudain, après le crépuscule, c’est la lumière qui surgit, d’autant plus incandescente qu’elle est environnée d’ombres..
 
Par Hervé BEL. 

15/09/2024, 09:00

ActuaLitté

Les Ensablés – André Beucler, Vu d’Allemagne

Romancier, auteur d’une quinzaine d’ouvrages dont La Fleur qui chante, chroniqué pour Les Ensablés par François Ouellet, André Beucler est un homme aux multiples talents. Il s’intéresse ainsi au cinéma, pour lequel il écrit plusieurs scénarios et même réalise quelques films. Mais Beucler brille aussi dans un tout autre exercice, le journalisme. De par ses contraintes notamment en termes de longueur et de style, l’article de journal s’apparente à l’art de la nouvelle ou du découpage en scènes du cinéma, un art dans lequel Beucler s’épanouit avec une aisance et un brio remarquables. Par Carl Aderhold.

25/08/2024, 09:00

ActuaLitté

Les Ensablés – Elisabeth de Raymonde Vincent (1908-1985)

Après la réédition du chef-d’œuvre Campagne (prix Femina 1937) dont même Le Monde s’est fait largement l’écho en 2023, les éditions Le Passeur republient aujourd’hui Élisabeth, troisième roman de Raymonde Vincent. Comme Marguerite Audoux (voir notre article sur Marie-Claire), elle fut un phénomène littéraire, s’avérant capable d’écrire un grand livre aussitôt remarqué et publié, alors qu’elle avait été illettrée pendant toute son enfance. Par Hervé BEL.

04/08/2024, 09:29

ActuaLitté

Les Ensablés - Rafales, de Roger Vercel (1894-1957)

Encore connu des cinéphiles pour les adaptations au cinéma de ses romans  Remorques (adapté par Jean Grémillon) et Capitaine Conan (prix Goncourt 1934, adapté par Bertrand Tavernier), Roger Vercel est un remarquable écrivain de récits maritimes, inspirés de témoignages  de marins, recueillis à Dinan, ville où il vécut et exerça le métier de professeur de lettres. Par Isabelle Luciat

14/07/2024, 09:00

ActuaLitté

Les Ensablés - Bruges-la-Morte de Georges Rodenbach

L’écoute d’un opéra de 1920 ensablé jusqu’à la fin du dernier siècle peut mener à la lecture d’un roman également ensablé pendant plusieurs décennies, l’un comme l’autre très célèbres en leurs temps et fort heureusement resurgis… quoiqu’ insuffisamment pour le livre, qui mérite largement un coup de projecteur. Par Marie Coat

23/06/2024, 09:00

ActuaLitté

Les Ensablés - Retour de barbarie et Du côté de chez Malaparte de Raymond Guérin

C’est au début des années 80 que l’on commence à reparler Raymond Guérin. Les éditions « Le tout sur le tout » ont alors le courage de rééditer certaines de ses œuvres. Jean-Paul Kaufmann écrit sa biographie, remarquable comme tout ce qu’il fait, dans 31 rue Damour. Des articles sortent… Puis nouvel oubli, même s’il reste publié dans la collection Imaginaire, antichambre de l’oubli définitif. un oubli relatif à dire vrai. Régulièrement, des maisons d’édition (où trouvent-elles ce courage?) rééditent en effet une de ses œuvres. Finitude est de celles-ci. Par Hervé Bel

09/06/2024, 09:00

ActuaLitté

Les Ensablés - Les enfants de septembre de Jean-René Huguenin (1936-1962)

Merveilleuse parution chez Bouquins d’un inédit de Jean-René Huguenin. Les enfants de septembre, roman ébauché et par conséquent forcément inachevé révèle toute la palette émotionnelle et stylistique de JRH, auteur génialement prometteur décédé à 26 ans. Par Denis Gombert

26/05/2024, 09:00

ActuaLitté

Les Ensablés - Les fumées de la Sambre (1985), de Pol Vandromme

Ce livre sensible et affranchi, à la croisée des genres de l’essai romancé et de la confession autobiographique, pousse à vouloir aller au-delà du visible, et à comprendre les fondamentaux de l’être dans les situations qui le déterminent et le construisent. Un flux de souvenirs et de sensations s’y déploie, dans une prose sans filtre avec en arrière-fond cette rivière berçant le pays de Charleroi qui entraîne l’esprit du narrateur dans les méandres géographiques, historiques et intimes de la formation d’un imaginaire. Par Louis Morès.

