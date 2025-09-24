Jordi Gallizia et Steve Aganze, lauréats des Prix de la Vocation 2025

Depuis sa création, la Fondation Marcel Bleustein-Blanchet de la Vocation soutient chaque année une trentaine de jeunes de 18 à 30 ans dans des domaines variés, grâce à l’attribution d’un Prix. Elle a élargi son action au champ littéraire en 1976, avec la création du Prix Littéraire, puis en 1984, avec le Prix de la Poésie.

Le Prix Littéraire, doté de 10.000 euros, distingue un premier roman ou un recueil de nouvelles publiés dans l’année de la promotion. Les deux prix s’inscrivent dans la volonté de la Fondation de valoriser la transmission, la création et l’avenir des jeunes auteurs.

Le prix littéraire de la vocation

Le roman de Steve Aganze retrace le parcours d’une jeune fille marquée par cinq années de captivité et contrainte de reconstruire son avenir au seuil de la liberté. Bahari-Bora déploie un récit d’insoumission et de dignité, entre douleur et résilience, mettant en lumière la force de se relever malgré l’effroi.

Le jury Littéraire

Kaouther Adimi, écrivaine

Jean-Luc Barré, écrivain, éditeur

Pierre Ducrozet, écrivain

Alain Germain, metteur en scène, plasticien, écrivain

Christophe Ono-dit-Biot, écrivain, journaliste

Erik Orsenna, écrivain, de l’Académie française

Philippe Taquet, professeur émérite de paléontologie au Muséum national d’Histoire naturelle de Paris

Le prix de poésie de la vocation

À travers une scène de fête populaire au bord d’un étang, Jordi Gallizia fait entendre les voix d’une langue menacée et les gestes transmis par les générations passées. Brasucade interroge ce qui disparaît et ce qui demeure, transformant le rituel en méditation sur la mémoire, l’identité et le temps.

Le jury Poésie

Fabienne Courtade, Stéphane Heaume, Camille Olivier, Jean-Simon Mandeau, Guillaume Métayer, Elsa Palot, Simon Payen, Victor Pouchet, Lysiane Rakotoson, Emilie de Turckheim et Vincent Vivès.

L'an passé, les lauréats étaient Nincemon Fallé pour le Prix Littéraire avec son ouvrage Ces Soleils Ardents et Loréna Bur pour le prix de poésie avec Royaume, royaume.

