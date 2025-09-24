Jordi Gallizia et Steve Aganze, lauréats des Prix de la Vocation 2025

Ce mercredi 24 septembre, la Fondation Marcel Bleustein-Blanchet de la Vocation a remis ses Prix Littéraire et de Poésie, poursuivant une mission engagée depuis plus de 60 ans : offrir à de jeunes talents les moyens de concrétiser leur vocation. Les lauréats 2025, Jordi Gallizia (Brasucade, Éditions Cheyne) et Steve Aganze (Bahari-Bora, Éditions Récamier), illustrent deux écritures fortes, entre mémoire poétique et récit de résilience.
Le 24/09/2025 à 15:46 par Dépêche
0 Réactions | 0 Partages
Publié le :
24/09/2025 à 15:46
0
Commentaires
0
Partages
Depuis sa création, la Fondation Marcel Bleustein-Blanchet de la Vocation soutient chaque année une trentaine de jeunes de 18 à 30 ans dans des domaines variés, grâce à l’attribution d’un Prix. Elle a élargi son action au champ littéraire en 1976, avec la création du Prix Littéraire, puis en 1984, avec le Prix de la Poésie.
Le Prix Littéraire, doté de 10.000 euros, distingue un premier roman ou un recueil de nouvelles publiés dans l’année de la promotion. Les deux prix s’inscrivent dans la volonté de la Fondation de valoriser la transmission, la création et l’avenir des jeunes auteurs.
Le roman de Steve Aganze retrace le parcours d’une jeune fille marquée par cinq années de captivité et contrainte de reconstruire son avenir au seuil de la liberté. Bahari-Bora déploie un récit d’insoumission et de dignité, entre douleur et résilience, mettant en lumière la force de se relever malgré l’effroi.
Kaouther Adimi, écrivaine
Jean-Luc Barré, écrivain, éditeur
Pierre Ducrozet, écrivain
Alain Germain, metteur en scène, plasticien, écrivain
Christophe Ono-dit-Biot, écrivain, journaliste
Erik Orsenna, écrivain, de l’Académie française
Philippe Taquet, professeur émérite de paléontologie au Muséum national d’Histoire naturelle de Paris
À travers une scène de fête populaire au bord d’un étang, Jordi Gallizia fait entendre les voix d’une langue menacée et les gestes transmis par les générations passées. Brasucade interroge ce qui disparaît et ce qui demeure, transformant le rituel en méditation sur la mémoire, l’identité et le temps.
Fabienne Courtade, Stéphane Heaume, Camille Olivier, Jean-Simon Mandeau, Guillaume Métayer, Elsa Palot, Simon Payen, Victor Pouchet, Lysiane Rakotoson, Emilie de Turckheim et Vincent Vivès.
L'an passé, les lauréats étaient Nincemon Fallé pour le Prix Littéraire avec son ouvrage Ces Soleils Ardents et Loréna Bur pour le prix de poésie avec Royaume, royaume.
Crédits photos : Fondation Marcel Bleustein-Blanchet de la Vocation
Par Dépêche
Contact : depeche@actualitte.com
Paru le 21/08/2025
240 pages
Editions Récamier
20,90 €
Commenter cet article