12/05/2024, 09:00

ActuaLitté

Les Ensablés - La Confrontation, de Louis Guilloux (1899-1980)

Né en 1899 à Saint Brieuc, dans une famille de condition modeste, Louis Guilloux a publié de nombreux romans dans lesquels il a témoigné d'une attention particulière pour les pauvres et les laissés pour compte. Son premier roman La Maison du peuple, publié en 1927, évoque la figure de son  père, cordonnier et militant socialiste.  Son œuvre la plus célèbre Le Sang noir (objet d'un précédent article) s'inspire de la vie de George Palante qui fut son professeur de philosophie et son ami. Par Isabelle Luciat.

28/04/2024, 10:59

ActuaLitté

Les Ensablés - Laurence Algan , discrète et touchante

Ces derniers temps, j’ai lu une romancière à l’écriture discrète et touchante qui se nomme Laurence Algan. On ne saurait presque rien d’elle si, en juillet 1944, elle n’avait répondu à l’enquête biographique que le journaliste et romancier Gaston Picard menait à l’époque auprès des écrivains pour le compte du Centre de documentation de la BnF ; les éléments biographiques fournis par l’écrivaine, Paul Aron les présente succinctement dans un article qu’il a intitulé « Une femme si simple » et qui est paru dans Les Nouveaux Cahiers André Baillon en 2014. J’y suis allé voir de plus près. Par François Ouellet

14/04/2024, 09:00

ActuaLitté

Les Ensablés - La chambre des écureuils de Marie-Laure de Noailles

A l’automne dernier, sur les tables de la librairie chargées de l’abondante moisson de la rentrée littéraire, le regard est attiré par un livre relié entoilé d’un jaune éclatant, d’une romancière inconnue, Marie Laure. Son titre primesautier - La chambre des écureuils - intrigue : conte pour enfants ou ouvrage libertin ?
Ni l’un, ni l’autre, et il s’agit d’une réédition, chez Seghers, d’un roman écrit en 1946 -mais publié en 1955- par une femme hors du commun, bien plus célèbre comme mécène des arts et instigatrice de fastueuses fêtes mondaines, que comme écrivaine. Le pseudonyme de Marie Laure est en effet celui de Marie-Laure de Noailles, surnommée par l’une de ses biographes « la vicomtesse du bizarre ».

Par Marie Coat

31/03/2024, 09:00

ActuaLitté

Les Ensablés - Sangs (1936) de Louise Hervieu (1878-1954)

La vie de Louise Hervieu (1878-1954) n'a pas été facile. Née hérédosyphilitique (cela existait encore en ce début de Troisième République), elle eut une santé fragile qui la contraignit à un moment de sa vie de se retirer et  ne plus se consacrer qu’à l’art graphique et à l’écriture… Enfin, pas tout à fait. Sensible pour des raisons évidentes aux problèmes de santé, elle milita activement à l’instauration du « carnet de santé » et parvint à ses fins en 1938.
En 1936, elle obtient pour « Sangs » (publié chez Denoël) le prix Femina au 4eme tour, l’histoire d’une enfant à l’hérédité implacable, que l’amour ni la richesse de sa famille ne peuvent guérir, ne peuvent écarter de la malédiction du « mauvais sang »
On n’échappe pas à son malheur.
Par Henri-Jean Coudy

17/03/2024, 09:00

Autres articles de la rubrique Livres

ActuaLitté

Soljenitsyne : Une journée d'Ivan Denissovitch, texte inépuisable

Premier témoignage littéraire sur l’existence des camps soviétiques, Une journée d’Ivan Denissovitch demeure une œuvre incontournable (trad. Jean Cathala et Lucia Cathala). Un témoignage majeur sur les camps staliniens, chef-d’œuvre de la littérature du XXe siècle, à (re)découvrir dans une édition collector en tirage limité.

