Gibert Joseph : à Paris, une fermeture dans le 13e, une ouverture dans le 6e

Ouverte en août 2007, la librairie Gibert Joseph située au 21, rue Marie-Andrée Lagroua Weill-Hallé, dans le 13e arrondissement de Paris, fermera ses portes l'année prochaine, a appris ActuaLitté. « La fermeture définitive est prévue fin juin 2026 », nous confirme la direction du groupe, précisant qu'« [i]l n'y a pas de nouveau magasin de prévu » dans le secteur.

Les élus et les salariés du point de vente ont été informés le 16 septembre dernier, lors d'une réunion de CSE, de la décision de la direction. Cette dernière avance qu'« [a]ucun projet rentable ne peut être trouvé sans une baisse significative du loyer », et indique que « [l]e bailleur n'a pas donné suite à nos demandes de révision du loyer ».

Selon nos informations, le montant mensuel de ce loyer s'élèverait à 30.000 €. Interrogé, le groupe Gibert n'a pas souhaité commenter ce chiffre. Nous avons tenté de joindre le bailleur, le groupe allemand DWS Grundbesitz GMBH, sans succès pour le moment.

La librairie du 13e arrondissement comptait 10 salariés, qui « seront réaffectés au sein des autres points de vente parisiens exploités par la société », indique la direction du groupe Gibert. « Chaque situation individuelle fera néanmoins l'objet d’échanges avec les salariés afin d'identifier la solution la plus adaptée, en tenant compte de leurs souhaits et de leur parcours. »

Fermetures et reprise

Interrogée sur la manière dont la fermeture s'insérait dans la stratégie prévisionnelle du groupe pour la période 2024-2028, la direction de Gibert Joseph n'a pas développé plus avant. La cessation d'activité de la librairie du 21, rue Marie-Andrée Lagroua Weill-Hallé suit celle de l'enseigne de Vaulx-en-Velin, près de Lyon, en avril dernier.

En avril 2025 toujours, le groupe se séparait de son entrepôt logistique de Vitry-sur-Seine (94), vendu, dans le cadre d'une externalisation de ses opérations à la société ID Logistics. Après des négociations, un accord tripartite avait été signé début mai par la section syndicale CGT, Gibert Joseph et le groupe ID Logistics, garantissant « pour les salariés qui ne pourraient pas suivre à Plessis-Pâté avec ID Logistics de partir avec leurs indemnités d’ancienneté ».

Quelques semaines plus tard, fin mai 2025, le groupe Gibert Joseph annonçait la reprise de la librairie Doucet, au Mans. « Doucet est une librairie indépendante, profondément ancrée dans son territoire. Elle incarne pleinement les valeurs que nous défendons : proximité, exigence et passion. Nous sommes très heureux d’écrire ce nouveau chapitre à ses côtés », déclarait alors Rodolphe Bazin de Caix, directeur Marketing et Communication du groupe.

Une nouvelle enseigne parisienne

Gibert se dotera « fin octobre, début novembre 2025 » d'une nouvelle adresse dans la capitale, au 28 boulevard Saint-Michel, dans le 6e arrondissement de Paris, apprend ActuaLitté auprès de la direction du groupe.

L'inauguration portera le nombre de librairies Gibert Joseph parisiennes à 9 enseignes — en comptant celle dans le 13e arrondissement, qui fermera ses portes l'année prochaine. La nouvelle librairie du 6e viendra s'ajouter à l'îlot déjà occupé par l'enseigne, présente au 26, au 30 et au 34 du même boulevard Saint-Michel.

La chaine dispose aussi d'une autre librairie proche, située au 27, quai Saint-Michel, dans le 5e arrondissement — sous l'enseigne Gibert Jeune.

Ce futur magasin Gibert « sera dédié à un thème spécifique, qui sera prochainement dévoilé », nous indique la direction du groupe.

Photographie : La librairie Gibert Joseph située au 21, rue Marie-Andrée Lagroua Weill-Hallé, dans le 13e arrondissement de Paris (capture d'écran Google Maps)

Par Antoine Oury

Contact : ao@actualitte.com