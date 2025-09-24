La première édition du Prix Philippe-Sollers, Grand Hôtel Cayré révèle sa sélection

Le 1er prix Philippe-Sollers sera décerné le 27 novembre 2025 à l’hôtel Cayré, 4 boulevard Raspail, Paris 7e. Le choix du lauréat sera déterminé le 18 novembre.

Le Prix Philippe-Sollers, Grand Hôtel Cayré est doté de grands crus de Bordeaux, pour une valeur estimée à 10.000 euros - un clin d’œil au goût du vin, de la fête et de la beauté partagée, si chers à l’écrivain.

La première sélection du Prix Philippe-Sollers 2025 :

Feux sacrés de Cécile Guilbert, Grasset

Les Lois et les Nombres de Romain Graziani, Gallimard

Les Parrhésiens de Philippe Bordas, Gallimard

Cacher/Montrer, une histoire des œuvres invisibles en Occident de Nadeije Laneyrie-Dagen, Gallimard

Dernières nouvelles de Rome et de l’existence de Jean Le Gall, Gallimard

Les Piliers de la mer de Sylvain Tesson, Albin Michel

Le jury est composé de : Frédéric Beigbeder, Amélie de Bourbon Parme, Patricia Boyer de Latour, Gérard de Cortanze, Georgi Galabov, Jacques Henric, Nicolas Idier, Marc Lambron, Mickael Meunier, Catherine Millet, Emmanuel Moses, Éric Naulleau, Marcelin Pleynet, Christian de Portzamparc, Sophie Zhang. Il est présidé par Philippe Forest.

Une partie du jury 2025 du prix Philippe-Sollers, Grand Hôtel Cayré. Crédits photo : Florent le Roux.

En parallèle, Gallimard a créé une association des amis de Philippe Sollers, destinée à faire lire son œuvre, fédérer ses lecteurs et offrir un espace aux chercheurs. Chaque année paraîtra un volume des Cahiers Philippe Sollers, dirigé par Yannick Haenel et Victor Depardieu.

Philippe Sollers, né en 1936 à Talence et disparu le 5 mai 2023, demeure l’une des figures les plus singulières de la scène littéraire française. Fondateur en 1960 de la revue Tel Quel, il y porta haut une avant-garde intransigeante, croisant littérature, psychanalyse, politique et linguistique. Son œuvre, foisonnante, déployée entre romans, essais et récits autobiographiques, se distingue par une langue virtuose, volontiers ironique et toujours provocatrice.

Entouré et lié à des penseurs majeurs tels que Roland Barthes, Julia Kristeva ou Jacques Derrida, Sollers fut aussi un lecteur passionné de Sade, Dante ou Céline. Longtemps éditeur chez Gallimard, il n’a cessé de défendre une littérature affranchie des dogmes et des conformismes, fidèle à sa conception d’une liberté créatrice absolue.

Crédits photo : Philippe Sollers, par Robert Doisneau (ActuaLitté, CC BY-SA 2.0)