28/09/2025, 10:34

ActuaLitté

Christine de Suède, reine sans trône, stratège avec empire

26/09/2025, 18:19

ActuaLitté

Félix Vallotton écrivain : romans et pièces enfin réunis

Le goût de l’écriture a accompagné Félix Vallotton tout au long de sa vie. De son vivant, on ne connaissait guère que ses critiques d’art ; pourtant, l’artiste a mené à terme trois romans, après s’être essayé au théâtre en composant plusieurs comédies. Le présent volume réunit pour la première fois l’intégralité de son œuvre littéraire, incluant un corpus dramatique jusqu’ici totalement inédit. 

26/09/2025, 18:00

ActuaLitté

Simon Johannin convoque le feu voluptueux

Entre nuits, villes et îles, Demande à la brûlure prend la forme d’une errance traversée de visions, de routes et de fantômes. Tel un carnet de voyage dans un monde flottant, les poèmes glissent parfois vers l’aphorisme, se brisent en fragments. 

26/09/2025, 17:24

ActuaLitté

L’Attachée de presse : un roman glaçant sur l’amour comme aliénation

Dans son nouveau roman L’Attachée de presse, Philippe B. Grimbert raconte une relation amoureuse placée sous le signe de la dépendance, du fantasme et de la perte de repères. À travers la figure énigmatique de Charlène Weber, professionnelle de l’ombre chargée de promouvoir des écrivains, le narrateur — critique littéraire dans un hebdomadaire culturel — déroule le fil d’une passion qui vire peu à peu à l’aliénation.

26/09/2025, 12:14

ActuaLitté

Fahrenheit 451 : l'oeuvre phare de Bradbury encrée par Victor Santos

Initialement publié en 1953, Fahrenheit 451 est un roman dystopique écrit par Ray Bradbury. Considéré comme l’une des plus grandes œuvres de la littérature américaine du XXe siècle, le roman de Bradbury prend un coup de jeune avec cette adaptation en bande dessinée réalisée par Victor Santos dans la toute nouvelle collection des éditions ActuSF (trad. Jacques Fuentealba) intitulée Ithaque.

26/09/2025, 12:11

ActuaLitté

Le Secret des secrets de Dan Brown garde la tête des ventes de livres

C’est le temps de l’amour, des copains et de l’aventure, chantait Françoise Hardy. En librairies, c’est surtout Le temps des secrets, puisque le dernier roman de Dan Brown occupe la tête des meilleures ventes, pour la seconde semaine consécutive. Ensuite ? Oh, pas de grand ménage à prévoir, pour cette semaine 38 (15/21 septembre).

26/09/2025, 12:02

ActuaLitté

The Big Burn : quand un braquage infernal défie le Diable

Depuis quelques années, l’édition indépendante multiplie les audaces formelles : The Big Burn, fruit du duo Joe Henderson / Lee Garbett (avec les couleurs de Lee Loughridge), s’inscrit dans cette lignée avec un souffle neuf. Publié par DSTLRY, ce triptyque propose une relecture surprenante du mythe du pacte diabolique alliée à la mécanique du casse — le tout dans un décor d’enfer (au sens propre). 

25/09/2025, 16:17

ActuaLitté

André Breton et Julien Gracq : une amitié littéraire hors norme

Deux figures historiques de la littérature, conversant l’une avec l’autre : Breton, l’aîné d’une quinzaine d’années, fondateur du surréalisme. Gracq, jeune poète qui refusera en 1951 le Prix Goncourt attribué au Rivage des Syrtes… Dès 1939, ils entamèrent une correspondance qui reviendra plus vivace à la Libération. « Ensemble », mais « séparément » comme l’écrivit Breton…

25/09/2025, 11:40

ActuaLitté

Même le froid tremble : roman coup de poing de Nicole Mersey Ortega

Le roman s’ouvre sur un réveil brutal : « Le clocher de l’église crie aux oreilles des ouvriers pour les lever tôt, même le dimanche, arrachant les mères épuisées à leur allaitement sans fin. » D’emblée, Nicole Mersey Ortega place son récit dans une favela chilienne où la misère s’entend, se voit, se vit au quotidien. La narratrice — une adolescente au regard aigu — raconte sa vie et celle de ses deux amies, La Maca et La Moni.

25/09/2025, 11:01

ActuaLitté

Caledonian Road : Andrew O’Hagan signe le grand roman social britannique du XXIᵉ siècle

Campbell Flynn a tout pour lui : un historien de l’art reconnu, auteur d’une biographie de Vermeer devenue best-seller, figure médiatique grâce à ses chroniques et son podcast à succès. Dans le Londres post-Brexit, alors que le pays sort à peine des confinements, il brille dans les dîners mondains, disserte sur la morale contemporaine, se pose en penseur lucide. Du moins en apparence. 

25/09/2025, 10:00

ActuaLitté

Je est un autre - Un voyage avec Rimbaud :

À 20 ans Arthur Rimbaud arrête définitivement la poésie et s'en va se perdre sur les chemins d'Afrique. Alessandra part sur ses traces pour nous livrer le carnet de route que le poète maudit n'a jamais dessiné. Une belle invitation au voyage où les peintures font écho aux vers du poète.

25/09/2025, 09:47

ActuaLitté

Meurtres au nord de Lyon

Dans les archives de Torpédo & Amer, détectives associés, figure une affaire particulièrement éprouvante. En 2006, les sœurs Assoumline vivaient recluses dans une maison isolée au nord de Lyon. Toutes deux veuves, elles avaient déjà subi la perte tragique de leurs enfants chéris. 

25/09/2025, 09:00

ActuaLitté

Un regard artistique sur la nature en mouvement

Un livre à la croisée du livre d’art, du carnet naturaliste et du beau livre cadeau, dans un registre peu occupé sur le marché français. 

25/09/2025, 08:00

ActuaLitté

Confessions d’un Prince charmant désenchanté

« J’ai tout pour être heureux, et pourtant je ne le suis pas. » C’est sur cet aveu que s’ouvre Le Prince charmant. L’homme qui ne voulait pas être roi. Dans ce récit, Isabelle Siac prête sa voix au héros lisse et figé qui, depuis des siècles, enferme petites filles et petits garçons dans un modèle amoureux rigide.

25/09/2025, 07:00

ActuaLitté

Le sommeil d'Eve Tome 1

24/09/2025, 16:56

ActuaLitté

Lovers’ Kiss d’Akimi Yoshida : le manga culte enfin disponible en français chez Panini

Sur le sable baigné de lumière de Kamakura, Rikako croise Tomoaki : c’est le point de départ d’une œuvre tout en demi-teintes, d’une intensité retenue. Ce manga en deux volumes, initialement publié de 1995 à 1996 dans Betsucomi, mêle relations complexes, attirances latentes et non-dits affectifs.

24/09/2025, 16:31

ActuaLitté

Ma folie ordinaire

24/09/2025, 15:44

ActuaLitté

Naufrage(s) : L’île, le vent et les larmes du siècle

À l’écart des récits balisés, Naufrage(s) de Michèle Lesbre s’avance comme une dérive intime et lucide. Ni fiction ni mémoires, ce texte inclassable épouse les vents de l’île de Sein pour mieux sonder ceux qui secouent notre époque. Un chant personnel, éperdu, où le politique et le poétique se nouent sans effets de manche.

24/09/2025, 10:34

ActuaLitté

Même l’hiver a des airs de caresse : éphéméride d’un cœur adolescent

À première vue, on pourrait croire à un recueil destiné à faire joli sur une table basse. Un “calendrier de l’avent” en 25 textes, saupoudré de Noël, de flocons et de guirlandes… Erreur. Ce petit livre en apparence discret recèle une force douce mais constante, comme une braise sous la neige. Et il n’a rien de décoratif.

24/09/2025, 10:24

ActuaLitté

Les morts se ramassent à la pelle

Cape Carnage : jolie ville balnéaire avec ses maisonnettes colorées, ses boutiques excentriques et… son quota de morts anormalement élevé. Dans ce décor de carte postale, Harper Starling, jardinière accomplie aux instincts de tueuse, refuse de laisser qui que ce soit gâcher son petit coin de paradis. Et encore moins un de ces odieux touristes…

24/09/2025, 09:00

ActuaLitté

Baudelaire détective malgré lui dans un Paris diabolique

Un soir d’ivresse, Charles Baudelaire regagne son logis en titubant dans les rues de Paris. Soudain, il bute sur un cadavre… sans tête. Malgré lui, le voilà piégé dans une toile infernale, comme si le diable lui-même en tirait les fils !

24/09/2025, 08:00

ActuaLitté

Les noces infernales de la fille d’Hadès

À vingt ans, ma vie a basculé. J’ai découvert que j’étais Hercule, la fille perdue d’Hadès et de Perséphone.

24/09/2025, 07:00

ActuaLitté

Edgar Allan Poe : son seul roman réédité dans une version illustrée

Le seul roman d’Edgar Allan Poe, chef-d’œuvre d’angoisse et d’étrangeté, dans une édition magnifiée par 25 aquarelles en couleurs. Traduit par Charles Baudelaire.

23/09/2025, 16:44

ActuaLitté

Premières Dames : une psychanalyse du pouvoir conjugal à l’Élysée par Joseph Agostini

Dans Premières Dames sur le divan, Joseph Agostini se risque à une psychanalyse de celles qu’on voudrait invisibles : les épouses des présidents français. L’essayiste rappelle, non sans cruauté, que la République reste une monarchie patriarcale où les femmes ne sont tolérées qu’à condition de se taire, sourire ou consoler.

23/09/2025, 16:42

ActuaLitté

La sororité des Amazones mise à l’épreuve : Wonder Woman et Harley Quinn

L’histoire débute sur Thémiscyra, l’île des Amazones, dans un climat de paix apparente. Mais cette sérénité est fissurée par un événement troublant : l’une des sœurs guerrières est mystérieusement tombée enceinte, ce qui constitue un choc majeur, car les Amazones, selon la tradition, sont réputées incapables de procréer — conséquence d’une ancienne décision de leur reine Hippolyte. 

23/09/2025, 11:46

ActuaLitté

Pump : une nouvelle BD inspirée d’un ancêtre de Donald Trump au Far West

L’ascension sociale au Far West : une nouvelle série très librement inspirée des immigrés allemands qui se ruaient vers l’or... comme un certain Frederick Trump. Les éditions Anspach ouvrent une nouvelle série, Pump, dont le titre rappelle malicieusement le nom d’un président états-unien bien trop connu...

23/09/2025, 09:58

ActuaLitté

Ce pays qui n’aimait pas l’amour de Yaroslav Trofimov : une saga ukrainienne

Pour comprendre l’Histoire, il faut parfois fouiller dans les petites histoires, celles des anonymes, celles dont les manuels scolaires ne parleront jamais. Et pour rendre un peu plus de proximité avec ces oubliés de l’Histoire, rien ne vaut un roman historique, une fiction pour aborder le passé.

22/09/2025, 11:38

ActuaLitté

Là où naissent les glaces de Jean Krug : une périlleuse expédition

Les romans historiques dits « d’aventure » sont devenus rares, et lorsqu’ils ne le sont plus, il est souvent difficile de rentrer à l’intérieur ; Jules Verne nous a habitués à y aller par les chemins de la science-fiction, mais les territoires polaires demeurent des inconnues mystérieuses à la fois pour les chercheurs et les chercheuses qui travaillent sur les glaciers que pour l’imaginaire collectif. 

 

22/09/2025, 11:23

ActuaLitté

Les morts de Raoul Villain : qui fut le Villain assassin de Jaurès ?

Vie et morts de l'assassin de Jean Jaurès : Raoul Villain, celui qui a précipité les peuples dans l'horreur de la guerre, et qui fut ... acquitté lors de son procès ! Une plongée dans le XIXe siècle finissant, avant que le monde ne bascule. Le 31 juillet 1914 au soir, dans un café du centre de Paris, rue Montmartre, « une femme hurle : "Ils ont tué Jaurès !" ».

22/09/2025, 10:12

ActuaLitté

Un intellectuel plongé dans le chaos des guerres modernes

Dans ZZZAC, Frédéric Castaing met en scène un monde ravagé par les conflits. Partout, les guerres entraînent massacres, déportations et destructions : temples, basiliques, châteaux, sites archéologiques, bibliothèques, jusqu’aux lieux classés au patrimoine de l’Unesco. C’est la mémoire de l’humanité qui disparaît.

22/09/2025, 07:30

ActuaLitté

Pornografia : nouvelles de prospective sexuelle

Les derniers représentants de l’humanité sont enfermés dans un zoo. Leur disparition ne fait plus de doute, mais les pandas, devenus maîtres du monde, les conservent et les exhortent à se reproduire… Une innovation technologique, le Small With Youtm, permet aux individus de devenir minuscules et de se transformer en jouets de plaisir...

20/09/2025, 09:00

ActuaLitté

Un polar historique au cœur du Paris du XVIIe siècle

En septembre 1677, une série de crimes sordides secoue Paris : des femmes accusées de sorcellerie sont retrouvées crucifiées, des médecins assassinés et pendus. 

20/09/2025, 08:00

ActuaLitté

Hubert Reeves : Tout n’est pas foutu !

Deux ans après la disparition d’Hubert Reeves, Laurence Honnorat publie Tout n’est pas foutu ! (préfacé par Arnaud Prost). L’ouvrage propose un portrait intime de l’astrophysicien et présente ses dernières réflexions sur l’état de la planète ainsi que sur les perspectives qu’il entrevoyait pour l’avenir.

 

20/09/2025, 07:00

ActuaLitté

Le guide du charisme (décomplexé)

Le charisme, ce n’est pas uniquement pour les politiciens ou les stars de cinéma. Vous aussi, vous y avez droit, il suffit de connaître quelques règles de base…

19/09/2025, 12:09

ActuaLitté

Les éditeurs de thrillers ont-ils trouvé la recette du succès ?

Au bout de la 37e semaine de l'année (du 8 au 14 septembre 2025), La Femme de ménage a-t-elle trouvé un adversaire à sa hauteur ? Dan Brown est de retour avec un nouveau thriller à énigme : Le Secret des secrets (trad. Dominique Defert et Carole Delporte, JC Lattès). Il se place directement en 1re place avec 36.611 ventes, devant les livres de Freida McFadden (toujours traduits par Karine Forestier), laquelle n'avait pas quitté la tête du classement depuis le mois d'avril.

19/09/2025, 11:30

Top Articles

"Ce n’est pas qu’on n’aime pas Carrère ou Mauvignier, c’est qu’ils n’ont pas besoin de nous" Je voulais vivre, élu plus beau titre de l'année 2025 Demon Slayer : au moins une bonne raison de ne pas se précipiter "Ce n'est pas de la science-fiction, c'est de la littérature" : le choc du roman de Mathieu Belezi
Lettre d'information Flux RSS Contact Qui sommes nous ? Mentions légales Connexion
Politique de confidentialité Charte commentaires Tendances et Célébrités
linkedin soundcloud twitter facebook rss flicker youtube instagram
© 2007 - 2025 - Actualitte.com. Tous droits réservés.